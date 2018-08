Pura Pelle : shopping experience & opinioni

Pura Pelle è un delizioso shop online che seguo da diversi mesi sui social e in cui ho effettuato un ordine ormai quasi due mesi fa.

Ve ne parlo, senza essere stata sponsorizzata, perché Pura Pelle è a mio parere uno shop online che si differenzia profondamente dalle centinaia di profumerie e bioprofumerie esistenti in rete e quindi sono convinta che se già non lo conoscete dovete assolutamente rimediare!

La storia di Pura Pelle e della sua fondatrice Oxana

Pura Pelle è un progetto nato nel 2012 con un obiettivo molto preciso in mente : donare ai clienti una pelle da favola aiutandoli a districarsi nel vasto mondo dei cosmetici (pieno di richiami pubblicitari fuorvianti e di promesse miracolose raramente mantenute) e offrendo loro una gamma di prodotti adatta a soddisfare ogni esigenza di pelle.

L’anima dietro la nascita e la crescita di Pura Pelle è Oxana Khatamova.

Nata in Russia, vive e lavora in Italia da circa 22 anni, è sposata con un italiano ed ha avuto con lui un figlio che ora ha 20 anni.

Dopo un’adolescenza accompagnata dall’acne e dalla continua e poco fruttuosa ricerca di cosmetici che fossero in grado di risolvere il suo problema, nel 2009 approda casualmente sull’Angolo di Lola e scopre un nuovo mondo fatto di formule, ingredienti funzionali e INCI.

Pochi mesi e aveva divorato tutto quello che c’era da sapere sulla pelle grassa e sulle impurità ma soprattutto

avevo capito che un cosmetico, qualsiasi cosmetico (certificato o meno, costoso o meno, biologico, ecologico, professionale o altro ancora), per funzionare deve contenere le sostanze giuste e, possibilmente, in un’ottimale quantità. Avevo capito quale doveva essere l’approccio giusto con la mia pelle e quali dovevano essere i criteri di selezione di un prodotto. Ho iniziato ad applicare questa logica e, nel giro di pochi mesi, ho iniziato a vedere dei risultati. Avevo capito cosa significa un cosmetico funzionale!

Nonostante i suoi studi non avessero nulla a che vedere con il mondo dei cosmetici, la sua curiosità e la sua passione per l’argomento l’hanno spinta a leggere testi tematici, frequentare giornate aperte di diverse aziende, corsi tenuti da medici e vari seminari e ad aprire Pura Pelle.

Di sé Oxana modestamente dice:

Penso che tutto quello che ho imparato fino ad oggi, leggendo libri, seguendo corsi e seminari, incontrando dei bravissimi cosmetologi, può rappresentare circa il 10% delle conoscenza che ha un professionista del settore. Ma io non sono un professionista. Sono soltanto un’appassionata in materia che ha necessità di sapere per poi applicare su se stessa i concetti che impara. La fortuna vuole che sono anche russa […] le mie origini mi permettono di essere in costante contatto con le realtà cosmetiche russe e ucraine e seguire i professionisti di quei paesi dove la corsa alla bellezza è notevole, sia perché la popolazione è più numerosa, sia perché le donne dell’est Europa si prendono cura di sé stesse in modo quasi maniacale. Perciò, i professionisti devono essere costantemente aggiornati […]. Credo che l’opportunità che ho di reperire le informazioni in più luoghi e più lingue mi conferisce una visione globale e interessante sul mondo della cosmesi. Quello che scrivo non è la farina del mio sacco; no; io rielaboro e metto insieme ciò che imparo da chi ne sa più di me; e poi lo condivido con voi, gratuitamente. Perché mi piace e perché lo voglio fare.

Ed io in queste frasi mi rispecchio molto perché è molto simile a quello che anche io faccio da anni qui nel mio blog.

La gamma prodotti proposta da Pura Pelle

L’idea di base di Pura Pelle è quella di proporre i cosmetici funzionali ovvero cosmetici che al loro interno contengano sostanze funzionali in quantità ottimali.

Oxana è fermamente convinta della capacità dei cosmetici di interagire positivamente con la fisiologia e il metabolismo cutaneo non solo per mantenere la pelle in buono stato ma per raggiungere “una pelle da favola” ed è per questo che nel suo shop online propone una selezione di brand molto originale rispetto a quella solitamente presente nelle bioprofumerie e profumerie online: Annemarie Borlind, Ambadué, Assiamedica, BareFaced Beauty, Bio Marina, Bioearth, Domus Olea Toscana, Faby, Fedua, Fruttonero, Glass Onion, Invisibobble, Isha Cosmetics, Jala, Jane Iredale, Jasmine Silk, Leriem, Mastelli, Nouveau Cosmetics, Pmed, Prigen, Purobio, Purophi e Ybiok.

Cosa differenzia Pura Pelle dagli altri shop online

Come vi dicevo all’inizio dell’articolo Pura Pelle è a mio parere uno shop online che si differenzia notevolmente dal panorama comune e non solo per la selezione di prodotti che vi ho appena citato.

A fare la vera differenza sono gli intenti: Pura Pelle è concepita non solo come uno spazio dove non solo poter acquistare cosmesi funzionale e di qualità ma anche come un luogo dove poter imparare a prendersi cura della propria pelle e capire cosa comprare e perché.

E questo è evidente da tanti non insignificanti dettagli:

due intere sezioni del sito Pura Pelle è dedicata ad articoli tematici di approfondimento su argomenti legati alla cosmesi: c’è la sezione Sapere (con chiarimenti sulla struttura della pelle e sulle terminologie usate in cosmesi e inerenti le certificazioni) e la sezione Schede ().

anche i post sui social postati da Oxana hanno più che frequentemente intenti informativi/educativi: sulla sua pagina facebook potete trovare in evidenza una nota che riepiloga i post più interessanti suddivisi per argomenti: tipi di pelle e loro caratteristiche, detersione viso, metodi corretti di applicazione dei cosmetici, come capire se un cosmetico vale o no il suo prezzo…sono solo alcuni esempi…

la scelta di mettere a disposizione un (raro) servizio ovvero la possibilità di richiedere fino a 7 campioni omaggio (1 solo per referenza) anche senza fare un ordine a fronte del solo pagamento delle spese di spedizione: l’idea è quella di far provare i prodotti prima del loro acquisto per una scelta più consapevole; da notare che, se usufruendo di questo servizio, ci si iscrive alla newsletter, si viene praticamente rimborsati con un codice sconto del 7% sull’ordine successivo. E le referenze tra cui è possibile scegliere il campione omaggio sono davvero numerose! Chiedere campioncini è inoltre possibile in occasione di ogni ordine (fino a 6 campioni, 1 solo per referenza) e in tal caso le spese di spedizione diventano gratuite se l’ammontare dell’ordine è superiore a 50€.



Questo per dirvi che se anche al momento non avete bisogno di acquistare nulla seguire Pura Pelle sui social è un gran bel regalo da farvi perchè Oxana mette davvero tanto impegno e dedizione nel diffondere conoscenza.

La mia shopping experience su Pura Pelle

Il mio primo (e al momento unico) ordine su Pura Pelle risale alla prima metà di luglio quando Oxana ha scelto di aderire alla promozione del -15% concessa in quel periodo ai suoi rivenditori da Purophi.

Ho colto l’occasione dello sconto su Purophi (cosa che se seguite il brand è rarissima e confinata in determinati periodi dell’anno) per ordine comprendente S12 Antiaging Sun Serum SPF30 Purophi, la matita occhi grigia Purobio (la mia stava finendo) e un siero della linea Staminalis di Glass Onion; i sei campioni che ho selezionato sono di due brand che mi incuriosiscono molto ma non ho mai provato (Glass Onion e Ybiok).

Mentre inserivo l’ordine ho aggiunto una nota per Oxana complimentandomi per i suoi sforzi divulgativi in tema cosmesi e dicendole quanto li apprezzassi proprio perchè ho un blog e so bene quanto tempo possa richiedere documentarsi su un argomento per scriverne; e lei mi ha risposto il giorno dopo avvisandomi del fatto che l’ordine era già pronto, ringraziandomi e dicendomi che aveva aggiunto anche dei campioni di un affascinante brand a sorpresa…ovvero i bellissimi sample di Ambaduè, uno dei brand che più mi ha colpito durante lo scorso Cosmoprof.

La spedizione è stata rapidissima e, quando il giorno dopo il corriere non ha trovato nessuno in casa perchè eravamo tutti al lavoro, Oxana mi ha mandato un messaggio chiedendomi se preferissi un secondo tentativo di consegna o la messa in giacenza…insomma un’esperienza di acquisto che mi ha fatto sentire seguita e coccolata nonostante io non abbia sentito il bisogno di chiedere ad Oxana consigli sugli acquisti.

Questo per dire che vi consiglio con il cuore di dare una chance a Pura Pelle, sicura che non ne rimarrete deluse.

Photo credit foto senza watermark: pagina facebook Pura Pelle