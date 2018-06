Black mask bio (e non solo) : vi presento Detox Charcoal Phytorelax

Le black mask impazzano e sul web ne esistono centinaia per non dire migliaia ma di black mask bio fino a pochissimo tempo fa neanche l’ombra!

Il trend delle black mask proviene dalla Corea e di conseguenza le black mask più celebri, come la Xiuzilm o Pilaten, sono coreane.

L’INCI? Assolutamente discutibile: la black mask Pilaten ad esempio è principalmente composta da alcool polivinilico, da un mix di composti ammonio quaternari (non sono specificati quali) che garantisce adesività sulla pelle formando un film che attacca i punti neri e li elimina e da un conservante, l’imidazolidynil urea, cessore di formaldeide…nessuna sostanza funzionale dalla specifica azione cosmetica.

Anche il panorama dei consigli online per le black mask fai da te è piuttosto imbarazzante, considerando che molti siti parlano di realizzarla con colla vinilica!

Non vi sarete quindi stupiti particolarmente del fatto che finora l’argomento black mask non sia stato affrontato su queste pagine.

Qualcosa però sta cambiando e infatti almeno una black mask bio ha fatto la sua comparsa sul mercato in occasione del recente Cosmoprof 2018 : la maschera viso SOS Detox Antinquinamento Phytorelax.

Black Mask bio : la nuova maschera viso SOS Detox Antinquinamento Phytorelax

Tra le novità più interessanti delle aziende Made in Italy partecipanti allo scorso Cosmoprof posso sicuramente citare la linea certificata biologica Detox Charcoal Phytorelax; tra i prodotti che le appartengono una black mask bio che ha subito attirato la mia attenzione.

La black mask bio SOS Detox Phytorelax promette di ridonare freschezza e luce alle pelli stressate e cittadine. Nella sua formulazione troviamo carbone vegetale ricavato dalla lavorazione del legno di bamboo che ha come caratteristica fondamentale una grande capacità sebo-regolatrice, detossinante e assorbente; congiuntamente all’argilla, è in grado di offrire un’efficace azione purificante mentre l’aggiunta dei flavonoidi da Fiori di Pesco garantisce la protezione della pelle dal quotidiano inquinamento atmosferico, una delle prime cause d’invecchiamento precoce.

INCI: AQUA, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE*, GLYCERIN, CETYL ALCOHOL, ETHYLHEXYL STEARATE, CELLULOSE, KAOLIN, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, STEARIC ACID, CHARCOAL POWDER, PRUNUS PERSICA FLOWER EXTRACT, TOCOPHEROL, ZINC OXIDE, SODIUM LAUROYL GLUTAMATE, XANTHAN GUM, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, CANANGA ODORATA FLOWER OIL, PHENOXYETHANOL, PARFUM, SODIUM DEHYDROACETATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM PHYTATE, LIMONENE, CITRONELLOL, LINALOOL, GERANIOL, COUMARIN, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, CITRAL, BENZYL SALICYLATE, CITRIC ACID *da agricoltura biologica

Cosa praticamente unica nel panorama delle black mask, siamo di fronte ad un prodotto certificato Cosmos Organic, Vegan OK, dermatologicamente testato e nichel tested <0.0001%. Come potete vedere dall’INCI sono completamente assenti coloranti di sintesi, siliconi, parabeni ed oli minerali ed anche il packaging fa la sua parte nell’obiettivo di essere rispettoso dell’ambiente perchè il flacone è in plastica riciclabile e la confezione esterna in cartone certificato FSC. Insomma finalmente siamo lontani anni luce da certi obbrobri di dubbia origine che mi è capitato di vedere sul web.

Il prezzo? Tutto sommato piccolo perchè parliamo di 7,99€ per 75ml di prodotto.

La black mask bio Detox Charcoal Phytorelax alla prova

Senza nulla togliere agli altri bei prodotti che fanno parte di questa nuova linea Phytorelax, devo ammettere che quello che mi ispirava di più era proprio questo: la black mask bio ed infatti non ho tardato molto ad inserirla nella mia routine.

Le indicazioni d’uso consigliano di applicare uno strato di prodotto (evitando contorno occhi e labbra) 1-2 volte a settimana sulla pelle perfettamente pulita e di lasciarlo agire per 5 minuti, nel caso di pelli sensibili, per 7 minuti nel caso di pelli normali.

La mia pelle, quando utilizzo maschere all’argilla tende ad arrossarsi e a tirare, quindi inizialmente ho seguito le istruzioni indicate per la pelle sensibile. Risultato? Una pelle pulita, liscia e levigata, morbida e senza alcun segno di rossore o sensazione di “pelle che tira”…tutto merito della sua texture cremosa ricca di elementi idratanti ed emollienti (succo d’aloe, glicerina e olio di mandorla). E questo risultato rimane garantito anche allungando il tempo di posa a 7 minuti!

Proprio grazie alla texture cremosa che non secca sulla pelle anche il momento del risciacquo è rapido e piacevole: basta un po’ di acqua tiepida ed i residui della maschera scivolano via senza difficoltà.

Il colore della maschera, come potere vedere dalla foto, non è un nero carico come quello che siamo abituati a vedere in altre black mask di cui esistono foto a iosa online ma questa non è assolutamente una nota di demerito, anzi! Ho il sospetto infatti che quel colore nero profondo sia nella maggior parte dei casi dovuti a dei coloranti sintetici, qui completamente assenti.

Non solo black mask bio : la gamma completa Detox Charcoal Phytorelax

La gamma prodotti Phytorelax Detox Charcoal (qui tutti i dettagli) non comprende solamente la black mask bio di cui ho appena finito di parlarvi ma anche due prodotti studiati per la detersione quotidiana del viso che abbinano l’efficacia purificante del carbone vegetale alla delicatezza e alle proprietà antiossidanti dei flavonoidi dei fiori di pesco col risultato di asportare perfettamente impurità, trucco e tracce di inquinamento e al contempo donare levigatezza ed elasticità alla pelle.

Parliamo di detergenti certificati Vegan Ok e Cosmos Organic, dermatologicamente testati e nichel tested nichel tested <0.0001%; non solo la loro formulazione è priva di OGM, coloranti di sintesi, siliconi, parabeni ed oli minerali ma sono anche contenuti in un flacone riciclabile contenuto in un pack esterno di cartene certificato FSC.

Phytorelax Detox Charcoal Detergente Viso

Questo detergente viso dall’inedita texture nera ha la particolarità, una volta a contatto con l’acqua, di trasformarsi in una soffice schiuma, facile da risciacquare. Promette una pelle del viso intensamente pulita e purificata dalle tracce di inquinamento e dall’eccesso di sebo, preservandone l’equilibrio cutaneo.

INCI: AQUA, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE*, SODIUM COCO-SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, DECYL GLUCOSIDE, GLYCERIN, CHARCOAL POWDER, PRUNUS PERSICA FLOWER EXTRACT, CANANGA ODORATA FLOWER OIL, XANTHAN GUM, SODIUM LEVULINATE, PARFUM, POTASSIUM SORBATE, LACTIC ACID, CITRIC ACID, LIMONENE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM BENZOATE, CITRONELLOL, LINALOOL *da agricoltura biologica

Phytorelax Detox Charoal Latte micellare

Questo latte micellare dall’inedita texture nera è appositamente formulato per le pelli più esigenti e costituisce un vero trattamento di bellezza per il viso e il contorno occhi.

INCI: AQUA, CETEARYL ALCOHOL, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE*, ZEA MAYS GERM OIL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERYL STEARATE, STEARIC ACID, CHARCOAL POWDER, PRUNUS PERSICA FLOWER EXTRACT, GLYCERIN, SODIUM LAUROYL GLUTAMATE, TOCOPHEROL, SODIUM PHYTATE, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, CANANGA ODORATA FLOWER OIL, XANTHAN GUM, SODIUM LEVULINATE, PARFUM, LACTIC ACID, POTASSIUM SORBATE, SODIUM DEHYDROACETATE, LIMONENE, CITRIC ACID, CITRONELLOL, LINALOOL, SODIUM BENZOATE *da agricoltura biologica

L’intera gamma Detox Charcoal è stata sottoposta a test di soddisfazione su 20 persone che, dopo un uso continuativo per una settimana, si sono così espresse:

95% ha riscontrato l’effetto detox diminuzione delle impurità;

90% ha riscontrato una diminuzione dei segni della stanchezza;

85% ha riscontrato la pelle del viso più luminosa.

Non ho ancora iniziato ad utilizzarli ma sono quasi pronta a farlo.

Voi piuttosto avete già provato qualche prodotto di questa nuova linea Detox Charcoal Phytorelax?