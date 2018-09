Peptidi : cosa sono, a cosa servono e in quali cosmetici si trovano

sapete, sono terribilmente attratta da sostanze cosmetiche chiamate PEPTIDI.

esistono diversi tipi di peptidi.

ho provato e sto provando i vari cosmetici che li contengono e devo ammettere che svolgono un ottimo “lavoro” sulla pelle.

purtroppo, in rete non si trova molta informazione sui peptidi. forse perché si tratta di ingredienti relativamente recenti.

negli inci dei cosmetici li troviamo sotto i nomi:

Palmitoyl Hexapeptide-19

Palmitoyl Tripeptide-38

Palmitoyl Pentapeptide-4

Dipeptide-2

Palmitoyl Tetrapeptide-7

Palmitoyl Tripetide-5

Palmitoyl Oligopeptide

Acetyl Hexapeptide-8

ecc.

ogniuno di essi ha una propria “missione” da compiere, perciò agisce in un determinato modo sulla nostra pelle.

i peptidi sono sostanze di sintesi, cioè costruiti interamente in un laboratorio. sono chiamati anche i peptidi biomimetici.

sono micro-peptidi di pochi aminoacidi che “mimano” l’azione di una proteina naturale alla quale assomigliano nella catena aminoacidica della parte attiva.

Per esempio, l’ACETYL HESAPEPTIDE-3 è un esapeptide di sei aminoacidi ad azione “botox-like” che mima la tossina botulinica di tipo A.

L’attivo si accumula nella pelle e, dopo all’incirca una decina di giorni di utilizzo costante, comincia a essere efficace nel ridurre la comunicazione tra i nervi e i muscoli mimici che si decontraggono, diminuendo la visibilità delle rughe di espressione.

L’attivo funzionale cosmetico è sicuro dal punto di vista tossicologico per l’impiego cutaneo, l’effetto miorilassante è reversibile ed è legato alla presenza del peptide nella pelle. Ciò significa che, nel momento in cui si sospende il trattamento cosmetico, il tessuto torna nelle condizioni iniziali.

Anche PALMITOYL HEXAPEPTIDE-19 – attivo di ultima generazione cosmetica, che riduce la visibilità estetica delle rughe di espressione. Ha un’efficacia microdecontratturante botox-like che attenua le piccole rughe da espressione perché agisce a livello della contrazione dei muscoli mimici.

Altri peptidi biomimetici di grande interesse cosmetico sono quelli che mimano l’azione di alcune proteine cutanee naturali.

Ad esempio, il PALMITOYL PENTAPEPTIDE-4 è un peptide biomimetico ridensificante sul derma; stimola i fibroblasti a sintetizzare una maggiore quantità di collagene con un effetto rassodante e ridensificante del derma. Un peptide che stimola le cellule staminali epidermiche situate alla base del tessuto, racchiuse in una zona protetta definita “niche”. Si tratta di un attivo biomimetico che agisce da fattore di crescita epidermico e favorisce il rinnovo delle cellule epidermiche.

PALMITOYL TETRAPEPTIDE-7 stimola la produzione di acido ialuronico (responsabile dell’idratazione profonda) e del collagene nativo (responsabile della struttura del connettivo).

Il PALMITOYL OLIGOPEPTIDE è specificamente adibito al restauro delle pelli senescenti, stimolando la produzione dell’elastina, cioè della proteina responsabile della elasticità cutanea.

Per il trattamento delle borse perioculari il DIPEPTIDE-2 e il TETRAPEPTIDE-7 inducono il riassorbimento dell’edema senza lasciare le orribili “borse svuotate”.

Con l’introduzione dei peptidi biomimetici è cambiata la natura stessa della cosmetica.

Le nuove sostanze funzionali antirughe sono studiate con metodi tipici della medicina come fossero vere e proprie terapie di bellezza e ringiovanimento.

I cosmetici high-tech si avvicinano alla medicina estetica come tipologia di approccio mirato. Per rendere più efficaci gli ingredienti cosmetici, negli ultimi anni si è sviluppata la tecnica di microincapsulazione.

Gli attivi sono inglobati in nanocapsule di natura lipofila dette nanosomi. I nanosomi hanno dimensioni infinitesimali e, grazie anche alla facilità di miscelarsi con le sostanze grasse cutanee, sono in grado di attraversare l’epidermide per rilasciare le sostanze funzionali in profondità nel tessuto e quindi potenziarne l’efficacia.

Comunque la disponibilità di questi tipi di sostanze (peptidi), nelle loro varie tipologie, permette di risolvere oggi anche molti problemi estetici in cui risulta una diminuita efficienza dell’apparato cutaneo, o a causa dell’età biologica o per patologie trascorse o traumi, con risultati impensabili fino a pochi anni fa.

fonte: articolo di Giulia Penazzi -cosmetologa; Mascia Brunelli.

https://www.purapelle.it/it/content/24-cosa-sono-i-peptidi-perche-vengono-usati-nei-cosmetici-e-quale-funzione-svolgono-sulla-pelle-