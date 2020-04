Eserciziario matematica prima elementare : guida alla scelta

Anche voi alla ricerca di un eserciziario matematica prima elementare come supporto o rinforzo dei compiti che i vostri bambini devono eseguire?

In questi giorni di chiusura forzata delle scuole (ed anche di buona parte delle attività lavorative) credo che la scuola a casa sia l’occupazione principale di molti di noi. E devo ammettere che, nonostante il grande aiuto a distanza che stanno dando le maestre, la responsabilità della formazione di mia figlia la sento quasi tutta su di me.

Ecco perché, oltre alle proposte che mi fanno le maestre e dato che anche a mia figlia piace farlo, ci teniamo spesso impegnate nel giocare alla scuola.

Perchè sentiamo l’esigenza di un eserciziario matematica prima elementare ?

Non solo come si stia evolvendo il vostro percorso in prima elementare ma se c’è una cosa che sto ri-imparando seguendo mia figlia con i compiti è che l’apprendimento ha bisogno di tanto tanto esercizio.

Il nostro libro scolastico è bello, niente da dire, ma gli esercizi che contiene finiscono alla svelta così come le schede da stampare o ricopiare che ci manda la maestra tramite il registro elettronico.

Ma come orientarsi nel mare magnum degli eserciziari matematica prima elementare ?

Non credo ci sia una risposta corretta universale ma, per quanto mi riguarda, ha seguito le seguenti linee guida:

un volumetto cartaceo: è vero che i nostri bambini sono nativi digitali ma preferisco che mia figlia sia anche attaccata agli esercizi manuali perchè ha anche bisogno di esercitarsi con i tratti grafici. Oltre a questo i volumi cartacei mi danno una garanzia sul fatto che gli esercizi non siano buttati lì a caso ma seguano un percorso didattico coerente con quello della scuola. tanti esercizi: i libri con poche pagine li ho scartati a priori, tranne nei casi in cui li ho ritenuti utili per la loro impronta giocosa e quindi più godible da parte dei bambini. prezzo contenuto: perchè se sbaglio l’acquisto il portafoglio non pianga troppo e perchè in questo modo le tasche della nostra famiglia possono magari anche permettersi più di un eserciziario. tante recensioni positive da parte di altri genitori che hanno già usato il prodotto (fondamentale per me Amazon in questi casi).

Il risultato della mia ricerca lo trovate riepilogato qui perchè ritengo possa essere utile non solo a noi ma a tanti, soprattutto in questo momento di lontananza dalle aule.

Eserciziario matematica prima elementare : la collana classica Giunti

Quella de Il mio tutto esercizi è una ”storica” collana di eserciziari Giunti Scuola che da anni si propone come strumento indispensabile al fianco di alunni e insegnanti.

Ho acquistato questo volume per Chiara e sono assolutamente soddisfatta della scelta per vari motivi:

Gli esercizi sono numerosissimi (128 pagine nel volume 1) e con livello di difficoltà graduale.

Ad accompagnare i nostri bambini c’è un simpatico mostro rosso, Zac, che li aiuta a ricordare le regole degli esercizi (riquadri MEMO) e suggerisce il metodo di risoluzione corretto (riquadri CONSIGLIO).

Sono presenti anche pagine di Ripasso a chiusura di ogni argomento importante.

Al centro c’è un inserto a colori staccabile con mappe e schemi per supportare la memorizzazione della teoria.

C’è un inserto finale per allenarsi ulteriormente con i numeri.

Il prezzo è decisamente concorrenziale: 4,90€ per 128 pagine di esercizi.

Nella nuova edizione 2020, in uscita proprio in questi giorni, Zac è stato sostituito dal cagnolone Rufus ma la struttura della linea non credo sia variata in modo sostanziale; direi che è cambiato il numero di pagine contenute (quello del primo è calato per via dell’eliminazione dell’inserto di esercitazione finale) ed è stata introdotta l’indicazione del livello di difficoltà dei vari esercizi.

Essendo uno strumento didattico sviluppato da un team di insegnanti ed esperti, ha una struttura molto simile a quella di un libro di scuola ma per me questo è un pregio non un difetto.

Oltre al volume per la prima elementare esistono anche tutti quelli per le classi successive della primaria.

Le proposte giocose di Erickson

Eserciziario matematica prima elementare – Gioco e imparo con i numeri

La serie Gioco e imparo con i numeri di Erickson è costituita da quaderni operativi agili e divertenti, che propongono di esercitarsi in matematica in modo leggero ovvero con giochi e sfide.

In ognuna delle circa 36 pagine che compongono gli eserciziari viene proposto un esercizio, la cui soluzione fornirà al bambino la chiave per scoprire la figura nascosta nell’immagine collegata; sono presenti anche due schede di verifica: una a metà ed una alla fine del percorso.

In ogni eserciziario le attività sono presentate da un animale guida che accompagna il bambino (nel volume 1 il topolino Minù) e sono tutte ambientate nello stesso contesto (nel volume un negozio di giocattoli) come se si trattasse dei capitoli di un racconto.

I quaderni sono pensati per essere utilizzati, a fianco del libro di testo, come ripasso, approfondimento o per rendere più leggeri i compiti.



Io non ho scelto questa linea solo perchè cercavo qualcosa di un po’ più corposo come numero di esercizi ma credo che possa essere comunque una buona scelta per chi vuole far appassionare i bambini alla matematica con il gioco.

Eserciziario matematica prima elementare – Chi ha paura della matematica ?



Una serie ancor più simpatica è quella di Chi ha paura della matematica? pensata per i bambini dei primi anni della scuola primaria che desiderano imparare addizioni, sottrazioni e tabelline attraverso il gioco e l’uso dei colori.

Il volume 1 è ambientato in un castello buio e pauroso e propone esercizi divertenti e stimolanti per aiutare i bambini a esercitarsi nelle addizioni e sottrazioni fino al 20: colorando immagini nascoste, percorsi intrecciati, pipistrelli, streghe e zucche paurose, i bambini raccolgono una serie di indizi che, alla fine dell’avventura, li porteranno a liberare il castello dall’incantesimo che lo ha stregato! Non mancano alcuni sticker che, incollati sullo scenario contenuto nelle ultime due pagine del quaderno, serviranno a ricostruire il castello libero dall’incantesimo.

Il volume 2, ambientato in una piramide, propone esercizi con addizioni e sottrazioni fino a 100 mentre il volume 3, ambientato nella casa di una strega, propone esercizi con le tabelline. Anche qui le pagine non sono tantissime (circa 50) ed è l’unico motivo per cui non ho comprato questa serie come prima. Mi ispira tantissimo ma mi sembra più adatta ad un ripasso durante le vacanze che non ad accompagnare la fase di apprendimento vera e propria. Ne riparliamo questa estate. 🙂

Eserciziario matematica prima elementare – I misteri matematici di Villa Tenebra

Sulla stessa linea d’onda sembra essere la serie di libri I misteri matematici di villa Tenebra, quaderni operativi misteriosi e accattivanti per imparare la matematica divertendosi!

I simpatici protagonisti della collana, paurosi ma non troppo, accompagnano i bambini in un percorso coinvolgente e avventuroso, capace di motivarli nell’apprendimento della matematica. Ciascun libro comprende una storia con tanti esercizi di consolidamento e ripasso sugli argomenti del programma scolastico, una mappa da colorare ed un foglio con adesivi.

Nel volume 1 seguendo le avventure che si svolgono a Villa Tenebra, i bambini dovranno risolvere esercizi sugli argomenti di matematica di classe prima e scoprire dove si è nascosto il mostro Vanitello.

Anche qui le pagine non sono tantissime (circa 50) ma rispetto alla serie precedente mi sembra che siano articolati meglio i contenuti nel senso che c’è una completa corrispondenza tra il programma svolto in classe nei primi 3 anni di scuola primaria e ciascun volume. Anche qua però ritengo che si tratti di una risorsa perfetta per il ripasso durante le vacanze e quindi la riconsidererò questa estate.

Eserciziario matematica prima elementare del Metodo Analogico Bortolato : la linea del 20

Abbiamo finora parlato di eserciziari di matematica con un approccio tradizionale alla didattica ma credo possa essere molto interessante affrontare in questo articolo anche la proposta ideata dal maestro Camillo Bortolato per far apprendere ai bambini i numeri fino al 20 e il calcolo in modo intuitivo : la linea del 20.

Parliamo di un kit composto da:

Strumento linea del 20, una specie di tastiera che rappresenta le mani dei bambini in cui i numeri da 1-20 sono posti su una striscia removibile in modo tale da poterli lasciare solo il tempo necessario e poi rimuoverli.

Un libro di circa 100 pagine in cui, dopo una breve guida all’uso dello strumento, si passa ad un quaderno operativo che contiene l’itinerario didattico completo per lo svolgimento del programma di classe prima: numeri entro il 20 (ma anche oltre fino al 100 e al 1000), addizioni, sottrazioni e problemi. Il tutto alternato con cornicette e mandala per rilassarsi dopo l’impegno e la fatica.

L’ho acquistato e lo sto utilizzando con Chiara apprezzando molto la sua estrema intuitività: in un attimo lei ha capito che lo strumento è una rappresentazione delle dita delle sue mani e non ha avuto bisogno di altre spiegazioni, cosa che sarebbe stata sicuramente necessaria se invece avessi provato ad appoggiarsi all’uso dei regoli colorati.

Usiamo la linea del 20 sia per fare attività sul libro a cui è abbinata che per semplificare l’esecuzione dei compiti che arrivano dalla maestra.



Noi l’abbiamo acquistata all’interno del kit In Prima con il Metodo Analogico ma è acquistabile anche come prodotto a sè stante; il prezzo è un po’ più alto di quello dei singoli libri di cui ho parlato finora ma bisogna considerare che al libro è anche abbinato un comodo e robusto strumento quindi lo trovo assolutamente equo e valevole della spesa.

Eserciziario matematica prima elementare del Metodo Montessori

Sempre sconfinando in modalità didattiche che si allontano un po’ da quelle utilizzate nella maggior parte delle scuole, mi sembra doveroso parlare anche dalla collana I piccoli Montessori – Matematica proposta da Magazzini Salani.

Si tratta di una collana di quaderni di attività pensata per bambini dai 3 agli 8 anni; il suo intento è quello di propone ai genitori un supporto strutturato e graduale per guidare i bambini nella scoperta sensoriale (ovvero attraverso il tocco e la manipolazione di oggetti) dei numeri.

Si tratta di 4 volumi cartacei, di 64 pagine l’uno (prezzo unitario 6,90€) che propongono ai bambini un solo argomento alla volta e che sono pensati per essere affrontati in una precisa sequenza: (1) Imparo i numeri fino a 10, (2) Calcolo fino a 10, (3) Gioco con i numeri, (4) I numeri fino a 100.

Come spiegato nella prefazione, questi libri non sono intesi come sostituti del materiale sensoriale montessoriano ma solo come supporto e affiancamento.

Ecco quindi che comunque per usare efficacemente i libri serviranno i seguenti materiali matematici montessoriani, non tutti in un colpo ma declinati secondo le seguenti indicazioni:

bacchette rosse e blu – per i volumi (1) e (2).

cifre smerigliate – per il volume (1).

fuselli – per il volume (1).

gettoni – per il volume (1).

piramide delle perle – per tutti i volumi.

perle dorate – per i volumi (2), (3) e (4).

tavole di Seguin – per i volumi (3) e (4).

tavole delle operazioni – per il volume (3) quella di addizione/sottrazione, per il volume (4) quella di moltiplicazione/divisione.

catena del cento – per il volume (4).

Insomma, parliamo di eserciziari di matematica un po’ più articolati di altri ma sicuramente valevoli di considerazione per gli appassionati di Metodo Montessori.

Io con questi direi di aver esaurito la mia carrellata ma sono curiosa : qual è il vostro eserciziario matematica prima elementare preferito?