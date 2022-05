Bologna Children Book Fair 2022 – focus on ecologia & educazione ambientale

La Bologna Children Book Fair 2022 ha regalato agli amanti dell’editoria per bambini e ragazzi una bella edizione in presenza, dopo due anni di edizioni virtuali.

Vi ho partecipato per un giorno e in questo articolo mi fa piacere raccontarvi la mia esperienza e fare un approfondimento sulle novità editoriali collegate ai temi che mi stanno a cuore.

Ecologia, educazione ambientale, vivere sano e sostenibile.

Bologna Children Book Fair 2022 : alcuni numeri

Alla sua 59° edizione Bologna Children Book Fair 2022 ci ha omaggiato con quattro giorni in presenza a Bologna nonostante la difficile situazione internazionale.

21.432 i visitatori presenti (-25% rispetto all’ultima edizione dal vivo del 2019), 1.070 espositori da 90 Paesi, 18 mostre ed oltre 250 eventi dal vivo.

Insomma una fiera ricca di contenuti, approfondimenti e focus che ha visto un exploit della piattaforma digital. Oltre 2 milioni le visualizzazioni al sito sicuramente grazie alle oltre 40 produzioni video – tra registrazioni integrali e dirette streaming – realizzate per garantire anche una fruizione da remoto.

Il bello della Bologna Children Book Fair 2022 in presenza

Bologna Children Book Fair 2022 ha mostrato, come da sempre, una grande attenzione all’illustrazione, protagonista di varie mostre ed eventi.

Il focus sull’illustrazione è – per quanto mi riguarda – una delle cose che amo di più di questa manifestazione.

Suggestivo l’Illustrators Wall ovvero il muro a disposizione degli illustratori che nei giorni di Fiera si arricchisce di immagini, bigliettini e proposte per il pubblico professionale.

Come da tradizione era al Centro Servizi, quest’anno con la novità di postazioni video che facevano scorrere in loop le illustrazioni del Wall digitale.

Sempre al Centro Servizi è stato bello poter visitare la 56ª Mostra Illustratori. Esposte le illustrazioni originali di 78 artisti provenienti da 29 paesi; pensate che si erano candidati 3873 illustratori da ogni parte del mondo i cui lavori sono valutati da una giuria internazionale.

Bella anche la zona della mostra dedicata ai libri vincitori del BolognaRagazzi Award di questa e delle passate edizioni. I libri erano esposti sia “appesi” a fili per consentire un agile sfoglio dei volumi che in apposite teche.

Ed anche Fluo -Lit Up Books , l’esposizione curata da Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier dedicata all’onda fluorescente che sta spopolando nelle pagine dei libri per bambini e ragazzi.

Ben 130 libri pubblicati nel corso degli ultimi 10 anni!

Molto interessante, per me che sto scoprendo un’inaspettata passione per le graphic novel, il Comics Coner. Uno spazio dedicato ai migliori editori internazionali di graphic novel per bambini e ragazzi, inaugurato quest’anno per la prima volta.

Qui ho potuto sfogliare le pagine dei volumi già pubblicati in italiano dalle storiche case editrici di fumetto per giovani (Il Castoro, Tunué, BAO Publishing, Sinnos).

Ed ho continuato rifacendomi gli occhi con le novità delle prolifiche case editrici internazionali…nella speranzao che tante delle opere che ho visto vengano presto portate anche in Italia.

Il trend dei titoli dedicati ad ecologia ed educazione ambientale alla Children Book Fair 2022

Come rileva anche Hamelin nel suo dossier Visto in Fiera, Bologna Children’s Book Fair 2022 conferma la tendenza alla crescita dei titoli dedicati ad ecologia ed educazione ambientale.

Una crescita che avviene in un modo a me personalmente più gradito rispetto agli ultimi anni.

Dopo il boom di titoli che puntavano alla presa di coscienza dello stato drammatico in cui versa il pianeta, quest’anno lo sguardo si sposta verso uno dei punti cruciali della questione: l’ambiente non è un elemento esterno di cui discutere, l’ambiente siamo noi.

Quindi non più solo titoli sulla crisi climatica (utili e belli eh ma forse più apprezzati da noi adulti che dai bambini). Ma soprattutto storie che propongono nuovi modi di considerare il ruolo dell’uomo sulla Terra.

Si moltiplicano i libri che incoraggiano i più piccoli a pensarsi parte di un sistema fondato su una rete vasta e complessa di interdipendenze.

Ne è un esempio la collana Salute Mondo (La Coccinella). Firmata dalla ricercatrice e virologa Ilaria Capua propone una serie di albi per raccontare a bambine e bambini cos’è la salute circolare. Tra questi Girogirotondo è uno il mondo! introduce il tema spiegando perché la nostra salute e quella del pianeta sono strettamente collegate

Sempre più bassa la fascia di età a cui si rivolgono i titoli dedicati all’ecologia dall’editoria per l’infanzia, segnale che l’educazione ambientale è una questione che riguarda le nuove generazioni fin dai primi anni di vita.

Tanti quindi gli albi illustrati per primi lettori e lettrici, tutti accomunati da un concetto chiave: il nostro benessere dipende da quello del Pianeta. Sviscerato sotto vari punti di vista: lo sguardo al mondo animale, la riflessione su quello che mettiamo in tavola, l’estensione dei diritti civili ad alberi e piante.

Di seguito alcuni libri collegati a queste tematiche che mi hanno colpito.

La lotta all’inquinamento

In Respirus (Sinnos), la riflessione sulla salvaguardia dell’ambiente è affidata a un pesce coraggioso, Respirus. Infastidito dai rifiuti scaricati ogni giorno nel mare, il pesce si trasforma prima in anfibio poi in uccello per esplorare la Terra da prospettive diverse e scoprire tutte le cose da cambiare per tutelare l’ambiente. Su Amazon.

In Ti voglio bene, Blu (Babalibri), il protagonista è un guardiano del faro che – salvato da una balena durante una tempesta – ricambia l’aiuto ripulendo il mare dagli oggetti inquinanti che lo infestano rischiando di finire nella pancia della sua amica. Su Amazon.

I Tirlindini sono i protagonisti della serie dedicata dalla casa editrice Il Castoro all’educazione ambientale. Inventati dalle autrici inglesi dopo una passeggiata su una spiaggia piena di rifiuti abbandonati dal mare, i Tirlindini sono eccentrici esseri riciclatori che non riescono a capacitarsi di come gli umani possano buttare bottiglie vuote, vecchi vestiti, giocattoli rotti! Nel primo volume (I Tirlindini e l’isola di plastica) dimostrano come, con un po’ di ingegno, ognuno di questi tesori si può trasformare in qualcosa di nuovo e utile. Su Amazon.

Anche la collana I Miniborei di Iperborea accoglie una fiaba ecologica: La storia del pianeta blu di Andri Snaer Magnason. Su un pianeta blu, Brimir e Hulda vivono liberi e in armonia con la natura e con i piccoli abitanti di un’isola. Ma a rompere l’idillio arriva, a bordo di un’astronave, Gaio Fracasso, commerciante di aspirapolvere spaziali, che inchioda il sole al cielo interrompendo lo scorrere del tempo. I protagonisti dovranno risolvere il problema con una serie di avventure inaspettate. Su Amazon.

Nell’escape game Salviamo il pianeta (Franco Cosimo Panini) siamo di fronte ad un’avventura ecologica, che sensibilizza al rispetto per l’ambiente. Il lettore è stato scelto per entrare nella squadra degli EcoKids con l’obiettivo di salvare il pianeta e proteggerlo dai pericoli che lo minacciano: dovrà combattere la deforestazione e l’inquinamento, aiutare le specie di animali a rischio di estinzione, evitare lo scioglimento dei ghiacciai. Su Amazon.

Ecologia in tavola: ambiente e alimentazione

Anche se spesso non ci si pensa, l’educazione ambientale e l’alimentazione hanno punti in comune. Ad esempio il nostro rapporto con le verdure ha molto a che fare con la salvaguardia dell’ambiente e sempre più libri approcciano questo argomento che spesso fa storcere il naso ai bambini.

Alla Bologna Children Book Fair 2022 molti gli albi illustrati impegnati nell’aiutare i piccolissimi a costruire un rapporto più consapevole con il mondo vegetale, a partire dalla cucina per arrivare al verde urbano.

L’albo Giochiamo con i cibi amici (La Coccinella), firmato dalla dottoressa Carla Tomasini (alias Pediatra Carla), una nutrizionista infantile e divulgatrice scientifica molto seguita sui social. Obiettivo: combattere l’antipatia di bambine e bambini per le verdure grazie alle tante informazioni utili su frutta e ortaggi, raccontate tramite le avventure di Andrea e del suo amico mago. Dai 2 anni, su Amazon.

Stesso intento ha anche l’albo La danza delle carote (Storie Cucite) che si avvale della consulenza della nutrizionista Serena Smeazzetto e della psicologa Lucrezia Tomberli. Tra le sue pagine le vicende di Marco, un bambino che ha dichiarato guerra a tutti i vegetali. Dai 6 anni, su Amazon.

Un anno a Fleurville. Ricette dai balconi, dai tetti e dai giardini (Rizzoli) è un albo dedicato a bambine e bambini, che negli ultimi due anni hanno passato molto tempo in casa. Invita a scoprire, coltivare e raccogliere le erbe che crescono negli orti urbani e nei giardini di città e a utilizzarle per preparare semplici ricette. Dai 4 anni, su Amazon.

Anche la collana Zoe Salvamondo (Beisler), ispirata ai 17 obiettivi dell’agenda ONU 2030 per città e comunità più sostenibili, tratta questo tema. La protagonista Zoe è una bambina di sette anni con un grande spirito di avventura. Nel primo titolo – Zoe e la melanzana melanzanissima – la troviamo impegnata nella ricerca di una melanzana per cucinare una parmigiana ispirata all’Obiettivo numero 11 dell’agenda 2030 (ridurre l’inquinamento prodotto nelle città). In Zoe e il vestito di arance, invece, la troviamo in un mercato di prodotti sostenibili, dove scoprirà l’importanza di una spesa attenta all’ambiente. Dai 7 anni. Su Amazon – Zoe e la melanzana, Zoe e il vestito di arance.

Veggie Power. La magia naturale delle verdure (Rizzoli), prende il via da una domanda semplice ma capace di aprire una miriade di scoperte: Cosa sono le verdure? Grazie a quest’albo i bambini possono scoprire le proprietà e i segreti degli ortaggi più comuni. Dagli 8 anni. Su Amazon.

Imparare dagli animali

Alla Bologna Children Book Fair 2022 molti anche gli albi con l’intento di introdurre bambine e bambini alla scoperta del mondo animale da prospettive nuove. Perchè anche le specie animali hanno molto da insegnarci quando si tratta di rivedere il nostro rapporto con le creature viventi.

Noi animali umani (Donzelli) ci ricorda che anche noi facciamo parte del mondo animale. Il libro ripercorre in breve la storia dell’umanità, attraverso una carrellata di illustrazioni che mettono a fuoco l’evoluzione del rapporto tra umani e natura. La storia dell’umanità in poco più di venti illustrazioni e una manciata di parole. Seguendo il filo della nostra comparsa sulla Terra, Rosie Haine ci racconta quel che siamo stati per migliaia di anni: esseri viventi inseriti nel ciclo della natura. Dai 4 anni. Su Amazon e Macrolibrarsi.

Bibi (Orecchio acerbo) è un’opera in bilico tra la divulgazione e il racconto. Ambientato in una colonia di fenicotteri africani, racconta l’importanza della comunità attraverso una storia di collaborazione tra vecchie e nuove generazioni. Dai 4 anni. Su Amazon.

Dagli animali si impara (Piemme) è invece un catalogo delle più sorprendenti invenzioni scientifiche contemporanee ispirate al comportamento di alcune specie animali. Dalle vernici non tossiche alle tecniche per l’eliminazione dei batteri nocivi, con un occhio alla sostenibilità. Dai 10 anni. Su Amazon.

La paura del leone (Rizzoli) è un libro che mette in luce una cosa che abbiamo in comune con gli animali anche se non ci pensiamo: la paura. E lo fa partendo da una premessa semplice: in natura esistono prede e predatori e il sentimento che li lega è proprio la paura. Animale dopo animale, fa scoprire che anche le bestie più feroci si spaventano e grazie a questo aumentano le possibilità di sopravvivenza. Dai 10 anni. Su Amazon.

Custode di cuori (Electa Junior), è la proposta della zoologa Mia Canestrini – esperta di lupi e di fauna selvatica – per i preadolescenti. E’ una sorta di fiaba lunga una notte, che porta un ragazzino a incontrare una lunga serie di animali. Un lupo gli ruba fisicamente il cuore e se lo porta via, per poi passarlo ad un procione, che fa entrare in scena un orso bruno ed infine un topo… ognuno pronto a ricomporre nel ragazzo una visione di sé e del mondo. Dai 10 anni. Su Amazon.

Albi illustrati sullo splendore del regno animale

Gli animali sono una fonte inesauribile di storie, scoperte, avventure. Bambine e bambini lo sanno e gli albi assecondano questa loro passione che prende le forme delle più disparate teratologie. Ci sono i grandi e classici cani, e poi bestie bizzarre, alci, lepri, giaguari. Con varietà di stili e di approcci, gli animali sono soggetti, narratori o pure invenzioni visive.

Alla complicità cane-bambino è dedicato Il mio migliore amico (Einaudi): un libro divertente e poetico che celebra il rapporto tra i bambini e i loro migliori amici a quattro zampe, in una variegata galleria di doppi ritratti: bambini e cani, grandi e piccoli, per celebrare la bellezza dell’amicizia tra cani ed esseri umani. Dai 3 anni. Su Amazon.

Ne La zuppa Lepròn (Topipittori), il signor Lepron è uno stimato cuoco che – grazie all’abile scelta delle migliori verdure – cucina ogni anno la zuppa perfetta. Ma la scelta di aprire uno stabilimento industriale in cui produrla gli sfugge di mano e mette a rischio il suo successo. Dai 3 anni. Su Amazon.

Ne Un sasso dal cielo (Zoolibri) una tartaruga, un serpente e un armadillo filosofano, senza sosta e senza mai essere d’accordo, di quale sia il posto migliore della spianata in cui vivono. Tutto seraficamente mentre dal cielo piovono sassi (e anche alieni). Una pièce in cinque atti che si gode come a teatro, capolavoro dell’understatement che provoca l’inevitabile ilarità di lettrici e lettori. Dai 3 anni. Su Amazon e Macrolibrarsi.

Lettere nel bosco (Logos Edizioni) è la storia di un vecchio postino solitario che, in sella alla sua bicicletta, passa le giornate a recapitare lettere agli animali del bosco. Il postino può toccare con mano i segreti più intimi di tutti gli animali ma, a causa della sua timidezza, non vuole legare con nessuno. Nel cercare di sciogliere i nodi che rendono il protagonista un enigma, i due autori riflettono sui rapporti d’amicizia e sulla gentilezza. Dai 4 anni. Su Amazon.

L’indovinello della tigre (Edizioni Corsare) è invece un albo monocromo che strega fin dalla copertina con la potenza della tigre. Con un tratto capace di restituire la magnificenza del più possente dei felini, presenta una storia “dialogata” sull’eterno ripetersi del mangiare ed essere mangiati. A confronto la furbizia e la calma della tigre con l’ingenuità e la poca compostezza di un gregge di pecore. Dai 5 anni. Su Amazon.

Il cane giallo (Orecchio acerbo), è un albo ispirato a Memorie di un cane giallo di O. Henry, un apologo sulla libertà ma soprattutto un tentativo di descrivere la relazione intensa e senza confini fra uomo e cane. Protagonista un buffo cane meticcio della New York di fine Ottocento che spiega cosa voglia dire essere un cane di casa e come sceglere il proprio compagno di viaggio. Dai 7 anni. Su Amazon.

Diritti verdi. Sinergie con il mondo vegetale

A Bologna Children Book Fair 2022 importante anche la presenza di volumi che vedono il mondo vegetale come protagonista.

Nella produzione editoriale per l’infanzia di quest’anno si rincorrono anche volumi che cercano di rispondere alle domande recentemente proposte dal “neurobiologo vegetale” Stefano Mancuso nel bestseller internazionale La nazione delle piante: Come si potrebbe scrivere una costituzione degli alberi? È possibile immaginare di estendere le battaglie per i diritti civili agli animali e alle piante?

La costituzione degli alberi (Sinnos) affronta questi interrogativi. Le due autrici si sono ispirate ai ragionamenti giuridici e legislativi messi in atto dallo Stato italiano a salvaguardia del paesaggio e dei beni naturali. Protagonista un bambino – Sow – e il suo gruppo di amici che mettono in atto una protesta contro l’abbattimento di una quercia secolare. Agli adulti pongono una questione semplice ma spinosa: la Costituzione è il documento che riconosce i diritti inviolabili di tutte e tutti. Di sicuro avrà pensato anche alle piante, vero? Su Amazon.

La bambina che piantava gli alberi (La Coccinella) è la storia di una bambina impegnata nel progetto di riforestazione del villaggio in cui vive, con l’aiuto di tutta la sua comunità. Dai 3 anni. Su Amazon. Su Amazon.

In Il lupo che amava gli alberi (Gribaudo), nuovo titolo della serie Amico Lupo, Lupo durante una passeggiata fa una terribile scoperta: qualcuno sradica senza pietà gli alberi della foresta. E Lupo si mette subito alla ricerca del colpevole. Dai 4 anni. Su Amazon.

L’albero dentro di me (Fatatrac) unisce illustrazione e testi poetici per mettere in scena bambine e bambini che si divertono giocando con gle alberi. Un’esplorazione dei tanti modi possibili con cui possiamo sentirci in connessione con il mondo delle piante, e tutte le creature viventi che ci circondano. Dai 5 anni. Su Amazon.

Lo spirito del bosco (Pelledoca), è un volume dai toni della fiaba ispirato alle leggende trentine. Racconta l’avventura di Toni e Margrit, due amici che vanno alla ricerca del varvarel, una creatura leggendaria che si dice abiti nella foresta. La loro ricerca è il pretesto per scoprire l’ecosistema fragile e complesso dei boschi trentini. Dai 7 anni. Su Amazon.

Da che parte per Yellowstone? (L’Ippocampo) invita i lettori a seguire una strana coppia – un bisonte e uno scricciolo – dalla loro casa nella foresta polacca di Białowieża fino al parco naturale di Yellowstone, Stati Uniti. Il viaggio attraversa otto parchi naturali dislocati in tutto il mondo, ed è un’occasione per riflettere sull’urgenza di salvaguardare la natura selvaggia del pianeta. Dagli 8 anni. Su Amazon.

Le voci segrete degli alberi (Edizioni EL) si rivolge ai lettori più grandi con una storia di amicizia sullo sfondo della tempesta Vaia, che nel 2018 ha devastato i boschi del Triveneto. Un gruppo di giovani vive una serata nel bosco senza immaginare che la tempesta stia per abbattersi su di loro, né le conseguenze che questo evento avrà sulle loro vite e sull’ecosistema delle Foreste dei Violini. Dai 12 anni. Su Amazon.

Raccontare la scienza

Bologna Children Book Fair 2022 ha ospitato anche non pochi editori che dedicano parte del loro catalogo alla divulgazione scientifica rivolta all’infanzia.

Tra questi impossibile non citare Editoriale Scienza, che di questo tema ha fatto la sua specialit e quest’anno ha pubblicato diversi titoli che invitano a scoprire il mondo quotidiano con occhio scientifico.

È tutto un solo mondo. 24 ore sul pianeta Terra è un albo che vuole portare consapevolezza per costruire un futuro sostenibile. Tra le sue pagine seguiamo due bambine alla scoperta delle meraviglie naturali del nostro pianeta, in un viaggio in dodici tappe, una per ogni rintocco dell’orologio. Dai 5 anni. Su Amazon.

Laboratorio minimo con l’acqua è un manuale per bambine e bambini della scuola primaria, pieno di esperimenti semplici da fare in classe per scoprire le proprietà dell’acqua. Dai 6 anni. Su Amazon e Macrolibrarsi.

Tutto ciò che ci circonda è fatto di atomi: Nano. La spettacolare scienza del molto (molto) piccolo è un albo illustrato cartonato che spiega in modo semplice le basi della chimica degli elementi e le sue applicazioni in nanotecnologia. Dai 7 anni. Su Amazon.

I birbanti di Agostino. La Caccia ai fossili (Gribaudo) è una storia a metà tra divulgazione e fiction. Agostino e la banda dei briganti entrano al museo archeologico dove incontrano il professor Rosario, un famoso paleontologo che li vuole arruolare per una missione speciale. Tra avventure e imprevisti, la banda di amici fa un viaggio nel mondo preistorico. Dai 4 anni. Su Amazon.

Fa il suo ingresso nelle storie per l’infanzia anche il tardigrado, microscopico organismo invertebrato capace di sopravvivere in condizioni estreme.

In La versione del tardigrado improbabile. Storia della casualità nella vita (DeA Planeta), racconta con ironia le circostanze che hanno dato origine alla vita sulla Terra. Su Amazon.

In Salva la Terra! (Feltrinelli Kids), invece, il tardigrado racconta gli effetti dell’attività umana sull’ambiente e come possiamo mitigarli. Si trasforma in un’irresistibile guida che racconta ai più piccoli l’evoluzione del mondo e i fenomeni che lo caratterizzano, dalla fotosintesi clorofilliana allo scioglimento dei ghiacc e spiega perché è in atto il cambiamento climatico. Su Amazon.

Tanti e belli spunti green alla Children Book Fair 2022 non trovate? Voi ci siete stati? Che libri vi hanno colpito?