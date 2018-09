Biocosmesi Alto Giardino : shopping experience & opinioni

Biocosmesi Alto Giardino è un delizioso shop online che ho scoperto pochi mesi fa su instagram.

Ad agosto, complice un’importante scontistica applicata ad alcuni brand, ho deciso di fare un ordine su Biocosmesi Alto Giardino ed oggi ho pensato di parlarvene dal momento che sono rimasta molto soddisfatta.

La storia di Angela e di Biocosmesi Alto Giardino

Come ben sapete mi piace raccontarvi le storie che stanno dietro i brand e le attività legate al biologico, ecco quindi che per farvi apprezzare Biocosmesi Alto Giardino ritengo che raccontarvi come, quando e perchè è nato sia fondamentale.

Biocosmesi Alto Giardino è un negozio fisico a Isola del Liri (un comune in provincia di Frosinone) ed un graziosissimo shop online che è operativo da Dicembre 2017.

La titolare Angela è nata e cresciuta Isola del Liri dove ha respirato fin da piccola la filosia del naturale, sia per il vivere stesso in campagna a contatto con la natura che grazie a sua nonna (che coltivava e usava rimedi naturali tramandati di madre in figlia) e a sua mamma (che usava maschere all’uovo o miele e tanti rimedi naturali).

Terminato il liceo si trasferisce prima a Pisa per frequentare la facoltà di Farmacia e poi a Siena per laurearsi in Scienze naturale e ambientali. Ormai convinta di rimanere per sempre in Toscana perchè il suo paesino d’origine le stava stretto, viene smentita dagli imprevisti della vita: due anni fa, tornando a casa in vacanza, incontra di nuovo il suo primo fidanzato e scatta di nuovo la scintilla tant’è che si rimettono insieme e infine si sposano ed Angela sceglie così di tornare a vivere ad Isola di Liri.

Dopo un periodo inizialde di lavoro come informatore medico scientifico per aziende di nutraceutici, capisce di non essere soddisfatta e, sostenuta dal marito, decide di avviare una bioprofumeria – Biocosmesi Alto Giardino appunto – e di sceglierne il nome in onore al Trono di spade, serie tv amata da lei e dal marito, in cui Alto Giardino è uno dei setti regni.

La scelta di non aprire solo un e-commerce ma anche un’attività fisica è stata ponderata considerando il fatto che il mercato vede ormai fiorire bioprofumerie online quasi ogni giorno e raggiungere in tempi brevi la notorietà sufficiente per farcela non è facile.

E così, trovato un piccolo locale in affitto a Isola di Liri lei e il marito si sono occupati in prima persona di pitturare e realizzare l’arredamento. Il colore protagonista, come potete vedere nella foto che ho reperito su web, è il viola in una gradazione rilassante che rievoca la lavanda, un fiore amato da Angela (e anche da me). Il risultato a mio parere è davvero delizioso, un posto invitante ed intimo, peccato che sia così lontano da casa perchè Angela organizza anche eventi in negozio per cercare di informare le clienti su argomenti attinenti la cosmesi biologica e la tematica del naturale in generale.

E nonostante la fatica di farsi strada in un piccolo paesino di provincia come Isola di Liri, le sue fatiche iniziano ad essere premiate da riscontri positivi.

La selezione dei prodotti presenti su Biocosmesi Alto Giardino

La selezione dei brand e dei prodotti proposti su Biocosmesi Alto Giardino non è causale ma frutto dello studio e dell’esperienza di Angela: su Biocosmesi Alto Giardino si trovano solo aziende i cui prodotti sono stati da lei personalmente testati e reputati veramente validi sia da un punto di vista della piacevolezza d’uso che della validità delle formulazioni (i suoi studi universatari le permettono anche valutazioni sulla formulazione 🙂 ).

Obiettivo : fornire alle sue clienti solo il meglio, garantendo un ottimo rapporto qualità/prezzo e privilegiando aziende italiane per valorizzare il nostro Paese e la qualità dei prodotti che sa sviluppare.

I marchi da lei scelti sono: Alia skin care, Alkemilla, Antos, Apiarium, Argital, Beauty garden, Bio’s, Bioearth, Bioessenze, Biofficina Toscana, Biomarina, Cosnature, Dr Hauscha, Dr Konopka’s, Dr Organic, Dr Taffi, Dusahel, Fruttonero, Gyada, Hand, Jonzac, Kamelì, La saponaria, Latte e luna, Le fate bio, MaterNatura, Mirodia, Miss trucco, Mossa, Naturaequa, Natura Siberica, Neve Cosmetics, Organic Shop, Potentilla, Purobio, Radico, Sapone di un tempo, Sezione Aurea, Tea Natura, Turbliss, Unique beauty, Uoga Uoga, Volga.

Sono proprio i criteri rigorosi di scelta di Angela che spiegano gli importanti saldi (fino al 45% di sconto su alcuni brand come Dr Hauschka) applicati da Biocosmesi Alto Giardino nel mese di agosto: da settembre alcune aziende verranno tolte dal catalogo e sostituite da altre.

Questa decisione è stata presa da Angela per spingere ancora maggiormente sul messaggio che il “bio” debba essere alla portata di tutti come un diritto quindi i marchi da lei proposti stanno subendo alcune modifiche per allinearsi ancora di più alle sue linee guida:

Prodotti che hanno un ottimo rapporto qualità/ prezzo e per cui non bisogna fare un mutuo per comprarli!

Più spazio alle piccole realtà italiane perché il Made in Italy è un bene prezioso e ne dobbiamo essere orgogliosi!

Come dice lei

Non vendo un prodotto che va di moda ma vendo cercando di venire incontro alle esigenze di chi ho davanti. Ho aperto la mia attività consapevole di non diventare ricca ma riuscire a dare il meglio e ricevere complimenti dai miei clienti è una grande retribuzione morale che mi da tanta soddisfazione!

La mia shopping experience su Biocosmesi Alto Giardino

Come vi raccontavo all’inizio dell’articolo ho fatto un ordine su Biocosmesi Alto Giardino attirata dagli importanti saldi che stava applicando subito dopo ferragosto: avevo già notato che Dr Hauschka era scontato fino al 45% ma gli ulteriori sconti del 27% sugli altri brand mi hanno dato il colpo di grazia e non ho saputo resistere.

Il tempo necessario per scegliere ed ho staccato facilmente un ordine, pagando con Paypal…peccato che, per un malfunzionamento del sito (o del codice sconto, non sono sicura) mi siano state applicate le spese di spedizione nonostante con l’importo speso avessi diritto a non pagarle.

Ho mandato una mail ad Angela, segnalandole quanto accaduto e al rientro dalle giornate di chiusura dello shop lei mi ha risposto, ha rimborsato subito quanto avevo indebitamente pagato tramite Paypal ed ha provveduto alla spedizione in giornata…insomma niente da dire, un servizio a dir poco impeccabile!

Ulteriore soddisfazione è arrivata alla consegna del pacco: il contenuto era profumato da pout-pourrì e, come potete vedere dalla prima foto, era letteralmente piacere per gli occhi…disposto come se dovesse essere esposto!

Mi sono sentita coccolata a distanza e lusingata dai tanti omaggi: vari sample, codice sconto per un’eventuale secondo ordine fatto entro Settembre, una mini-size ed una full-size di prodotti Dr Taffi! Insomma extra-lusso!

Ecco quindi che mi sento davvero di consigliarvi Biocosmesi Alto Giardino con il cuore se avete bisogno di fare qualche acquisto: sono ancora attivi degli sconti e se vi iscrivete alla newsletter ricevete un codice sconto del 18% applicabile ai prodotti che non sono già contenuti nella sezione saldi.

Conoscevate già il sito di Angela e avete mai fatto acquisti da lei?