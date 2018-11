The K Beauty Italia : la mia shopping experience e i prodotti must have

The K Beauty Italia è un interessante shop fondato nel 2017 dalla salentina Ilaria Toscano per diffondere la conoscenza e l’utilizzo dei cosmetici coreani anche in Italia.

Per essere precisi The K Beauty Italia è nato a febbraio 2017 non tanto come shop online bensì come blog in cui Ilaria ed altri suoi amici hanno iniziato a parlare di cultura beauty coreana e a recensire i prodotti da loro utilizzati…vi va di saperne di più e scoprire come da un blog si sia arrivati ad uno shop online? Eccovi accontentate!

Breve storia di The K Beauty Italia

Il cuore di The K Beauty Italia è la passione per la cosmesi coreana , passione che nel caso di Ilaria è nata in una situazione piuttosto atipica: a cena con un’amica, di fronte ad un caciocavallo ed alla dura scelta della composta con cui abbinarlo!

La sua amica tra formaggi, composte e Negroamaro le racconta della sua esperienza in un spa coreana a Los Angeles e di come in America siano tutti pazzi per la cosmesi coreana ed il suo mondo di rituali, ingredienti e brand del tutto sconosciuti in Europa.

Il giorno dopo Ilaria inizia la ricerca di qualche informazione in più con un po’ di scetticismo ma inaspettatamente viene sommersa da articoli dal tono sensazionalistico, che gridavano al miracolo, tutti concordi sul fatto che la cosmesi coreana fosse tecnologicamente più avanzata di quella occidentale e che il successo da lei riscosso in Cina, India e Oriente fosse destinato a ripetersi in America ed Europa, a durare nel tempo e a competere con il modello di cosmesi occidentale.

In un attimo è nata così in lei la passione che l’ha spinta prima ad approfondire, poi ad iniziare a provare in prima persona cosmetici coreani e infine a condividere quanto scoperto con la creazione – a febbraio 2017 – del blog The K Beauty gestito a più mani da lei stessa e da un gruppo di amici, il team di persone che oggi gestine anche il negozio.

Pochi mesi dopo, il 23 giugno, The K Beauty Italia fa un doppio grande salto: l’apertura di un e-commerce e di un negozio fisico, un temporary store nel centro di Lecce per sondare il mercato e far conoscere i suoi prodotti a gente proveniente da tutta Italia e da tutto il mondo, approfittando del fatto che il Salento in estate è zona turistica.

Il temporary store The K Beauty Italia è rimasto operativo fino a Natale 2017 e, a parte il discreto successo che ha ottenuto, è stato per Ilaria ed il suo team l’occasione di conoscere gli utenti e toccare con mano la scarsa conoscenza della cosmesi coreana da parte delle persone comuni: “La gente non sa come muoversi, come devono essere usati e composti i prodotti”.

Chiuso il temporary store, The K Beauty Italia è diventato un affermato e-commerce, uno dei principali punti di riferimento per gli appassionati di cosmesi coreana italiani e per chi decida di avvicinarcisi per la prima volta.

La missione di The K Beauty Italia

Obiettivo di The K Beauty e del team di persone che la gestisce è quello di far conoscere e apprezzare il mondo della cosmesi coreana con i suoi prodotti innovativi, la sua routine di bellezza, gli ingredienti naturali e le tecnologie all’avanguardia proponendo un nuovo approccio alla bellezza e alla cura del sé, sintetizzato dal motto “la bellezza cambierà il mondo”.

The K Beauty Italia si pone come obiettivo quello di far comprendere alle persone che la Korean Beauty non è solo un universo di prodotti, cosmetici e aziende all’avanguardia ma è soprattutto il risultato di una cultura millenaria e di una tradizione di valori improntati al principio dell’armonia. Una tradizione che dà grande importanza alla bellezza ma non intesa come mero canone estetico bensì come qualcosa di più profondo che coinvolge il modo in cui ci relazioniamo con noi stessi e con l’ambiente che ci circonda; la bellezza dell’armonia, la bellezza che abbiamo dentro e che si riflette in quello che appare all’esterno.

Il progetto The K Beauty Italia punta a portare nel nostro paese l’approccio alla bellezza delle coreane, così diverso da quello occidentale: come dice Ilaria in un intervista a D.Repubblica

Si parla molto dei famosi 10 step della routine coreana, che da noi incontra molte resistenze e scetticismo, perché implica l’utilizzo di numerosi prodotti e l’impiego di molto tempo. Il punto di arrivo è il “mi piace”, concetto della cura di sé che significa concedersi un momento la mattina e la sera per se stessi, che non è atto di vanità vuota, quanto di sviluppo di consapevolezza di se stessi. È questo che mi piace e mi convince ed è questo che i coreani pongono in primo piano, anche se hanno delle derive, sono un po’ esagerati nel sottoporsi a interventi di chirurgia plastica per correggere l’ovale del viso o la forma degli occhi».

Un approccio alla bellezza, quello coreano e orientale, che racchiude in sé un qualcosa di filosofico:

Se non sei in grado di curarti di te stesso non puoi curarti degli altri. E come ti prendi cura di te stesso? In piccola parte con i cosmetici ed esercitandosi a guardarsi allo specchio. Il solo fatto di comprare e utilizzare o provare un nuovo prodotto costringerà a guardarsi allo specchio in maniera diversa, ci si scruterà di più per vedere anche solo un piccolo miglioramento e attraverso questo ti vedi, non solo ti guardi.

I valori che guidano The K Beauty Italia sono l’onestà, il rispetto e la condivisione ed il suo stesso nome è rappresentativo di questi valori: K è sia Key che Korean, dove la cosmesi coreana è la chiave per accedere ad un nuovo ideale estetico attraverso il suoi meravigliosi prodotti in cui la forma coincide con la sostanza.

A distinguere The K Beauty Italia da altre attività analoghe è inoltre l’impegno nel divulgare le modalità innovative della routine di bellezza coreana e a spiegare i prodotti nuovi come gli skin, le essence o le mist.

La gamma prodotti The K Beauty

The K Beauty Italia cerca di tradurre commercialmente il concetto di bellezza come “modo di relazionarci con noi stessi e con l’ambiente che ci circonda” e lo fa prestando molta attenzione alla selezione dei prodotti, dando la massima importanza ad aspetti come:

la legalità: su The K Beauty Italia sono presenti solo prodotti certificati secondo il regolamento italiano ed europeo (cosa non scontata se consideriamo che molti siti in Europa vendono con logiche commerciali un po’ aggressive prodotti che non sono certificati.

la vera efficacia delle formulazioni: The K Beauty lavora molto a stretto contatto con le aziende per proporre i cosmetici più efficaci e adeguati al mercato italiano ed europeo contribuendo allo sviluppo delle linee e delle formulazioni.

la naturalità degli ingredienti: The K Beauty seleziona nell’ambito della cosmesi coreana, che è un mondo enorme in cui si trova di tutto e di più, brand certificati bio.

prodotti unisex, capaci di soddisfare sia le esigenze delle donne che degli uomini.

Ecco quindi che nel catalogo di prodotti che è possibile reperire su The K Beauty Italia troviamo molti dei brand must-have di cui vi ho parlato nel post dedicato ai brand di cosmesi coreana naturale :

Aromatica : è un brand coreano con la mission di proporre una gamma di prodotti 100% puri, naturali e sicuri nella convizione che la bellezza possa passare attraverso cosmetici onesti non sintetici. La sua gamma cosmetici è caratterizzata da un’attenzione quasi ossessiva alle materie prime e dalla scelta di non voler scendere a compromessi sulla sicurezza: ecco quindi che Aromatica ha scelto di sviluppare relazioni dirette con i propri fornitori di materie prime, di sviluppare sistemi conservanti proprietari che non includessero derivati dal petrolio e di certificare Ecocert la propria produzione. Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti Aromatica può vantare quello di essere stato il primo brand coreano a vincere la menzione di Champion da parte di Skin Deep di EWG per la creazione di prodotti cosmetici privi di qualsiasi tossicità oltre che il primo in assoluto tra i produttori coreani a divulgare fin dal 2009 la lista completa dei suoi ingredienti. Ho parlato in grande dettaglio di Aromatica nel post dedicato che trovate seguendo il link.

Benton : è un brand coreano naturale che deve il suo nome al film 'Lo strano caso di Benjamin Button' : la sua mission è quella di riportare la pelle alla freschezza della gioventù attraverso cosmetici efficaci e naturali. Benton propone cosmetici confezionati usando ingredienti freschi, ricchi di principi attivi che aiutano a contrastare l'invecchiamento e i danni dell'inquinamento e sono rispettosi dell'ambiente; numerose sono le certificazioni ottenute tra cui Ecocert, Halal e Cruelty Free. Ho già parlato in grande dettaglio di Benton in un post dedicato che trovate seguendo il link. Urang : dal coreano "Uginong sarang" – "Amore per l'organico" , Urang è un brand il cui nome è letteralmente un programma! Si tratta di un progetto nato dal desiderio di un'esperta aromaterapista di prendersi cura della pelle dando vita a ricette completamente biologiche e adatte a tutte le età. Il risultato è una gamma di prodotti studiati nel minimo dettaglio, di altissima qualità certificata e senza alcun compromesso sulle formulazioni tutte basate su un'altissima percentuale di ingredienti privi di effetti nocivi e limitando l'uso di qualsiasi sostanza lontana dal naturale: parliamo di una media del 89,3% di ingredienti organici certificati da Soil Association, Certification Limited UK e National Organic Program USA) e del 99,88% di ingredienti naturali.

è un brand coreano naturale che deve il suo nome al film ‘Lo strano caso di Benjamin Button’ : la sua mission è quella di riportare la pelle alla freschezza della gioventù attraverso cosmetici efficaci e naturali. Benton propone cosmetici confezionati usando ingredienti freschi, ricchi di principi attivi che aiutano a contrastare l’invecchiamento e i danni dell’inquinamento e sono rispettosi dell’ambiente; numerose sono le certificazioni ottenute tra cui Ecocert, Halal e Cruelty Free. Ho già parlato in grande dettaglio di Benton in un post dedicato che trovate seguendo il link. Urang : dal coreano “Uginong sarang” – “Amore per l’organico” , Urang è un brand il cui nome è letteralmente un programma! Si tratta di un progetto nato dal desiderio di un’esperta aromaterapista di prendersi cura della pelle dando vita a ricette completamente biologiche e adatte a tutte le età. Il risultato è una gamma di prodotti studiati nel minimo dettaglio, di altissima qualità certificata e senza alcun compromesso sulle formulazioni tutte basate su un’altissima percentuale di ingredienti privi di effetti nocivi e limitando l’uso di qualsiasi sostanza lontana dal naturale: parliamo di una media del 89,3% di ingredienti organici certificati da Soil Association, Certification Limited UK e National Organic Program USA) e del 99,88% di ingredienti naturali.

Whamisa : Whamisa è l'azienda di cosmesi coreana che si distingue per essere certificata bio BDIH ed Ecocert, per l'utilizzo di materie prime esclusivamente biologiche e, in particolare, per l'uso dei fermentati. Ho parlato in grande dettaglio di Whamisa nel post dedicato che trovate seguendo il link quindi non vi aggiungo altri dettagli dal momento che li potete trovare lì.

La mia shopping experience su The K Beauty Italia

Ho scoperto l’esistenza di The K Beauty Italia più o meno a febbraio-marzo 2018 ed ho avuto anche l’occasione di avere una bella chiacchierata telefonica con Ilaria dopo la quale posso sinceramente dire di essere rimasta colpita dalla sua passione per la cosmesi coreana, dalla sua competenza e professionalità.

Da allora ad oggi ho effettuato due ordini su The K Beauty Italia, uno a maggio ed uno a inizio luglio in occasione della promo organizzata da Vanity Space.

Entrambi sono stati l’occasione per avvicinarmi a dei brand di cosmesi coreana green che ancora non conoscevo: nel primo caso Aromatica e Whamisa (linea capelli), nel secondo Urang e di nuovo Whamisa oltre che un’immancabile maschera.

L’esperienza di acquisto è molto semplice ed intuitiva, la spedizione tempestiva, il confezionamento accurato e negli ordini non manca mai qualche campioncino (che nel mio caso è sempre stato azzeccato in quanto appartenente alla linea viso di Whamisa).

Tutti ottimi motivi per provare a fare un acquisto su The K Beauty Italia ma il vero motivo per cui vi consiglio di scegliere questo negozio per i vostri acquisti (e non sono pagata per farlo) è la competenza di Ilaria, la sua disponibilità a consigliare una routine personalizzata ed il fatto che nel suo shop sono stati previsti vari kit di minitaglie, separati per brand e per tipologia di pelle/capelli, che sono perfetti per chi si voglia avvicinare alla cosmesi coreana ma non abbia grandi cifre da investire e/o non sappia bene da che parte cominciare.

Questo è quello che penso io per lo meno, voi avete già avuto esperienze con The K Beauty Italia ?