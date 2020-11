Fairphone : caratteristiche, recensioni, prezzi e accessori

Fairphone è uno smartphone Android nato con l’intento di dimostrare che anche l’industria tecnologica può essere attenta all’ambiente, etica e sostenibile…vi va di scoprirlo assieme?

Fairphone è stato il primo marchio di smarphone (e tutt’ora uno dei pochi) che si sta impegnando per migliorare vari degli aspetti critici dell’industria manifatturiera dei dispositivi elettronici : l’impiego di materie prime di dubbia provenienza etica, l’elevato impatto ambientale della produzione e le pratiche di fabbricazione spesso poco rispettose dei diritti del lavoro e umani.

Una mosca bianca nel panorama dell’elettronica che merita a mio parere un approfondimento e quindi…eccoci qui!

Storia di Fairphone

Fairphone è una fondazione nata nei Paesi Bassi nel marzo 2011 che, con l’aiuto della società Waag guidata da Bas van Abel, ha creato il primo smartphone Android prodotto esclusivamente in condizioni di equità:

utilizzando minerali, specialmente la Columbite-tantalite, provenienti da miniere non controllate dai signori della guerra civile che sta devastando la Repubblica Democratica del Congo.

assemblato da lavoratori a cui sono garantiti adeguata retribuzione e condizioni di lavoro dignitose.

progettato per durare e fatto per essere facilmente smontato e riparato.

Il primo Fairphone vede la luce nel 2013, al costo di 325€, dopo una felice campagna di crowdfunding a cui partecipano ben 20.000 persone.

Due anni dopo, nel 2015 – grazie al supporto di una seconda campagna di crowdfunding – il lancio del Fairphone 2.

Nel 2016 Fairphone è il primo smartphone a ricevere la certificazione tedesca Blue Angel a testimonianza del suo grande impegno ambientale.

A Settembre 2019 il lancio di Fairphone 3 e nemmeno un anno dopo (Agosto 2020) il suo upgrade Fairphone 3+. In questo caso non parliamo di un vero e proprio nuovo modello ma di uno smartphone dalle telecamere più prestazionali associate ad un aumento della quantità di plastica riciclata utilizzata nella produzione.

Le caratteristiche etiche e sostenibili di Fairphone

Quattro sono gli aspetti su cui Fairphone continua a lavorare per garantire una sempre maggiore eticità e sostenibilità del proprio prodotto:

Materiali responsabili : un materiale alla volta, ad ogni modello successivo cresce l’impiego di materiali più equi, riciclati ed estratti responsabilmente.

: un materiale alla volta, ad ogni modello successivo cresce l’impiego di materiali più equi, riciclati ed estratti responsabilmente. Design di lunga durata : più lunga è la vita del telefono, minore è la sua impronta ambientale per questo Fairphone si impegna nella progettazione di prodotti longevi, puntando sulla modularità per facilitare la riparazione.

: più lunga è la vita del telefono, minore è la sua impronta ambientale per questo Fairphone si impegna nella progettazione di prodotti longevi, puntando sulla modularità per facilitare la riparazione. Meno e-waste : ogni nuovo modello di Fairphone si impegna affinché l’uso di materiali riciclati cresca. Inoltre l’azienda promuove il ritiro e la restituzione al mercato dei telefoni usati e ricerca soluzioni per gli ostacoli al riciclaggio.

: ogni nuovo modello di Fairphone si impegna affinché l’uso di materiali riciclati cresca. Inoltre l’azienda promuove il ritiro e la restituzione al mercato dei telefoni usati e ricerca soluzioni per gli ostacoli al riciclaggio. Lavoratori al primo posto : costante l’impegno di Fairphone e dei suoi partner per migliorare le condizioni lavorative, dare opportunità di crescita, tutelare la salute, la sicurezza e la soddisfazione dei lavoratori.

Le materie prime responsabili di Fairphone

Il principale impegno di Fairphone è indubbiamente quello di non utilizzare per la propria produzione minerali che col proprio commercio possano finanziare i conflitti violenti dell’Africa Centrale (conflict minerals).

Ecco quindi che all’interno di questi smartphone troviamo oro proveniente dal commercio equo e solidale, plastica riciclata e minerali non provenienti da zone di conflitto (in particolar modo Columbite-tantalite, cobalto, stagno e tungsteno).

Il design di lunga durata e la facile riparabilità di Fairphone

Fairphone è impegnata per garantire un’ampia durata ai proprio smartphone: lo smartphone è progettato sotto forma di moduli che possono essere acquistati singolarmente come parti di ricambio e sostituiti smontando il telefono con un semplice cacciavite (fornito in dotazione).

A rendere tutto ancora più semplice concorre il suo canale Youtube dove sono pubblicati tanti utili video “How to” che spiegano come sostituire le parti che più comunemente si rompono.

Grazie a questa scelta intelligente Fairphone è l’unico cellulare ad avere ottenuto un punteggio iFixit 10 su 10.

L’impegno per ridurre i rifiuti elettronici di Fairphone

L’impegno 2020 di Fairphone è quello di riuscire a raccogliere nell’anno 20.000 cellulari usati.

Grazie al suo partner per il riciclaggio:

Il 55% dei cellulari raccolti (quelli ancora funzionanti) viene ripulito dai dati del precedente proprietario e rimesso in vendita nel canale dell’usato.

il 45% dei cellulari raccolti (quelli danneggiati) viene inviato ad un centro di riciclaggio in cui vengono recuperate le materie prime di valore.

Per incentivare a rendere i propri cellulari fuori uso o abbandonati viene offerta la spedizione gratuita per quantità dai 3 in sù.

L’attenzione alle condizioni dei lavoratori Fairphone

Fairphone è un membro attivo del Clean Electronics Production Network (CEPN), un’iniziativa che ha lo scopo di rendere la produzione dei prodotti elettronici a zero rischio di esposizione a sostanze chimiche tossiche per i lavoratori.

Inoltre opera affinchè i propri partner produttivi garantiscano ai lavoratori condizioni di lavoro e salario adeguati nonchè libertà di espressione e di far valere i propri diritti.

Quale modello di Fairphone comprare e dove?

I modelli più recenti tra cui scegliere sono al momento Fairphone 3 e 3+. Vediamo in cosa si differenziano e quindi quale possa essere più indicato scegliere in funzione delle vostre esigenze.

La buona notizia è che entrambi sono coperti da una garanzia di 2 anni.

Fairphone 3

Oltre che per tutte le caratteristiche etiche di cui abbiamo appena parlato, un Fairphone 3 si caratterizza anche per:

Sistema operativo Android 10.

Processore Qualcomm Snapdragon 632 e 4GB di Ram.

Memoria interna da 64GB espandibile con MicroSD.

Batteria Li-On rimovibile da 3040 mAh.

Schermo 5.65 pollici Full HD+ 18:9.

Fotocamera posteriore 12MP f/1.8, anteriore 8MP f/2.0.

Dual SIM.

4G.

Acquistabile su Amazon anche se il prezzo migliore (419€) al momento è sul sito del produttore dove, se seguite questo link, potete anche ottenere un ulteriore sconto di 25€.

Fairphone 3+

Il Fairphone 3+ non è altro che un upgrade del Fairphone 3 di cui abbiamo appena parlato. Stesse dimensioni e caratteristiche tecniche, a fare la differenza sono questi dettagli:

Fotocamera posteriore da 48MP f/1.79 e fotocamera anteriore da 16MP f/2.0.

Utilizzo di plastica riciclata post-consumo in percentuale superiore rispetto a tutti i modelli precedenti: per un totale del 40% nel telefono e nei suoi moduli.

Acquistabile su Amazon anche se il prezzo migliore (469€) al momento è sul sito del produttore dove, se seguite questo link, potete anche ottenere un ulteriore sconto di 25€..

Accessori e parti di ricambio Fairphone

All’interno della confezione del Fairphone troviamo: uno smarphone, un mini cacciavite per le riparazioni, Bumper, guida rapida e garanzia di 2 anni.

Coerentemente con la filosofia “no sprechi” non vengono inclusi gli accessori che molto facilmente una persona possiede già ovvero caricatore USB, cavetto USB-C ed auricolari.

Tutti acquistabili a parte sul sito del produttore dove, se seguite questo link, potete anche ottenere un ulteriore sconto di 25€.

Sempre sul sito del produttore sono disponibili le principali di ricambio, talmente facili da sostituire che per farlo basta il cacciavite in dotazione con l’acquisto.

Infine anche Amazon offre alcuni accessori per Fairphone a modico prezzo (principalmente parliamo di prodotti compatibili, non a marchio originale).

Che altro dire? Io al momento non posseggo un Fairphone nè ho esigenza di cambiare smartphone nell’immediato ma dopo essermi documentata sulle sue caratteristiche credo che lo terrò in considerazione per un eventuale futuro acquisto: mi piace l’idea di contribuire scegliendolo ad un modo di produrre elettronica migliore di quello attuale.

Sono assolutamente curiosa di sapere se qualcuno di voi lo possiede (o se possedete uno dei recenti “concorrenti” tipo Shiftphone e Teracube) e come vi state trovando.

Quindi nel caso, fatevi avanti nei commenti! 🙂