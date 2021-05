Too Good To Go app : cos’è e come funziona

Too Good To Go App è approdata in Italia da due anni ed ha rapidamente conquistato il cuore dei consumatori attenti allo spreco alimentare. Vi va di scoprirla assieme?

Too Good To Go App è un’applicazione per smartphone che nasce con la missione quotidiana di lottare contro lo spreco alimentare.

Permette infatti

ai commercianti e ai ristoratori di mettere in vendita a prezzi ridotti il cibo invenduto a fine giornata.

ai consumatori di acquistare “Magic Box” a un terzo del prezzo di vendita.

Perchè lo spreco alimentare è un problema

Circa un terzo del cibo prodotto per consumo umano in tutto il mondo viene sprecato ogni anno. Parliamo di circa a 1,6 miliardi di tonnellate.

Ciò significa che in un anno sprechiamo circa 51 tonnellate di cibo al secondo. A questo ritmo, lo spreco alimentare aumenterà di un terzo entro il 2030, quando raggiungerà i 2,1 miliardi di tonnellate, l’equivalente di 66 tonnellate sprecate al secondo.

Storia di Too Good To Go App

Too Good To Go è nato in Danimarca nel 2015.

Un gruppo di giovani, dopo aver visto l’ennesimo buffet finire nella spazzatura, ha deciso di mettersi in gioco per invertire la rotta.

Thomas Bjørn Momsen, Klaus Bagge Pedersen e Stian Olesen

Parliamo di Brian Christensen, Thomas Bjørn Momsen, Stian Olesen, Klaus Bagge Pedersen e Adam Sigbrand.

Il cibo era ancora “troppo buono per essere buttato”. Da qui l’idea di sviluppare una app antispreco per creare l’occasione di incontro tra le attività con eccedenza di cibo ed i consumatori.

Le prime box di cibo salvato risalgono a Marzo 2016. I ristoranti e negozi di Copenhagen hanno iniziato a postare le proprie eccedenze di cibo giornaliere ad un prezzo estremamente scontato ed i consumatori ad acquistarle. Salvando così il cibo ancora fresco dalla spazzatura.

Da allora lo sviluppo di Too Good To Go app è stato fulminante, con una rapida espansione in Europa e negli Stati Uniti.

L’Italia è stato il decimo Paese ad entrare nella rete, ad Aprile 2019. Ed altri ne sono seguiti.

Too Good To Go app è adesso diffusa in 14 Paesi d’Europa e negli Stati Uniti. Impressionanti i numeri:

30 milioni di utenti.

più di 47mila negozi aderenti.

50 milioni di Magic Box vendute.

oltre 100 milioni di kg di CO2 non emessi grazie al suo contributo.

Too Good To Go app in Italia

Al suo ingresso in Italia, Too Good To Go app è stata lanciata nelle principali città ma si è poi diffusa a macchia d’olio.

Oggi infatti parliamo di 50 città, 15.000 negozi aderenti, 3.000.000 di box vendute e più di tre milioni di utenti registrati.

Dopo il successo riscontrato nelle principali città italiane, Too Good To Go continua a diffondersi in tutta Italia. Scegliere Too Good To Go significa sostenere i commercianti che si impegnano a limitare sprechi di cibo e risorse, ma anche sensibilizzare gli utenti sull’importanza di un consumo consapevole, oltre che a riavvicinarli agli esercizi commerciali di prossimità. Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go app

Ad aderire sono sia le piccole realtà locali che, in alcune città, grandi realtà diffuse in Italia e all’estero ad esempio:

Conad , con sacchetti anti-spreco contenenti sia cibi freschi che confezionati .

, con sacchetti anti-spreco contenenti sia cibi freschi che confezionati Decathlon , con barrette, bevande energetiche e alimenti proteici.

, con barrette, bevande energetiche e alimenti proteici. Flying Tiger , .

, . Venchi , azienda specializzata in gelato e cioccolato in tutte le sue forme.

, azienda specializzata in gelato e cioccolato in tutte le sue forme. IKEA Italia, che inserisce nelle Magic Box i prodotti alimentari tipici della catena svedese.

Io che l’avevo installata sul mio cellulare fin dai primi tempi posso testimoniare la sua reale espansione. All’inizio non era presente nessun esercizio commerciale nella mia città (Reggio Emilia) mentre ora i bar, forni e ristoranti aderenti crescono di giorno in giorno.

Credo che la pandemia abbia una grossa parte in questa crescita.

Vista l’incertezza dovuta a chiusure e aperture, Too Good To Go app diventa per le attività una scelta ideale: da una parte consente di evitare gli sprechi dovuti all’altalenarsi della domanda, dall’altra è una vetrina per attirare nuovi clienti.

E per noi consumatori è l’occasione di riscoprire e apprezzare gli esercizi commerciali del vicinato.

Come funziona Too Good To Go app

L’app permette a ristoratori e commercianti di proporre ogni giorno le Magic Box, delle “bag” con una selezione a sorpresa di deliziosi prodotti e piatti freschi, rimasti invenduti a fine giornata e che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo.

Tramite l’app, ciascun commerciante ha la possibilità di indicare ogni giorno la quantità di Magic Box disponibili, a seconda di quanto invenduto prevede di avere a fine giornata.

Dall’altra parte, i consumatori possono geolocalizzarsi, cercare i locali aderenti ed acquistare ottimi pasti a prezzi minimi, all’incirca un terzo del prezzo originale.

La Magic Box ordinata può essere pagata tramite l’app con carta, con Paypal o con i servizi Apple Pay o Google Pay.

Dopodiché basta aspettare e recarsi al negozio nella fascia oraria specificata, mostrare la conferma al negoziante tramite app e ritirare la Magic Box per scoprire cosa c’è dentro.

Il “piccolo contributo” che potrebbe essere chiesto dallo store per il confezionamento della Magic Box a me non è mai stato applicato.

Il ritiro deve solitamente avvenire poco prima della chiusura, evitando così i momenti di massima affluenza.

Dal momento che, tra la prenotazione della Magic Box ed il suo ritiro possono passare delle ore (o anche un giorno), l’app prevede una comoda funzionalità di reminder prima dell’inizio della fascia oraria di ritiro.

Insomma, anche se la sfrutto in modo episodico, trovo che Too Good To go app sia una bella idea per contrastare lo spreco alimentare e tenere in vita i negozi fisici del proprio circondario.

Pensate che ogni pasto salvato grazie all’app permette di risparmiare 2.5 Kg di CO2 !

Dove reperire Too Good To go app

Questa app è disponibile sia sull’App Store Apple che su Google Play.

Per quanto mi riguarda ho avuto finora solo esperienze favorevoli in punti vendita seri quindi mi sento di consigliarne l’installazione (e lo faccio senza ricevere alcun compenso).

A voi è già capitato di provarla? Come vi siete trovati?