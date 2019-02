Burro struccante o cleansing balm : guida alla scelta e all’uso

Il burro struccante e/o clensing balm ha da alcuni anni iniziato a spopolare come alleato per rimuovere con delicatezza il trucco, anche quello più ostinato. Vi va di scoprire se/come funziona e come sceglierlo al meglio?

Burro struccante & detersione per affinità o restitutiva

Il burro struccante o cleansing balm rientra nella categoria dei prodotti di detersione per affinità o restitutiva.

La detergenza per affinità basa la sua azione sul principio che “il simile dissolve il simile” ovvero sulle forze coesive che si sviluppano tra le sostanze oleose presenti sulla pelle e il prodotto detergente a base oleosa: lo sporco “lipofilo” aggrappato al mantello lipidico della pelle (tipicamente impurità, sebo e makeup) viene in poche parole disperso e dissolto nel “olio” o burro detergente; rimuovendo l’olio detergente si va a rimuovere anche lo sporco della pelle, senza sgrassarla e senza indebolire la sua naturale barriera protettiva.

I prodotti detergenti per affinità sono caratterizzati da formulazioni che cercano il giusto equilibrio tra l’apporto di emollienti lipidici che agevolino la detersione e tensioattivi che agevolino il risciacquo, evitando l’effetto pelle unta ma al contempo garantendo una buona idratazione residu.

Tra questi troviamo:

creme olio in acqua, cioè con una abbondante fase olio dove l’emulsionante idrofilo funge anche da detergente.

latti detergenti con elevata concentrazione di oli.

burri struccanti o cleansing balm.

oli saponificati solo parzialmente.

miscele di oli e tensioattivi.

Tutti efficacissimi nel rimuovere con facilità anche i makeup long lasting e waterproof.

Come e perchè usare un burro struccante o cleansing balm

Il burro struccante o cleansing balm è caratterizzato da una formula fondente e può essere applicato sia su pelle asciutta che bagnata.

Se applicato su pelle asciutta, il burro struccante va massaggiato con i polpastrelli per alcuni minuti ovvero finchè i burri/oli che contiene non arrivano a fondersi e a sciogliere eventuale makeup. In questa modalità di utilizzo il massaggio non serve solo ad agevolare la detersione ma ha anche la funzione di permetterci di sfruttare a pieno i benefici del trattamento all’olio, di distendere i tratti del viso, rinvigorire il microcircolo e donarci un momento di relax.

Se applicato su pelle inumidita con acqua tiepida, il burro struccante si trasforma in un latte detergente fluido che permette una pulizia più rapida e si risciacqua con facilità.

In entrambi i casi il burro struccante può essere completamente rimosso con un dischetto di cotone, meglio ancora con un pannetto in microfibra, o semplicemente sciacquandosi di nuovo il viso con l’acqua tiepida. C’è chi non lo fa ma io personalmente ho iniziato a seguire il double cleansing method ovvero faccio seguire la detersione oleosa con una successiva detersione a base acquosa per rimuovere più efficacemente i residui di olio e burro.

In entrambe le modalità d’uso il burro struccante riesce a rimuovere le impurità della giornata ed ogni tipo di make up da viso, occhi e labbra, mentre nutre, idrata e leviga la pelle. C’è addirittura chi dice che dopo la detersione con un burro struccante non sente nemmeno il bisogno della crema detergente perchè gli oli e burri del detergente hanno già dato alla pelle tutto il nutrimento necessario.

Burri struccanti o cleansing balm reperibili sul mercato

I prodotti detergenti per affinità sono meno facilmente reperibili sul mercato dei prodotti per la detergenza tradizionali a fase acquosa.

La principale ragione è che prodotti del genere sono più costosi dei detergenti tradizionali (saponi liquidi, bagni schiuma, bagni doccia ecc..) e inoltre non fanno schiuma, cosa che – soprattutto nella detersione corpo – non è detto piaccia a tutti.

Nonostante questi ostacoli i balsami struccanti o cleansing balm a base oleosa hanno ottenuto negli ultimi anni, grazie alla loro efficacia nella rimozione del makeup, un crescente successo e quindi non è più poi così difficile reperirli sul mercato.

Provo a riepilogarvi quelli che ho trovato con una rapida ricerca.

Burri struccanti o cleansing balm bio e naturali

Burro struccante Antipodes

Il Greapeseed Butter Cleanser Antipodes è un ricco burro detergente dalla formulazione composta al 100% da ingredienti naturali tra cui olio d’oliva, burro di cacao, estratto di “uva di Vinanza” (un importante antiossidante ricavato dai semi d´uva del Sauvignon Blanc della Nuova Zelanda che supporta la riparazione dei danni causati dai radicali liberi), lavanda e camomilla blu (calmanti per le pelli delicate).

Il prezzo di vendita si aggira sui 30€ per 75ml di prodotto e dall’Italia lo si può trovare su Amazon ed Ecco Verde.

Burro struccante Akamuti

Akamuti Sweet Orange Cleansing Cream è una crema detergente oleosa dalla consistenza leggera; contiene olio di arancia (ingrediente ideale per rimuovere le impurità e le cellule morte e per rivitalizzare e illuminare la pelle), olio di geranio e di mirra ad effetto ringiovanente.

Il prezzo di vendita è di circa 8€ per 50 ml di prodotto (o 14€ per 100ml) e dall’Italia lo si può trovare su Amazon ed Ecco Verde.

Burro struccante BalmBam

BalmBalm Frankincense Deep Cleansing Balm è un burro struccante formulato con la combinazione di burro di karitè, cera d’api, olio di girasole e di jojoba a cui si aggiungono calendula (lenisce la pelle), essenza di incenso (fa apparire la pelle più giovane) ed estratto di pompelmo (rinfrescante).

Il prezzo di vendita è di circa 10€ per 30ml di prodotto (o 18€ per 60ml) e dall’Italia lo si può trovare su Ecco Verde.

Burro struccante BeBarefaced

BeBarefaced Mineral Cleanser Balm è un burro struccante ricco di ingredienti idratanti (olio di cocco, olio di mandorla ed olio di vite), argilla rosa (purifica la pelle e svolge una lieve azione esfoliante), olio essenziale di lavanda (rilassante), vitamina C (favorisce la produzione di collagene e protegge dal fotoinvecchiamento) e vitamine antiossidanti A/E (prevengono pigmentazione e macchie di età) che lo rendono particolarmente adatto alle pelli soggette ad invecchiamento precoce.

Il prezzo di vendita è di circa 16€ per 50ml e dall’Italia è possibile acquistarlo su Amazon.

Burro struccante Biofficina Toscana

Il burro struccante Biofficina Toscana ha una formula oleosa composta da olio di mandorle dolci (emolliente, lipidizzante e ricco in acido oleico), olio di rosa mosqueta bio (che apporta acido linolenico omega3 e carotenoidi), olio di vinaccioli bio (dal tocco vellutato e dalle proprietà antiossidanti), cera di jojoba (un mix di estri fluidi ad alto peso molecolare, stabile e sebo-simile) a cui si aggiungono burro di karitè e cera d’api che le danno consistenza. L’esclusivo bioliquefatto antiossidante di frutti rossi Rubiox® (ricavato da mora di gelso, uva spina, mirtillo e ribes) gli conferisce funzioni antiossidanti.

Il prezzo di vendita è di circa 16€ per 100ml ed è possibile acquistarlo praticamente ovunque tra cui online Macrolibrarsi e Sorgente Natura.

Burro struccante Bio’s

Si tratta di un burro struccante a base di olio di cocco che a contatto con la pelle riesce ad eliminare immediatamente anche il trucco più tenace da occhi e viso, lasciando la pelle morbida e idratata.

Il prezzo di vendita è di circa 16€ per 100ml

Burro struccante Double B Taylored Beauty

E’ uno struccante morbido e denso, che scioglie ogni tipo di makeup e lascia la pelle pulita e morbida. Contiene tanto olio di Cocco e scioglie il make up più ostinato pur essendo un detergente delicato che non aggredisce la pelle.

Il prezzo di vendita è di 26€ per 100ml di prodotto

Burro struccante Efit World Primizie

Questo burro struccante ha l’INCI più semplice che possa esistere: è composto esclusivamente da burro di cocco, senza nessun altra aggiunta, nemmeno profumo.

Il prezzo di vendita è di 9€ e lo si trova su Amazon.oltre che nello shop online Efit World ed in qualche farmacia online.

Burro struccante Fresh&Natural

Il burro struccante Fresh&Natural ha una formula che comprende Burro di Cacao (ammorbidente), Olio di Oliva (nutriente, elasticizzante), Olio di Ricino (rigenerante, protettivo), Burro di Karité (cicatrizzante, rigenerante, nutriente, elasticizzante), Pantenolo (emolliente, calmante) ed oli essenziali di Tea Tree, Salvia e Limone. Riesce quindi a svolgere la funzione di detergente delicato assieme a quella di un vero e proprio trattamento di bellezza nutriente ed elasticizzante.

Il prezzo di vendita è di 20€ per 150ml ed è reperibile su Profumeria Bio oltre che in varie bioprofumerie online.

Burro struccante Bianco Natura Siberica

Il burro struccante bianco Natura Siberica è indicato per pelli normali, miste e delicate. La sua formulazione comprende tanti interessanti ingredienti: argilla bianca (regola l’eccesso di sebo), olio di lino (nutre e idrata), olio di pino siberiano e olivello spinoso (promuovono la morbidezza della pelle) e ginepro siberiano (dona ulteriore freschezza e vitalità).

Il prezzo di vendita è di circa 16€ per 120ml di prodotto ed è reperibile su Amazon oltre che in varie bioprofumerie online.

Burro struccante Nero Natura Siberica

Il burro struccante nero Natura Siberica è adatto per la pulizia di tutti i tipi di pelle, comprese quelle secche e sensibili. La sua formulazione comprende tanti interessanti ingredienti: carbone (depura la pelle e apre i pori), olio di lino biologico (nutre e idrata), olio di pino siberiano, olivello spinoso selvaggio e rodiola (donano alla pelle morbidezza e compattezza).

Il prezzo di vendita è di circa 16€ per 120ml di prodotto ed è reperibile su Amazon oltre che in varie bioprofumerie online.

Burro struccante Ren

REN Rosa Centifolia No. 1 Purity Cleansing Balm non è un vero e proprio burro struccante: si presenta come un balsamo in tubetto che si trasforma in olio quando riscaldato e in latte cremoso quando entra in contatto con l’acqua.

Il prezzo di vendita è di circa 29€ per 100ml di prodotto ed è disponibile su Amazon.

Burro struccante S5

S5 Nourish Cleanser è un burro struccante formulato con olivello spinoso artico (favorisce l’elasticità della pelle e contrasta il rossore), olio di rosa selvatica (stimola il rinnovamento cellulare e illumina grazie alle sue proprietà anti-invecchiamento) e con enzimi di papaia che gli conferiscono anche una delicata azione esfoliante.

Il prezzo di vendita è di circa 36€ per 100ml di prodotto ed è reperibile su Ecco Verde.

Burro struccante Skin+Tonic London

Il burro struccante Calm Clean di Skin + Tonic London è composto da soli 7 ingredienti (oli di semi d’uva, fiori di camomilla, lavanda, gelsomino ed estratto di carota) che nutrono la pelle liberandola contemporaneamente da sporco e impurità ed hanno un effetto rilassante.

Il prezzo di vendita è di circa 32€ per 50g di prodotto ed è reperibile su Ecco Verde.

Burro struccante 100% Pure

Il burro struccante Blood Orange Cleansing Balm di 100% pure è un balsamo che, grazie alla sua formula ricca di olio di cocco e olio d’oliva ed alla sua consistenza setosa, rimuove perfettamente il makeup avvolgendo la pelle con uno splendido aroma d’arancia.

Il prezzo ed è di circa 40€ per 85g ed è reperibile su Amazon ed Ecco Verde.

Burri struccanti o cleansing balm tradizionali

A parte i prodotti che vi ho appena elencato, che sono la mia prima scelta in assoluto per via della naturalità degli ingredienti e sicurezza delle formulazioni, esistono anche tanti burri struccanti proposti da marchi di cosmesi tradizionale.

Personalmente non li scelgo perché ad una rapida occhiata agli INCI vedo la presenza di ingredienti che preferisco evitare (come PEG e BHT) e se dò anche un’occhiata ai prezzi, in molti casi non competitivi rispetto a quelli degli analoghi prodotti bio, la mia scelta è ancor più convinta.

Per onor di completezza ve li elenco comunque qui:

Clinique Take The Day Off Cleansing Balm – 26€ per 125ml (Amazon)

Darphin Aromatic Cleansing Balm – 36€ per 40ml (Amazon)

Diptyque Paris Nourishing Cleansing Balm

Elemis Pro-Collagen Cleansing Balm

Estée Lauder Advanced Night Micro Cleansing Balm – 41€ per 70ml (Amazon)

Pixi Skintreats Nourishing Cleansing Balm

Sunday Riley Blue Moon Tranquillity Cleansing Balm – (Amazon)

The Body Shop – 19€ per 90ml (Amazon)

Burro struccante o cleansing balm fai da te

Un’alternativa all’acquisto è poi indubbiamente quella di provare a darsi al burro struccante fai da te.

Molto semplice ed efficace sembra a questo proposito essere la ricetta proposta da Carlita , lo Struccarlita :

INGREDIENTI (per 50 gr di prodotto finito):

12 gr di acqua distillata;

27 gr di olio di cocco;

11 gr gel detergente delicato.

L’olio di cocco va posto in una ciotola e messo a sciogliere a bagnomaria finché non è completamente sciolto. Parallelamente in un’altra ciotola vanno mescolati gel detergente ed acqua distillata e scaldati prima di versarli nell’olio di cocco fuso. Prima mescolate con un cucchiaino.

Quando il liquido comincia a diventare bianco va frullato con il minipimer per circa 2 minuti o comunque finché non assume una consistenza spumosa e infine va posto in frigo affinché si raffreddi e addensi fino ad assumere la consistenza di un burro.

Anche io che non ero una grande appassionata della detersione oleosa sto trovando la detersione con il burro struccante molto piacevole, delicata ed efficace (al momento in uso quello di Fresh & Natural e quello di Double B Tailored Beauty). Voi l’avete mai provato?