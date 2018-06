Korean hair care routine : la guida passo passo per capelli perfetti

Di Korean hair care routine si parla ancora decisamente poco qui in Italia ma se vi state appassionando alla beauty routine coreana per il viso dovete assolutamente sapere che esiste una analoga routine per la cura di cute e capelli ed io proverò ad illustrarvela in dettaglio in questo articolo.

L’approccio della cosmesi coreana alla cura dei capelli segue la stessa filosofia della skincare ecco quindi che korean hair care routine è sinonimo di idratare e nutrire, non di abusare e riparare. Il naturale risultato di questo approccio è che le coreane, oltre che per la loro pelle di porcellana, sono anche note per una lucente e curata capigliatura.

I segreti della bella capigliatura coreana

Lo styling a caldo e le tinture per capelli sono frequenti in Corea come nella nostra cultura occidentale quindi la loro bella capigliatura non è riconducibile al fatto che loro la stressino di meno di quanto facciamo noi ma a tutta una serie di vari fattori:

la corean hair care routine comprende, come vedremo tra poco, numerosi step dedicati a nutrire i capelli e ad annullare o prevenire i danni dovuti ai trattamenti a cui sono stati eventualmente sottoposti.

lo stile di vita coreano è molto più sano del nostro: la cultura asiatica disapprova l’essere in sovrappeso e questo è indubbiamente un incentivo ad avere una dieta più disciplinata ed uno stile di vita più attivo. Il risultato è una minor incidenza di capelli capelli bianchi: questi ultimi infatti non sono sempre e solo un segnale di invecchiamento prematuro ma anche un indicatore di problemi di salute come carenze di vitamine e minerali o squilibri ormonali che possono alterare o inibire la produzione di melanina.

molti degli alimenti mangiati dai coreani (Kimchi, dongchimi, kkakdugi, banchan) sono ricchi di vitamine e minerali che mantengono capelli, pelle e unghie in buona salute; ricchi di probiotic, i pasti coreani hanno molti nutrienti che aiutano la rigenerazione cellulare e combattono i radicali liberi.

I 10 step della korean hair care routine

La Korean hair care routine è imperniata sulla convinzione che cuoio capelluto e capelli necessitino di formulazioni diverse: la cura della cute viene separata dalla cura dei capelli ed esiste una routine specifica che prevede 10 passaggi, come quella per la cura della pelle, che includono massaggi del cuoio capelluto e maschere per capelli.

Ovviamente non è detto che i vostri capelli necessitino di tutti questi passaggi e prodotti ma ritengo che conoscere le logiche che stanno dietro la routine di cura dei capelli coreana possa essere un buono spunto soprattutto ci si trovi in situazioni in cui la salute dei nostri capelli sia compromessa.

Scrub del cuoio capelluto (1 volta a settimana): partendo dal presupposto che la salute del capello dipenda dal suo inizio ovvero dal follicolo situato sul cuoio capelluto, la korean hair care routine non può che iniziare dallo step che consente di avere un cuoio capelluto pulito ed esfoliato: lo scrub del cuoio capelluto. Si tratta a mio parere di un trattamento da fare a bisogno, la routine coreana in ogni caso lo consiglia con una frequenza non superiore alla settimana. Shampoo e massaggio al cuoio capelluto : quasi nulla di nuovo in questo step, ovviamente comune anche alla cura del capello occidentale, se non fosse che la routine coreana dà anche in questo caso grande importanza alla pulizia del cuoio capelluto e consiglia di integrare il semplice shampoo con l’uso di una spazzola (scalp brush) per massimizzare la formazione di schiuma, stimolare l’afflusso sanguigno e garantire un’accurata rimozione degli eventuali residui di cellule morte e sporcizia dal cuoio capelluto. Balsamo : a meno che voi siate delle fan degli shampoo-balsamo 2in1 anche questo step non aggiunge nulla di nuovo a quella che è una routine tradizionale di cura dei capelli. La korean hair care routine di fatto sottolinea l’importanza di utilizzare un prodotto specifico per districare ed ammorbidire i capelli e di dargli il tempo di agire in profondità: il consiglio è quello di non applicare il balsamo e sciacquarlo immediatamente ma di lasciarlo agire più a lungo, magari arrotolando i capelli e fissandoli con una clip se sono lunghi, oltre che di evitare di applicarlo sul cuoio capelluto: dal momento che quest’ultimo ha ph 5.5 mentre i capelli, su di cui è previsto l’uso hanno ph 3.7, il rischio è di causargli degli squilibri. Maschera capelli per un’idratazione profonda (1 volta a settimana): c’è chi è abituato a farla ad ogni lavaggio io, un po’ come consigliato dalla hair care routine coreana, tendo a confinarla ad un momento di coccola settimanale. Le maschere capelli, o “packs” come definite in Korea, forniscono una dose extra di nutrimento e ingredienti attivi specifici in un solo prodotto; se ad ostacolarvi nel pensiero di applicarle è il fatto che non avete mai tempo, considerate che una volta applicata la maschera, nei 15-20 minuti consigliati per farla agire, potete sempre fare altre cose. Risciacquo acido (1 volta a settimana) : l’obiettivo di un risciacquo acido è quello di aiutare cute e capelli a trovare il loro corretto livello di pH (il normale pH del cuoio capelluto è leggermente acido, tra 4.5 e 5.5); un cuoio capelluto secco e pruriginoso è sinonimo di pH troppo alcalino e quindi di una debole barriera acida che può causare acne, eczema e forfora…tutti problemi che un risciacquo con l’aceto può aiutare a risolvere. Abbassare il livello di acidità dei capelli aiuta le cuticole a chiudersi (prevenendo le doppie punte), lucida il fusto e migliora lo stato della cute. Anche chi non soffre di forfora può beneficiarne: il risciacquo acido aiuta comunque a neutralizzare gli effetti del calcare dell’acqua di lavandino e dei prodotti per lo styling. Maschera per il cuoio capelluto o scalp mask (1 volta a settimana): parliamo di una maschera post-shampoo da applicare sul cuoio capelluto e all’attaccatura dei capelli quando ancora sono umidi e da lasciare in posa per 15-20 minut; guardando quello che propone il mercato coreano mi sembra che loro diano grande priorità alle maschere lenitive e rinfrescanti per il cuoio capelluto, io onestamente, pensando di investire 15-20 minuti del mio tempo in una maschera,, abbinerei eventualemnte una maschera di questo tipo ad una nutriente/rigenerante per le lunghezze. Tonico per il cuoio capelluto : il tonico per il cuoio capelluto non è altro che l’equivalente del tonico viso: se dopo la detersione del viso lo applichiamo, perchè non dovremmo farlo anche dopo la detersione del cuoio capelluto? Il tonico è utile per preparare il cuoio capelluto agli step successivi e va applicato dopo aver tamponato i capelli con un asciugamano, semplicemente spruzzandolo e poi lasciandolo lì. Essence o siero per il cuoio capelluto : anche per questo step l’analogia con la cura della pelle del viso è evidente. Essence e/o siero sono una dose extra di ingredienti attivi che può aiutare a risolvere varie problematiche. Diciamo che una essence leggera o un fluido leave-in possono essere indicati in caso di cuoio capelluto grasso mentre un siero è più indicato per un cuoio capelluto secco che necessiti di idratazione; nel caso di cuoio capelluto normale l’essence e il siero possono essere evitati limitandosi esclusivamente all’applicazione del tonico. Essence o siero per capelli : il mercato coreano propone diverse essenze e sieri per capelli (il motivo per cui l’essence/siero per i capelli non è la stessa che per il cuoio capelluto è, come detto prima il diverso pH). I sieri capelli sono formulati per veicolare sui capelli un’elevata quantità di principi attivi, mentre le essence agiscono come agente idratante; a seconda delle proprie esigenze c’è chi utilizza sia l’uno che l’altro (ad esempio siero per trattare ed essence per sigillare l’idratazione) e chi invece usa un prodotto soltanto. Trattamenti capelli vari : in questa categoria rientrano ad esempio i prodotti per lo styling o le maschere per trattamento intensivo come le “overnight masks” che sono tipiche anche della skincare routine.

Una selezione di prodotti naturali/biologici con cui impostare una korean hair care routine

Mentre per quanto riguarda la neauty routine coreana vengono già importati in Italia molti brand made in Korea, per quanto riguarda la cura dei capelli il panorama dei prodotti originali coreani è ancora piuttosto contenuto. Ecco quindi la mia personale selezione di prodotti naturali/biologici che si prestano ad impostare una valida korean hair care routine pur non essendo sempre di origine coreana.

Per ogni step vi ho lasciato, per completezza di informazioni, anche una serie di prodotti che sembrano essere molto noti e apprezzati in Korea (fonte The Baller on a budget) ma non ho avuto modo di controllare l’INCI di tutti quindi – ammesso che si riesca a reperirlo online – vi consiglio di provare a documentarvi prima dell’acquisto perchè molto facilmente si tratterà di prodotti non completamente naturali e contenenti siliconi.

Prodotti per lo step 1 della korean hair care routine : scrub cuoio capelluto

Gli scrub coreani sono trattamenti pre-shampoo a base di acido salicilico che esfoliano il cuoio capelluto rimuovendo cellule morte e accumuli di sebo. Lo scrub cuoio capelluto va applicato una volta ogni una o due settimane, sui capelli asciutti precedentemente suddivisi in sezioni, massaggiato fino a coprirne tutta la superficie e lasciato in posa per circa 15 minuti per poi essere sciacquato.

In Italia si tratta di una tipologia di prodotto non ancrora particolarmente diffusa ma qualche esempio di prodotto bio di questo tipo ha iniziato a fare capolino: penso ad esempio allo Scalp Scrub Natura Siberica (con vitamine e aminoacidi che nutrono i capelli, olio di olivello spinoso e di amaranto che favoriscono la produzione di cheratina, calendula, menta siberiana selvatica e oxalis che rivitalizzano il cuoio capelluto nutrendo i capelli alle radici), allo Scrub cuoio capelluto K-Hair di Alkemilla e alla Simply Zen Preparing Pomade di Z.One Concept (un esfoliante per cuoio capelluto con microsfere di polvere di bambù ed stratto d’arnica, olio essenziale di eucalipto e limone, olio di mandorle dolci e di riso, estratto di ortica rosmarino e salvia).

Io non ho provato nessuno di questi prodotti ma sono innamorata della maschera detox pre-shampoo Cattier che, pur non avendo un effetto scrub, ha ugualmente un efficace effetto purificante.

Scalp Scrub originali coreani piuttosto quotati sembrano essere Missha’s Procure Jin Mo Scaler (che però sembra non venga più prodotto), Innisfree Green Tea Scalp Scaler e Beyond Deep Clean Cooling Scaler .

Prodotti per lo step 2 della korean hair care routine : shampoo e massaggio al cuoio capelluto

Per quanto riguarda lo shampoo diciamo che le proposte del mercato naturale/biologico si sprecano e sono in molti casi davvero valide anche senza doversi voltare verso la Corea per trovare prodotti degni di nota.

Esistono brand naturali o biologici coreani che producono shampoo: il primo che mi viene in mente, unico reperibile al momento negli shop italiani, è Whamisa ma ho adocchiato online anche altri brand che mi ispirano parecchio come ad esempio Aromatica, Clevos, Farmgrain e Primera.

Leggendo vari blog stranieri specializzati in prodotti coreani mi pare di capire che ad essere molto quotati siano brand come Daeng Gi Meo Ri, Ryeo e Nature Republic ma trovare gli INCI per capire un po’ meglio come siano fatti è un po’ un’impresa.

Trovo piuttosto affascinante, semplicemente perché si tratta di un prodotto che non avevo mai preso in considerazione ma che mi sembra possa davvero dare dei benefici con l’uso costante, la spazzola per massaggiare il cuoio capelluto. Me ne sono appena procurata una ad una cifra irrisoria su Amazon e trovo che sia non solo un valido supporto nel coadiuvare la pulizia ma anche un bel mezzo per stimolare la circolazione.

Prodotti per lo step 3 della korean hair care routine : balsamo

Anche sul fronte dei balsami le proposte del mercato naturale/biologico italiano e non si sprecano, anche senza per forza volersi impegnare a trovare prodotti coreani.

Un consiglio che la corean hair care routine sembra dare frequentemente è quello di utilizzare shampoo e balsamo dello stesso brand tant’è che tutte le proposte coreane che ho visto in giro sono spesso la coppia di shampoo+balsamo. Si tratta di una pratica che io spesso non seguo ma che ha decisamente una sua logica: shampoo e balsamo nati per lavorare assieme sono sicuramente simili negli ingredienti e complementari negli effetti quindi abbinare prodotti non solo appartenenti allo stesso brand ma anche alla stessa linea è indubbiamente una buona idea.

Seguendo la logica di abbinare shampoo e balsamo i brand coreani che potrebbero essere interessanti sono, sono sul fronte del naturale/biologico, quelli dei brand Aromatica, Clevos, Farmgrain, Primera e Whamisa mentre sul fronte più tradizionale quelli dei brand Daeng Gi Meo Ri, Ryeo e Nature Republic.

Prodotti per lo step 4 della korean hair care routine : maschera post shampoo

Lo step della maschera post shampoo è comune anche alla nostra routine di cura dei capelli anche se personalmente lo applico solo quando i capelli sono particolarmente stressati come ad esempio in estate dopo una o due settimane passate al mare: la maschera va applicata dopo aver tamponato i capelli e lasciata in posa per 15-20 minuti. Un’idea che mi è venuta per introdurre questo step un po’ più frequentemente nella mia routine è quello di sostituire la maschera al balsamo una volta a settimana.

Ottimi prodotti biologici e made in Italy per questo step – facendo il parallelo con la hair care routine coreana che prevede prodotti idratanti/nutrienti – possono essere la maschera capelli ristrutturante Alkemilla, la maschera 3in1 della linea Undici Domus Olea Toscana, la maschera nutriente Gyada Cosmetics, la maschera capelli ai semi di girasole Maternatura.

Dalla lettura di blog specializzati nella cosmesi coreana sembra che prodotti coreani piuttosto quotati per questo step siano Etude House Silk Scarf Hair Treatment, Nature Republic Argan Essential Deep Care Hair Pack, Ryoe Anti Hair loss Treatment, Tonymoly Haeyo Mayo Hair Nutrition Pack e Innisfree Camellia Essential Hair Treatment.

A questi mi viene spontaneo aggiungere Whamisa Organic Seeds Hair Treatment che è l’unico prodotto coreano per questo step abbastanza diffuso negli store italiani.

Prodotti per lo step 5 della korean hair care routine : risciacquo acido

Il risciacquo acido può essere molto facilmente ed economicamente realizzato miscelando aceto di mele ed acqua in parti uguali: l’aceto di mele ha un pH pari circa a 3 e, diluito con acqua, può scendere a 4 risultando così idoneo al risciacquo una volta versato in una bottiglietta spray.

Dal momento che l’odore d’aceto è piuttosto pungente e difficile da rimuovere completamente dai capelli, una soluzione potrebbe essere quella di effettuarlo dopo lo shampoo e prima del balsamo anche se è decisamente preferibile effettuare questo step alla fine: l’acqua ha un pH 7-8 e avere un risciacquo acido finale lo abbassa ma se si effettua il risciacquo acido poi lo si sciacqua, si applica il balsamo e si sciacqua nuovamente il pH torna ad essere alto. Chi fa fatica a tollerare l’odore dell’aceto può sostituirlo più efficacemente con succo di limone.

Io non me n’ero mai accorta ma con una breve ricerca ho scoperto che esistono addirittura prodotti commerciali che consentono un risciacquo acido senza incappare nello sgradevole odore dell’aceto; alcuni esempi sono Face Shop Vinegar, Natural First Organic Apple Cider Vinegar Rinse, Hollywood beauty Apple Cider vinegar Hair Rinse e Creme Of Nature Argan Oil Apple Cider Vinegar Clarifying Rinse,

Prodotti per lo step 6 della korean hair care routine : maschera per il cuoio capelluto

Esempi di maschere coreane post shampoo per il cuoio capelluto sono Innisfree Green Tea Mint Fresh Scalp Conditioner, Lador Tea Tree Scalp Clinic Hair Pack, Nature Republic Olive Scalp Cooling Hair Pack e Skinfood Peppermint Fresh Scalp Cooling Mask. Esempi di maschere per il cuoio capelluto naturali/biologiche sono la maschera capelli e cuoio capelluto Turbliss e la bio maschera detox Intra.

Prodotti per lo step 7 della korean hair care routine : tonico per il cuoio capelluto

Anche il tonico per il cuoio capelluto è un prodotto piuttosto inusuale per noi occidentali : si tratta di un prodotto leave-in da applicare spruzzandolo e non strofinandolo.

Esempi di prodotti coreani per questo step sono A’PIEU Healthy Scalp Doctor Tonic, Jungmoonhee Hanulmool Scalp Tonic, Lador Scalp Helper Hair Tonic, Skinfood Peppermint Fresh Scalp Relaxing Tonic, The Face Shop Essential Scalp Care Hair Tonic.

Altri esempi di prodotti non coreani e con formulazioni tutto sommato abbastanza naturali sono: Anna Lotan Barbados Bio Toner, Philip Kingsley scalp toner.



Prodotti per lo step 8 della korean hair care routine : essence o siero per cuoio capelluto

L’essence o il siero per il cuoio capelluto non sono uno step obbligatorio della korean hair care routine in quanto l’esigenza di applicarlo nasce fondamentalmente dallo stato del cuoio capelluto stesso: un cuoio capelluto normale può accontentarsi dell’applicazione di un tonico e saltare quella dell’essence/siero, un cuoio capelluto secco trae benefici dall’applicazione di un siero mentre per uno grasso sono indicati una essence leggera o un fluido leave-in.

Parlando di prodotti originali coreani sembrano piuttosto quotati Moltobene’s Scalp Essence (per cuoio capelluto secco), CNP Laboratory Derma Scalp Solution Essence, Milbon Base Act Beauty Essence For Scalp e Beyond Healing Force Professional Scalp Serum.

Se da una parte la cosmesi occidentale naturale/biologica non annovera prodotti direttamente comparabili con una essence, dall’altra esistono invece alcuni brand che propongono dei sieri per il trattamento del cuoio capelluto: penso ad esempio a John Master Organics Deep Scalp Follicle Treatment (formulato con una selezione di estratti ed oli per trattare il cuoio capelluto danneggiato e rimuovere l’eccesso di sebo), ai nutri sieri per cute e capelli Domus Olea Toscana (per cute seborroica ad azione seboregolarizzante, anticaduta, riequilibrante e per cute normale/secca ad azione nutriente e rinforzante), a Simply Zen Calming Treatment (formulato con un’alta percentuale di gel di Aloe vera ed estratti botanici specifici, con funzioni lenitive, idratanti e riequilibranti del cuoio capelluto sensibile) o a Simply Zen Detoxifying leave in Treatment

Prodotti per lo step 9 della korean hair care routine : essence o siero per capelli

Come accennato prima, essence e/o siero capelli costituiscono una dose extra di ingredienti attivi che può aiutare a risolvere varie problematiche: i sieri capelli sono formulati per veicolare sui capelli un’elevata quantità di principi attivi, mentre le essence agiscono come agente idratante; a seconda delle proprie esigenze c’è chi utilizza sia l’uno che l’altro (ad esempio siero per trattare ed essence per sigillare l’idratazione) e chi invece usa un prodotto soltanto.

Esempi di essence capelli coreane sono Nature Republic Argan Essential Deep Care Hair Essence, Skinfood Avocado Leave-in Fluid, Skinfood Lychee Essence Mist, Etude House Silk Scarf Hologram Hair Essence e Skinfood Argan Oil Silk Hair Essence mentre esempi di sieri capelli sono Etude House Silk Scarf Hologran Hair Serum, Innisfree Camellia Serum e Mise En Scene Damage Care Perfect Repair Serum.

Esistono alcune alternative naturali e biologiche anche non coreane per questo step tra cui:

Prodotti per lo step 10 della korean hair care routine : styling e maschere intensive

A questo step appartengono ad esempio i prodotti per lo styling e le maschere intensive (come ad esempio i trattamenti da lasciare in posa per tutta la notte).

Parlando di maschere intensive da lasciare in posa per tutta la notte devo ammettere di non essere molto preparata: gli unici esempi europei che mi vengono in mente sono le maschere di Sephora e . Sul fronte coreano pare invece che sia degna di estrema nota la Tonymoly Haeyo Zayo Hair Sleeping Pack. Tipica della korean hair care routine (ma recentissimamente imitata da Biopoint) è un’altra tipologia di maschera che a mio parere è molto meno impegnativa e pesante di una maschera da tenere in posa tutta la notte ovvero la Steam Mask, un kit costituito da una nmaschera che sfrutta il principio del termovapore in quanto da tenere in posa con l’auto di una specie di cuffia.



E arriviamo infine ai prodotti per lo styling…

Se fino a non molto tempo fa il panorama dei prodotti naturali/biologici con questa funzione era alquanto limitato, negli ultimi anni non possiamo non ammettere che i produttori si sono sbizzarriti: abbiamo ad esempio a disposizione i prodotti della linea K-Hair di Alkemilla (cristalli naturali, lacca spray, gel modellante ai semi di lino, styling mousse capelli ricci, termoprotettore spray per piastra e phon), alcuni prodotti Biofficina Toscana (lozione anticrespo, lozione lisciante, lozione ricci definiti, lozione ricci morbidi, olio protettivo lucidante), la linea per capelli Gyada Cosmetics (cristalli liquidi, mousse modellante, spray anticrespo e spray volumizzante) e alcuni prodotti della linea Undici di Domus Olea Toscana (crema attiva ricci e gel discipinante anticrespo).

Con tutto questo bel panorama naturale/biologico italiano a me non viene molta voglia di cercare di andare verso prodotti coreani per questa fase della hair care routine ma cito comunque due prodotti per lo styling coreani che dovrebbero essere buoni: Tresemme Thermal Spray ed Etude House Hot Style Heat Protector.

Dove è possibile acquistare i prodotti per la korean hair care routine

I prodotti per la korean hair care routine sono ancora piuttosto rari in Italia: non tutti gli shop italiani che trattano cosmesi coreana hanno anche prodotti per la cura dei capelli (solo Ecco Verde e TheKBeauty al momento) e inoltre la scelta è molto limitata (unico brand in vendita Whamisa).

Per spaziare un po’ di più la strada più semplice ed economica da percorrere è al momento quella di fare acquisti su Amazon e a questo proposito ho cercato di inserire quanti più link possibili all’interno di questo articolo. Ho recentemente acquistato qualcosa da Amazon US e devo dire che in questo caso il servizio è eccellente: scegliendo AmazonGlobal Expedited Shipping al checkout viene calcolato in automatico il costo di spedizione e le tasse di importazione/dogana in fuzione di cosa/quanto si sta acquistando e non ci si deve preoccupare di nulla…tempo di consegna nel mio unico ordine: 4-5 giorni!!

Volendo ulteriormente spaziare esistono vari negozi online coreani che propongono un interessante catalogo di prodotti per la korean hair care routine: Beauty Box Corea, Cosmetic Loves, Jolse Cosmetics, RoseRoseShop non ho tuttavia esperienze dirette di acquito da raccontarvi ma leggendo varie opinioni su internet ho visto che in questo caso i tempi di consegna sono ben più lunghi e a ciò si aggiunge il fatto che il pacchetto potrebbe anche essere bloccato in dogana con conseguente pratica da fare e tasse da pagare per sbloccarlo.