L’evoluzione di Calpurnia : dal libro al fumetto

Mi sono imbattuta ne L’evoluzione di Calpurnia sugli scaffali della libreria e ne sono stata subito attratta.

Ne L’evoluzione di Calpurnia troviamo una protagonista che si inserisce nel filone letterario di giovani ragazze coraggiose, vivaci intelligenti e sognatrici capaci di conquistare il cuore di giovani lettrici e lettori.

Una nuova Matilde, Anna da capelli rossi, Momo o Pippi Calzelunghe per intenderci.

Scopriamo assieme i volumi di cui Calpurnia è già protagonista.

L’evoluzione di Calpurnia : il romanzo

Edito nel 2011 dalla Salani, L’evoluzione di Calpurnia è il romanzo di esordio della neozelandese Jacqueline Kelly, con il quale ha vinto il Newbery Honor.

La trama de L’evoluzione di Calpurnia

Con lui siamo catalpultati nell’undicesimo anno di vita di Calpurnia Tate, il 1899, raccontato da lei in prima persona, quasi fosse un diario.

La storia ci riporta al Texas del 1899, nella casa di campagna di una famiglia di produttori di cotone dove Calpurnia è l’unica femmina di 7 figli.

Calpurnia è una bambina atipica: non ama i vezzi, la cucina, il ricamo o le buone maniere, Calpurnia osserva e scrive sul suo taccuino.

Nei prati riarsi della calda estate texana osserva le cavallette, lo stato della siccità, la raccolta del cotone e si interessa di foglie, girini, bruchi.

Calpurnia legge – il più possibile – e sogna il libro di un certo Darwin al punto da recarsi alla biblioteca più vicina per richiederne una copia.

E lì si scontra con la realtà: la bibliotecaria scettica e molesta, la invita ad andarsene e a chiedere ai genitori il permesso per consultare un libro come quello.

Dopo questo “scontro”, la bambina si avvicina al burbero e scontroso nonno, che prima aveva sempre fuggito.

Tra i due inizia un dialogo e per lei una nuova vita: sarà proprio lui a darle da leggere “L’evoluzione della specie” ed i due da quel momento iniziano un percorso di scoperte naturaliste che cambierà il verso della vita della bambina.

Accompagnata dal nonno e dal libro proibito, Calpurnia inizierà a scoprire i segreti delle diverse specie di animali, dell’acqua e della terra. E scoprirà anche se stessa.

Duro il confronto con la realtà. Le escursioni con il nonno si scontrano con la sua evoluzione prevista: diventare una perfetta conduttrice di casa, sposarsi e prolificare.

Potrà mai un giorno coronare il suo più grande sogno ovvero frequentare l’università e diventare una naturalista scienziata?

Riuscirà Calpurnia ad adattarsi e progredire? E adattarsi cosa vorrebbe dire? Seguire le sue spinte verso il futuro o adattarsi alla sua famiglia?

La storia si chiude con la fine dell’anno 1899 e l’arrivo del nuovo e atteso secolo. L’autrice non ci svela cosa sarà di Calpurnia, ma io non fatico a immaginarla come una grande donna.

Perchè consiglio L’evoluzione di Calpurnia

L’evoluzione di Calpurnia è a mio parere una lettura importante, un libro che non dovrebbe mancare nella libreria delle bambine dai 10 anni in sù.

Un romanzo che profuma di classico, una storia di formazione che ricorda “Il giardino segreto” ma ha una personalità ancora più intensa.

Una lettura caratterizzata da una scrittura fresca, che dona il piacere di gustarla senza fretta e in ogni dettaglio e mostra un sapiente equilibrio tra dialoghi e parti descrittive.

Un libro che è un viaggio e in cui ci si portano a braccetto i personaggi – in particolara Calpurnia – anche una volta che si è chiuso il volume.

Ciò che più mi ha colpita di questo romanzo è:

la capacità di introdurre con delicatezza e spontaneità un tema importante: la crescita personale nel confronto tra i propri sogni e attitudini e le aspettative sociali/familiari.

la continua metafora che accosta i concetti base della teoria dell’evoluzione della specie con la narrazione autobiografica di evoluzione della protagonista.

la continua similitudine tra le specie animali e vegetali e quella umana.

la capacità di affiancare al racconto del viaggio di Callie nell’universo della scienza, quello di uno spaccato della vita quotidiana dell’epoca: la scuola, le lezioni di piano, la fiera del paese, i primi amori del fratello, gli esperimenti di distillazione del nonno, l’amica del cuore, le lezioni di cucina, la raccolta del cotone.

la contrapposizione tra la felicità e l’eccitazione della scoperta e la frustrazione, l’evoluzione della specie e la stasi, l’attesa del futuro ed il presente stagnante.

Le edizioni de L’evoluzione di Calpurnia

L’evoluzione di Calpurnia è la lettura giusta per gli adulti ed i ragazzi che hanno interesse per gli argomenti scientifici.

Oltre che nelle librerie, L’evoluzione di Calpurnia è anche facilmente reperibile online:

Il fatto che il romanzo termini senza certezze sul futuro di Calpurnia fa subito venire voglia di leggerne il seguito: Il mondo curioso di Calpurnia.

Io non l’ho ancora approcciato ma ho letto che è ugualmente bello e, come di rado accade, non delude le aspettative.

L’evoluzione di Calpurnia : la graphic novel

Nel 2017, a undici anni dalla pubblicazione del romanzo, L’evoluzione di Calpurnia, diventa una graphic novel fedele al romanzo e deliziosamente illustrata da Daphné Collignon. Per vederla in Italia abbiamo dovuto aspettare il 2021, con la traduzione di Mondadori.

La storia è ambientata nel 1899, nella fattoria del Texas dove vive Calpurnia Tate, unica femmina in una famiglia con sei fratelli.

Calpurnia fin da subito comprende che l’educazione che le verrà impartita sarà di gran lunga differente da quella riservata ai suoi fratelli. L’essere nata femmina sembra condannarla a un futuro da moglie e madre appagata. Ma la giovane protagonista non riesce ad accontentarsi e la sua passione per la natura e per le regole che la governano prende il sopravvento.

Accompagnata dalla certezza di voler diventare una naturalista, trascorre intere giornate ad analizzare e studiare il comportamento di cavallette, lucciole, opossum, annotando tutto quello che vede nel suo taccuino.

Una passione che l’accomuna al nonno con cui crea uno splendido legame e con cui passa appassionanti giornate di esplorazione e studio. E’ grazie al suo aiuto che scopre un testo che le cambierà la vita (L’evoluzione della specie di Charles Darwin) che diversamente le sarebbe precluso.

L’Evoluzione di Calpurnia è una graphic novel con forte densità narrativa e visiva, che approfondisce le vicissitudini di una brillante ragazza che si scontra con un mondo ancora interamente governato dagli uomini.

I magnifici disegni di Daphné Collignon riescono a trasmettere gli entusiasmi ed i dubbi della giovane, nel suo cammino verso indipendenza e libertà.

Visto il prezzo non indifferente del volume l’ho preso a prestito in biblioteca per capire se potesse valere l’acquisto. E – nonostante l’abbia già letto – sono convinta di prenderlo a breve perchè merita davvero un posto nella libreria.

All’estero è già uscito anche il secondo tomo, in edizione graphic novel, sempre illustrato da Daphné Collignon (Amazon). Spero che ne arrivi presto anche la traduzione italiana.

Calpurnia per giovani lettori

L’evoluzione di Calpunia è un vero e proprio romanzo di formazione, pertanto adatto a lettori grandicelli – dagli 11-12 anni – nonchè ai loro genitori. 😛

Con l’uscita per Nord-Sud Edizioni di Puzzole che puzzano (Amazon e Macrolibrarsi) siamo invece di fronte ad un romanzo più breve, in parte illustrato e comunque strutturato in brevi capitoli. Insomma un libro accessibile anche ai giovani lettori, potenzialmente dai 7/8 anni.

La protagonista è sempre lei, Callie, accompagnata da uno dei fratelli minori, Travis; il resto della famiglia, compreso il nonno, resta quasi sempre sullo sfondo.

Puzzole che puzzano racconta un’istantanea di alcune settimane, un’avventura che ha inizio con il ritrovamento di due cuccioli di puzzola.

Al centro della trama il loro non semplice accudimento, i guai e i colpi di scena, la complicità affettuosa tra fratello e sorella.

Anche qui i tratti distintivi dei romanzi: la piacevole ironia, il bel ritmo narrativo, il ritratto credibile dei ragazzini, lo stile narrativo articolato, il lessico ricercato.

La semplicità della trama e la concretezza del contenuto rendono questa lettura godibile anche per i piccoli lettori, nonostante il linguaggio e lo stile non banali.

All’estero quella dei libri per giovani lettori con protagonista Calpurnia (Calpurnia Tate Girl Vet / Calpurnia Apprentie Vétérinaire) è già una serie di 6 volumi. Sono curiosa di sapere se anche in Italia avranno seguito.

L’evoluzione di Calpurnia e non solo

Calpurnia è un’eroina femminile a mio parere davvero speciale.

Ed ha pensarlo non sono solo io ma anche le autrici di Le amiche formidabili, un volume edito da De Agostini che racconta le 26 protagoniste più celebri dei classici di ieri e di oggi.

Al suo interno le eroine letterarie sono raggruppate per macro-tipologie caratteriali.

Calpurnia viene inserita tra le tre “Anime verdi” (assieme ad Heidi e Ronja): bambine che non possono fare a meno della Natura, che si impegnano nella difesa dell’ambiente e cercano di capire come funziona la natura e quali sono le leggi che la governano.

Lei è proprio così e merita uno spazio in un libro che ha come intento far conoscere alle giovani lettrici eroine della letteratura a cui ispirarsi.

Io ho avuto l’opportunità di leggere questo libro grazie alla collaborazione con Mangialibri; se vi interessa lo trovate facilmente su Amazon.

Con questo la mia carrellata su L’evoluzione di Calpurnia termina. Voi avete mai letto questo romanzo o graphic novel? Vi è piaciuto?