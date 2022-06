Nivea detergente viso solido : guida alla scelta e all’uso

NIVEA detergente viso solido è una gamma di quattro prodotti che rispondono all’obiettivo: creare un prodotto senza plastica, a formulazione naturale, che detergesse efficacemente.

Il lancio di questa nuova linea – Naturally Clean – è stato accompagnato da una robusta campagna pubblicitaria.

Ma vediamo insieme un po’ le caratteristiche di questi prodotti.

Le caratteristiche di Nivea detergente viso solido

Come anticipato poco fa i detergenti viso solido Nivea nascono con lo scopo principale di eliminare del tutto l’utilizzo di plastica e di ridurre il consumo di acqua nella fase di detersione.

Dietro la forma di una normalissima saponetta Nivea è riuscita a creare un prodotto:

dalla formulazione 99% di origine naturale.

vegan.

privo di sapone.

con pH neutro.

certificato Ecocert® Cosmos Natural.

La certificazione Ecocert® Cosmos Natural attesta che la formulazione è sostenibile, con ingredienti al 99% di origine naturale, senza OGM, microplastiche, parabeni, coloranti sintetici e phenoxyethanol.

Anche se ha la forma di una saponetta, il detergente viso solido Nivea non contiene sapone. Perchè questo è un vantaggio? Perchè il sapone normale è alcalino ovvero ha un livello di pH elevato, che differisce molto da quello della pelle e quindi potrebbe irritarla e disidratarla. La tecnologia Syndet consente di offrire un prodotto solido non alcalino con pH neutro, come la pelle. Ciò significa che la detersione con questi prodotti sarà delicata ma efficace e lascerà la pelle morbida al tatto.

Inoltre il packaging di Nivea detergente viso solido è ecosostenibile: il detergente è contenuto in una scatola di cartone riciclabile (più precisamente in PAP21, sigla che identifica gli imballaggi conferibili nella raccolta carta).

Come si usa un detergente viso solido?

Usare un detergente viso solido è quanto di più semplice si possa immaginare.

Per un effetto di pulizia profonda del viso è sufficiente:

Bagnare il detergente con un po’ d’acqua tiepida e strofinarlo tra le mani per farlo schiumare. Massaggiare la schiuma con movimenti circolari sulla pelle bagnata del viso., evitando gli occhi. Risciacquare con acqua.

Nivea detergente viso solido Naturally Clean : un prodotto per ogni esigenza

La gamma di detergenti viso solidi Nivea è pensata per rispondere a quelle che possono essere le varie esigenze del viso.

Quattro i detergenti ufficialmente presenti nel mercato italiano:

Illuminante con Estratto di Rosa e Vitamina E naturale.

con Estratto di Rosa e Vitamina E naturale. Rinfrescante con Olio di Mandorla e Mirtilli.

con Olio di Mandorla e Mirtilli. Struccante con estratto di tè nero.

con estratto di tè nero. Scrub pulizia profonda con Carbone attivo.

Tutti in un formato “saponetta” da 75g , venduta al prezzo di 4,99€.

Guardando i siti stranieri – ed anche Amazon – si intravede già un ulteriore ampliamento di gamma che include due prodotti:

Anti-imperfezioni con argilla bianca ed estratto di tè verde.

con argilla bianca ed estratto di tè verde. Sensitive con olio di semi d’uva, senza profumo.

Nivea detergente viso solido Illuminante

NATURALLY CLEAN ILLUMINANTE è un detergente viso solido con Estratto di Rosa e Vitamina E. Perfetto per pulire e curare la pelle in modo delicato, rispettandone il pH naturale e lasciandola morbida e luminosa.

Acquistabile su Amazon.

Nivea detergente viso solido Rinfrescante

NATURALLY CLEAN RINFRESCANTE è un detergente viso solido con Olio di Mandorla e Mirtilli. Perfetto per pulire e curare la pelle nel pieno rispetto del suo ph, lasciandola morbida e purificata.

Acquistabile su Amazon.

Nivea detergente viso solido Struccante

NATURALLY CLEAN STRUCCANTE è un detergente viso solido con estratto di tè nero che rimuove efficacemente il make-up ed è delicato sulle ciglia. Ideale per struccare viso, occhi e labbra senza lasciare residui oleosi.

Acquistabile su Amazon.

Nivea detergente viso solido Scrub

NATURALLY CLEAN SCRUB PULIZIA PROFONDA è un detergente viso solido con carbone attivo. Perfetto per detergere la pelle nel rispetto del suo ph e al contempo rimuovere cellule morte, sebo ed impurità.

Acquistabile su Amazon.

Nivea detergente viso solido anti-imperfezioni

MAGIC BAR ANTI-IMPERFEZIONI è un detergente viso solido con argilla bianca ed estratto di tè verde perfetto per la pulizia e la cura della pelle che necessita di un’azione anti-impurità ed opacizzante.

Non è considerato come un detergente ad uso continuato: si consiglia infatti di utilizzarlo due volte a settimana.

Acquistabile su Amazon.

Nivea detergente viso solido sensitive

MAGIC BAR SENSITIVE è un detergente viso solido con olio di semi d’uva e privo di profumo. Perfetto per pulire e curare la pelle sensibile in modo delicato, rispettandone il pH naturale e lasciandola morbida e luminosa.

Acquistabile su Amazon.

Come si conserva al meglio il tuo detergente viso solido ?

L’ideale per garantire al tuo detergente solido viso una buona conservazione e durata è far sì che – tra un utilizzo e l’altro abbia la possibilità di asciugarsi completamente. Rimanere “a bagno” nell’acqua non farebbe che farlo sciogliere quasi completamente!

Per un’adeguata conservazione a bordo lavandino potete scegliere tra varie opzioni:

un cuscino per saponetta in Luffa: la sua struttura naturalmente permeabile consente all’acqua e ai residui di sapone di scorrere facilmente. Hydrophil ne propone uno molto resistente, prodotto in Spagna. Su Macrolibrarsi.

un porta detergente solido stampato 3D in PLA è l’idea made in Italy e zero waste di Officina Naturae. La sua struttura reticolare permette all’acqua di scivolare via e quindi ai detergenti solidi di asciugarsi perfettamente tra un utilizzo e l’altro. A fine vita può essere ridotto in piccoli pezzi e smaltito nell’umido/organico. Su Macrolibrarsi.

Mentre per portare il vostro detergente in viaggio l’ideale è un porta detergente solido da viaggio in materiale ecofriendly. Ne è un esempio quello proposto da Foamie: è realizzato con l’80% di fibra di grano e il 20% di polipropilene riciclato. Il suo doppio fondo scaricato permette il drenaggio dei residui di acqua. Su Amazon.

Anche Nivea sembra aver realizzato qualcosa di simile (vedi foto sopra) ma il suo porta detergente in Italia non è ancora arrivato.

Dove si può acquistare Nivea detergente solido viso?

Oltre ad essere reperibile in tutte le grandi catene di articoli per la cura della persona come Caddy’s e Tigotà, i detergenti solidi viso Nivea sono acquistabili in vari shop online tra cui Amazon.

Dove è possibile trovare sia la gamma ufficialmente venduta in Italia che gli altri due detergenti ancora non presentati.

La mia opinione su Nivea detergente viso solido

Non so se qualcuno di voi abbia già provato uno di questi detergenti e cosa ne pensi.

Personalmente sono stata frenata dall’acquisto dal fatto che ho letto svariate recensioni in cui si parla di pelle che tira dopo la detersione.

Questo commento – come osserva iloverummi – è coerente con il fatto che l’ingrediente principale della maggior parte delle formulazioni è un tensioattivo, il sodium coco-sulphate, ovvero una molecola ecosostenibile ma molto aggressiva sulla pelle perché – con il suo elevato potere sgrassante – tende a rovinare il film idrolipidico. Seguono vari ingredienti volti a mitigarne l’aggressività sulla pelle: distarch phosphate (amido di mais modificato, ottimo emolliente), palmitic acid (acido grasso dalla consistenza cerosa sia emolliente che emulsionante), stearic acid (emulsionante ceroso) oltre che diversi tensioattivi delicati di supporto (sodium lauroyl glutamate, betaine, coco-glucoside e Cocamidopropyl betaine); ma probabilmente il loro effetto non è sufficiente.

Per questo motivo Nivea detergente viso solido è forse meglio impiegabile come 2° fase della doppia detersione, dopo un burro struccante o un olio, piuttosto che come detergente a sè stante. In questa modalità d’uso non accadrà che disidrati e rovini la barriera cutanea, perché gran parte della sua azione pulente sarà diretta a sciogliere e portare via i residui oleosi e lo sporco assorbito dal primo detergente.

In aggiunta a queste osservazioni ritengo che – se si decide di fare una scelta ecofriendly come quella di usare un detergente viso solido – magari con uno sforzo in più sarebbe bello sostenere una piccola azienda artigianale, non una multinazionale.

Per questi aspetti mi faceva piacere raccogliere la vostra opinione nei commenti. 😉