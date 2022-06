Shampoo solido Garnier : guida alla scelta e all’uso

Lo shampoo solido Garnier Ultra Dolce è stato introdotto sul mercato italiano a fine 2020 e da allora è praticamente presente su ogni scaffale della grande distribuzione, vi va di conoscerlo meglio assieme?

Garnier e l’iniziativa Green Beauty

Il lancio dello shampoo solido Garnier Ultra Dolce è uno dei risultati dell’iniziativa Green Beauty che vede impegnato il colosso francese dal 2019.

Una «strategia olistica» che comprende cinque aree di miglioramento:

packaging eco-progettati;

formule eco-progettate;

stabilimenti più sostenibili;

approvvigionamento più sostenibile;

un pianeta più verde.

L’iniziativa punta a ridurre l’impatto dei prodotti ll’ambiente, preservando allo stesso tempo le risorse naturali, utilizzando energia pulita e rinnovabile e prevenendo gli sprechi.

Si tratta di iniziative che, quando portate avanti da multinazionali come queste, mi fanno sempre un po’ subodorare il greenwashing.

Tuttavia voglio sperare che comunque da tutto ciò l’ambiente ne tragga almeno un minimo beneficio.

La campagna pubblicitaria di lancio, con lo slogan “Garnier ha creato la rivoluzione dello shampoo”, fa quasi intendere che lo shampoo solido sia un’invenzione di Garnier cosa che in realtà non è vera: il merito della sua invenzione – che dovrebbe risalire al 1987 – è da attribuire a Lush.

Shampo solido Garnier : la rivoluzione dello shampoo

Nessuna rivoluzione quindi?

La rivoluzione più significativa – a mio parere – è il fatto di aver aperto le porte della grande distribuzione ad una tipologia di prodotto finora di nicchia: i cosmetici solidi plastic free.

Grazie a Garnier lo shampoo solido è diventato un prodotto accessibile al grande pubblico, sia a livello di distribuzione che di fascia di prezzo.

Le caratteristiche dello shampoo solido Garnier

Altra rivoluzione – ma solo per Garnier non per il mercato in generale – la formulazione naturale al 94%, priva di conservanti, saponi e siliconi.

La base lavante è di origine vegetale.

Il packaging è privo di plastica in quanto realizzato al 100% in cartoncino riciclabile.

E l’attenzione per l’ambiente si estende oltre la formulazione ed il packaging: lo shampoo solido Garnier è pensato per un risciacquo rapido (quindi per ridurre il consumo d’acqua) e presenta un livello di biodegrabilità minimo del 97%.

Altro punto a suo favore la concentrazione: una confezione dovrebbe durare mediamente come due confezioni di shampoo normale.

Molto semplice l’uso:

Si bagnano i capelli e lo shampoo per formare la classica schiuma. Lo shampoo va applicato dalle radici alle punte. Si massaggia e si risciacqua. Soprattutto se lo si usa sotto la doccia è bene avere cura di riporre il prodotto in una scatola per proteggerlo dall’acqua.

La gamma di shampoo solidi Garnier : guida alla scelta

Lo shampoo solido Garnier è declinato in cinque versioni per adattarsi alle esigenze delle varie tipologie di capelli.

La formulazione di questi cinque syndet è accomunata dal fatto di non essere una pastiglia di tensioattivo solido pressato; è presente anche olio vegetale idrogenato (quindi reso burro) che aiuta sia a compattare che ad avere una schiuma più fine e meno aggressiva.

A differenziarli alcuni attivi specifici:Shampoo tesori di miele è indicato per capelli fragili grazie all’effetto ricostituente e districante.

Camomilla & Olio di calendula biologico per lo shampoo ad azione illuminante, pensato per i capelli chiari.

per lo shampoo ad azione illuminante, pensato per i capelli chiari. Cocco & Aloe vera bio per lo shampoo ad azione idratante, pensato per capelli da normali a grassi.

per lo shampoo ad azione idratante, pensato per capelli da normali a grassi. Latte di avena e crema di riso per lo shampoo per capelli delicati e cute sensibile.

per lo shampoo per capelli delicati e cute sensibile. Olio di argan e camelia per lo shampoo ad azione nutriente, pensato per capelli secchi e spenti.

per lo shampoo ad azione nutriente, pensato per capelli secchi e spenti. Miele e c’era d’api per lo shampoo ad azione ricostituente, pensato per capelli danneggiati, fragili e tendenti a spezzarsi.

Shampoo solido illuminante calendula e camomilla

Lo shampoo solido illuminante con camomilla e olio di calendula biologico è formulato specificamente per illuminare i capelli più chiari.

Grazie ai suoi attivi lenitivi promette capelli lucenti, sani oltre che più luminosi e arricchiti da una fragranza fresca ed estiva. Disponibile su Amazon.

Shampoo solido idratante cocco e aloe vera

Lo shampoo solido idratante con Cocco e Aloe Vera bio è indicato per capelli da normali a grassi.

Purifica e nutre i capelli dalla cute alle punte rendendoli idratati e facili da districare. E’ disponibile su Amazon.

Shampoo solido delicato latte d’avena

Lo Shampoo Solido Delicato Ultra Dolce è pensato specificamente per idratare i capelli delicati senza appesantirli.

Grazie alla presenza di latte di avena (lenitivo) e crema di riso (idratante), promette capelli morbidi, pettinabili, setosi, sani e più profumati mai. E’ disponibile su Amazon.

Shampoo solido nutriente argan & camelia

Lo shampoo solido Nutriente Ultra Dolce con olio di Argan & Camelia è pensato specificamente per i capelli secchi e spenti.

Esalta la naturale bellezza dei capelli, nutrendoli in profondità e restituendo loro un aspetto sano e lucente. E’ disponibile su Amazon.

Shampoo solido ricostituente tesori di miele

Lo shampoo solido ricostituente Garnier Ultra Dolce è pensato nello specifico per capelli danneggiati fragili e tendenti a spezzarsi come i capelli trattati o rovinati da piastra e phon.

Nutre e rigenera i capelli senza appesantirli. E’ disponibile su Amazon.

Il posizionamento dello shampoo solido Garnier negli studi indipendenti delle associazioni di consumatori

Come vi accennavo prima l’idea di Garnier che lancia uno shampoo solido per me subodorava molto di greenwashing.

Non ho voluto però fermarmi al mio pregiudizio così ho controllato cosa dicono al suo riguardo gli studi indipendenti fatti dalle associazioni consumatori.

Lo studio più recente (Maggio 2022) è lo speciale sugli shampoo solidi di Altroconsumo (link).

Dopo aver testato 11 shampoo solidi tra i più diffusi sul mercato le conclusioni più significative tratte da Altroconsumo sono:

Confermata la facilità d’uso e l’efficacia nel lasciare i capelli puliti.

La quantità di schiuma, non necessaria per la pulizia ma che contribuisce alla gradevolezza d’uso, non delude.

Spesso non soddisfacente la pettinabilità della chioma dopo il lavaggio.

Confermato il minor impatto ambientale rispetto agli shampoo liquidi sul fronte dell’imballaggio. La sola carta anzichè plastica è meno impattante sia in fase di produzione che di smaltimento oltre che di trasporto, essendo l’imballo meno voluminoso.

Inferiore l’inquinamento delle acque reflue rispetto agli shampoo liquidi grazi all’assenza di conservanti.

La durata dichiarata (due flaconi di shampoo da 250ml) non è confermata da nessuno degli shampoo testati.

Gli shampoo solidi che Altroconsumo classifica come di qualità ottima, sono risultati essere (fonte Greenme):

Garnier ultradolce delicatezza d’avena (migliore del test e migliore scelta green). Stupore!

(migliore del test e migliore scelta green). Stupore! Foamie Normal air with coconut oil (uno dei migliori come durata, arriva a 72 lavaggi contro i 100 promessi e come pettinabilità). Su Amazon – circa 5€.

(uno dei migliori come durata, arriva a 72 lavaggi contro i 100 promessi e come pettinabilità). Su Amazon – circa 5€. Klorane shampoo solido all’avena (migliore scelta green, è senza allergeni).

(migliore scelta green, è senza allergeni). Nuxe – Rêve de Miel – shampoo solido delicato al miele (migliore scelta green, è senza allergeni). Su Amazon.

La bontà dell’impatto ambientale dello shampoo solido Garnier è confermata anche da uno studio di Febbraio 2021 della rivista francese 60 Millions de Consommateurs. Fonte Greenme.

Quindi, a sorpresa, lo shampoo solido Garnier non è male, al contrario di quello che mi veniva da pensare.

Peccato che per ridurre l’impatto ambientale conti molto di più come ci laviamo i capelli rispetto al prodotto che usiamo…azioni come chiudere il rubinetto mentre ci si insapona, ridurre la frequenza dei lavaggi, ecco quello che conta davvero.

Interessante, voi ne eravate consapevoli?