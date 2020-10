I Ronfi sono un gruppo di personaggi immaginari protagonisti di una omonima serie a fumetti realizzata da Adriano Carnevali dal 1981 al 1995.

Non so se sia la stessa cosa anche per voi ma i Ronfi fanno parte dei ricordi della mia infanzia in quanto venivano regolarmente pubblicati sulle pagine del Corriere dei Piccoli che i miei genitori acquistavano per me quasi ogni domenica.

Li ho ritrovati quest’estate in edicola, mentre cercavo una enigmistica per bambini. I miei occhi sono caduti su Giocolandia – una rivista che ripropone le loro strisce – e da buona nostalgica non ho saputo resisterle.

E’ stato così che ho scoperto che i Ronfi incontrano sia i gusti di mia figlia (come a suo tempo era per me) che i miei gusti di madre perchè all’interno delle loro ironiche e dissacranti avventure veicolano molti messaggi correlati ad ecologia, rispetto dell’ambiente e della natura.

Ma chi sono i Ronfi ?

I Ronfi sono piccoli roditori antropomorfi, con enormi orecchi pendenti ed un carattere pigro e presuntuoso.

La loro “carta d’identità” che figura nella contro-copertina della raccolta Il bosco dei Ronfi recita:

Il Ronfo (nome scientifico Ronfus-Ronfus) è un piccolo roditore dotato da madre Natura di qualità eccezionali. Infatti possiede: lunghe orecchie, che gli servono per impigliarsi nei rami; un grande naso, che gli permette di fare starnuti colossali quando è raffreddato; una folta pelliccia, color pelo di ronfo, che d’estate tiene un caldo che non vi dico. Il Ronfo mangia legno dolce e trascorre circa sei mesi all’anno in letargo nella tana. Durante gli altri mesi divide il suo tempo tra ronfate all’aperto, riposini e pisoloni.

Come si può intuire da questa descrizione, i Ronfi non sono gli animali più attivi del mondo, né i più svegli.

Questi stralunati roditori altro non sono che un’ironica smitizzazione del concetto di adattamento degli animali all’ambiente. Infatti i Ronfi sono dei veri e propri “disadattati della natura”: sono pigri (come dice il loro nome), piuttosto sciocchini e, per di più, presuntuosi e saccenti.

Il “Ronfo-tipo” non sa orientarsi, è incapace di difendersi dai pericoli del bosco, non possiede ben chiaro il senso del mutare delle stagioni ecc…; insomma deve la propria miracolosa sopravvivenza soltanto all’aiuto di altri animali generosi o, più frequentemente, a una sfacciata fortuna.

Le avventure dei Ronfi sono imperniate soprattutto sui guai che queste disastrose bestiole combinano tuttavia dietro l’umorismo di ogni loro storiella è sempre presente uno spunto di riflessione, un pizzico di satira “a prova di bambino”, una critica sempre intelligente al costume o al malcostume di noi umani.

Simpatici, pasticcioni, ecologisti e portatori di messaggi sani, i Ronfi sono a mio parere ancora oggi perfetti per approcciare i bimbi all’ironia, alla lettura dei fumetti ed alle tematiche di rispetto dell’ambiente e della natura.

Inoltre, nonostante gli anni passati dalla loro nascita hanno ancora un potenziale narrativo e pedagogico estremamente attuale.

Le storie dei Ronfi

Nel corso degli anni di pubblicazione le vicende dei Ronfi si sono sviluppate seguendo fondamentalmente tre ‘filoni’:

Le avventure dei Ronfi “selvatici”

In queste tavole i Ronfi vivono nel bosco, in un villaggio di casette molto semplici (poco più che tane), si nutrono prevalentemente di legno dolce e devono difendersi costantemente dai tentativi di aggressione dei lupi.

Il lupo loro nemico compie patetici tentativi di trasformare queste bestiole in pietanze tant’è che in anni e anni di attività non è ancora riuscito ad assaggiare nemmeno un boccone di Ronfo.

Altri animali partecipano come comprimari a queste avventure dei Ronfi: un saggio topo, un orso paziente, un picchio nero dall’aria scettica e infastidita, laboriosi e un po’ saccenti castori, vispi scoiattoli, gatti selvatici, conigli mattacchioni ecc…

L’avventura-tipo dei Ronfi “selvatici” segue questo schema:

Il Ronfo a causa della propria sbadataggine si caccia in un guaio.

Il Ronfo non si rende conto, in genere, del pericolo in cui si trova e di ciò che succede.

Il Ronfo si salva grazie a fortunate combinazioni di eventi indipendenti dalla sua volontà

Le avventure dei Ronfi “evoluti”

In queste tavole troviamo dei Ronfi più “umanizzati”, che vivono in un villaggio ben organizzato, alle prese con la realtà dei nostri giorni e si nutrono di legno dolce, che producono grazie a una formula segreta.

Il loro principale nemico è il Professor Wolf, un lupo dal vistoso e un po’ pacchiano abbigliamento alla Superman; si tratta di un lupo evoluto, un geniale inventore che non ha nessun interesse “gastronomico” nei confronti dei Ronfi ma desidera solo impadronirsi del segreto del legno dolce per produrlo su vasta scala e arricchirsi. Il che, naturalmente, non gli riesce mai.

Accanito sostenitore di una civiltà anti-naturalistica, asettica, meccanizzata ed inquinata, il Professor Wolf è nemico dei genuinamente ecologici Ronfi ed il suo scopo (perennemente non raggiunto) è quello di annientare l’ambiente in cui i piccoli roditori vivono.

L’avventura-tipo dei Ronfi “evoluti” segue questo schema:

Il Professor Wolf inventa qualche prodigioso marchingegno a danno dei Ronfi.

I Ronfi sembrano “alle strette”.

Un imprevisto manda all’aria i piani del diabolico scienziato.

Le avventure dei Ronfi “ecologici”

I Ronfi, a partire dal 1987, sono stati anche protagonisti di una serie di episodi nei quali illustravano temi legati all’ecologia e alla difesa dell’ambiente: parlo della rubrica “Pagine Verdi” in cui un Ronfo di nome Guido – con una bella E di Ecologia sul petto – discuteva in chiave didattico-umoristica alcuni temi legati all’ecologia e all’ambiente.

La storia di due tavole si presentava a doppia pagina, incorniciata da un riquadro verde con vignette di Carnevali e brevi trafiletti informativi.

Pagine Verdi del Corrierino n°20 del 15 Maggio 1992

La rubrica delle Pagine Verdi esordì sul Corriere dei Piccoli all’inizio della direzione di Maria Grazia Perini, nel 1987. L’idea di due pagine legate all’ecologia fu di Maria Grazia e trovò ovviamente l’immediata adesione dei Ronfi: chi meglio di loro, immersi (sia pure in modo alquanto anomalo rispetto a tutte le altre specie animali) nel mondo della natura, avrebbe potuto affrontare le varie questioni legate a sopravvivenza della specie, inquinamento, deforestazione, equilibri biologici ecc.? L’intento era, chiaramente, didattico informativo, volto soprattutto a sensibilizzare, in modo “sciolto” e divertente, i piccoli lettori alle molteplici problematiche legate al rapporto tra civiltà umana e ambiente naturale. Per questo il Ronfo che fa da guida lungo i vari “capitoli” (denominato emblematicamente Ronfo Guido) si mostra decisamente più informato e affidabile rispetto ai suoi disastrosi simili. Dichiarazione di Adriano Carnevali in occasione della mostra sui Ronfi tenutasi presso la manifestazione Habicura a Villa Mercede (Roma) nel Luglio 2013

Le pubblicazioni che hanno I Ronfi come protagonisti

Come accennato prima i Ronfi sono andati in letargo con la fine del glorioso Corriere dei Piccoli (ultimamente ribattezzato Corrierino), all’inizio degli anni Novanta.

Tuttavia le loro simpatiche e stralunate avventure sono ancora disponibili anche per i bambini di oggi grazie ad alcuni volumi antologici realizzati da diversi editori e grazie alla rivista mensile Giocolandia che esce nelle edicole dal 2007.

Il bosco dei Ronfi (1985)

Il bosco dei Ronfi è un volume di 64 pagine con copertina cartonata rigida, pubblicato nel 1985 dalla casa editrice Mursia.

L’opera consiste nella ristampa di 13 racconti – 56 tavole – originariamente pubblicati sul Corriere dei Piccoli (principalmente negli anni 1981 e 1982) e raccoglie le migliori storie che hanno come ambientazione il bosco.

Ad essi si aggiungono due chicche in seconda e terza di copertina: il GiocaRonfo (un gioco dell’oca con protagonisti i Ronfi) ed i Ronfo-Giochi (una sorta di memory per i più piccoli).

Per quanto datato, il volume sembra ancora disponibile sul sito dell’editore Mursia.

Il mondo dei Ronfi (2010)

La seconda raccolta che vede come protagonisti i Ronfi è quella pubblicata nel 2010 da Coniglio Editore: contiene sia 80 delle loro storie migliori (incluse le prime tre che li fecero conoscere e amare da migliaia di ronf fan) che alcune tavole inedite e diversi giochi da fare/ritagliare (un “Ronfo animato” da costruire, la fattoria con i personaggi da ritagliare ed il gioco dell’oca in versione Ronfa).

Di difficile reperibilità nei negozi fisici è invece disponibile su Amazon.

Ronfi! (2018)

Sbam! Libri ha pubblicato nel 2018 il volume antologico Ronfi!

Questo libro è una raccolta in 96 pag di avventure a fumetti, giochi e pagine da colorare. E’ pensato per i bambini ma piacerà certamente anche ai grandi che potranno ritrovare i Ronfi dopo le loro letture d’infanzia scoprendone i numerosi livelli di lettura.

E’ facilmente reperibile sia sul sito della casa editrice (dove si può richiedere anche una copia autografata da Adriano Carnevali) che su Amazon.

La rivista mensile Giocolandia

L’unica pubblicazione che vede i Ronfi costantemente uscire in edicola è la rivista mensile Giocolandia.

Fondata nel 2007, è pensata per accostare i piccoli lettori al mondo dell’enigmistica. E’ strutturata come una rivista propedeutica, divertente ma al contempo didattica, dove i simpatici Ronfi guidano i bimbi alla scoperta dei cruciverba, dei rebus, degli indovinelli, dei puzzle e dei giochi enigmistici.

Oltre ai giochi enigmistici la rivista accoglie le simpatiche avventure dei Ronfi, le pagine dedicate al’ecologia e alla natura, l’angolo delle risate e un maxi gioco a tema da ritagliare.

Noi l’abbiamo scoperta questa estate al mare ed a Chiara piace molto. Peccato che non sia così facile da reperire in edicola. Insomma per averlo vi potrebbe servire prenotarlo ma non è poi un così grande problema.

Anche voi siete dei cresciuti appassionati dei Ronfi ? Avete mai pensato di proporre le loro avventure ai vostri piccoli?

