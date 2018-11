Aromatica skin care : vi presento il brand e le mie opinioni sui prodotti

Aromatica skin care è uno dei primi brand coreani ad essersi votato alla produzione di cosmetici privi di qualunque ingrediente dannoso e ad essere diventato partner ufficiale di EWG Safe Cosmetics Campaign, vi va di conoscerlo meglio assieme?

La storia di Aromatica skin care

Aromatica skin care è stata fondata da Jerry Kim , un uomo che ha saputo rischiare tutto per inseguire un sogno.

Nel 1997, quando aveva un prestigioso impiego presso un’istituto finanziario, durante un viaggio in Australia viene a contatto con l’aromaterapia e – dopo aver fatto un corso per apprenderne le basi – decide di iniziare il suo business nella cosmesi.

La molla per l’inizio di queste attività arriva dalla scoperta che la maggior parte dei prodotti per l’igiene personale contiene fragranze sintetiche e ingredienti potenzialmente pericolosi; da questa nuova consapevolezza e dalla volontà di “creare cosmetici sicuri ed efficaci per me e per la mia famiglia” nasce il brand Aromatica.

Come evidente da questa cronistoria, Aromatica è stata il primo brand coreano a partecipare dal 2009 come partner alle campagne sulla sicurezza degli ingredienti cosmetici organizzate dall’americano Environmental Working Group (EWG) e ad ottenere la certificazione EWG VERIFIED™ nel 2016.

Inoltre, iniziando sin dal 2010 a mostrare l’intera lista degli ingredienti dei suoi prodotti sul sito EWG Skin Deep, partecipando attivamente alla diffusione della conoscenza delle campagne EWG e portando l’attenzione dei produttori coreani sul tema della sicurezza degli ingredienti cosmetici, Jerry Kim ha di fatto aperto la strada in Corea alla nuova era dell’industria cosmetica pulita.

Le scelte formulative e produttive di Aromatica skin care

A caratterizzare Aromatica skin care è un’attenzione quasi ossessiva alle materie prime utilizzate, del tutto nuova per il mercato cosmetico coreano.

Abbiamo iniziato con lo scopo di creare cosmetici che io e la mia famiglia potessimo usare in sicurezza. Se avessimo seguito la stessa strada delle aziende cosmetiche tradizionali, avremmo prodotto cosmetici più facilmente, più velocemente, ora saremmo più popolari ed avremmo anche guadagnato di più. Siamo rimasti fedeli a questa filosofia e abbiamo portato avanti lo scopo di rendere il mondo un posto migliore senza rinunciare alla sicurezza e all’efficacia.

Aromatica utilizza solo ingredienti botanici di origine biologica e, nel pieno rispetto della vita e dello sviluppo sostenibile, evita di utilizzare ingredienti derivati da piante in via di estinzione e di origine animale.

Aromatica inoltre controlla ogni fase di produzione, dalla selezione delle materie prime, passando per la ricerca e sviluppo e arrivando alla produzione del prodotto finito; questo non solo per essere certa di individuare ed evitare eventuali ingredienti nocivi ma anche per impedire che le materie prime accuratamente selezionate possano venire contaminate da sostanze dannose nelle successive fasi produttive.

Una filosofia che le consente di sviluppare e produrre cosmetici “100% worry-free” e infatti la gamma cosmetica Aromatica skin care può affermare di essere completamente priva di:

Fragranze sintetiche, potenziali causa di dermatite o allergia, problemi respiratori e fonte di ftlati (interferenti endocrini). Secondo lo standard EWG hanno livello di rischio 8, superiore a quello dei parabeni (livello di rischio 4-7).

Solfati (SLS, SLES, ALS, ALES), potenzialmente irritanti per pelle, occhi, sistema respiratorio e classificati come tossici da molte organizzazioni.

Cocamidopropyl Betaine, spesso usato nei prodotti per l’infanzia ma capace di sviluppare, durante la sua lavorazione, sostanze tossiche come le nitrosamine.

Parabeni, conservanti ampiamente utilizzati in quanto economici ed antisettici ma vari studi suggeriscono che sul lungo termine l’esposizione a queste sostanze aumenta il rischio irritazioni alla pelle e allergie oltre a interferire con il sistema ormonale.

Emulsionanti PEG: gli emulsionanti PEG (livello di rischio EWG 3-4) sono ingredienti di sintesi ottenuti con un processo di etossilazione in cui l’ossido di etilene può produrre 1,4 dioxane (cancerogeno).

Filtri solari chimici (ad es. oxybenzone, avobenzone ed ethylhexyl methoxycinnamate), sostanze pericolose e a rischio di causare allergie e disturbi ormonali.

Fenossietanolo: un conservante molto comune ma alcuni studi suggeriscono che possa causare irritazioni e allergie.

Oli minerali: sebbene ampiamente usati nei prodotti cosmetici, c’è controversia sul fatto che possano danneggiare la pelle occludendo i pori ed impedendole di respirare. In aggiunta a ciò l’olio minerale potrebbe essere contaminato da idrocarburi aromatici polinucleari (PAH) durante il processo di raffinazione.

Siliconi (Dimethicone, Dimethiconol, and Cyclopentasiloxane): sebbene siano considerati abbastanza sicuri sono accusati di ostruire i pori della pelle e di avere un cattivo impatto ambientale a causa della loro bassa biodegradabilità.

Ethanolamine: Triethanolamine (TEA), Nonethanolamine (NEA) e Diethanolamine (DEA) sono sostanze che agiscono come emulsionanti o regolatori di pH ma possono causare allergie, risultare irritanti su occhi e cuoio capelluto, causare punti neri e disturbare il sistema ormonale.

Coloranti sintetici.

Per raggiungere questi risultati a livello di formulazione differenziandosi profondamente dalla tradizionale filosofia formulativa coreana, Aromatica ha indubbiamente dovuto investire parecchio in ricerca e sviluppo e questo le è valso il raggiungimento in patria di diversi primati:

Sviluppo dei primi shampoo privi di siliconi e solfati in Korea grazie all’invenzione di una formula unica che le consente di utilizzare un tensioattivo di origine vegetale e un mix di estratti di erbe. Il risultato? Degli shampoo dalla piacevole texture e dall’efficace capacità detergente che ha permesso ad Aromatica di infrangere il pregiudizio coreano che vuole “lo shampoo naturale poco piacevole da usare e poco efficace nel pulire”. Sviluppo dei primi filtri solari fisici privi di siliconi in Korea : i solari Aromatica sono stati i primi ad eliminare il silicone dalle formulazioni. Contengono solo filtri fisici e al posto del silicone contengono oli vegetali come olio di cocco e di argan. Sviluppo di solari colorati in formato cushion privi di coloranti sintetici : gli innovativi Aromatica Sun Cushion sono dei filtri solari fisici con protezione SPF30/PA++ privi di coloranti artificiali; la loro colorazione leggera, perfetta per per uniformare il colorito della pelle e correggere le discromie, è tutta dovuta a naturali pigmenti minerali. Utilizzo di idrogel al posto dell’acqua: in alcune sue formulazioni Aromatica usa idrogel al posto di acqua purificata dal momento che questo ingrediente, estratto da erbe e piante, è in grado di veicolare più efficacemente gli ingredienti senza avere impatti negativi sulla formulazione e sul controllo del pH.

La gamma prodotti Aromatica Skin Care

Aromatica non è solo materie prime di qualità, rispetto e amore per l’ambiente ma è anche prodotti efficaci e un’offerta completa che comprende viso, corpo, capelli, oli essenziali e linea bambino. Di questa offerta completa in Italia è al momento reperibile soltanto una parte.

All’interno dei prodotti per la skin care del viso Aromatica (che sono quelli tendenzialmente reperibili in Italia) troviamo tutti gli step della cosmesi coreana: detergenti oleosi e non, tonici e sieri, emulsioni e creme, maschere e protezioni solari suddivisi per linee in funzione della tipologia di pelle da curare:

Linea Argan Intensive – per tutti i tipi di pelle.

Linea Rose Absolute – per pelli secche.

Linea Sea Daffodil – pelli sensibili e secche.

Linea Tea Tree – pelli grasse o miste.

Linea Solari

All’interno dei prodotti per la cura del corpo Aromatica (non disponibile in Italia se non, per alcuni prodotti, tramite Amazon) troviamo detergenti corpo ed intimi, idratanti, oli e prodotti per l’igiene orale.

All’interno dei prodotti per la cura dei capelli Aromatica (non disponibili in Italia) troviamo shampoo, balsamo, essence e tonici per capelli, scrub cuio capelluto, in una parola tutto quello che serve per una completa hair care routine coreana, suddiviso in linee per tipologia di capello/cuoio capelluto da trattare:

Linea Argan – riparatrice (marrone+oro).

Linea B5+Biotin – fortificante (marrone).

Linea Cypress – anti-pollution (verde acqua).

Linea Hibiscus – capelli trattati (rosso).

Linea Lemongrass – volumizzante (arancio).

Linea Tea Tree – purificante (blu).

All’interno della gamma di prodotti per la cura dei più piccoli Aromatica (Jerry’s Baby anch’essa non disponibile in Italia) troviamo 4 referenze per la cura naturale della pelle dei più piccoli assieme ad un completo gift set: un bagno-capelli, una crema contro le irritazioni da pannolino, una crema idratante per uso quotidiano ed un filtro solare SPF30/PA+++ in formato cushion.

Le certificazioni dei prodotti Aromatica

Nel 2016 Aromatica ha ottenuto la certificazione EWG VERIFIED™ per i suoi 20 prodotti.

EWG VERIFIED™ è un programma condotto da una delle più influenti organizzazioni non-profit ambientali americane che certifica i prodotti cosmetici sicuri per supportare i consumatori nella scelta e nell’acquisto dei prodotti di cosmesi.

Per ottenere la certificazione EWG VERIFIED™ un cosmetico deve, non solo essere composto da ingredienti classificati come sicuri (green grade, livello di rischio 1-2) da Skin Deep, ma deve soddisfare anche i seguenti requisiti:

Non contenere ingredienti che non siano stati completamente verificati come privi di sostanze pericolose, a prescindere dal fatto che abbiano comunque ricevuto valutazione “green , livello di rischio 1-2”. Non contenere ingredienti nel cui rapporto di prova siano presenti sostanze nocive in quantità superiori allo standard. Essere prodotto in impianti che soddisfino i requisiti EWG per la prevenzione della creazione di sostanze pericolose durante il processo di fabbricazione.

Aromatica è anche partner registrato della Vegan Society, la più storica e prestigiosa organizzazione vegan.

Inoltre alcuni dei prodotti Aromatica hanno ottenuto la certificazione biologica Ecocert.

Per capire in dettaglio quanti e quali prodotti possano vantare queste certificazioni la cosa più immediata che ho trovato è questa pagina del sito web internazionale del brand dove è possibile filtrare la gamma prodotti per certificazione; ovvio che qua si vedono anche prodotti che in Italia non sono ancora disponibili.

Dove è possibile acquistare i prodotti Aromatica

Nel 2015 Aromatica ha iniziato la commercializzazione da Macy’s negli Stati Uniti e nel 2016 ha iniziato ad essere venduta in Spagna e in Germania.

Tra gli shop online che vi ho citato come luogo sicuro di acquisto per i cosmetici coreani, a distribuire Aromatica anche nel nostro Paese troviamo The K Beauty (il primo ad averlo portato in Italia) e Miin Cosmetics; entrambi trattano solo una parte delle referenze Aromatica ovvero parte della gamma di prodotti per la skin care del viso (The K Beauty ha 17 referenze mentre Minn Cosmetics 15).

Anche Amazon propone, con prezzi nella maggior parte dei casi del tutto analoghi a questi due rivenditori una selezione di cosmetici Aromatica per il viso:

Linea per il viso Argan Intensive

Linea per il viso Rose Absolute

Linea per il viso Sea Daffodil



Linea per il viso Tea Tree

Ad essi poi si aggiungono alcuni prodotti non ancora distribuiti in Italia dagli altri due shop online che trattano cosmetici coreani sia per quanto riguarda la linea viso

Linea Aloe Vera e Rosa Damascena (non disponibile nei negozi online italiani che vi ho appena citato)

che per quanto riguarda le linee corpo e capelli

Per quanto mi riguarda al momento ho effettuato due ordini di prodotti Aromatica: uno da The K Beauty (dove ho acquistato due prodotti viso della linea Sea Daffodil) ed uno dal negozio coreano BeautyBoxKorea (da cui ho acquistato invece un paio di prodotti per capelli).

E voi avete già provato qualcosa di questo brand?