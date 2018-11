Fitocose : vi presento il brand e i prodotti migliori

Fitocose è uno dei brand più storici che io conosca tra i produttori made in Italy che hanno fatto della fitocosmesi e dell’ecobiocosmesi il loro credo ciò nonostante non ve ne ho parlato mai e credo che sia giunto il momento di dare spazio sulle mie pagine anche a questa meritevole azienda.

Breve storia di Fitocose

Fitocose è una piccola azienda con sede nel milanese, più precisamente a Cusago e deve la sua nascita al fondatore dottor Pietro Porto, un farmacista che ha iniziato la sua attività nel retro di una delle farmacie più antiche di Milano e fin dall’inizio si è appassionato alle preparazioni, seguendo i dettami delle antiche farmacopee e basandosi sull’antica arte dello speziale.

È da questa sua passione che sono nati gli spunti per le sue prime formulazioni e che è nata l’attività di Fitocose in anni in cui l’attenzione da parte dei consumatori verso la scelta di cosmetici a base naturale e ridotto impatto ambientale era ancora ben lontana dal diventare una moda: i suoi prodotti di fitocosmesi erano già presenti nelle erboristerie e farmacie negli anni ’80 ma è negli anni 2000 che arriva la scelta di iniziare a utilizzare esclusivamente ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica.

A caratterizzare Fitocose sono alcune scelte di base che rubo dalle parole stesse del suo fondatore e ad un’intervista pubblicata sul loro sito e su quello dell’Osservatorio Vegan OK:

Quante volte vi è capitato di soffermarvi sulla composizione di un cosmetico e cercare di capire il significato di parole in lingua inglese o in latino per avere quanto meno una idea di massima di quello che state mettendo sulla vostra pelle? Bene, noi vogliamo produrre cosmetici di qualità con ingredienti ben codificati, garantiti da standard di qualità e sani e vogliamo mantenere la nostra attività, sostenibile. Ci siamo imposti fin dall’inizio di dare la massima precedenza alla qualità nella nostra produzione, con piccoli lotti di lavorazione, piuttosto che preferire la quantità industriale come scelta ed etica di lavoro. Abbiamo allargato la gamma di produzione con oltre 400 articoli perché la cosa ci diverte, ma resta sempre e comunque prioritaria la scelta professionale di mantenere questa linea di condotta. Siamo letteralmente innamorati del nostro lavoro, e in trent’anni di esperienza abbiamo realizzato un bagaglio prezioso di conoscenze e di formulazioni, ed è quello che ci interessa proporre alla nostra clientela, anche in piccoli quantitativi. Fitocose non è un’azienda alla ricerca del fatturato, ma è sempre a solo la nostra passione a guidarci. Personalmente voglio continuare a realizzare prodotti innovativi e freschi, e questa scelta porta necessariamente a una produzione misurata, perché sono proprio le piccole elaborazioni che ci permettono di avere un prodotto sempre disponibile e appena fatto.

L’approccio produttivo di Fitocose le è valso l’appellativo di “artigiani del cosmetico”:

Non utilizziamo attrezzature complesse e tecnologie all’avanguardia, non abbiamo niente a che vedere con la produzione a livello industriale, mentre per fare quello che facciamo servono le mani e una conoscenza profonda della materia. Noi ci accontentiamo di una piccola nicchia di mercato, non ci interessa ingrandirci, vogliamo continuare a lavorare come ci piace, e con la passione necessaria.

Ed anche le sue scelte di distribuzione sono state quelle tipiche di un’azienda che non è particolarmente interessata a crescere ma solo a fare bene il suo lavoro: inizialmente solo un listino, uno spaccio aziendale ed uno shop online nato per la vendita diretta ai consumatori poi la scelta di distribuirli anche attraverso altri rivenditori, nata dal basso quando i prodotti Fitocose sono diventati talmente conosciuti e richiesti che sono stati i punti vendita stessi a farne richiesta.

Collaborazioni con blogger/youtuber per la promozione dei prodotti? Nessuna! O meglio nessuna fino a Giugno 2018, momento in cui Fitocose ha annunciato la scelta di collaborare con il gruppo Vanity Space di Elena Rossi, scelta che si è tradotta in una promozione in corso proprio ora a cui onestamente non ho saputo resistere.

La filosofia produttiva di Fitocose

Come abbiamo accennato prima Fitocose è un’azienda che si differenzia dalle altre nel panorama della cosmesi bioecologica per alcune non comuni scelte di base:

Dimensioni aziendali contenute che le consentono di garantire un minore impatto ambientale e una maggiore qualità di produzione.

Niente magazzino sia per via del vastissimo catalogo che rende impossibile avere scorta di tutto che per la scelta di lavorare per piccoli lotti di produzione; ordinare da Fitocose significa quindi garanzia di acquistare prodotti sempre freschi: ogni mese vengono lavorate ex novo tutte le formule di tutti i prodotti quindi qualunque prodotto acquistato non ha mai più di 30-40 giorni di vita scaffale.

Completa lavorazione interna, nello stabilimento produttivo di proprietà, dei prodotti – in alcuni casi addirittura gestione completa della filiera coltivazione pianta/raccolta/lavorazione e trasformazione nel prodotto cosmetico.

Coltivazione diretta di alcune materie prime (ad es. lavanda, oliva e trifoglio) e accurata selezione, secondo elevati standard qualitativi, delle materie prime non autoprodotte.

Modello produttivo basato sul territorio: tutti i fornitori adottati per l’approvvigionamento delle piante sono aziende agricole italiane.

Priorità alla qualità del prodotto prima che al profitto.

Voluta non adozione della filosofia del marketing del “senza”: come dice il fondatore “Fare il marketing del “senza” significa dire apertamente che prima lo stesso prodotto conteneva quelle sostanze. Non abbiamo bisogno di dichiararlo perché non abbiamo mai messo nulla e i nostri clienti lo sanno”.

Un’etica professionale e una coerenza estrema, quella di Fitocose, che ha saputo resistere inalterata negli anni anche a fronte del fatto che sia rivenditori che consumatori diretti ne hanno periodicamente lamentato rotture di stock e lunghi tempi di consegna.

Coerenza ed etica che non sono affatto sinonimi di staticità e non innovazione anzi: la gamma prodotti Fitocose si sta mantenendo al passo delle tendenze cosmetiche e delle esigenze del mercato solo che lo fa più in sordina e senza azioni plateali di marketing.

Le certificazioni dei prodotti Fitocose

Coerentemente con la propria scelta di offrire a noi consumatori qualità certificata prima che quantità, Fitocose ha abbracciato da anni diversi standard di certificazione per i suoi prodotti:

VeganOK : Fitocose è stata la prima azienda cosmetica italiana ad aver utilizzato la certificazione VeganOK e infatti sono centinaia i prodotti da lei certificati VeganOK (lista completa qui).

: Fitocose è stata la prima azienda cosmetica italiana ad aver utilizzato la certificazione VeganOK e infatti sono centinaia i prodotti da lei certificati VeganOK (lista completa qui). Biodizionario Approved : allo stesso modo Fitocose è stata la prima azienda ad aver aderito al più recente progetto Biodizionario Approved ovvero un marchio di garanzia che dà prova della biocompatibilità di un prodotto e del suo rispetto di elevati standard etici ed ecologici (completa assenza di ingredienti che abbiano comportato lo sfruttamento o l’uccisione di esseri animali e di ingredienti catalogati con “semaforo rosso” o “doppio rosso” sul BioDizionario.it, utilizzo di materie prime naturali o biologiche e formulazione effettuata nel rispetto dell’ambiente). L’elenco completo dei prodotti certificati è consultabile qui.

Fonte foto: Facebook

Codice Verde ovvero un suo codice deontologico che non è altro che un autocertificazione della bioecologicità dei propri prodotti. Codice Verde garantisce al consumatore che i prodotti sono stati realizzati utilizzando materie prime rinnovabili di provenienza vegetale e dove possibile da agricoltura o raccolta spontanea, che sono a basso impatto ambientale e non rilasciano residui tossici nelle acque reflue e negli scarichi industriali, che sono dermocompatibili, privi di imballaggi superflui e/o non riciclabili. Come dice il fondatore, dott. Pietro Porto:

L’idea alla base del Codice Verde è molto semplice. Le certificazioni private da parte degli organismi di controllo preposti rappresentavano per noi una spesa insostenibile, soprattutto considerata l’ampiezza del nostro catalogo. Volevamo comunque che tutti i nostri prodotti fossero certificati come bioecologici.

Ecco allora l’idea di una certificazione su base volontaria – il Codice Verde, appunto – il cui statuto è la copia esatta di quello degli organismi di controllo che certificano il prodotto bioecologico.

La gamma prodotti Fitocose

Fitocose offre una vastissima gamma di prodotti, composta da ben oltre 400 cosmetici bioecologici certificati che coprono le esigenze di piccoli e grandi e spaziano dal trattamento e dalla detergenza quotidiani di viso, corpo e capelli e arrivano fino a quelli curativi per svariate problematiche (articolazioni e muscolatura, circolazione, sintomatologia da raffreddamento, eritema solare, pelle irritata, desquamante o seborroica).

Per aiutare noi consumatori ad orientarci nella scelta di prodotti quasi sconfinata, Fitocose ha pensato di fornire uno strumento di supporto ovvero un check-up – accessibile sotto forma di questionario da compilare online – che consente di ricevere gratuitamente ed entro 24 ore, nella propria casella email, delle schede con tutti i consigli per una skincare personalizzata.

I migliori prodotti Fitocose

Per quanto mi riguarda conosco Fitocose da un sacco di anni ma non ne sono mai stata un’assidua consumatrice: ho provato qualche dentifricio e l’acqua profumata al calicanto ma per il resto anche per me questo è un brand tutto da scoprire. Ecco perché ho deciso di approfondirne la conoscenza acquistando alcuni prodotti recentemente e durante la promo Vanity Space.

Per farmi un’opinione più completa e stilare una wishlist ideale mi sono ispirata ai consigli forniti dalle utenti del gruppo facebook Vanity Space e per facilitarvi la scelta le condivido ora anche con voi:

Acque profumate a base di Gel Aloe Bio e Oli essenziali, sono disponibili in tante profumazioni e vedendo che tutte ne parlavano benissimo qualche tempo fa ho scelto di provare quella al Calicanto. Mi sto trovando bene e quindi credo che in futuro ne proverò anche altre. Oltre che sul sito Fitocose sono disponibili anche su Primobio e Macrolibrarsi.

a base di Gel Aloe Bio e Oli essenziali, sono disponibili in tante profumazioni e vedendo che tutte ne parlavano benissimo qualche tempo fa ho scelto di provare quella al Calicanto. Mi sto trovando bene e quindi credo che in futuro ne proverò anche altre. Oltre che sul sito Fitocose sono disponibili anche su Primobio e Macrolibrarsi. Bicarbon Pasta ovvero un deodorante senza alcool e senza profumo, con Bicarbonato di sodio e Glicerina. Vedendo che viene considerato da molte un must-have, ho deciso di comprarlo e vi farò sapere come mi trovo. Anche lui disponibile su Macrolibrarsi.

ovvero un deodorante senza alcool e senza profumo, con Bicarbonato di sodio e Glicerina. Vedendo che viene considerato da molte un must-have, ho deciso di comprarlo e vi farò sapere come mi trovo. Anche lui disponibile su Macrolibrarsi. Brufocrema , una crema purificante per pelli con problemi impurità, punti neri e brufoli a base di beta idrossiacidi, pensata sia per cicli di trattamento urto che per l’uso episodico locale su imperfezioni…molte persone che soffrono d’acne la trovano miracolosa. Disponibile su Primobio.

, una crema purificante per pelli con problemi impurità, punti neri e brufoli a base di beta idrossiacidi, pensata sia per cicli di trattamento urto che per l’uso episodico locale su imperfezioni…molte persone che soffrono d’acne la trovano miracolosa. Disponibile su Primobio. Crema corpo con acido glicolico al 12% , idrata la pelle ispessita del corpo ed innesca una progressiva azione esfoliante sulla pelle che ne favorisce il rinnovamento. Disponibile su Macrolibrarsi.

, idrata la pelle ispessita del corpo ed innesca una progressiva azione esfoliante sulla pelle che ne favorisce il rinnovamento. Disponibile su Macrolibrarsi. Crema levigante alla farina di Mandorle , un delicato ed efficace esfoliante meccanico viso e corpo che favorisce l’ottenimento di una pelle più liscia, viva e luminosa. Disponibile su Macrolibrarsi.

, un delicato ed efficace esfoliante meccanico viso e corpo che favorisce l’ottenimento di una pelle più liscia, viva e luminosa. Disponibile su Macrolibrarsi. Crema rassodante seno al luppolo , una crema leggera, performante e facile da stendere che agisce come coadiuvante cosmetico per contrastare la perdita di tonicità e ridare sodezza al seno grazie all’ausilio dell’estratto di luppolo e agli Isoflavoni da Soia. Disponibile su Macrolibrarsi.

, una crema leggera, performante e facile da stendere che agisce come coadiuvante cosmetico per contrastare la perdita di tonicità e ridare sodezza al seno grazie all’ausilio dell’estratto di luppolo e agli Isoflavoni da Soia. Disponibile su Macrolibrarsi. Linissimo , una maschera impacco nutriente per capelli ai semi di lino che sembra in grado di svolgere un’eccezionale azione ammorbidente e nutriente donando capelli morbidi, disciplinati e privi di crespo. Disponibile su Macrolibrarsi e Primobio.

, una maschera impacco nutriente per capelli ai semi di lino che sembra in grado di svolgere un’eccezionale azione ammorbidente e nutriente donando capelli morbidi, disciplinati e privi di crespo. Disponibile su Macrolibrarsi e Primobio. Jalus Body , una crema fluida vellutante per il corpo con acido ialuronico a basso e alto peso molecolare, idrolato di rosa damascena e glicerina; promette di donare turgore ed elasticità alla pelle del corpo e…prima o poi dovrò provarla perché non ho ancora provato un prodotto all’acido ialuronico per il corpo. 🙂

, una crema fluida vellutante per il corpo con acido ialuronico a basso e alto peso molecolare, idrolato di rosa damascena e glicerina; promette di donare turgore ed elasticità alla pelle del corpo e…prima o poi dovrò provarla perché non ho ancora provato un prodotto all’acido ialuronico per il corpo. 🙂 Jalus Botox Like Siero , è un prodotto novità Fitocose e non ho saputo resistere all’acquisto: si tratta di un siero antiage simil botox che previene e ritarda la formazione delle rugosità dovute alla mimica facciale. Contiene pepe di sichuam, acido amino butirrico e Acetyl octapoetide (che svolgono una intensa attività distensiva sulla contrazione della muscolatura mimica facciale), silibina ottenuta dai semi di cardo mariano (che vanta un’attivita antiage simile a quella svolta dall’acido retinoico), acido Jaluronico a basso-medio-alto peso molecolare. Non vedo l’ora di provarlo.

, è un prodotto novità Fitocose e non ho saputo resistere all’acquisto: si tratta di un siero antiage simil botox che previene e ritarda la formazione delle rugosità dovute alla mimica facciale. Contiene pepe di sichuam, acido amino butirrico e Acetyl octapoetide (che svolgono una intensa attività distensiva sulla contrazione della muscolatura mimica facciale), silibina ottenuta dai semi di cardo mariano (che vanta un’attivita antiage simile a quella svolta dall’acido retinoico), acido Jaluronico a basso-medio-alto peso molecolare. Non vedo l’ora di provarlo. Jalus C10 , un siero antiossidante e antiaging con Vitamina C al 10%, vitamina B3, beta glucano, acido jaluronico ad alto e basso peso molecolare e glucosaminoglicani dalle proprietà illuminanti, depigmentanti sulle piccole macchie e uniformanti. Disponibile su Macrolibrarsi.

, un siero antiossidante e antiaging con Vitamina C al 10%, vitamina B3, beta glucano, acido jaluronico ad alto e basso peso molecolare e glucosaminoglicani dalle proprietà illuminanti, depigmentanti sulle piccole macchie e uniformanti. Disponibile su Macrolibrarsi. Jalus Collier Crema e Siero , due prodotti liftanti specifici per contrastare la lassità della pelle di sottomento (terzo inferiore del viso), collo, decolletè e seno. Contengono Palmitoyl Tripeptide 5 (che stimola la produzione di collagene, idrata, elasticizza e rassoda), acido jaluronico ad alto e basso peso molecolare, proantocianidine oligomere estratte dalla corteccia di Ippocastano. Io che il décolleté lo trascuro sistematicamente ho pensato di provare il siero. Disponibili su Macrolibrarsi.

, due prodotti liftanti specifici per contrastare la lassità della pelle di sottomento (terzo inferiore del viso), collo, decolletè e seno. Contengono Palmitoyl Tripeptide 5 (che stimola la produzione di collagene, idrata, elasticizza e rassoda), acido jaluronico ad alto e basso peso molecolare, proantocianidine oligomere estratte dalla corteccia di Ippocastano. Io che il décolleté lo trascuro sistematicamente ho pensato di provare il siero. Disponibili su Macrolibrarsi. Jalus Plus Sprayer , un siero che abbina l’azione depigmentante e antiossidante della Vitamina C con l’azione schiarente e tonificante della Niacinamide , un costituente essenziale del coenzima ossidoriduttivo nicotinamide adenin dinucleotide ( NAD e NADP). La presenza sinergica di questo complesso vitaminico è in grado di agire sulle discromie cutanee, incrementare le proprietà di barriera della pelle e normalizzare la produzione dei sfingolipidi epidermici , in particolare delle ceramidi con effetti benefici sull’integrità e compattezza dello strato corneo. Palmitoyl Tripetide 5 <3 Glucosaminoglicani, Vitamina C, Idrolato e Olio di Rosa Damascena e Rosa Gallica, Allantoina e Acido Ialuronico ad Alto e Basso peso molecolare. Una chicca anti-age, rigenerante e illuminante, davvero favolosa! Disponibile su Macrolibrarsi.

Dove acquistare i prodotti Fitocose

I prodotti Fitocose, come abbiamo detto prima, sono numerosissimi quindi l’unico modo per trovarne la gamma completa è quello di effettuare acquisti sul loro shop online.

La cosa è sicuramente conveniente se volete acquistare più prodotti perché il prezzo applicato dall’azienda è inferiore di qualche euro a prodotto rispetto a quello dei rivenditori ma può non essere il massimo se volete acquistare un prodotto solo.

Se avete l’esigenza di comprare anche altri prodotti una buona alternativa è sicuramente Macrolibrarsi che ha a catalogo ben 226 referenze Fitocose, probabilmente il rivenditore online che ne offre di più.

Voi avete già provato dei prodotti Fitocose? Quali sono i vostri preferiti?