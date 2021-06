Eserciziario italiano prima elementare : guida alla scelta

Anche voi alla ricerca di un eserciziario italiano prima elementare come supporto o rinforzo dei compiti che i vostri bambini devono eseguire?

La bozza di questo articolo sulla ricerca dell’ eserciziario italiano prima elementare è datata un anno fa, nel periodo di lock-down.

Allora, nonostante il grande aiuto a distanza dato dalle maestre, ho sentito molto il peso della responsabilità della formazione di mia figlia.

Ed ho trovato molto utile l’ausilio di un eserciziario italiano prima elementare in aggiunta alle proposte delle maestre ed al libro di scuola.

Mi ha consentito di lavorare maggiormente con lei sui concetti che vedevo trovava problematici.

Perchè abbiamo sentito l’esigenza di un eserciziario italiano prima elementare ?

Non solo come si stia evolvendo il vostro percorso in prima elementare ma se c’è una cosa che ho re-imparato seguendo mia figlia con i compiti è che l’apprendimento ha bisogno di tanto tanto esercizio.

Il nostro libro scolastico è bello, niente da dire, ma gli esercizi che contiene finiscono alla svelta così come le schede della maestra.

Inoltre hanno lo svantaggio di proporre gli argomenti in modo non differenziato mentre io gradisco far approfondire a mia figlia gli esercizi e concetti in cui la vedo più in difficoltà.

Ma come orientarsi nel mare magnum degli eserciziari italiano prima elementare ?

Non credo ci sia una risposta corretta universale ma, per quanto mi riguarda, ha seguito le seguenti linee guida:

un volumetto cartaceo: è vero che i nostri bambini sono nativi digitali ma preferisco che mia figlia svolga esercizi manuali perchè ha bisogno di esercitarsi con i tratti grafici. Oltre a questo i volumi cartacei mi danno maggiore garanzia sul fatto che gli esercizi seguano un percorso coerente con quello della scuola. tanti esercizi: ho scartato a priori i libri con poche pagine, tranne nei casi in cui li ho ritenuti utili per la loro impronta giocosa. prezzo contenuto: perchè se sbaglio l’acquisto il portafoglio non pianga troppo e perchè in questo modo magari possiamo permetterci più di un eserciziario. tante recensioni positive da parte di altri genitori che hanno già usato il prodotto (fondamentale per me Amazon in questi casi).

Il risultato della mia ricerca lo trovate riepilogato qui.

Ritengo possa essere utile non solo a noi ma a tanti, soprattutto in questo periodo in cui i momenti di didattica in presenza si alternano a quelli a distanza.

Eserciziario matematica prima elementare : la collana classica Giunti

Quella de Il mio tutto esercizi è una ”storica” collana di eserciziari Giunti Scuola, da anni al fianco di alunni e insegnanti.

Ho acquistato questo volume per Chiara e sono assolutamente soddisfatta della scelta per vari motivi:

Gli esercizi sono numerosissimi (128 pagine nel volume 1) e con livello di difficoltà graduale.

Ad accompagnare i nostri bambini c’è un simpatico mostro rosso, Zac, che li aiuta a ricordare le regole degli esercizi (riquadri MEMO) e suggerisce il metodo di risoluzione corretto (riquadri CONSIGLIO).

Sono presenti anche pagine di Ripasso a chiusura di ogni argomento importante.

Al centro c’è un inserto a colori staccabile con mappe e schemi per supportare la memorizzazione della teoria.

C’è un inserto finale per allenarsi ulteriormente con i numeri.

Il prezzo è decisamente concorrenziale: 4,90€ per 128 pagine di esercizi.

Nella nuova edizione 2020, Zac è stato sostituito dal cagnolone Rufus ma la struttura della linea non credo sia variata in modo sostanziale; direi che è cambiato il numero di pagine contenute ed è stata introdotta l’indicazione del livello di difficoltà dei vari esercizi.

Essendo uno strumento didattico sviluppato da un team di insegnanti ed esperti, ha una struttura molto simile a quella di un libro di scuola.

Oltre al volume per la prima elementare esistono anche tutti quelli per le classi successive della primaria.

Le proposte giocose di Erickson

Come già capitato nell’articolo eserciziario matematica prima elementare, nel momento di parlare di eserciziari che affrontino la materia in modo giocoso, le proposte più interessanti sono sempre quelle Erickson.

Perfette a mio parere per le imminenti vacanze estive in quanto mascherano il ripasso e l’approfondimento con il gioco.

Eserciziario italiano prima elementare : L’Ispettore Ortografoni

L’ortografia è spesso vissuta dai bambini come una materia noiosa e frustrante. I mini-gialli de l’Ispettore Ortografoni però sono furbi libretti capaci di trasformarla in un’occasione di apprendimento implicito: usano indovinelli e giochi di parole per trasformare la grammatica in un’attività divertente e stimolante; divertendosi i bambini imparano l’ortografia senza accorgersene, la capiscono ed acquisiscono maggiori competenze.

Il fil rouge dei libri della collana sono i due protagonisti (l’Ispettore Ortografoni, un fox terrier dal pedigree di assoluto rispetto nel mondo del crimine, e la sua assistente Agata Bird, una Cincia in apprendistato per diventare ispettore) e i clamorosi crimini che mettono in allarme Scotland Yard dei quali i due devono scoprire i colpevoli.

I 5 volumi contengono giochi enigmistici dal livello di complessità semantica e ortografica crescente per favorire uno sviluppo progressivo delle competenze.

I contenuti sono in linea con il programma della primaria, ma svincolati da un criterio strettamente legato alla classe; oltre che come supporto per il ripasso possono essere utili anche per il potenziamento e il recupero in caso di specifiche difficoltà di apprendimento.

Eserciziario italiano prima elementare: Agata Bird

La serie di Agata Bird è composta da 5 libri-gioco che propone un approccio alla lingua scritta attraverso il dettato e l’autodettato e numerosi giochi linguistici per aiutare i bambini a superare le difficoltà ortografiche.

Il fil rouge dei libri della collana sono i due protagonisti Agata Bird (ex assistente dell’ispettore Orgrafoni promossa Ispettrice) e il suo assistente Sam Grammaticus, sempre impegnati a scoprire i colpevoli dei clamorosi crimini che mettono in allarme la città di New York.

All’interno di ogni volume esercizi che – a partire dalla sillaba – aiutano ad acquisire in autonomia la tecnica di scrittura adeguata. Oltre ad abbinare i suoni ai segni, i bambini si alieneranno a scrivere correttamente tutte le parole nuove o dal significato sconosciuto.

Grazie ai QR Code presenti nei volumi, è possibile ascoltare gli audio dei dettati. In alternativa, è possibile scaricare i file audio registrandosi al sito Erickson ed inserendo il codice di attivazione che si trova sui volumi.

Nel primo volume le attività vertono in particolare su: riconoscimento delle sillabe primarie (cv, cvc, ccv); composizione di parole disillabiche e trisillabiche; parole con difficoltà ortografiche (gli/sci/chi-che/ghi-ghe); completamento di semplici frasi o brevi brani (con audio QR code).

I volumi hanno un livello di complessità crescente e sono in linea con il programma di apprendimento della letto-scrittura, pur svincolati dal riferimento alla classe specifica. Possono quindi essere utili anche per il recupero e il potenziamento in caso di difficoltà.

Eserciziario italiano prima elementare : Sam Grammaticus

Dopo l’Ispettore Ortografoni e Agata Bird, ecco una nuova serie per trasformare la grammatica da noiosa ginnastica mentale a piacevole scoperta di quel territorio incantato che è la lingua italiana.

Questi divertenti quaderni operativi di italiano, hanno l’obiettivo di accompagnare i bambini della scuola primaria alla scoperta della grammatica, offrendo loro una ginnastica mentale per scoprire le regole e le strutture della lingua italiana.

Il fil rouge dei libri della collana sono i due protagonisti – l’Ispettore Sam Grammaticus ed il suo aiutante Chi-hua-hua Cheng – ed i casi investigativi che li vedono impegnati.

In ogni volume i bambini dovranno risolvere cruciverba, crucipuzzle e molti altri giochi enigmistici per raccogliere gli indizi e risolvere il caso.

Nel primo volume, i contenuti grammaticali affrontati sono: il nome; la classificazione secondo un criterio: nome di cosa, persona e animale, comune e proprio; l’uso del minuscolo e del maiuscolo.

I volumi hanno un livello di complessità crescente, per un approfondimento progressivo dei contenuti grammaticali.

In linea con il programma della scuola primaria, ma svincolati da un criterio strettamente legato alla classe, possono essere utili anche per il recupero e il potenziamento e proposti in contesti differenziati.

Eserciziario italiano prima elementare del Metodo Analogico Bortolato

Finora abbiamo parlato di eserciziari di matematica con un approccio tradizionale alla didattica; credo però sia interessante analizzare anche qualche metodo alternativo come quello proposto da Italiano in prima con il metodo analogico.

A differenza di quanto fatto solitamente a scuola, per permettere ai bambini di imparare a leggere fin da subito, viene presentato tutto l’alfabeto, assieme ai digrammi e ai trigrammi, che da gruppi di parola si trasformano in icone, per essere più facilmente memorizzati, individuati e decodificati.

Mentre l’apprendimento della scrittura avviene con tempi più lunghi.

Parliamo di un kit composto da:

8 STRISCE per fare i primi esercizi di lettura e di scrittura.

un PORTASTRISCE, supporto per esporre le strisce sul banco, che consente di scriverci sopra come con una lavagnetta cancellabile.

un PENNARELLO per fare i primi esperimenti di scrittura sul portastrisce.

LE STAGIONI DI PITTI, il libro di lettura con le avventure di Pitti, per imparare a leggere fin dal primo giorno di scuola.

IL QUADERNETTO DEI FONT, il quaderno per cominciare il programma di scrittura.

LA GUIDA con le indicazioni per l’utilizzo del kit a scuola e a casa, per gli insegnanti e i genitori.

Questo kit può essere acquistato su Macrolibrarsi sia singolarmente (link) che nella valigetta In prima con il metodo analogico (link) che include anche i materiali del programma di matematica.

Io con questi direi di aver esaurito la mia carrellata ma sono curiosa : qual è il vostro eserciziario italiano prima elementare preferito?