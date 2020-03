Occhio all’etichetta , la guida per un consumo più consapevole

Occhio all’etichetta è un’interessante guida che ci insegna a decifrare l’etichetta delle confezioni dei prodotti che acquistiamo quotidianamente.

E’ un libro che ho letto con interesse durante le vacanze estive e che mi sento di consigliare col cuore, soprattutto in un momento come questo in cui magari vi trovate ad avere più tempo libero di quanto non vi accadesse di solito e vogliate dedicarlo a letture interessanti sul tema ecologia e sostenibilità.

Tutto ciò che devi sapere prima di fare la spesa lo trovi in Occhio all’etichetta

Obiettivo (non così semplice da raggiungere) di Occhio all’etichetta è quello insegnarci a guardare e decifrare il “lato B” delle confezioni dei prodotti che mettiamo nel carrello per permetterci di riconoscere anche quello che non viene scritto ma che è utile sapere per scegliere in maniera più consapevole e libera.

Con una chiarezza di esposizione dei contenuti e piacevolezza di lettura impareggiabili, Occhio all’etichetta ci guida a capire come, anche quando pensiamo di stare scegliendo i prodotti che acquistiamo in realtà non lo facciamo mai liberamente.

Siamo influenzati dalla pubblicità, dalla strategica ubicazione dei prodotti negli scaffali del supermercato, dalle offerte che gridano “comprami!” e, spesso, noi compriamo. Con un grado di consapevolezza non sempre all’altezza della situazione.

Molti di noi infatti non sanno per esempio che gli oli per bambini contengono derivati del petrolio, che il pane confezionato è spesso trattato con alcol, che le buste di insalata pronta possono essere contaminate da batteri e che lo zucchero è ovunque, per “nascondere” materie prime di scarsa qualità.

Come uscire da questo circolo vizioso? Decidendo di non farci prendere in giro dal packaging e abbindolare dalla pubblicità, di non essere schiavi di bisogni indotti di prodotti inutili e dannosi.

E questo saggio è un grande aiuto in questo senso perchè ci spinge a girare le confezioni e a decifrare la vera carta d’identità dei prodotti: l’etichetta! Che è il nostro alleato più prezioso e il più temibile nemico del marketing perchè nel suo piccolo quadratino è racchiusa gran parte della verità che la pubblicità vuole celare o camuffare.

Occhio all’etichetta si propone di:

Insegnarci a leggere le etichette dei prodotti che utilizziamo quotidianamente sia per fare una spesa più attenta che per concederci il lusso di dire no ai consumi dannosi e superflui riacquistando la nostra libertà di scelta e guadagnandoci in salute, soldi e qualità della vita. Guidarci a capire quali sono i prodotti che ci fanno davvero bene e quali invece lo dicono solo. Fornirci le conoscenze di base per autoprodurre tanti beni di prima necessità dicendo addio agli sprechi.

Cosa mi è piaciuto di Occhio all’etichetta

Occhio all’etichetta è un libro con argomenti a tutto tondo sul vivere quotidiano di tutti noi: cibo, bevande, prodotti per l’igiene della persona e per la cura della casa e del giardino, vestiti e articoli per bambini.

Ciò significa che in posto solo ciascuno di noi può trovare tutti gli approfondimenti di cui ha bisogno, comodamente suddivisi in tre macrotematiche:

ALIMENTAZIONE: pane, pasta, frutta e verdura, zucchero, olio, caffè, tè, cioccolato, vino e ogm.

CURA DELLA PERSONA: i rischi che corre la nostra pelle, i prodotti intimi, i prodotti per lui, prodotti per bambini, neonati e per donne in gravidanza.

CASA: pentole, detersivi, pulizia della casa e prodotto chimici, cura del giardino.

E non parliamo solo di un saggio con tanta teoria ma di un libro che sa proporre tante buone pratiche ovvero proposte di alternative più sane ai prodotti industriali, sempre più artificiali e chimici, che puntano verso l’autoproduzione ed al risparmio/minor inquinamento che consente.

Chiaro nella presentazione dei contenuti, è una guida utile per capire le differenze tra i prodotti che troviamo sugli scaffali, per capire qualcosa di più dell’etichetta ed interiorizzare il fatto che non sempre più caro vuol dire migliore. Insomma un manuale da non leggere una sola volta ma da tenere e ri-consultare periodicamente, per rinfrescare la memoria.

Ulteriore plus la modalità di fruizione dei contenuti: non solo le pagine del libro ma tanti rimandi a risorse ed approfondimenti esterni che rendono il libro ancor più godibile ed utile.

Occhio all’etichetta è un libro 4D , cosa significa?

I libri 4D di Macro Edizioni, come ad esempio Occhio all’etichetta , sono libri che vanno oltre la carta ovvero libri per cui viene messa a disposizione una serie di contenuti multimediali extra. Obiettivo: farci immergere nella realtà del libro e consentirci di approfondire la conoscenza.

Nello specifico i contenuti 4D di Occhio all’etichetta comprendono link di approfondimento a risorse online

16 brevi ebook di approfondimento dalle seguenti tematiche:

Consigli per una spesa consapevole : i prodotti naturalmente senza glutine. La carica dei 101 (gusti): un comodo schema con i principali additivi e la classificazione in base al numero. Essere coproduttori: le campagne di prefinanziamento del caffè Tatawelo per una filiera trasparente. La frittura perfetta – Tabella con i punti di fumo per vari tipi di olio. Proteine a confronto. Biologico, biodinamico, naturale. Guida alla scelta del vino consapevole. Estratto Abbondanza Miracolosa. Estratto Cambia Pelle in 7 Passi. Autoproduzione per lui, cool e naturale. Prevenire la candida in 5 mosse. Autoproduzione sexy. Salviettine umidificate fai da te. Sconfiggere i pidocchi naturalmente. Piante purificanti mangia-gas. Ammorbidenti sicuri. Fertilizzanti naturali.

ed anche 8 video di approfondimento.

Le autrici di Occhio all’Etichetta

Le autrici di Occhio all’etichetta sono due attiviste, amiche, donne impegnate a migliorare loro stesse e il mondo in cui vivono sperimentando buone pratiche con il sorriso.

Parliamo di:

Lucia Cuffarro : ecologista, conduce dal 2012 la rubrica ecologica “Chi fa da sè” di Unomattina in Famiglia su Rai Uno e dal 2017 è Presidente del Movimento per la Decrescita Felice. E’ autrice di diversi libri del Gruppo Macro: Fatto in casa, Risparmia 700 euro in 7 giorni, Cambio Pelle in 7 passi, Eco Kit per le Pulizie Ecologiche e il DVD Fatto in Casa con Lucia inoltre gestisce il portale di videocorsi ecosapere.it e cura il blog autoproduciamo.it.

Elena Tioli : dopo molti anni passati in redazioni televisive, ora è blogger/scrittrice e si occupa di ufficio stampa e comunicazione sui temi legati all’ambiente, alla decrescita, alla sostenibilità e all’alimentazione. E’ autrice di Vivere senza supermercato, cura i blog vivicomemangi.it e viveresenzasupermercato.it.

Se volete approfondire ulteriormente i temi di Occhio all’etichetta prima di decidervi all’acquisto vi consiglio di ascoltare l’intervista a Lucia Cuffarro fatta da Biblioveg.it.

E se dopo aver letto questo articolo ed averla ascoltata siete propensi all’acquisto, potete trovare Occhio all’etichetta sul sito del Gruppo Macro, esattamente qui.

Buona lettura!

