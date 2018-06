Peeling enzimatico : cos’è, a cosa serve e come scegliere il migliore

Il peeling enzimatico è un metodo di esfoliazione delicato adatto a tutti i tipi di pelle, anche quelle sensibili, vi va di scoprirlo assieme?

Sarà capitato anche a voi, almeno ogni tanto, di essere insoddisfatte dei risultati dei classici scrub meccanici; magari come me ne avete anche provati diversi non essendo quasi mai completamente felici del risultato ottenuto…beh in tal caso ho una buona notizia per voi : il peeling enzimatico potrebbe diventare anche il vostro Santo Graal.

Ricambio cellulare della pelle & scrub o peeling

La pelle è l’organo più esteso del nostro corpo e si rinnova giorno dopo giorno. Il ricambio cellulare, che normalmente avviene ogni 21 giorni, inizia ad allungarsi fino a 28 giorni sia per il procedere dell’età che dietro l’influenza di fattori ambientali, fumo e cattiva cattiva alimentazione.

E non stiamo parlando di due o tre vittime isolate ma di tante cellule morte che lasciano la pelle senza magari staccarsi da essa completamente e quindi tendono a renderla spenta. La rimozione delle cellule morte della pelle, oltre a restituire un aspetto più luminoso e compatto, contribuisce al promuovere il rinnovamento cellulare ovvero la sostituzione delle cellule morte con quelle sane von conseguente diminuzione della visibilità delle cicatrici, delle smagliature, delle macchie d’età e delle rughe.

Per favorire il ricambio cellulare ed aiutarci a rimuovere le cellule morte dello strato corneo superficiale possono venire in aiuto prodotti denominati scrub o peeling (dall’inglese “to peel” spellare).

Scrub meccanico, peeling chimico e peeling enzimatico a confronto

I metodi per eliminare le cellule morte dalla superficie della pelle per favorirne il rinnovamento cellulare possono essere differenti passando dall’azione meccanica a quella chimica.

Lo scrub non è altro che un metodo per ottenere un’esfoliazione meccanica: le cellule morte vengono rimosse per attrito fisico tramite prodotti contenenti micro-granuli o apposite spazzole/guanti. Si tratta di una tecnica adatta per la pelle del corpo e per le pelli del viso grasse (elimina sebo e impurità) ma potenzialmente troppo aggressiva per le pelli sensibili; anche se la pelle non presenta particolari problemi deve essere eseguita al massimo 2-3 volte a settimana pena lo scatenarsi di un effetto rebound.

I peeling, invece, sfruttano le proprietà di alcune sostanze (come alfa e beta-idrossiacidi tra cui l’acido glicolico, salicilico e lattico o enzimi) per accelerare il naturale ricambio della pelle e favorire il formarsi di cellule nuove e più vitali. I peeling non creano un’azione meccanica ma vanno ad agire struttura dell’epidermide: i peeling chimici (effettuati con acidi come acido glicemico, salicilico, lattico, mandelico) agiscono sul collante tra le cellule morte, avviando il loro allentamento e distacco mentre i peeling enzimatici provvedono alla rimozione delle cellule morte.

Peeling chimico e peeling enzimatico hanno quindi azioni complementari ma differenze sostanziali: mentre il peeling enzimatico può tranquillamente essere eseguito a casa il peeling chimico deve essere necessariamente applicato da un dermatologo o da uno specialista. Il peeling chimico infatti comporta la rimozione degli strati della pelle molto più in profondità pertanto rende la pelle molto più sensibile e richiede tempi di recupero lunghi durante i quali il paziente deve evitare la luce del sole e applicare una soluzione medica per idratare la pelle. Il peeling enzimatico invece non presenta questi effetti collaterali e, non contenenti acidi, lascia inalterato il pH della pelle e può essere utilizzato anche da persone con tono della pelle scuro (a cui viene invece sconsigliato il peeling chimico) e da persone con pelle sensibile.

Come funziona il peeling enzimatico e come è formulato

Da un punto di vista più tecnico un enzima è una sostanza chimica presente negli esseri viventi, che genera cambiamenti in altre sostanze senza modificare essa stessa; gli enzimi di fatto agiscono come catalizzatori ovvero influenzano i processi metabolici.

Il peeling enzimatico (ovvero a base di enzimi) svolge la sua azione esfoliante grazie ad una reazione proteolitica ovvero al fatto che degrada le proteine dell’epidermide (cheratina) in aminoacidi cioè letteralmente dissolve le cellule morte: gli enzimi permeano gli strati del tessuto superiore della pelle, liberano i pori dalle cellule morte che li intasano e così migliorano il grado di colore della pelle, limitano l’insorgere di brufoli/cisti e rendono la struttura della pelle più elastica e consistente.

In commercio esistono vari prodotti che contengono enzimi proteolitici e questi ultimi possono essere sia di origine animale (tripsina, pepsina e chimotripsina) che di origine vegetale (papaina e bromelina).

Gli enzimi proteolitici di origine vegetale provengono dalle bucce della frutta: i più utilizzati a scopo peeling enzimatico sono papaina e bromelina rispettivamente derivanti da papaya e mela, ma esistono anche enzimi estratti dai semi di zucca, dal cacao o dal lampone rosso.

Peeling enzimatico : i migliori prodotti naturali o biologici in commercio

Partendo dal presupposto che l’esfoliazione possa rappresentare una minaccia per irritazioni cutanee, disidratazione o reazioni allergiche è da anni che personalmente privilegio la scelta di prodotti costituiti da ingredienti naturali ed è la stessa cosa che ho fatto avvicinandomi al peeling chimico.

Cercherò quindi di farvi una carrellata dei peeling enzimatici che ho finora provato e di quelli che mi sento di consigliare (pur non avendoli ancora utilizzati) in virtù delle loro caratteristiche.

Peeling enzimatico Purophi

L’exfoliating serum di Purophi è un efficace gel esfoliante ad azione enzimatica dalla formulazione a base di acido mandelico (un AHA, alfa-idrossiacido – derivato dalla mandorla), bioliquefatto da bucce di mela, bioliquefatto da bucce di limone, bioliquefatto di crusca di grano, bioliquefatto da bucce d’uva rossa, acido tartarico, acido citrico e aloe succo. Comodissimo da applicare, non irrita assolutamente la pelle e richiede un ridottissimo tempo di posa (1 minuto per pelli normali, da sciacquare subito dopo applicazione con movimenti circolari nel caso di pelli sensibili).

E’ il primo peeling enzimatico che ho provato e, come vi raccontavo qui, mi ci trovo davvero bene; è certificato biologico AIAB e Vegan OK

Peeling enzimatico Sylveco

Quello di Sylveco è il secondo ed ultimo peeling enzimatico che per il momento ha varcato le porte di casa e come vi raccontavo nell’articolo dedicato a Sylveco è stato amore al primo utilizzo.

La sua formula è ricca di oli e burri vegetali altamente nutrienti e idratanti (olio di mandorle dolci, olio di cacao e burro di karitè) e la sua funzione esfoliante si basa sulla presenza degli enzimi della frutta papaina e bromelina; non mancano inoltre gli oli essenziali di limone, geranio e lemongrass che gli conferiscono una buona profanazione e la vitamina E dall’azione antiossidante e anti radicali liberi.

Mi piace la sua consistenza burrosa ma rapidamente fondente sulla pelle che mi consente di applicarlo rapidamente e senza sprechi e il modo in cui lascia la pelle perfettamente esfoliata, morbida e luminosa senza che lo si senta nemmeno agire; il tempo di posa consigliato dal produttore è di 3-5 minuti ma già con 1-2 minuti il risultato è sorprendente.

Se a ciò aggiungiamo il fatto che ha un prezzo decisamente abbordabile, che la confezione dura parecchio e che il suo profumo di olii essenziali di limone, geranio e lemongrass è a mio parere molto piacevole ecco che capirete subito perché è rapidamente diventato per me un nuovo must-have.

Io l’ho acquistato su Notino in un momento in cui costava circa 8€ (peccato non averne fatto scorta) ma il suo prezzo di vendita ufficiale si aggira sui 15€ ed è reperibile in vari shop online tra cui

Peeling enzimatico Annemarie Borlind

Quello di Annemarie Borland è un peeling enzimatico che mi incuriosisce particolarmente perché si tratta di un prodotto che si presenta in polvere e che, aggiungendo acqua al momento dell’uso genera una leggera schiuma.

La sua formulazione contiene un complesso di enzimi (subtilisin) che dissolve le cellule morte ed attiva il rinnovamento cellulare e aloe vera biologica che protegge la pelle dalla perdita di idratazione e la pelle con vitamine e minerali; non contiene coloranti sintetici, parabeni, siliconi, derivati di origine animale e oli minerali.

Il prezzo di poco meno di 30€ non mi sembra eccessivo considerando che un flacone dovrebbe bastare per circa 100 applicazioni.

E’ reperibile in vari shop online tra cui Amazon, Backstagericcione, Purapelle.

Peeling enzimatico Eterea

Il Lux Enzimatic Peel di Eterea, introdotto sul mercato pochi mesi fa, ha un’innovativa formula trifasica; chi lo ha provato lo descrive come un morbido gel che sul viso si trasforma in olio e, quando viene inumidito e massaggiato, assume una consistenza lattiginosa.

La sua formulazione comprende oli vegetali pregiatissimi (argan e baobab uniti a riso e girasole) che agiscono sinergicamente con gli enzimi proteolitici (Bromeina e Papaina) esplicando una delicata azione peeling con l’effetto nutriente di una maschera.

E’ reperibile in vari shop online tra cui Macrolibrarsi

Peeling enzimatico Madara

La Brightening AHA Peeling Mask Madara è una maschera dalla funzione idratante e illuminante data dai seguenti attivi naturali: acidi della Mela cotogna (dalle proprietà illuminanti), acido lattico, estratto di sambuco (antisettico e lenitivo), lavanda (lenitiva e rigenerante) e galactoarabinan – GA, un polisaccaride altamente funzionale che promuove il peeling sulla pelle senza causare irritazione.

Con un tempo di posa variabile tra i 3min e i 10min (a seconda della sensibilità della propria pelle) promette un’efficace rimozione delle cellule morte.

E’ disponibile in vari shop online tra cui Amazon

Peeling enzimatico Mossa

L’Age Excellence Miracle Peel di Mossa è una maschera peeling che, con soli 5 minuti di posa, promette di perfezionare il tono della pelle grazie agli antiossidanti del Sambuco Nero; fa parte della linea Age Excellence, nata per contrastare e riparare i segni d’invecchiamento cutaneo a partire dai 40 anni di età.

Ne ho provati alcuni sample, trovandoli particolarmente efficaci, ma a differenza degli altri peeling enzimatici che ho provato sulla mia pelle causa un temporaneo leggero pizzicore e arrossamento (del tutto normale eh, considerando la tipologia di prodotto di cui parliamo ma è una reazione che ad esempio non mi è capitata con gli altri prodotti che ho provato.

E’ disponibile in vari shop online tra cui Amazon

Tips & tricks per usare al meglio il peeling enzimatico

Premesso che per quanto mi riguarda i peeling enzimatici che ho provato sono particolarmente efficaci (molto più degli scrub) anche senza particolari accorgimenti d’uso, ho pensato di riepilogarvi comunque qui alcuni spunti per utilizzarli al meglio ed in tutta sicurezza:

Il peeling enzimatico può essere applicato su viso, collo, mani ed altre aree del corpo a patto di prestare attenzione ad evitare il contatto con gli occhi, con ferite sulla pelle e zone in cui si è effettuata la rasatura da meno di 24 ore.

I risultati migliori si ottengono con l’applicazione di uno strato sottile di prodotto sulla pelle pulita ed asciutta, piuttosto che da uno strato spesso.

Al fine di ottenere migliori risultati dai peeling enzimatici, la maggior parte dei dermatologi raccomanda di eseguire una routine di esfoliazioni, utilizzando anche una maschera di pulizia profonda del viso una volta a settimana, in tal modo gli effetti del trattamento permangono più a lungo nel tempo. Il peeling enzimatico dovrebbe poi essere riapplicareto ad intervalli regolari per mantenerne gli stessi effetti.

È bene far seguire l’uso del peeling enzimatico dall’applicazione di una buona crema idratante e di una protezione solare di almeno 15 SPF.

Voi avete qualche esperienza di peeling enzimatico? Ne avete uno preferito?