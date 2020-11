Le Barbie National Geographic compiono un anno più o meno in questo periodo e mi sembra possa valere la pena di festeggiare questo primo compleanno dedicando loro un articolo.

Cosicchè magari, l’imminente Natale, vedrà regalata qualche Barbie National Geographic in più e qualche Barbie classica in meno. 🙂

Dalle Barbie Inspiring Women alle Barbie National Geographic

Non sono mai stata una grande fan delle Barbie, nemmeno da piccola direi. Non credo che allora fossi urtata dalla loro irreale perfezione e nemmeno dal numero limitato di ruoli impersonati (direi da regina della casa a regina delle feste/passerelle), semplicemente non erano capaci di rapire il mio cuore.

Nonostante ciò, ora che sono madre, sto apprezzando il recente impegno della Mattel nell’affiancare alle trasognanti Barbie bionde svampite una serie di figure femminili che possano essere di ispirazione per le nostre piccole e fare loro capire che – superati gli stereotipi – potranno scegliere di fare nella vita tutto ciò che vorranno.

La campagna Barbie “You can be anything”

E’ del 2015 la campagna “You Can Be Anything” dalla quale hanno avuto origine le Inspiring Women ovvero una selezione di bambole nata con l’intento di rendere omaggio a figure femminili che hanno segnato la storia e, di conseguenza, di influenzare positivamente le piccole consumatrici.

Tra queste bambole troviamo ad esempio l’artista Frida Kahlo, Amelia Earhart ovvero la prima aviatrice donna ad attraversare in volo da sola l’Oceano Atlantico, la matematica e fisica statunitense Katherine Johnson che ha calcolato la traiettoria dell’Apollo 11, la prima astronauta donna Sally Ride e l’attivista per i diritti civili Rosa Parks (famosa per essersi rifiutata di cedere il proprio posto sull’autobus ad un passeggero bianco).

Le conquiste di queste figure femminili, che rappresentano indimenticabili esempi di coraggio ed emancipazione, sono riassunte nel materiale informativo venduto assieme alle bambole “perché le ragazze possano essere ispirate dalle loro storie, giocando»

A seguire è nata anche la linea “Barbie Sheroes”, nome proveniente dall’unione tra she=lei e heroes=eroine ovvero un insieme di quattordici Barbie/donne che rappresentano al meglio la figura femminile di oggi, emancipata e capace di ricoprire ruoli di spicco nei più svariati ambiti tra cui spettacolo, imprenditoria, cultura e sport.

Tra queste la precorritrice delle attuali Barbie National Geographic ovvero la bambola dedicata all’ambientalista australiana Bindi Irwin.

Ed infine, nell’autunno 2019, arriviamo al lancio delle Barbie National Geographic, un assortimento di bambole nato con l’intento di permettere ai bambini di esplorare le carriere che riguardano il mondo della natura, sotto tutti i suoi possibili punti di vista: esplorazione, scienza, narrazione e conservazione.

Le Barbie National Geographic in dettaglio

Quella della Barbie National Geographic è una serie che porta il marchio speciale del National Geographic Partners e vanta la collaborazione delle donne del National Geographic Explorers e del direttore della rivista, Susan Goldberg, in modo da garantire un design delle bambole il più realistico possibile.

Parliamo di bambole che nascono con l’intento di raccontare ai giovani una realtà, senza pregiudizi e luoghi comuni, che vede le donne dedicarsi a professioni nell’ambito STEM (Science, Technology, Engineering, Math) che solitamente le vedono poco rappresentate.

Ecco quindi che le Barbie National Geographic uscite nell’autunno 2019 si dedicano ai temi della conoscenza scientifica, della salvaguardia ambientale e della ricerca occupando le seguenti professioni: ambientalista, astrofisica, biologa marina, fotografa naturalista ed l’entomologa.

Barbie permette alle bambine di interpretare nuovi modelli attraverso la narrazione, mostrando loro che possono essere tutto ciò che desiderano. Grazie a questa nuova linea di prodotti daremo la possibilità alle bambine di esplorare il mondo e le diverse carriere direttamente nelle loro case. Lisa McKnight, senior vp e general manager Barbie

Stessi concetti per Susan Goldberg, direttore responsabile di National Geographic e direttore editoriale di National Geographic Partners, che ha sottolineato il valore di un accordo utile a

Raggiungere i bambini in un modo completamente nuovo, usando il potere del gioco per ispirare le prossime generazioni di esploratori, scienziati e fotografi.

Le nuove “dolls” indossano abiti professionali e sono dotate di tutti gli accessori del caso: non le solite spazzole, scarpette e bijoux ma animali e insetti, vegetali, lenti d’ingrandimento, macchine fotografiche, binocoli, camici, provette e microscopi.

Il loro scopo: mostrare alle bambine tutto il fascino di mestieri non così scontati e diffusi, men che meno per l’altra metà del cielo.

Barbie National Geographic Ambientalista

La Barbie ambientalista è vestita per il lavoro sul campo (pantaloni marroni, camicia marrone chiaro con stemmi e tasche, scarpe verdi), porta con sé un blocco appunti per annotare le sue scoperte ed è accompagnata da un’adorabile scimmietta.

E’ disponibile su Amazon oltre che in numerosi punti vendita.

Barbie National Geographic Astrofisica

La Barbie Astrofisica celebra il cielo e lo studia indossando una maglietta con stampa ispirata allo spazio, pantaloni neri e stivali neri. E’ dotata di un grande telescopio che ruota davvero e di una mappa delle stelle.

E’ disponibile su Amazon oltre che in numerosi punti vendita.

Barbie National Geographic Biologa Marina

La Barbie Biologa Marina Polare si tiene al caldo con un outfit trendy che include pantaloni neri e un parka rosso con stemma del National Geographic. Il suo look professionale è accompagnato da occhiali da sole scuri e stivali da neve neri mentre al suo fianco c’è un adorabile pinguino, suo soggetto di studio e amico animale.

E’ disponibile su Amazon oltre che in numerosi punti vendita.

Barbie National Geographic Entomologa

Quello della Barbie entomologa è il playset più ricco: comprende non solo la bambola ma anche un albero ed una postazione per lo studio sul campo con una ventina di piccole creature tra larve, farfalle e altri insetti come ragni.

Grazie al design plug-and-play consente di bloccare i 10 insetti in posizione attorno all’albero, sulla base, sull’alveare e all’interno della cupoletta per studiarli sul campo o alla postazione di lavoro.

Tra le attività possibili guardare un bozzolo aprirsi per liberare una farfalla e osservare da vicino un insetto con la lente d’ingrandimento.

E’ disponibile su Amazon oltre che in vari punti vendita.

Barbie National Geographic Fotoreporter

La Barbie Fotografa della natura è vestita per lavorare sul campo: pantaloni marrone, stivali marrone chiaro e camicia con gilet.

E’ dotata di macchina geografica con maniglia e un piccolo leoncino l’accompagna nelle sue spedizioni all’insegna dello spirito di avventura e dell’esplorazione. Con lei il numero del National Geographic che raccoglie i suoi scatti.

E’ disponibile su Amazon oltre che in numerosi punti vendita.

Le Barbie National Geographic in edicola

Oltre che nei singoli playset il 2020 ha visto le Barbie National Geographic anche protagoniste di una collana da edicola.

Non ho trovato molte informazioni al riguardo ma per quello che ho potuto vedere le Barbie erano fondamentalmente uguali a quelle in vendita nei supermercati, avevano un prezzo appena più contenuto (14,99€) ed in aggiunta una piccola rivista illustrativa.

Piano dell’opera:

Barbie Astrofisica. Barbie Fotoreporter. Barbie Biologa Marina.

Voi conoscevate le Barbie National Geographic? Avete pensato di proporle alle vostre bambine?

O preferite bambole dall’aspetto più simile a quello di una bambina come le Lottie?