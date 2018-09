Vitabrid C12 Brightening Face Powder : review e consigli d’uso

Vitabrid C12 Brightening Face Powder è uno dei prodotti che ho ricevuto a scopo recensione direttamente dall’azienda durante la mia visita all’ultimo Cosmoprof.

Vi avevo già parlato del brand Vitabrid C12 e delle innovative caratteristiche delle sue formulazioni in un articolo di maggio (leggi qui) ed ora che finalmente i suoi prodotti iniziano ufficialmente a fare capolino anche qui in Italia mi sembra davvero il momento di farvi conoscere meglio quello che ho provato.

Vitabrid C12 Brightening Face Powder : cos’è e cosa promette

Vitabrid C12 Brightening Face Powder non è altro che un prodotto cosmetico in polvere a base di vitamina C pura, una vera e propria rarità!

Come ho cercato di spiegarvi nel post precedente, la vitamina C, nonostante le sue numerose proprietà curative, ha alcuni difetti che ne ostacolano l’utilizzo in cosmesi:

il suo ciclo di vita è breve: ossida facilmente e – se esposta a sole/umidità – degrada e perde le sue proprietà antiossidanti.

la sua natura idrosolubile fa sì che difficilmente riesca a penetrare la barriera liposolubile della pelle.

Per questi motivi i pochi cosmetici che utilizzano vitamina C pura devono essere conservati al buio, al fresco, consumati in tempi molto brevi ed hanno una scarsa efficacia nel penetrare nella pelle; ecco perché alcuni derivati della vitamina C (ad es. ascorbyl palmitate) sono molto più diffusi della vitamina C pura stessa: sono in grado di assicurare una maggiore stabilità nelle formulazioni cosmetiche acquose e sono maggiormente liposolubili ma il loro uso ha per contropartita non da poco ovvero una più debole efficacia antiossidante.

Vitabrid C12 Brightening Face Powder al contrario, grazie alla tecnologia brevettata LDH (Layered Double Hydroxide), contiene vitamina C pura incapsulata tra strati di ossido di zinco quindi non sensibile a luce solare/calore/umidità e capace di penetrare in profondità nella pelle.

L’innovazione tecnologica dietro Vitabrid C12 Brightening Face Powder

Com’è possibile tutto ciò? Grazie alla tecnologia brevettata LDH = Layered Double Hydroxide che vi ho appena citato è stato sviluppato quello che è l’ingrediente principale di Vitabrid C12 Brightening Face Powder : Vitabrid CG ovvero un complesso di composti organici-inorganici che “incapsula” la vitamina C tra diversi strati minerali bio-compatibili (composti da ossido di zinco) così da bypassare la sua sensibilità alla luce solare/calore/umidità e consentire un rilascio continuo per oltre 12 ore di vitamina C attiva che penetra in profondità nella pelle.

L’assorbimento della vitamina C pura contenuta in Vitabrid CG da parte della pelle avviene grazie ad un meccanismo di scambio ionico: gli strati biocompatibili del complesso hanno una carica positiva mentre la vitamina C contenuta al loro interno ha carica negativa; dal momento che anche le sostanze presenti sulla pelle (sudore delle ghiandole sudoripare e pori della pelle, rifiuti superficiali dovuti alla traspirazione e CO2 presente nella pelle e nell’aria) hanno carica negativa, quando Vitabrid CG viene applicato alla pelle questi si legano ai suoi strati biocompatibili e in quel momento la vitamina C inizia a fuoriuscire lentamente e a penetrare nella pelle arrivando fino al derma.

Questo meccanismo di scambio/rilascio richiede 12 ore, motivo per cui nei prodotti Vitabrid C12 la vitamina C attiva può vantare un così lungo periodo di rilascio continuativo.

In fase di applicazione sulla pelle di Vitabrid C12 Brightening Face Powder (e di tutti i prodotti Vitabrid C12 contenenti il complesso Vitabrid CG) c’è una

prima fase in cui l’ossido di zinco si lega ai prodotti di rifiuto della pelle svolgendo una funzione calmante e lenitiva su irritazioni e infiammazioni.

seconda fase in cui la vitamina C inizia a penetrare negli strati più profondi del derma coinvolgendo le cellule dendridiche e di Lengerhans ovvero cellule che hanno la funzione essenziale di indurre la risposta immunitaria primaria, regolarizzare la produzione di melanina e stimolare quella di elastina e collagene.

Grazie a questo principio di funzionamento i prodotti Vitabrid C12 lavorano con le naturali capacità del corpo e lo supportano nell’auto-curarsi dall’interno; l’innovativa tecnologia alla base di questi prodotti consente un elevato assorbimento di vitamina C (quella assunta per via orale viene assorbita solo in una percentuale del 1%) con conseguente miglioramento dell’aspetto della pelle e risultati anti-età di lunga durata.

Gli ingredienti di Vitabrid C12 Brightening Face Powder

Se non fosse per il “dettaglio” dell’innovativa tecnologia brevettata dietro Vitabrid C12 Brightening Face Powder , l’INCI di questo prodotto sarebbe apparentemente semplice:

INCI: ASCORBIC ACID , ZINC OXIDE, GLYCERYL STEARATE, ACETYL GLUCOSAMINE, NIACINAMIDE , SERINE, BETAINE, HYDROLYZED COLLAGEN, ADENOSINE , AQUA, ALLANTOIN

Nello specifico abbiamo:

complesso Vitabrid CG (Ascorbic Acid, Zinc Oxide, Glyceryl Stearate) : è l’ingrediente principale (>50%) e racchiude vitamina C attiva all’interno di strati minerali bio-compatibili mantenendola attiva e stabile. A contatto con la pelle rilascia ininterrottamente per oltre 12 ore la vitamina C che penetra attraverso gli strati cutanei per arrivare fino al derma. Grazie alla presenza di ossido di zinco svolge effetto lenitivo, contribuisce a calmare le infiammazioni e le irritazioni.

(Ascorbic Acid, Zinc Oxide, Glyceryl Stearate) : è l’ingrediente principale (>50%) e racchiude vitamina C attiva all’interno di strati minerali bio-compatibili mantenendola attiva e stabile. A contatto con la pelle rilascia ininterrottamente per oltre 12 ore la vitamina C che penetra attraverso gli strati cutanei per arrivare fino al derma. Grazie alla presenza di ossido di zinco svolge effetto lenitivo, contribuisce a calmare le infiammazioni e le irritazioni. Niamicide (5%): ha spiccate proprietà anti-age e riequilibranti; aiuta a schiarire macchie, perfeziona i pori e migliora le discromie

(5%): ha spiccate proprietà anti-age e riequilibranti; aiuta a schiarire macchie, perfeziona i pori e migliora le discromie Collagene idrolizzato (4-5%): migliora l’idratazione della pelle e la fa diventare più liscia e uniforme

(4-5%): migliora l’idratazione della pelle e la fa diventare più liscia e uniforme Adenosine (4%): noto attivo anti-età, aiuta a prevenire i danni dei raggi UV-B, promuove la sintesi del collagene, migliora i segni visibili dell’invecchiamento

(4%): noto attivo anti-età, aiuta a prevenire i danni dei raggi UV-B, promuove la sintesi del collagene, migliora i segni visibili dell’invecchiamento Allantoina (0,25%): cheratoplastico aiuta a calmare, lenire e idratare la pelle

Ho cercato online informazioni relative al motivo per cui il collagene idrolizzato meriti un doppio pallino rosso in Ecobiocontrol e l’unica spiegazione trovata (compatibile anche con le informazioni fornite da ecobiocontrol stesso)

proviene da un post del blog Ecobiopinioni: il doppio pallino rosso dovrebbe essere riferito al collagene di origine bovina, vietato per il rischio di trasmissione della BSE (influenza bovina) mentre diversa dovrebbe essere la valutazione del collagene proveniente da altre fonti (ad es. collagene marino estratto da alghe, collagene vegetale estratto da piante o collagene da pesce ovvero il più pregiato tra quelli citati in quanto più ricco in idrossiprolina, la sostanza che dona l’effetto idratante).

Cosa aspettarsi da Vitabrid C12 Brightening Face Powder

L’uso di Vitabrid C12 Brightening Face Powder e l’apporto di vitamina C integra che esso comporta ha numerosi effetti positivi sulla pelle:

anti-infiammatorio: aiuta a ridurre rossori, eritemi, prurito, irritazioni e migliora la risposta di guarigione naturale della pelle.

anti-invecchiamento e ringiovanimento: la vitamina C rallenta il processo di invecchiamento stimolando la sintesi di collagene ed elastina nel derma, contribuisce a restituire tono ed elasticità alla pelle e aiuta a diminuire/ammorbidire le rugosità.

antiossidante: la vitamina C neutralizza gli effetti dei radicali liberi e contribuisce a riparare i segni dell’invecchiamento rendendo la pelle giorno dopo giorno più fresca, sana e radiosa.

illuminante: rende la pelle più lumnosa e ne uniforma il colorito.

schiarente: la vitamina C diminuisce e regolarizza la produzione di melanina quindi attenua eventuali macchie esistenti e previene la formazione di iperpigmentazioni.

Il tutto senza effetti collaterali indesiderati come eritemi o reazioni allergiche.

Modalità d’uso di Vitabrid C12 Brightening Face Powder

Credo che non ci sia meglio di un piccolo video per presentare le modalità di applicazione di un prodotto quindi eccovi quello di Vitabrid C12 Brightening Face Powder proveniente direttamente dal canale youtube dell’azienda.

Facilissimo vero?

Agitare leggermente il flacone per ammorbidire la polvere e rompere eventuali agglomerati. Versare una piccola quantità del cosmetico in cui si intende inserire la polvere (lozione, crema o siero) sul palmo della mano. Prelevare un misurino di polvere, appoggiarlo sulla pelle della mano e mescolare. Applicare la miscela così ottenuta su collo e viso.

La prima cosa che risulta evidente da queste indicazioni (che è poi il grandissimo pregio di questo prodotto) è il fatto che l’introduzione di Vitabrid C12 Brightening Face Powder nella propria beauty routine è indolore dal momento che la polvere di vitamina C può essere aggiunta ad uno qualunque dei prodotti già in uso: tonico, essence, siero o crema.

Io ad esempio mi trovo bene ad aggiungerla alla essence o al siero ma trovo furbissima anche l’idea proposta da Elena Rossi di Vanity Space ovvero quella di scioglierla in acqua distillata, versarla in un flacone con spruzzino ed usare lei stessa come tonico.

Vitabrid C12 Brightening Face Powder è compatibile con tutti i cosmetici eccetto quelli contenenti rame che potrebbe annullarne l’efficacia; anche miscelarla con cosmetici contenenti alte percentuali di acidi potrebbe non essere una buona idea.

A differenza di molti altri cosmetici, può essere applicata in tranquillità anche su pelle irritata, infiammata o vittima di prurito grazie alla presenza dell’ossido di zinco e alle sue proprietà calmanti e lenitive.

Grazie alla tecnologia brevettata LDH di cui abbiamo appena parlato anche l’applicazione durante il giorno e durante l’esposizione solare può essere fatta in tutta tranquillità e sicurezza senza temere il degrado della vitamina C; unico potenziale effetto collaterale: un’abbornzatura meno intensa.

La mia esperienza d’uso con Vitabrid C12 Brightening Face Powder

Lungamente indecisa sul se iniziare ad utilizzare Vitabrid C12 Brightening Face Powder mentre ero in vacanza al mare ho alla fine deciso di rimandare quindi ho iniziato ad utilizzarla in modo serio e continuativo circa un mese fa.

Il flacone con misurino è comodo da utilizzare, bisogna solo prenderci la mano per evitare di disperdere parte del prodotto nel travaso; se lo comprate noterete che il misurino è grande come il foro di uscita del flacone quindi in realtà basta allinearli per bene per non fare danni.

Come vi accennavo prima io la sto utilizzando mescolata con il siero viso o la essence ed in entrambi i casi mi trovo bene perché la polvere si “fonde” completamente sparendo al suo interno quindi la si applica senza neanche accorgersene.

I risultati sull’uniformità del colorito, la luminosità della pelle e la grana sono a mio parere dopo un mese d’uso evidenti e considerate che – sebbene la mia pelle non li dimostri fortunatamente tutti – ho 39 anni.

Una cosa da sottolineare però, onde evitare inutili illusioni o false aspettative, è che un prodotto come questo che mette in moto la sintesi di collagene ed elastica richiede tempo e costanza per portare i suoi frutti quindi è poco utile acquistarla e usarla un giorno sì e due no perché si rischia di non apprezzarne appieno il valore.

Dove è possibile acquistare Vitabrid C12 Brightening Face Powder?

Fino a non molto tempo fa Vitabrid C12 non era ancora ufficialmente distribuita in Italia anche se alcuni prodotti, polvere inclusa, erano reperibili su Amazon.

Da Settembre 2018 Vitabrid C12 inizia ad essere distribuita in Italia da Pura Pelle : il primo prodotto messo in vendita è proprio la Vitabrid C12 Brightening Face Powder e poi…chissà!

Il prezzo di vendita è di 50€ , un’importo abbastanza importante ma l’innovazione tecnologica e l’efficacia si fanno giustamente pagare. Nel caso , per valutare l’acquisto, vi chiediate quanto possa durare il flacone direi che se utilizzato nelle dosi consigliate (1 misurino per applicazione) la durata di una confezione dovrebbe arrivare a 1 mese e mezzo / 2 mesi.

Ditemi un po’ , avete già ceduto all’acquisto di Vitabrid C12 Brightening Face Powder o ancora non la conoscevate?