Doppia detersione : cos’è e come farla a regola d’arte

La doppia detersione del viso mi ha cambiato la pelle più di qualunque altro tipo di trattamento e quindi credo che sia un argomento di cui valga la pena di parlare anche con voi.

In cosa consiste la doppia detersione ?

La doppia detersione consiste nell’utilizzare, per la detersione del viso sia mattutina che serale, due diverse tipologie di detergenti:

detergente a base oleosa -> detersione per affinità o restitutiva. detergente a base acqua o tensioattivi -> detersione per contrasto.

Col primo gesto di detergenza si punta alla rimozione del trucco e di tutte le impurità a base grassa come eccesso di sebo, makeup, filtri solari e smog.

Con il secondo gesto di detergenza si punta a completare la pulizia rimuovendo le impurità a base secca come cellule morte, polvere etc.

Perché scegliere la doppia detersione ?

I detergenti a base oleosa, essendo sebo-affini, sciolgono bene sebo in eccesso e trucco senza danneggiare il film idrolipidico cutaneo. Tuttavia sono poi difficili da rimuovere in modo efficace proprio perché non hanno affinità con l’acqua. Inoltre la nostra pelle tende a far penetrare con più facilità le sostanze oleose rispetto a quelle acquose con il risultato che se ci si strucca solo con olio si facilita la penetrazione dello sporco nella pelle, causando impurità e invecchiamento precoce.

Anche i makeup long lasting possono essere rimossi per affinità con un “olio”. La detergenza per affinità sfrutta l’azione solvente ( forze coesive ) . Lo sporco “lipofilo” aggrappato al mantello lipidico della pelle si disperde e dissolve nel “olio” detergente. Rimuovendo l’olio aggiunto si rimuove anche lo sporco. Il vantaggio è che non si “sgrassa” la pelle e non si indebolisce la barriera cutanea. Nel trattamento di pelli mature si ottiene anche una buona idratazione residua.

I detergenti contenenti tensioattivi hanno invece la caratteristica di costruire intorno alle molecole di sporco una micella, ovvero una “pallina” che racchiude lo sporco all’interno e ne facilita l’eliminazione con l’acqua. Questo perchè il tensioattivo è una molecola che presenta una parte idrofoba che cattura lo sporco a base oleosa ed una parte idrofila che ne permette l’eliminazione con la fase acquosa.

Ecco quindi che con il primo step di pulizia si riescono a sciogliere bene le impurità “grasse” mentre con il secondo si rimuovono sia i residui del detergente precedente che le restanti impurità secche.

Il risultato della doppia detersione è quindi quello di eliminare dalla pelle tutto ciò che può darle un aspetto opaco, spento e congestionato; a beneficiarne sono tutti i tipi di pelle.

Sono in particolare da sfatare le false credenze relative ai detergenti a base oleosa o cleansing oil.

Sono proprio i detergenti oleosi i più indicati a rimuovere il sebo dalla pelle grassa ed a evitarle la fastidiosa sensazione di pelle che tira, sinonimo di aggressione alla barriera idrolipidica e non di pelle pulita.

Anche la pelle matura beneficia del passaggio di detersione oleosa, perché i cleansing oil e i cleansing balm le aggiungono grassi facendola risultare più rimpolpata e nutrita oltre che pulita.

Da dove arriva l’idea della doppia detersione ?

L’idea della doppia detersione viene generalmente attribuita alla beauty routine coreana perchè è tramite la sua diffusione in Europa che anche noi abbiamo iniziato a prenderla in considerazione. Credo tuttavia che per una maggior correttezza storica si dovrebbe riconoscerla alla beauty routine giapponese : che io sappia infatti il primo olio struccante ad essere stato messo in commercio è Unmask Cleansing Oil di Shu Uemura , uscito in Giappone nel 1967.

In ogni caso entrambe le routine hanno come base imprescindibile il doppio passaggio di pulizia del viso, un rituale che per quanto riguarda la mia esperienza personale, se applicato con costanza e con la giusta tecnica, porta a risultati sorprendenti.

Le fasi della doppia detersione ed i prodotti più adatti per farla

I prodotti per la detersione del viso sono composti da fase acquosa, fase oleosa e tensioattivi in proporzioni differenti:

l’acqua micellare presenta solo fase acquosa e tensioattivi.

il latte detergente presenta per la maggior parte fase acquosa.

il bifasico presenta fase acquosa ed oleosa in parti quasi uguali.

l’olio detergente presenta per la maggior parte fase oleosa.

La fase 1 della doppia detersione

I prodotti adatti per il primo step di detersione a base oleosa sono i cleansing oil o cleansing balm ; anche i latti detergenti, se formulati con un elevata concentrazione di oli possono rientrare nella classe della detergenza restitutiva o per affinità.

Come effettuare correttamente la fase 1 della doppia detersione

Il libro “Sette riti di bellezza giapponese” realizzato dalla blogger e illustratrice Elodie Joy-Jaubert assieme a Shiseido illustra in modo molto chiaro come detergere il viso con un cleansing oil.

Per utilizzare correttamente il cleansing oil ed apprezzarne a fondo tutti i vantaggi l’ideale è eseguire un vero e proprio massaggio con la sequenza di movimenti dell’illustrazione sovrastante.

Viso e mani asciutte, si dosa una piccola quantità di prodotto sui palmi delle mani e lo si applica su tutto il viso come se fosse una crema per poi proseguire massaggiando.

Utile applicare un po’ di prodotto su un cotton fioc e passarlo delicatamente fra le ciglia per rimuovere i residui di mascara o eye-liner.

Altrettanto importante fare attenzione a tutti gli angoli e i piccoli spazi del viso in cui il make-up può incastrarsi (per es. angoli degli occhi, i lati del naso, la zona tra le narici e le guance e angoli della bocca) e rimanere lì.

Per le delicate zone perioculari potrebbero essere più indicate le cleansing water, acque micellari o i detergenti bifasici.

L’efficacia di molti detergenti a base oleosa fa sì che non ci sia nemmeno bisogno di strofinare: nella maggior parte dei casi è possibile evitare salviette, dischetti di cotone e pezzette che, essendo abrasive, non sono mai delicate come il tocco delle mani.

I migliori prodotti per la fase 1 della doppia detersione

I prodotti per la detersione a base oleosa non sono comuni quanto quelli per la detersione a base acquosa. La principale ragione è che questo genere di prodotti è più costoso e inoltre, non facendo schiuma, potrebbe non piacere a tutti.

Tuttavia, grazie alla diffusione della beauty routine coreana e giapponese i prodotti per la detersione a base oleosa stanno diventando sempre più comuni.

Ai burri struccanti o cleansing balm ho già dedicato un post apposito, a cui vi rimando per i consigli d’acquisto mentre per gli oli struccanti potete tranquillamente rimanere qui.

Naturale per me partire dai prodotti della cosmesi coreana o giapponese.

Aromatica Natural Coconut Cleansing Oil

E’ un olio struccante biologico certificato Ecocert che prende il nome dall’elevata percentuale di olio di cocco che caratterizza la sua formulazione assieme all’olio di albicocca, di oliva e di mandorle dolci. Parliamo di un cocktail perfetto per rimuovere delicatamente il trucco e mantenere la pelle idratata, adatto a tutti i tipi di pelle ma particolarmente indicato per le più secche e disidratate. Lo si può acquistare su Amazon.

Dear Klairs Gentle Black Deep Cleansing Oil

E’ uno degli struccanti oleosi Made in Corea più noti, particolarmente adatto per la pelle secca e matura. La sua formulazione è a base di olio di jojoba, olio di sesamo nero, karitè e andiroba a cui si uniscono estratto di fagioli di soia, estratto di fagiolo nero (controlla il sebo), olio di Ribes e vitamine. Lo si può acquistare su Amazon.

Huangjisoo Pure Perfect Cleansing Oil

E’ un olio struccante che contiene il 98% di oli vegetali ed è certificato EWG. La sua formulazione è composta da un blend di 8 oli diversi e sapientemente miscelati per offrire un prodotto struccante e detergente leggero ed efficace: olio di albicocca, jojoba, oliva, tè verde, macadamia, enagra, calendula e arancia amara. Lo si può acquistare su Amazon.

Urang Natural Cleansing Oil

E’ un olio struccante biologico con una formulazione che ha il massimo punteggio EWG. E’ costituito da un blend di 8 oli (olio di cartamo, olio di albicocca, olio di vinaccioli, olio di jojoba, olio di girasole, olio di oliva e olio di mandarino) che lo rendono indicato per la pelle sensibile e reattiva. Lo si può acquistare in vari negozi online sicuri di cui vi ho parlato nell’articolo dedicato.

Warew Cleansing Oil

E’ un efficace e delicato olio struccante made in Japan contenente olio di crusca di riso giapponese, acido oleico e vitamina E e sapientemente arricchito con oli essenziali selezionati (bergamotto e rosmarino officinale). E’ in grado di penetrare in profondità ed estrarre le impurezze accumulate nei pori della pelle e clinicamente testato su pelli sensibili. Ne ho provato alcuni sample che ho ricevuto al Cosmoprof e mi sembra un ottimo prodotto. Può essere acquistato su Amazon.

Whamisa Organic Flowers Cleansing Oil

E’ il miglior detergente a base oleosa che io abbia provato. La sua formulazione è a base di filtrati fermentati di fiori di loto e tarassaco (lenitivi e idratanti) e di un blend di oli (oli di semi di nocciolo, argan e jojoba) efficaci nel rimuovere trucco e inquinanti; la sua texture leggera e setosa lo rende piacevolissimo. Lo si può acquistare anche su Macrolibrarsi.

Venendo ai prodotti più europei, se non addirittura locali, ecco una selezione di detergenti a base oleosa che mi sembrano degni di nota per il primo step della doppia detersione.

Eterea Lux Active Cleanser

E’ un burro struccante Made in Italy dalla consistenza corposa ma scorrevole che si scioglie in un olio vellutato sulla pelle, per trasformarsi in un latte detergente a contatto con l’acqua. La sua formulazione è frutto della combinazione di pregiati oli biologici vegetali con tensioattivi delicati ed estratti lenitivi; contiene oli di riso, girasole, jojoba e semi di viperina piantaginea (emollienti, antinfiammatori e rigeneranti), olio biologico di soia (stimola la produzione di collagene ed elastina e protegge dall’ossidazione e dalle infiammazioni), estratti biologici di camomilla e calendula (disarrossanti, lenitivi e decongestionanti), estratto di iperico in sinergia al Cardiospermum Halicacabum (ultralenitivi e antinfiammatori). Lo si può acquistare su Macrolibrarsi.

Farm to Fresh Total Face Cleansing Oil

Prodotto dalla spagnola Niche Beauty Lab, è un detergente oleoso costituito da una miscela di oli (soia, mandorla, riso, rosa canina), estratto di Avena e ricco di minerali e vitamina A, B e E. Lo si può acquistare su Amazon e Macrolibrarsi.

Farm To Fresh Deep Cleansing Balm

Anche lui prodotto dalla spagnola Niche Beauty Lab, è un detergente in balsamo dalla consistenza fondente che si scioglie sulla pelle aiutando a rimuovere ogni traccia di make-up in maniera delicata ma efficace.

Formulato con Miele, Avocado ed estratti di Avena e Calendula uniti all’Olio di Camomilla, è adatto anche alle pelli più sensibili. Lo si può acquistare su Amazon e Macrolibrarsi.

Nacomi Cleansing Oil

E’ una miscela di oli naturali adatti anche all’uso sugli occhi che consente di rimuovere in modo efficace e sicuro il trucco e di detergere la pelle lasciandola adeguatamente idratata. La sua formulazione comprende olio di ricino, olio di argan, olio di semi d’uva, olio di Inca, olio di marula, olio di olivello spinoso e olio di jojoba. Lo si può acquistare su Amazon.

So’Bio Etic Huile Demaquillante Anti-age

E’ un prodotto certificato Cosmebio ed Ecocert con una formulazione a base di un blend di olio di girasole, olio di argan, olio di buriti e acido ialuronico. A renderlo particolare è la texture in gel che si trasforma in un olio sottile e delicato a contatto con la pelle ed in un velo lattiginoso a contatto con l’acqua. Lo si può acquistare su Amazon.

Vianek Olio Struccante Lenitivo

E’ un delicato olio detergente per occhi, viso e labbra. La sua formulazione è a base di un blend di oli vegetali (olio di semi di uva, di girasole, di cocco e di ricino) arricchito da macerato di camomilla. Io lo sto utilizzando da mesi e mi trovo egregiamente. Oltre che su vari shop online lo si può acquistare anche su Amazon.

La fase 2 della doppia detersione

Una buona pulizia della pelle è la chiave per una pelle sana e completare la detersione a base olio con un prodotto detergente a base acqua è la procedura ottimale per eliminare ogni tipo di impurità.

I prodotti più idonei? Le cleansing cream o le mousse.

Come effettuare correttamente la fase 2 della doppia detersione

Dopo aver deterso a pelle con un prodotto oleoso bisogna risciacquate bene il viso con acqua e, dopo aver asciugato la pelle, è il momento di passare al detergente a base acqua (tendenzialmente schiumoso in quanto contenente tensioattivi).

La sua funzione è quella di rimuovere i residui oleosi dello step precedente e tutte le ulteriori impurità di carattere secco.

Qualunque sia il prodotto prescelto basterà applicarne un poco sui palmi delle mani, diluirlo con un po’ d’acqua, stenderlo e iniziare a massaggiarlo a partire dalla zona T. Così facendo si formerà della schiuma che può essere continuata a massaggiare fino a che non si sente la pelle pulita.

Una volta risciacquato tutto l’ideale è seguire il trucco di bellezza coreano ovvero asciugare il viso tamponandolo a mani nude: ciò permette una maggiore idratazione perché l’acqua viene completamente assorbita dal viso senza l’abrasione che si verificherebbe asciugando con un asciugamano.

I migliori prodotti per la fase 2 della doppia detersione

Al contrario di quanto accade per i detergenti a base oleosa, i detergenti a base acquosa sono molto comuni sul mercato quindi per sceglierli c’è letteralmente l’imbarazzo della scelta.

L’unica cosa fondamentale da tenere a mente nella selezione è il fatto che i tensioattivi, per la loro affinità per tutto ciò che è oleoso, tendono a rimuovere anche il primo strato oleoso della nostra pelle che ha una funzione protettiva. Quindi è sempre bene non solo scegliere detergenti a base di tensioattivi delicati ma anche farli seguire da un’abbondante fase di risciacquo con acqua e dall’applicazione di un tonico per riequilibrare il pH della pelle.

Vista la vastità di prodotti presenti sul mercato in questo articolo mi focalizzerò soltanto sui detergenti a base acquosa che nascono per essere utilizzzati in sinegia con un detegente a base oleosa, questo perchè quando due prodotti sono studiati per essere utilizzati assieme riescono sicuramente ad offrire il meglio che la pelle possa desiderare. Naturale quindi anche in questo caso partire dai prodotti della cosmesi coreana o giapponese, da abbinare ai detergenti a base oleosa di cui vi ho parlato poco fa.

Aromatica Tea Tree Balancing Foaming Cleanser

E’ una mousse struccante e detergente ideale per la pelle grassa: la sua formulazione contiene sia estratto di tea tree australiano che il suo olio essenziale, entrambi con comprovata antibatterica, dermoequilibrante e purificante. Ad arricchire ulteriormente la formulazione un 30% di estratto di aloe vera biologica che apporta idratazione e morbidezza, acidi grassi palmitico, stearico, laurico e miristico che coadiuvano l’azione detergente senza aggredire la barriera idrolipidica della pelle, estratti di bardana antinfiammatoria e dermopurificante, oli essenziali di bergamotto, geranio e arancia amara lenitivi, calmanti e rilassanti. Tra i vari shop online che lo propongono c’è Amazon.

Dear Klairs Rich Moist Foaming Cleanser

E’ un interessante mousse detergente per pelli sensibili e problematiche. La sua formula detergente è a base di aminoacidi, ceramidi, acido ialuronico e olio di oliva quindi perfetta per garantire sia una buona pulizia che morbidezza e massima idratazione; non manca inoltre aloe vera, olio di tea tree ed estratto di Houttuynia Cordata una pianta originaria di Corea e Giappone, ideale per regolare la produzione di sebo, restringere i pori, contrastare le imperfezioni ed esfoliare leggermente la pelle. Lo si può acquistare anche su Amazon.

Huangjisoo Pure Daily Foaming Cleanser

E’ una linea di 5 mousse detergenti caratterizzate dal 99,5% di ingredienti di origine vegetale, dal marchio EWG Verified e da una formula delicata non irritante per gli occhi. Ciascun detergente si differenzia dagli altri per alcuni ingredienti caratterizzanti che rendono il prodotto idoneo a soddisfare le differenziate esigenze della pelle:



Whitening & Brightening Foaming Cleanser con estratto di Tè Verde – Illumina la pelle opaca e rimuove le macchie. Gli attivi principali della sua formulazione sono: estratto di tè verde (contenente EGCG, epigallocatechina gallato, che rimuove l’ossigeno nocivo per la pelle), estratto di mela ed estratto di acerola (nutrienti e protettivi dall’ossidazione).

Anti-Pollution Foaming Cleanser con estratto di Schizandra – deterge e neutralizza i fattori inquinanti dalla pelle. Gli attivi principali della sua formulazione sono: estratto di Schizandra (antiossidante lievemente acido che mantiene neutro il pH della pelle), vitamine del frutto del cactus+lavanda+broccoli (protettive dai fattori esterni) e olio di foglie di origano (detergente e antifatica).

Moisturizing Foaming Cleanser con estratto di semi di grano – crea una barriera d’idratazione che ringiovanisce la pelle secca. Gli attivi principali della sua formulazione sono: estratto di germe di grano (deterge delicatamente il viso con aminoacidi e polisaccaridi naturali), ceramide ( aiuta la pelle a rimanere idratata e protetta) e olio di geranio (aiuta a mantenere sana e idratata la pelle).

aiuta la pelle a rimanere idratata e protetta) e olio di geranio (aiuta a mantenere sana e idratata la pelle). Deep Clean Foaming Cleanser con estratto di menta piperita – riduce visibilmente i pori ed ha un alto potere detergente. Gli attivi principali della sua formulazione sono: estratto di menta piperita (dilata i capillari e pulisce l’interno della pelle dando una sensazione di freschezza), estratto di Cucumis Sativus ( ammorbidente cutaneo) ed estratto di Crisantemo ( antiossidante che elimina i radicali liberi).

ammorbidente cutaneo) ed estratto di Crisantemo antiossidante che elimina i radicali liberi). Anti-trouble Foaming Cleanser con estratto di camomilla – rimuove le polveri fini e le sostanze nocive dalla pelle. Gli attivi principali della sua formulazione sono: estratto di camomilla matricaria (calma la pelle sensibile e regola la secrezione di sebo), estratto di Centella Asiatica (calmante e curativa, preventiva del sebo), estratto di Huttuynia Cordata (TSI) che nutre la pelle.

Urang Creamy Bubble Foam Cleanser

E’ un detergente in mousse talmente delicato da essere indicato anche come bagnoschiuma e shampoo per i neonati e quindi perfetto per la pelle molto sensibile. La sua formulazione è appositamente studiata per ridurre al minimo le irritazioni: la sua base lavante contiene tensioattivi di origine vegetale come il lauryl glucoside e utilizza gli aminoacidi della frutta (mela e cocco) per rimuovere le impurità senza danneggiare la barriera idrolipidica della pelle; non manca inoltre una selezione di estratti naturali di fiori e piante calmanti/lenitive (estratto di camomilla, camelia, pepe del Sichuan, pulsatilla coreana e usnea barbata) uniti a betaina e pantenolo.

Warew Washing Foam

E’ un detergente capace di produrre una densa schiuma con micro-bollicine d’aria che ne favoriscono una penetrazione profonda nei pori. E’ specificamente pensato per inglobare le parti grasse e impure estratte dal warew Cleansing Oil e per rimuoverle dalla pelle garantendo una pulizia profonda e lasciando una chiara sensazione di pulito. Come il Cleansing Oil è arricchito con Cell Viable Complex, una tecnologia brevettata che consente di combinare i principi attivi di quattro estratti di piante medicinali giapponesi ed estratti di oli essenziali biologici. Abbina al potere purificante quello rilassante conferito dal delicato profumo di geranio e d’incenso. Ne ho provato alcuni sample che ho ricevuto al Cosmoprof e mi sembra un ottimo prodotto. Può essere acquistato su Amazon.

Whamisa Organic Flowers Foams

Il brand coreano Whamisa prevede due diversi detergenti a base acquosa: Organic Flower Foam cleansing cream (per pelli grasse e miste) e Organic Flower Foaming Gel (per pelli secche).

Il primo è una crema detergente ricca che monta tra le mani diventando una soffice mousse a base di aloe, estratto di riso, olio di oliva e burro di karitè. Il secondo è un gel delicato a base di sodio ialuronato, betaina, glicerina e sette differenti estratti botanici per detergere la pelle con delicatezza mantenendola idratata.

Eterea Lux Soft Mousse Idra-Detox

E’ una mousse detergente viso dall’azione antibatterica e detossinante, ideale per tutti i tipi di pelle. La sua formulazione è costituita da un’innovativa combinazione di attivi che agisce sulla pelle sia riequilibrando la produzione di sebo che proteggendo e riparando le membrane cellulari: l’Idrolato di Fiordaliso crea un effetto barriera dagli agenti esterni aggressivi, gli estratti di Incenso e Propoli aggiungono funzione antisettica ed astringente, gli estratti biologici di Zenzero, Liquirizia e Frutti di Vite Rossa donano funzione antinfiammatoria e antiossidante. Lo si può acquistare su Macrolibrarsi.

Come avrete ormai capito la doppia detersione è la base fondamentale per una pelle sana e pronta a ricevere gli attivi dei successivi step di trattamento; avere un viso perfettamente pulito non solo trasforma la grana della pelle ma rende sieri, essence e creme idratanti molto più performanti.

Voi avete già provato la doppia detersione ? Io dopo averla introdotta nella mia routine non posso pià farne a meno.

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link. A te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.

