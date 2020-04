PH Bio Plus : la nuova linea di cosmetici bio di Lidl

Ph Bio Plus è la nuova linea di cosmetici bio viso, corpo e capelli di Lidl , comparsa sul volantino delle offerte proprio questa settimana e disponibile nei negozi dal 9 Aprile.

Quali sono le caratteristiche dei cosmetici bio PH Bio Plus ?

Come al solito le informazioni presenti sul volantino e sul sito internet Lidl sono praticamente inesistenti ma ingrandendo le foto dei prodotti è possibile capire che parliamo nella maggior parte dei casi di prodotti con le seguenti certificazioni:

Natural Origin (Standard ECO-BAC Bioagricoop).

Bio Eco Cosmesi AIAB.

Vegan OK.

Pertanto le formulazioni dovrebbero essere prive di ingredienti di origine animale, fragranze sintetiche, parabeni, paraffine, oli minerali, siliconi, acrilati, cocamide, dea, peg, sles, sis.

Inoltre tutti i prodotti per la detergenza (quelli con il flacone verde per intenderci) sono realizzati in plastica 100% riciclata

Non ho ancora avuto modo di vedere le confezioni per averne conferma ma ipotizzo che anche in questo caso, come nella linea PH Bio tradizionale, la produzione faccia capo a The Deck srl , un’azienda di Poggibonsi specializzata nella ricerca e produzione di cosmetici ecobio certificati.

PH Bio Plus : la gamma prodotti e i prezzi

Come possiamo vedere dal volantino Lidl la gamma prodotti PH Bio Plus comprende al momento 18 referenze di cui 3 shampoo, 3 balsami capelli, 4 bagnoschiuma, 2 creme corpo, 1 sapone liquido mani, 2 creme mani, 1 detergente per il viso, 1 crema viso giorno e 1 crema viso notte; più in dettaglio:

PH Bio Plus Shampoo per capelli secchi e sfibrati (250 ml per 2,99€). PH Bio Plus Shampoo per tutti i tipi di capelli (250 ml per 2,99€). PH Bio Plus Shampoo per capelli grassi (250 ml per 2,99€). PH Bio Plus Balsamo per capelli secchi e sfibrati (250 ml per 2,99€). PH Bio Plus Balsamo per tutti i tipi di capelli (250 ml per 2,99€). PH Bio Plus Balsamo per capelli grassi (250 ml per 2,99€). PH Bio Plus Bagnoschiuma energizzante e tonico (500 ml per 2,99€). PH Bio Plus Bagnoschiuma energizzante e fresco (500 ml per 2,99€). PH Bio Plus Bagnoschiuma rivitalizzante (500 ml per 2,99€). PH Bio Plus Bagnoschiuma delicato e rilassante (500 ml per 2,99€). PH Bio Plus Crema corpo idratante (200 ml per 3,99€). PH Bio Plus Crema corpo nutriente (200 ml per 3,99€). PH Bio Plus Sapone liquido mani (500 ml per 2,99€). PH Bio Plus Crema mani idratante (75 ml per 2,49€). PH Bio Plus Crema mani nutriente (75 ml per 2,49€). PH Bio Plus Detergente viso delicato (250 ml per 3,99€). PH Bio Plus Crema viso idratante (75 ml per 4,49€). PH Bio Plus Crema viso nutriente (75 ml per 4,49€).



Inutile negare che la gamma prodotti ed i prezzi siano davvero strabilianti tanto quanto lo è stata la precedente gamma PH Bio con il plus che sono anche stati previsti prodotti specifici per il viso, cosa che la rende una linea bio low cost completa come è veramente difficile trovarne!

PH Bio Plus : le caratteristiche dei prodotti e gli INCI

Al momento in cui vi scrivo onestamente non ho ancora capito come mai la linea venga chiamata PH Bio Plus ? Cioè non mi è chiaro cosa avrebbe di “plus” rispetto alla linea PH Bio che conosciamo da anni?

Attivi più pregiati? Non mi sembra.

I prodotti per il viso? Forse, però poi ad esempio mancano i prodotti per l’igiene orale.

Il packaging più amico dell’ambiente in quanto di materiale riciclato? Forse.

I prezzi sono praticamente uguali e non sembra una riformulazione della linea precedente ma proprio una linea a sè stante quindi per me, non so per voi, il tutto rimane un mistero.

Ma ciò non ci impedisce di approfondire per quanto possibile la conoscenza con i prodotti!

I prodotti capelli PH Bio Plus

Come appena accennato, la gamma di prodotti dedicati alla cura dei capelli comprende 3 shampoo e 3 balsami, studiati per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di capelli:

Per capelli secchi e sfibrati abbiamo shampoo e balsamo arricchiti con proteine della soia ed oli essenziali di arancio e limone che promettono capelli idratati e morbidi.

Per capelli normali abbiamo shampoo e balsamo arricchiti con olio essenziale di arancio ed estratti vegetali di miglio e avena che promettono capelli forti e brillanti.

Per capelli grassi abbiamo shampoo e balsamo arricchiti con oli essenziali di arancio, menta e timo rosso che promettono capelli sani e lucenti.

I prodotti corpo PH Bio Plus

La gamma prodotti PH Bio Plus dedicati alla cura del corpo comprende sia prodotti rivolti alla detersione (4 bagnoschiuma ed 1 detergente liquido mani) che prodotti rivolti all’idratazione (2 creme mani e 2 creme corpo). Scopriamone qualche dettaglio in più insieme.

I 4 bagnoschiuma sono tutti formulati per garantire una pelle morbida e idratata ma si differenziano per le seguenti caratteristiche:

Bagnoschiuma energizzante e tonico è arricchito con olio essenziale di arancio, estratti di malva, achillea, calendula e camomilla.

è arricchito con olio essenziale di arancio, estratti di malva, achillea, calendula e camomilla. Bagnoschiuma energizzante e fresco è arricchito con oli essenziali di eucalipto e menta, estratti di malva, achillea, calendula e camomilla.

è arricchito con oli essenziali di eucalipto e menta, estratti di malva, achillea, calendula e camomilla. Bagnoschiuma rivitalizzante (non certificato?) è arricchito con olio essenziale di pino silvestre, estratti di malva, achillea, calendula e camomilla.

(non certificato?) è arricchito con olio essenziale di pino silvestre, estratti di malva, achillea, calendula e camomilla. Bagnoschiuma delicato e rilassante è arricchito con olio essenziale di lavanda, estratto di malva, achillea, calendula e camomilla.

Il sapone Liquido mani è invece arricchito con olio essenziale di lavanda, estratti di lavanda e acqua di lavanda , tutti attivi per garantire una corretta igiene delle mani.

Le due creme mani hanno invece le seguenti caratteristiche:

Crema mani idratante è arricchita con oli essenziali di arancio e limone, estratti di camomilla, calendula e avena e promette una pelle morbida e idratata.

è arricchita con oli essenziali di arancio e limone, estratti di camomilla, calendula e avena e promette una pelle morbida e idratata. Crema mani nutriente è arricchita con succo di aloe vera ed oli essenziali di arancio e limone, estratti di malva e altea e promette per una pelle nutrita e vellutata.

Le creme corpo hanno infine le seguenti caratteristiche:

Crema corpo idratante è arricchita con oli essenziali di arancio e limone, estratti di altea e hamamelis e promette una una pelle idratata e luminosa.

è arricchita con oli essenziali di arancio e limone, estratti di altea e hamamelis e promette una una pelle idratata e luminosa. Crema corpo nutriente è arricchita con oli essenziali di arancio e limone, estratti di mandorla e olivo e promette una pelle nutrita e levigata.

I prodotti viso PH Bio Plus

Anche nel caso dei prodotti dedicati alla cura del viso abbiamo sia detergenti che idratanti.

Il detergente viso delicato è un prodotto arricchito con oli essenziali di lavandino grosso, geranio ed estratto di fiordaliso per una pelle pulita.

Mentre le due creme viso si differenziano per le seguenti caratteristiche:

La crema viso giorno idratante è arricchita con oli essenziali di arancio e limone, estratti di fiordaliso e goji e promette una pelle fresca e idratata.

è arricchita con oli essenziali di arancio e limone, estratti di fiordaliso e goji e promette una pelle fresca e idratata. La crema viso notte nutriente è arricchita con oli essenziali di arancio e limone, fiordaliso, vite rossa e acido ialuronico e promette una pelle nutrita e vitale.

Ecco qua, con questo direi di aver esaurito tutto quanto mi è dato sapere sulla nuova linea Lidl PH Bio Plus.

Sono curiosa di scoprirne di più nei commenti, magari fatti da chi per primo acquisterà qualcosa. 🙂