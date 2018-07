Cosmetici coreani online : dove comprare in sicurezza e senza dogana

I cosmetici coreani sono un trend in netta crescita, anche qui in Italia: me ne accorgo quotidianamente leggendo i commenti e i dubbi che li riguardano nei vari gruppi facebook che frequento.

E l’idea di procedere all’acquisto di cosmetici coreani online è oggetto di quello che definirei un misto di curiosità e timore: curiosità perchè magari si tratta di brand ancora poco noti nel nostro Belpaese ma dalle grandi aspettative di performance e timore sia per via dell’incognita lingua che per via delle possibili complicazioni dovute ai controlli doganali nel caso si compri direttamente dalla Corea.

Obiettivo di questo articolo sarà quindi quello di farvi capire che comprare cosmetici coreani online dall’Italia non solo è possibilie ma è anche fattibile in completa sicurezza e legalità,

Come e dove acquistare in sicurezza prodotti naturali (e non) per la vostra beauty routine coreana

Come vi avevo già accennato nel post sulla beauty routine coreana, la scelta di acquistare cosmetici coreani online da shop italiani, europei o da shop extra UE, non è solo una questione di vastità di prodotti a catalogo e di prezzo: esiste una normativa europea che regolamenta l’importazione di prodotti cosmetici (Regolamento UE) ed anche una procedura definita dall’italiano Ministero della Salute (link).

Questi regolamenti comportano, in estrema sintesi, alcuni obblighi che sono delle tutele verso noi consumatori e l’ambiente in generale: i prodotti che vengono importati in Europa/Italia devono essere certificati ovvero superare una verifica volta a garantire che non contengano ingredienti per vari motivi proibiti (ad es. provenienti da specie protette o considerati pericolosi per la salute) e che siano disponibili in una lingua comprensibile – e quindi se non in italiano per lo meno in inglese – informazioni come il PAO, la lista ingredienti, le modalità d’uso e l’importatore/persona responsabile in Europa.

Esempio di packaging di prodotto direttamente acquistato dalla Korea

Esempio di packaging di prodotto acquistato da rivenditore europeo

Esempio di packaging di prodotto acquistato da rivenditore italiano (doppia etichetta italiano-inglese)

Acquistando direttamente dalla Corea e (ahimè) a volte anche da alcuni siti europei che applicano logiche commerciali un po’ aggressive, è possibile incappare nell’acquisto di prodotti non certificati e/o non completamente conformi a questi regolamenti : il consumatore incauto magari pensa di stare risparmiando o è fiero di essersi riuscito ad accaparrare l’ultimo prodotto uscito sul mercato coreano ma non è consapevole del fatto che lo sta facendo a discapito di aspetti che sarebbe bene non trascurare.

La scelta di fare acquisti da rivenditori italiani, che se si fa un confronto esclusivamente sul prezzo o sul numero di referenze disponibili a catalogo, può apparire poco conveniente offre in realtà garanzie da non sottovalutare: la selezione di sole referenze certificate, la traduzione in italiano del modo d’uso, la disponibilità di una lista ingredienti completa (una rarità nei siti dei brand coreani) ed un referente nella propria lingua a cui potersi rivolgere in caso di dubbi o peggio ancora reazioni avverse. Insomma è una differenza di servizio che si paga.

Acquistare da rivenditori italiani (o europei) ha poi ulteriori indubbi vantaggi pratici:

tempi di consegna di pochi giorni (le spedizioni dirette dalla Corea non arrivano in meno di 1 mese di solito, a volte anche 2).

spese di spedizione contenute (se si acquista da un rivenditore coreano che applica una tariffa di spedizione correlata al peso a volte si può arrivare a “mangiarsi” tutto il potenziale risparmio economico).

niente dogana: l’importazione di cosmetici per uso personale non è proibita ma, nel caso in cui il proprio pacco venga fermato in dogana, è necessario presentare apposita documentazione (che di fatto serve a sollevare lo Stato Italiano dalla responsabilità sanitaria per l’oggetto che state importando) e pagare le tasse dovute (un dazio fisso + 22% di IVA sul valore che si sta importando). Vi faccio un esempio molto pratico su quanto capitato a me con l’unico pacco che ho provato ad acquistare dalla Corea: 33$ di valore dichiarati sul pacco -> 13,77€ da pagare al postino (7,50€ di oneri di sdoganamento + 6,27€ di IVA).

Io sarò stata sfortunata eh, perchè mi risulta che ci sia chi fa acquisti da anni dalla Corea senza mai essere incappato in controlli doganali, però è una complicazione e un fattore economico da non sottovalutare nella scelta sul dove acquistare cosmetici coreani online .

Cosmetici coreani online : i siti italiani da cui fare acquisti

Acquistare cosmetici coreani online da siti italiani è giorno dopo giorno sempre più possibile, grazie all’aumento costante di rivenditori in Italia.

Se siete appassionati di cosmesi naturale/biologica la scelta può non essere facile quindi nel caso vi consiglio di andare anche a leggere il mio post in cui parlo dei brand di cosmesi naturale coreani.

Vediamo quindi assieme quali sono i siti italiani da cui è al momento possibile comprare cosmetici coreani online.

Baqueen Beauty Shop

Online da giugno 2015, è tra i primi shop online italiani di cosmetici coreani. Lorena, la fondatrice, seleziona i migliori prodotti per la skincare coreana e sul suo sito propone solo prodotti originali al 100% made in Korea e rispettosi della normativa sanitaria europea.

Marchi disponibili: A’pieau, Blithe, Holika Holika, Klairs, Missha, Mizon, Neogen, Pure Heals’s, Secret Key, Skinmiso, Sugu Beauty.

BB Cream Italia

E’ uno shop online che sicuramente non necessita di molte presentazioni.

Tra i tanti brand proposti ne comprende anche di coreani: A’pieau, Benton, E-Nature, Elizavecca, Holika Holika, Missha, Pure Heal’s, Skin 79.

Beautytude

Nato come negozio Ebay specializzato nella vendita di cosmetici made in Corea, Beautytude si è trasformato nell’autunno dell’anno scorso in uno shop online specializzato in particolar modo nelle sheet mask e nelle box di sheet mask e minitaglie.

A differenziarla da altri shop online, oltre alla suddetta specializzazione, anche la scelta di devolvere parte del proprio fatturato mensile a Action Project Animal, da anni in prima linea sul campo per il benessere degli animali, sia in Italia sia nei paesi asiatici come la Cina e la Corea del Sud.

Marchi proposti: 3W Clinic, A’Pieu, Aritaum, Bano, Baraboni, Baviph, Ben&Sera, Berrisom, Beyond, Chinatown Player Dr. Lola, Choonee, Ciracle, Cleomee, CNF, COSRX, Dewytree , Dr.Jart+, Elizavecca, Esfolio, Etude House, Eyenlip, Foodaholic, Goodal ,Happy Bath, Holika Holika, Illiyoon, Innisfree, It’s Skin, J.Estina, Karatica, Laneige, Luke, Lulu, Mamonde, Mediheal, Milatte, Missha, Mizon, MJ Care, Nature Republic, Papa Recipe, Peripera, Petitfee, Prreti, Pure Mind, Scinic, SeaNtree, Shelim, Skin’s Boni, Skin79, Skinfood, SNP, SOC, SWLD Bania, The Face Shop, The Saem, TonyMoly, Tsaio, Wangskin

Ecco Verde

Altro shop online, dedicato al mondo del naturale/biologico, che non necessita di presentazioni è Ecco Verde.

Proprio per la sua vocazione naturale al momento propone due soli brand di cosmesi coreana: Binu e Whamisa.

Élie Cosmetics

Nata nel 2018 su iniziativa di Mauroe Dejana, Élie Cosmetics si pone l’obiettivo di selezionare e distribuire in Italia i migliori prodotti cosmetici dedicati alla cura e al benessere della pelle aventi come ispirazioni la bontà degli ingredienti naturali, e la purezza delle routine coreane .

Marchi k-beauty disponibili : Bonair, Urang

Glamour Flare Italia

Glamour Flare ha ragione sociale UK ma spedisce dall’Italia ed è uno shop online completamente dedicato alla skincare coreana online dal 2014.

La sua misson è proporre prodotti di qualità che non costino un occhio della testa selezionando brand attivamente impegnati nella ricerca e utilizzo di ingredienti che non danneggino l’ambiente e siano animal-friendly.

Marchi disponibili: Benton, Cosrx, Etude House, Heimish, Innisfree, Laneige, Missha, Mizon, Nature Republic, Neogen, Secret Key, Thank you farmer, The Saem, Tony Moly, Touch in Sol.

Han River Shop

Han River è un blog gestito da Didi & Gab, una coppia perdutamente innamorata della Corea del Sud, per parlare di bellezza, lifestyle, viaggi e tradizioni gastronomiche ovvero raccontare a 360° la bellezza del mondo coreano. Affiancato al blog uno shop online che mette a disposizione del pubblico europeo gli articoli più trendy prodotti in Corea del Sud: non solo k-beauty ma anche accessori moda e adorabili articoli lifestyle.

Marchi di K-beauty disponibili: Blithe.

Miin Cosmetics

MiiN Cosmetics è ad oggi una catena di negozi dedicati ad offrire il meglio della cosmesi proveniente dalla Corea del Sud. Nata a ottobre 2014 a Barcellona, su iniziativa della fondatrice Lilin Yang, è diventata in due mesi uno shop online con spedizioni in tutto il mondo per poi espandersi a Madrid ad agosto 2015, a Monaco di Baviera a marzo 2016 ed approdare con un un negozio fisico anche in Italia (Milano) a maggio 2018.

Brand proposti: Aromatica, Benton, Berrisom, Binu, Blithe, B.Lot, Company V, Cosrx, Cremolab, Dr.G, Dr. Phamor, E-Nature, G9Skin, Helloskin, Klairs, Leegehaam, Manefit, Mi-Ré, Mizon, Package, Sally’s box, Shangpree, SNP, Son & Park, The Skin Lounge, Village 11 Factory, Yuripibu.

Miloon

Nata a maggio 2018, Miloon è una piattaforma digitale dedicata al mondo della Korean Beauty di alta gamma ed offre prodotti premium di Bellezza e Make up.

Le fondatrici sono Milena Zuchowich e Hoon Na, rispettivamente modella e fashion designer.

Marchi disponibili: A’pieau, Blithe, Ettang, Klairs, Missha, Leegehaam, Neogen, Re:p, Son & Park, Sur Medic+, Thank You Farmer.

Mybeautyroutine

My Beauty Routine è uno shop online italiano dedicato alla cosmesi coreana fondato nel 2017 da Alessandra ed acquisito a Giugno 2018 da Ebranditalia noto e-commerce per estetiste e parrucchieri.

Al suo interno un team di esperti ogni giorno lavora per scegliere con cura nuovi prodotti da inserire nella propria offerta abbinandoli a suggerimenti sui metodi di applicazione e la combinazione di cosmetici.

Brand disponibili: A’pieu, Banila.Co, Beauty Friends II, Benton, Blithe, Cosrx, Enature, Heimish, Holika Holika, Huxley, Innisfree, It’s Skin, Klairs, Lioele, Manefit, Missha, Mizon, Mediheal, Neogen, Pure Heal’s, Secret Key, Skinfood, TheSaem, Tonymoly, Too Cool For School, Skin79, SNP, Whamisa.

Sephora

Altro shop online che non necessita di molte presentazioni, tra i tanti brand proposti ne comprende anche di coreani: Belif, Caolion, Dr. Jart, Erborian, Ettang, Kocostar, Oozoo, Origins, Papa Recipe, Skinfood, Skin79, TonyMoly, Too Cool For School.

TheKBeauty

TheKBeauty nasce a febbraio 2017, su iniziativa di Ilaria Toscano, come blog e in pochi mesi si evolve in e-commerce e temporary store in centro a Lecce. Dietro a TheKBeauty c’è un team di persone che, al motto de “la bellezza cambierà il mondo” ha l’obiettivo di far conoscere il mondo della cosmesi coreana con i suoi prodotti innovativi, la sua routine di bellezza, gli ingredienti naturali e le tecnologie all’avanguardia promuovendo un nuovo approccio alla bellezza e alla cura del sé.

La selezione dei prodotti proposti su TheKBeauty è improntata sulla vera efficacia delle formulazioni ed è unisex per rivolgersi sia alle donne che agli uomini. Alla base la consapevolezza che i prodotti di bellezza coreani in Italia non sono ancora del tutto conosciuti e compresi e quindi l’impegno a dare alle persone la possibilità di provarli e sceglierli consapevolmente con una bella selezione di routine coreane complete in formato minitaglia.

Brand proposti: Aromatica, Benton, Blithe, E-Nature, Kocostar, Milky Dress, Shangpree, Urang, Whamisa.

Cosmetici coreani online : i siti europei da cui fare acquisti

Se acquistare cosmetici coreani online dall’Italia è ormai diventato facile, farlo rivolgendosi a shop online europei lo è ancora di più, eccone alcuni:

Asian Tendance (Francia)

Baifumei (UK)

Baobella (UK)

BB & CC Korea Cream (Francia)

Beauty & Seoul (UK)

Bits and Bobs of beauty (UK)

Bright Skin Cosmetics (Olanda)

Buttermilk Skincare (UK)

Cult Beauty (UK)

Fleurs Du Japon (Francia)

Himawari (Francia)

Honeysu (Belgio)

Ippo Cosmetics (Olanda)

Juii (Polonia)

KGlow (UK)

Koko corean cosmetics (UK)

Koja Beauty (UK)

Korean Bee Beauty (UK)

Korean Queens (Spagna)

Korean Smooch (Francia)

Korome (UK)

Kyc Beauty (Francia)

L’asie en liberté (Francia)

LaonJenna (UK)

Lookfantastic (UK)

LoveMyCosmetic (Germania)

Lunatu (UK)

Malillibulle (Francia)

Ma BB Creme (Francia)

Maquillalia (Spagna)

Maskology (UK)

Mask House (UK)

Mooni (Francia)

My Korean Box (Francia)

Niasha Korean Home spa (Svizzera)

Poudre Boulle (Francia)

Queens House (Francia)

Royal Wellness Shop (Germania)

Secrets Asiatiques (Francia)

Shishicherie (Germania)

SKINid (Svezia)

Skin Thinks (Spagna)

Suka (Francia)

Anche Amazon, che finora non vi ho citato, è una grande fonte di cosmetici coreani che spediscono sia direttamente dalla Corea (nella maggior parte dei casi) che dall’Europa, eccovene alcuni (peccato che siano quasi tutti del Regno Unito, in uscita dall’Unione Europea) : BeautyDirect (UK), Best Shopper (UK), Bizilanduk (UK), ComfortZone (UK), Glow Factor (UK), HelloKBeauty (UK), Hola Princesa (Spagna), K-Originals (Germania).

Voi avete mai fatto acquisti di cosmetici coreani online ?