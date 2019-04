Dr Taffi : vi presento il brand e le mie opinioni sui prodotti

Dr Taffi è praticamente un’istituzione nel mondo della cosmesi naturale ciò nonostante ho pensato di dedicargli un articolo per presentarvelo.

Ero a conoscenza dell’esistenza dei prodotti Dr Taffi già da vari anni ma, complice il fatto che non c’era alcun rivenditore fisico nella mia zona, non ho mai prestato particolare attenzione ai suoi prodotti o meglio non so come mai l’avevo erroneamente associato all’idea che i suoi prodotti si spacciassero per naturali ma in realtà non lo fossero poi così tanto.

Grosso errore, lo ammetto, ma l’importante è aver capito che mi sbagliavo e questo lo devo al fatto di aver iniziato a seguire con maggior constanza Elena Rossi di Vanity Space che ne è ambassador da molti anni.

La storia di Dr Taffi

I Laboratori di Ricerche Bionaturali Dr.Taffi nascono nel 1987 dalla passione erboristica del fondatore, il biologo Enio Taffi, supportato dalla moglie Maria. All’epoca la filosofia di base era la stessa di oggi: lavorare solo con ingredienti naturali e locali e dimostrare totale rispetto per la natura impedendo per ogni prodotto, o ingrediente utilizzato, la realizzazione di alcun test sugli animali.

A loro si sono unite nel tempo le figlie: Maria Silvia, product manager che lavora fianco a fianco con il Dr. Taffi allo sviluppo delle linee dei prodotti, ed Elisabetta commercial manager che si concentra sullo sviluppo del business del marchio.

Il bello di Dr Taffi è che la grande crescita che ha avuto negli anni (grazie soprattutto all’introduzione sul mercato, nel 2008, del marchio Acqua di Bolgheri) non ha in alcun modo snaturato la sua vocazione al naturale e l’intento di garantire un’elevata qualità di prodotto e questo grazie al fatto che la famiglia Taffi ha una mission molto chiara: condividere con il resto del mondo la bellezza e i profumi del loro spicchio di Toscana.

Ecco quindi che i laboratori di produzione Dr Taffi hanno sede a Bibbona, in prossimità di Bolgheri, dove grazie alla sinergia tra la migliore scuola erboristica e la sperimentazione scientifico-tecnologica più avanzata nascono prodotti sicuri, efficaci e innovativi, nel rispetto della natura.

Le scelte formulative e le certificazioni dei prodotti Dr Taffi

I prodotti Dr Taffi utilizzano erbe offcinali e principi attivi naturali prevalentemente originari della flora dell’alta maremma toscana, dermatalogicamente testati e di provenienti da coltivazioni biologiche controllate; non contengono conservanti di sintesi, componenti animali, petrolati, laurylsolfati, coloranti sintetici, glicole propilenico.

Insomma la mission dei prodotti Dr Taffi è essere sicuri, efficaci e innovativi, nel rispetto della natura. Non per niente l’azienda vanta prestigiose certificazioni in materia di produzione naturale, ecobiocosmesi, rispetto per l’ambiente e tutela degli animali, riconosciute da enti certificatori quali ICEA, Lav, AIAB e Bioagricert.

Il focus della cosmetica Dr Taffi non è solo sulla sicurezza per la persona ma anche sul rispetto e sulla tutela dell’ambiente: Dr. Taffi è impegnato nel

realizzare prodotti che non inquinino in fase di produzione, con formule che utilizzino solo ingredienti naturali o materiali ecocompatibili e imballaggi realizzati con parti facilmente separabili da destinare alla raccolta differenziata.

ridurre progressivamente l’impiego del materiale di confezionamento, limitandolo a quello strettamente necessario per la preservazione o all’utilizzo del prodotto.

Insomma la ricerca di soluzioni sempre più vicine all’ambiente (sia lato prodotto che imballaggio) da Dr Taffi è all’ordine del giorno.

Infine, ma non in ordine di importanza, prodotti Dr Taffi non sono testati su animali, sono dermatologicamente testati, ipoallergenici e di origine naturale al 100% quindi non comprendono conservanti di sintesi, componenti animali, petrolati, laurylsolfati, coloranti sintetici, glicole propilenico.

Ed il loro packaging è ricco di contenuto didascalico, con informazioni sulla composizione e sui principi attivi di ogni prodotto.

Le linee di prodotto Dr Taffi

Le linee di prodotto Dr Taffi nascono dall’osservazione delle esigenze di noi consumatori ed hanno lo scopo di offrire prodotti in grado di soddisfare pienamente le aspettative del mercato. Due le macro aree cosmetiche in cui possono essere suddivisi:

Linee funzionali e trattamenti specifici che trattano diverse tipologie di pelle e agiscono in profondità sugli inestetismi più gravi della cute, del corpo e dei capelli.

Linee profumate che propongono prodotti per il benessere e la bellezza del corpo, del viso e dei capelli.

Una menzione a parte merita Acqua di Bolgheri , il brand nato nel 2008, che negli anni è diventato il biglietto da visita dell’azienda in Italia e nel Mondo. Acqua Di Bolgheri raccoglie poetiche collezioni profumate che traggono il proprio nome dall’omonimo borgo toscano ed intendono rappresentare la vera essenza della Toscana rispecchiandone l’unicità del territorio, i suoi profumi di stagione e i colori cangianti.



I prodotti Dr Taffi must have

Orientarsi nello sconfinato catalogo Dr Taffi non è sicuramente facile ed anc’io che ho acquistato diversi prodotti di questo marchio per iniziare a capirci qualcosa e partire con un minimo di cognizione di causa mi sono molto affidata a Vanity Space ed ai consigli del gruppo.

Molto interessanti a questo riguardo:

il video youtube dedicato ai must have Dr Taffi (video all’inizio di questo paragrafo).

le due dirette instagram sempre dedicate a questo brand: parte 1 e parte 2.

il video interamente dedicato ai trattamenti all’acido glicolico Dr Taffi (video che incorporo qui subito dopo).

Sono molto completi e interessanti tuttavia, trattandosi di varie ore di registrazione, richiedono diverso tempo per essere ascoltati completamente quindi ho pensato che potesse esservi utile un riassunto dei must have miei, di Elena Rossi e di tutte le vanityne che hanno provato i prodotti Dr Taffi nel corso degli anni.

Must have Dr Taffi per la cura del viso

Acqua Micellare Anti-Age , una speciale acqua micellare con proprietà anti-age grazie alla presenza di acqua di rosa damascena bio, acido ialuronico ed estratti anti-smog.

, una speciale acqua micellare con proprietà anti-age grazie alla presenza di acqua di rosa damascena bio, acido ialuronico ed estratti anti-smog. Mousse Detergente bio&vegan , ideale per rimuovere il make-up e detergere viso e décolleté, ha azione antiage grazie alla vitamina C, rivitalizzante grazie a proteine del riso e pantenolo, astringente grazie alle acque di hamamelis e fior d’arancio, lenitiva grazie agli estratti bio di malva e calendula.

, ideale per rimuovere il make-up e detergere viso e décolleté, ha azione antiage grazie alla vitamina C, rivitalizzante grazie a proteine del riso e pantenolo, astringente grazie alle acque di hamamelis e fior d’arancio, lenitiva grazie agli estratti bio di malva e calendula. Mousse Detergente La Rosa Acqua di Bolgheri , a base di tensioattivi derivati da cocco, palma ed olio di oliva è perfetta per rimuovere il make-up e detergere mani, viso e décolleté.

, a base di tensioattivi derivati da cocco, palma ed olio di oliva è perfetta per rimuovere il make-up e detergere mani, viso e décolleté. Sweet Bio-peeling Soap , un sapone liquido arricchito con acido glicolico al 2% , achillea e pompelmo che, in sinergia, esplicano un’azione esfoliante non abrasiva e depigmentante/schiarente.

, un sapone liquido arricchito con acido glicolico al 2% , achillea e pompelmo che, in sinergia, esplicano un’azione esfoliante non abrasiva e depigmentante/schiarente. Acqua di Rose 100% Distillata Pura , tonico rigenerante per la pelle del viso ottenut per distillazione in correnti di vapore di Rosa Centifolia e Rosa Damascena.

, tonico rigenerante per la pelle del viso ottenut per distillazione in correnti di vapore di Rosa Centifolia e Rosa Damascena. Acqua di Rose La Rosa Acqua di Bolgheri.

Before Treatment Lotion – Tonico , a base di acidi della frutta, titolato a pH 3.5, è ideale per eliminare le impurità della pelle normale e mista.

, a base di acidi della frutta, titolato a pH 3.5, è ideale per eliminare le impurità della pelle normale e mista. Tonico Giorno-Notte , arricchito con acido ialuronico idratante e acqua distillata lenitiva di fiori di arancio, lenisce e idrata la pelle grazie agli estratti di aloe, malva e camomilla.

, arricchito con acido ialuronico idratante e acqua distillata lenitiva di fiori di arancio, lenisce e idrata la pelle grazie agli estratti di aloe, malva e camomilla. Siero Iper Illuminante , formulato per illuminare e uniformare il colorito della pelle matura, contiene un fitocomplesso ricco di citroflavonoidi incapsulati in liposomi di pompelmo e arancio , acido ialuronico a triplice peso molecolare, sinergizzato ad aloe, melagrana e vite rossa idratanti ed antiossidanti.

, formulato per illuminare e uniformare il colorito della pelle matura, contiene un fitocomplesso ricco di citroflavonoidi incapsulati in liposomi di pompelmo e arancio , acido ialuronico a triplice peso molecolare, sinergizzato ad aloe, melagrana e vite rossa idratanti ed antiossidanti. Liposomia Siero Lifting Anti-Age , innovativo siero ad effetto “botulino-simile” contenente un estratto derivato dall’ibisco, acido ialuronico a triplice peso molecolare, liposomi di vitamina A ed E che veicolano gli antiossidanti in profondità ed estratti di aloe e luppolo ad effetto idratante e rassodante.

, innovativo siero ad effetto “botulino-simile” contenente un estratto derivato dall’ibisco, acido ialuronico a triplice peso molecolare, liposomi di vitamina A ed E che veicolano gli antiossidanti in profondità ed estratti di aloe e luppolo ad effetto idratante e rassodante. Acido Ialuronico Puro , un trattamento urto per la pelle matura e soggetta a rughe ad azione filler totale grazie alla presenza di tre molecole a diverso grado di penetrazione.

, un trattamento urto per la pelle matura e soggetta a rughe ad azione filler totale grazie alla presenza di tre molecole a diverso grado di penetrazione. Acido Ialuronico Potenziato Integratore Compresse , integratore antiossidante e stimolante del turn-over cellulare a base di acido ialuronico con beta-carotene, coenzima Q10 e con estratti titolati di acerola, papaya, pomodoro, sambuco, avena, melograno e vitamina E.

, integratore antiossidante e stimolante del turn-over cellulare a base di acido ialuronico con beta-carotene, coenzima Q10 e con estratti titolati di acerola, papaya, pomodoro, sambuco, avena, melograno e vitamina E. Crema Anti-Age Lenitiva , trattamento viso ad effetto calmante, idratante e lenitivo ideale in caso di couperose e/o pelli sensibili. Contiene il complesso magnolia-liquirizia-escina-calendula coadiuvante di un’azione disarrossante e anti-age.

, trattamento viso ad effetto calmante, idratante e lenitivo ideale in caso di couperose e/o pelli sensibili. Contiene il complesso magnolia-liquirizia-escina-calendula coadiuvante di un’azione disarrossante e anti-age. Contorno Occhi e Labbra , siero lifting antirughe che grazie ad olio di argan, burro di karitè e vitamine veicolate dai liposomi svolge un’azione nutriente ed aiuta a contrastare la rugosità e grazie all’acido ialuronico a tre pesi molecolari ha un effetto rimpolpante.

, siero lifting antirughe che grazie ad olio di argan, burro di karitè e vitamine veicolate dai liposomi svolge un’azione nutriente ed aiuta a contrastare la rugosità e grazie all’acido ialuronico a tre pesi molecolari ha un effetto rimpolpante. Gel Solution 50% , un gel a risciacquo contenente acido glicolico al 50% da applicare come maschera 1-2 volte a settimana.

Must have Dr Taffi cura dei capelli

Miglio Plus Fiale Intensive , un trattamento intensivo in fiale monodose a base di miglio ed estratti vegetali per aiutare i capelli fragili e che si diradano a ritrovare forza e vitalità.

, un trattamento intensivo in fiale monodose a base di miglio ed estratti vegetali per aiutare i capelli fragili e che si diradano a ritrovare forza e vitalità. Miglio Plus Lozione Capelli , studiata per aiutare la crescita e l’irrobustimento dei capelli fragili e debilitati. Contiene cellule staminali derivate dal melo (rigeneranti), ortica (rinforzante-protettiva sul fusto), miglio (restituisce brillantezza e vigore), estratto di propoli e al Laminarghane (purificante) e olio essenziale di rosmarino (contrasta la forfora).

, studiata per aiutare la crescita e l’irrobustimento dei capelli fragili e debilitati. Contiene cellule staminali derivate dal melo (rigeneranti), ortica (rinforzante-protettiva sul fusto), miglio (restituisce brillantezza e vigore), estratto di propoli e al Laminarghane (purificante) e olio essenziale di rosmarino (contrasta la forfora). Miglio Plus Shampoo Cellule Staminali , pensato per restituire forza e corpo ai capelli sfibrati e a rischio di caduta, grazie ad una innovativa formula con cellule staminali derivate dal melo, estratto di maca (energizzante sui bulbi capiliferi), estratti algali (inibitore sull’enzima 5alfa-reduttasi responsabile della produzione sebacea), pantenolo (vitamina B5) e miglio che restituiscono brillantezza.

, pensato per restituire forza e corpo ai capelli sfibrati e a rischio di caduta, grazie ad una innovativa formula con cellule staminali derivate dal melo, estratto di maca (energizzante sui bulbi capiliferi), estratti algali (inibitore sull’enzima 5alfa-reduttasi responsabile della produzione sebacea), pantenolo (vitamina B5) e miglio che restituiscono brillantezza. Miglio Plus Integratore Compresse ,aiuta a mantenere il benessere di unghie e capelli grazie a miglio, selenio, silicio e vitamine utili per il nutrimento delle cellule del corpo e della cute come capelli ed unghie. Contiene gli amminoacidi L- Cistina ed L-Mitionina che donano maggiore resistenza alla cheratina dei capelli.

Must have Dr Taffi cura del corpo

Aloe Therapy Intima Mousse , deterge la pelle e le mucose in modo delicato senza alterare il Ph della pelle e le normali difese fisiologiche.

, deterge la pelle e le mucose in modo delicato senza alterare il Ph della pelle e le normali difese fisiologiche. Brucia Snel crema , crema urto che riduce le adiposità localizzate su pancia e fianchi grazie al principio attivo d’avanguardia, ricco di iodio e caffeina, fucus, carnitina, tè verde e semi di cacao. Ha un effetto rassodante e drenante tramite il doppio processo termogenico seguito dall’azione veicolante dei liposomi di soia che portano i principi attivi a livello cellulare.

, crema urto che riduce le adiposità localizzate su pancia e fianchi grazie al principio attivo d’avanguardia, ricco di iodio e caffeina, fucus, carnitina, tè verde e semi di cacao. Ha un effetto rassodante e drenante tramite il doppio processo termogenico seguito dall’azione veicolante dei liposomi di soia che portano i principi attivi a livello cellulare. Smagliaredux per le smagliature (non è BIO)

per le smagliature (non è BIO) Plus & Up Siero Seno , un siero dalla texture evanescente, che coadiuvae nel donare un seno più definito e compatto, con effetto filler anti-age grazie alla elastina vegetale e all’acido ialuronico. L’azione rassodante, tonificante e volumizzante è supportata dall’estratto di Pisum sativum in sinergia con gli estratti biologici di calendula, galega, luppolo ed elicriso.

, un siero dalla texture evanescente, che coadiuvae nel donare un seno più definito e compatto, con effetto filler anti-age grazie alla elastina vegetale e all’acido ialuronico. L’azione rassodante, tonificante e volumizzante è supportata dall’estratto di Pisum sativum in sinergia con gli estratti biologici di calendula, galega, luppolo ed elicriso. Crema Idroemolliente Acqua di Bolgheri , un’emulsione idratante ed emolliente ideale per il benessere della famiglia durante tutto l’anno. Ha proprietà addolcenti restitutive grazie a miele, malva e burro di karitè; rivitalizzanti grazie a ratania, pompelmo ed oli elasticizzanti.

, un’emulsione idratante ed emolliente ideale per il benessere della famiglia durante tutto l’anno. Ha proprietà addolcenti restitutive grazie a miele, malva e burro di karitè; rivitalizzanti grazie a ratania, pompelmo ed oli elasticizzanti. Sciogli dol Crema , una crema da massaggio a base di Arnica montana Bio, pasta concentrata di Propoli, oli essenziali naturali di Canfora, Menta trirettificata e Timo rosso.

Must have Dr Taffi Gli Specifici

Gocce di Eufrasia , ottenute per distillazione, in alambicco di rame, di piante fresche di eufrasia, camomilla, centaurea, issopo hanno proprietà calmanti, decongestionanti e lenitive particolarmente utili nel trattamenti delle zone perioculari in quanto hanno un’azione schiarente e lenitiva su eventuali gonfiori e donano una piacevole sensazione di freschezza e riposo.

, ottenute per distillazione, in alambicco di rame, di piante fresche di eufrasia, camomilla, centaurea, issopo hanno proprietà calmanti, decongestionanti e lenitive particolarmente utili nel trattamenti delle zone perioculari in quanto hanno un’azione schiarente e lenitiva su eventuali gonfiori e donano una piacevole sensazione di freschezza e riposo. Pomata alla Calendula 50% , con un’altissima percentuale di estratto di calendula associata al burro di karité naturale, dona alla pelle una piacevole sensazione lenitiva, disarrossante e schiarente, favorisce la guarigione e la cicatrizzazione di ferite e scottature.

, con un’altissima percentuale di estratto di calendula associata al burro di karité naturale, dona alla pelle una piacevole sensazione lenitiva, disarrossante e schiarente, favorisce la guarigione e la cicatrizzazione di ferite e scottature. Pomata Tea Tree 30% , protegge la pelle e allevia fastidi, pruriti, arrossamenti e irritazioni localizzate sul corpo e le unghie. Contiene la percentule ideale di tea tree oil, coadiuvante in caso di herpes, micosi, eczemi e infezioni batteriche ed è arricchita con olio di mandorle ed estratti lenitivi (olio di camelia, estratti di calendula, aloe e malva).

La mia esperienza d’acquisto e d’uso dei prodotti Dr Taffi

Come vi accennavo all’inizio, ai prodotti Dr Taffi mi sono avvicinata solo in tempi recenti (da circa un anno diciamo) ed ho incluso nel mio carrello prodotti di questo marchio in 3 occasioni, due in corrispondenza delle giornate di promozione organizzate da Vanity Space mentre la terza in corrispondenza delle promozioni estive di Biocosmesi Alto Giardino, questo per farvi capire che seguendo le varie offerte che compaiono in corso d’anno è possibile provare i prodotti di questo marchio scontati fino al 30%.

L’ultimo ordine l’ho fatto direttamente dal sito Dr Taffi proprio la settimana scorsa, in occasione dell’ultima promozione. Spedizione veloce e imballo curato nonostante gli ordini che nel weekend scorso immagino saranno stati numerosissimi!

Di come mi sto trovando con i loro prodotti vi parlerò piano piano nel tempo.

Dove è possibile acquistare i prodotti Dr Taffi

Dr Taffi , anche grazie al proprio marchio Acqua di Bolgheri , può vantare in Toscana, Italia e nel resto del mondo una importante catena di negozi e punti vendita fiduciari.

Sul territorio nazionale italiano la distribuzione Dr Taffi è capillare : parliamo di oltre 1000 erboristerie e parafarmacie con reparto erboristico, una catena con più di 60 negozi di vendita diretta (Erboristerie D’Italia) ed una catena di Franchising con punti vendita in costante crescita (Acqua di Bolgheri).

Ed anche la distribuzione online negli ultimi anni è notevolemente aumentata : oltre che nel proprio shop online potete reperire Dr Taffi online in varie bioprofumerie/erboristerie come Biocosmesi Alto Giardino.

Anche Macrolibrarsi, che è uno store che vi consiglio spesso, propone più di 70 referenze Dr Taffi (vedi qui) e Amazon non è da meno con le sue numerose proposte spesso con spedizione Prime (vedi qui).

Voi avete già provato alcuni prodotti Dr Taffi ? Dove li comprate?