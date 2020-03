Olio di cocco struccante : ecco come usarlo bene tra bufale e verità

Sull’ olio di cocco struccante ho letto fiumi di articoli e visto forse altrettanti video su youtube ma, nonostante gli innumerevoli prodigi che ne ho sentito decantare, si tratta di una pratica che non mi ha mai convinto del tutto ed oggi vi spiego anche il perchè.

Come sono formulati gli struccanti e perchè l’ olio di cocco da solo non può essere considerato uno struccante

Partiamo dalle basi: come deve essere formulato un prodotto per poter rimuovere il trucco in modo semplice e senza rovinare la pelle?

Un classico struccante è composto da:

fase oleosa , ovvero sostanze grasse (oli) che hanno la funzione di sciogliere il trucco.

, ovvero sostanze grasse (oli) che hanno la funzione di sciogliere il trucco. fase acquosa , ovvero acqua o sostanze che si disciolgono in essa tipo glicerina, idrolati o acque profumate.

, ovvero acqua o sostanze che si disciolgono in essa tipo glicerina, idrolati o acque profumate. tensioattivi che, essendo costituiti da una coda lipofila (che si lega al grasso) e da una testa idrofila (che si lega all’acqua), svolgono una doppia funzione: tengono unite la fase oleosa e la fase acquosa della formulazione quindi ne garantiscono la stabilità e facilitano la rimozione di sporco oleoso e trucco.

Tutti gli altri struccanti presentano queste fasi in proporzioni differenti:

il bifasico ha fase acquosa ed oleosa quasi pari.

il latte detergente ha più fase acquosa.

l’olio detergente ha più fase oleosa.

Unica eccezione è l’acqua micellare, caratterizzata solo da fase acquosa e tensioattivi.

Come fanno i tensiottivi a facilitare la rimozione di sporco oleoso e trucco? Costruiscono intorno alle molecole di sporco una micella, ovvero una “pallina” che racchiude all’interno lo sporco e ne facilita l’eliminazione con l’acqua.

Non è possibile struccarsi solo con l’acqua (perchè questa da sola non riesce a sciogliere le impurità oleose) e non è altrettanto possibile struccarsi solo con oli, motivo per cui l’ olio di cocco struccante , se utilizzato come unica fase della detersione, non è una buona scelta.

I motivi per NON scegliere l’ olio di cocco struccante come unico mezzo di rimozione del make up

Facciamo chiarezza : l’olio di cocco può essere utilizzato come detergente viso ma solo se inserito nella fase 1 della doppia detersione ovvero se seguito da una fase di detersione a contrasto con tensioattivi.

I motivi per non utilizzare da solo l’ olio di cocco struccante sono fondamentalmente questi:

l’ olio di cocco struccante, essendo sebo-affine, scioglie bene sebo in eccesso e trucco senza danneggiare il film idrolipidico della pelle tuttavia è poi difficile da rimuovere in modo efficace proprio perchè non ha affinità con l’acqua.

l’olio di cocco è comedogenico e non è quindi consigliato per persone con pelli grasse e acneiche in quanto potrebbe contribuire a un loro peggioramento.

la pelle tende a far penetrare con più facilità le sostanze oleose rispetto a quelle acquose con il risultato che usare il solo olio di cocco struccante potrebbe facilitare la penetrazione dello sporco nella pelle, causando impurità e invecchiamento precoce.

la tentazione di rimuovere l’olio di cocco struccante strofinando con dischetti di cotone o pezzuole bagnate è controproducente per la pelle del viso in generale e quella del contorno occhi in particolare: sfregando una zona delicata come il contorno occhi, dove la pelle è più sottile, si rischia di favorire nel tempo il formarsi di rughe, di gonfiori e ristagno di liquidi nonchè di grandi di miglio.

non mancano infine i potenziali problemi oftalmologici : l’uso di olio sugli occhi può causare appannaggio e fastidi alla vista. Per questa zona delicata è sempre meglio usare prodotti formulati in modo specifico come acque micellari o detergenti bifasici.

Come utilizzare l’ olio di cocco struccante in sicurezza

Come accennato prima l’ olio di cocco struccante può essere utilizzato in sicurezza e senza rischio di controindicazioni sulla pelle del viso ma solo se inserito nella fase 1 della doppia detersione ovvero se seguito da una fase di detersione a contrasto con tensioattivi.

La sequenza d’uso corretta è quindi:

olio di cocco struccante (solo su viso, non sul contorno occhi dove sono preferibili acque micellari e struccanti bifasici).

detergente a base acquosa con tensioattivi.

risciacquo con acqua (e non con altri detergenti contenenti tensioattivi!).

tonico per riequilibrare il pH della pelle e neutralizzare il calcare dell’acqua.

Come scegliere bene il vostro olio di cocco struccante ?

Ecco alcune nozioni di base per facilitarvi nella scelta:

Metodo di produzione: l’olio di cocco può essere estratto dalla polpa fresca o dalla polpa secca (o copra). Nel primo caso parliamo di olio di cocco puro o vergine mentre nel secondo caso parliamo di olio di cocco raffinato. L’estrazione dalla polpa fresca è un processo veloce ed eseguito in ambiente controllato pertanto l’olio che ne risulta è privo di contaminanti e non necessita di ulteriori trattamenti quali idrogenazione, sbiancamento o deodorizzazione: presenterà al massimo un blando profumo di cocco che invece è completamente assente nell’olio di cocco raffinato.

Ricavato con pressatura a freddo: ovvero tramite un processo che neutralizza gli effetti del calore generato dall’attrito meccanico delle presse assicurando che l’olio non sia sottoposto a temperature superiori a 45° e quindi conservi il suo sapore, aroma, colore e nutrienti naturali.

Certificazioni : meglio affidarsi ad aziende biologiche soprattutto per avere garanzia di un prodotto a contenuto impatto ambientale. Per quanto riguarda invece la sicurezza d’uso la certificazione biologica non sarebbe indispensabile dal momento che gli studi scientifici ([1], [2]) mostrano come l’ermeticità dell’endocarpo protegga l’interno del cocco dalla contaminazione da pesticidi.

Infine non dimentichiamo di considerare l’aspetto : l’olio di cocco puro sotto i 23 gradi è solido e di colore bianco perla mentre a temperature superiori torna a una consistenza più liquida e a un colore leggermente velato.

Quindi se in pieno inverno trovate in commercio dell’olio di cocco allo stato liquido sapete con certezza che non può essere puro!

Dove si può reperire l’ olio di cocco struccante ?

Potete reperire l’ olio di cocco struccante in vari negozi online tra cui Amazon e Macrolibrarsi.

In particolare su Macrolibrarsi c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Olio di Cocco Vitaquell Vergine, biologico, spremuto a freddo, non sbiancato nè deodorizzato. 200 ml – € 4,30 Olio di Cocco Rapunzel Ricavato per triturazione di noci di cocco fresche, essiccazione delle scaglie e loro pressatura; sottoposto a deodorizzazione. 200 ml – € 4,57 Olio di Cocco Probios Vergine, biologico e pressato a freddo. 200 ml – € 4,59 Olio di Cocco Fior di Loto Vergine, ricavato dalla polpa di cocco, biologico. 200 ml – € 5,13 Olio di Cocco Rapunzel Kokosol Nativ Vergine, puro al 100% ottenuto da noci di cocco provenienti dal Commercio Equo e Solidale del progetto Hand in Hand di Rapunzel in Sri Lanka; per la sua produzione vengono triturate noci fresche, essiccate le scaglie ed infine pressate. 200g – € 5,20 / 400g (432ml) – € 9,34 Olio di Cocco Akamuti Proveniente dal commercio equo solidale, viene prodotto da fattorie familiari delle comunità indonesiane che vivono nelle isole dell’Oceano Pacifico. 50g – € 5,60 / 175g – € 9,70 Olio di Cocco Sapore di Sole Biologico, ottenuto dalla spremitura della polpa delle noci di cocco e successivamente deodorato. 300g – € 5,83 Olio di Cocco Tea Natura Vergine, biologico e ottenuto da spremitura a freddo. 100ml – € 6,00 Olio di cocco Cosmoveda Biologico, ricavato dalla polpa di cocco 300g – € 7,88 Olio di cocco Cibo Crudo Vergine, biologico, ottenuto pressando la polpa di noci fresche e lavorato a freddo. 200ml – € 8,09 / 500ml – € 16,59 / 1000ml – € 30,35 Olio di Cocco Superfoods Biologico, vergine, spremuto a freddo e senza alcuna raffinazione (imbiancamento o deodorazione). 300ml – € 8,61 Olio di Cocco Dr Goerg Biologico, ottenuto dalla prima spremitura a freddo di noci fresche. 200ml / 185g – € 8,90 Olio di Cocco Arom Thai Vergine, biologico certificato da Bioagricert, ricavato dalla spremitura a freddo del cocco Thailandese, non raffinato 220ml – € 9,34 Olio di Cocco Cosmoveda Vergine, Bio, ottenuto per compressione della polpa di noci fresche coltivate nel triangolo d’oro dello Sri Lanka da piccole cooperative locali. 350ml – € 9,45

Con questa tabella ho riepilogato i marchi degni di nota con le informazioni salienti utili per una scelta consapevole.

Voi utilizzate già l’ olio di cocco struccante ? Qual’è il vostro marchio del cuore?

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link. A te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.

Fonti