Quella de l’Ispettore Ortografoni è una serie di divertentissimi libri-gioco per stimolare i bambini della scuola primaria ad esercitarsi con l’ortografia.

Una missione che potrebbe sembrare impossibile e invece così non è.

Ve lo posso dire con certezza perchè l’ho visto con i miei occhi su mia figlia di 6 anni e sono soddisfatta al punto che ho pensato di raccontare della collana de L’Ispettore Ortografoni anche a voi!

Le caratteristiche della collana de L’ispettore Ortografoni

L’ortografia è spesso vissuta dai bambini come una materia noiosa e frustrante. I mini-gialli de l’Ispettore Ortografoni però sono furbi libretti capaci di trasformarla in un’occasione di apprendimento implicito: usano indovinelli e giochi di parole per trasformare la grammatica in un’attività divertente e stimolante; divertendosi i bambini imparano l’ortografia senza accorgersene, la capiscono ed acquisiscono maggiori competenze.

Il fil rouge dei libri della collana sono i due protagonisti (l’Ispettore Ortografoni, un fox terrier dal pedigree di assoluto rispetto nel mondo del crimine, e la sua assistente Agata Bird, una Cincia in apprendistato per diventare ispettore) e i clamorosi crimini che mettono in allarme Scotland Yard dei quali i due devono scoprire i colpevoli.

I 5 volumi contengono giochi enigmistici dal livello di complessità semantica e ortografica crescente per favorire uno sviluppo progressivo delle competenze.

I contenuti sono in linea con il programma della primaria, ma svincolati da un criterio strettamente legato alla classe; oltre che come supporto per il ripasso possono essere utili anche per il potenziamento e il recupero in caso di specifiche difficoltà di apprendimento.

Uno sguardo alla struttura di un volume della collana de L’Ispettore Ortografoni

Ciascun volume parte con alcune pagine introduttive in cui, sotto forma di fumetto, viene esposto il caso di fronte a cui si troveranno l’Ispettore Ortografoni e Agata Bird.

Segue una breve introduzione ai sospetti.

Ed infine una ricca serie di giochi enigmistici e cruciverba; le tipologie di esercizio presenti sono ben riepilogate nel seguente breve video dell’editore.



E’ risolvendo questi giochi che i bambini raccolgono nell’apposito tabellone posto a fine libro gli indizi

semplicemente apponendo gli adesivi in dotazione al posto giusto

e infine giungono ad emettere il loro mandato di arresto per il colpevole.

La trama e i contenuti didattici di ciascun volume della collana de L’ispettore Ortografoni

Protagonisti di tutti e 5 i mini gialli dell’ortografia sono l’ispettore Ortografoni, un fox terrier dal pedigree di assoluto rispetto nel mondo del crimine al punto da essere il più famoso ispettore di Londra e la sua brava assistente Agata Bird.

E co-protagonisti di ogni mini giallo sono i nostri bambini che per aiutarli dovranno risolvere giochi enigmistici che permetteranno loro di raccogliere gli indizi che diventeranno prove schiaccianti per incastrare il colpevole.

L’ispettore Ortografoni 1 – Il furto dei gioielli della Corona

Nel volume 1, Il furto dei gioielli della Corona , l’ispettore Ortografoni e Agata Bird devono scoprire chi ha rubato i gioielli della corona dalla torre di Londra.

I giochi enigmistici e i cruciverba di questo primo volume utilizzano parole ad alta frequenza d’uso, definite prevalentemente tramite immagini.

Gli esercizi sono pensati per:

consolidare le competenze ortografiche di conversione fonema-grafema di parole bisillabe, trisillabe e quadrisillabe piane.

rinforzare il riconoscimento e la trascrizione di parole contenenti suoni simili (f/v, p/b, t/d, m/n), lettere ponte (ad es. nt, rt) e un piccolo numero di parole con digrammi e trigrammi (gn, gl, ch, gh, sc/sch).

Il volume è acquistabile su Amazon.

L’ispettore Ortografoni 2 – La rapina del secolo

Nel volume 2, La rapina del secolo , l’ispettore Ortografoni e la sua assistente Agata Bird devono scoprire chi ha svaligiato il deposito sotterraneo che custodiva centinaia di monete d’oro.

I giochi enigmistici di questo secondo volume utilizzano parole ad alta frequenza d’uso, da individuare sia attraverso immagini sia attraverso definizioni vere e proprie, tipiche dei cruciverba.

Gli esercizi sono pensati per:

consolidare le competenze ortografiche di conversione fonema-grafema di parole bisillabe, trisillabe e quadrisillabe.

rinforzare il recupero ortografico di digrammi e trigrammi (gn, gl, ch, gh, sc/sch).

parole con raddoppiamenti semplici consonante-consonante/a-o-u).

Il volume è disponibile su Amazon.

L’ispettore Ortografoni 3 – La scomparsa del Teschio di cristallo

Nel volume 3, La scomparsa del teschio di cristallo , l’ispettore Ortografoni e la sua assistente Agata Bird devono scoprire chi ha rubato il Teschio di cristallo, uno dei pezzi più famosi del British Museum!

I giochi enigmistici di questo terzo volume utilizzano parole ad alta e media frequenza d’uso, da individuare sia attraverso immagini sia attraverso definizioni vere e proprie, tipiche dei cruciverba.

Gli esercizi sono pensati per rinforzare il recupero ortografico di:

digrammi e trigrammi (gn, gl, ch, gh, sc/sch).

parole con raddoppiamenti semplici (consonante-consonante/a-o-u e consonante-consonante/i-e).

parole con raddoppiamenti multipli (pennello/cappello).

Il volume è disponibile su Amazon.

L’ispettore Ortografoni 4 – La sensazionale evasione di Tomas Gorilla

Nel volume 4, La sensazionale evasione di Tomas gorilla , l’ispettore Ortografoni e la sua assistente Agata Bird devono capire chi ha aiutato Tomas Gorilla a fuggire dalla prigione di massima sicurezza!

I giochi enigmistici di questo quarto volume utilizzano parole ad alta e media frequenza d’uso, da individuare prevalentemente attraverso definizioni vere e proprie, tipiche dei cruciverba.

Gli esercizi sono pensati per rinforzare il recupero ortografico di:

digrammi e trigrammi (gn, gl, ch, gh, sc/sch).

parole con raddoppiamenti semplici.

parole con raddoppiamenti multipli (pennello/cappello) e complessi (come bbr, ccr).

Il volume è disponibile su Amazon.

L’ispettore Ortografoni 5 – Il sabotaggio del Big Ben

Nel volume 5, Il sabotaggio del Big Ben, l’Ispettore Ortografoni e la sua assistente Agata Bird devono capire chi ha sabotato il Big Ben!

I giochi enigmistici di questo quinto volume utilizzano parole ad alta, media e bassa frequenza d’uso, da individuare prevalentemente attraverso definizioni vere e proprie, tipiche dei cruciverba.

Gli esercizi sono pensati per rinforzare il recupero ortografico di parole contenenti tutte le possibili difficoltà ortografiche della lingua scritta:

digrammi e trigrammi (gn, gl, ch, gh, sc/sch).

parole con raddoppiamenti semplici.

parole con raddoppiamenti multipli (pennello/cappello) e complessi (come bbr, ccr).

Il volume è disponibile su Amazon.

L’ispettore Ortografoni è anche un gioco di società : Zoom

Da pochi mesi le indagini dell’ispettore Ortografoni sono diventate un interessante gioco di società di intuizione, colpo d’occhio e rapidità in cui i giocatori hanno l’opportunità di esercitare competenze ortografiche e lessicali.

In Zoom sono presenti 10 scene, ognuna delle quali è stata costruita inserendo immagini che riconducono a numerosissime parole che contengono le principali difficoltà ortografiche.

Pescando le carte e tirando il dado si costruisce un Caso con i suoi indizi misteriosi e si devono risolvere le sfide che si presentano. In cosa consistono le sfide? Nell’individuare sulle tavole alcune parole con determinate caratteristiche.

Per ogni sfida c’è la carta in palio; vince la partita il giocatore che alla fine avrà raccolto il maggior numero di carte.

Questo gioco di società è disponibile sia su Amazon che su Macrolibrarsi.

Perché utilizzare l’enigmistica per lo sviluppo delle competenze ortografiche?

L’enimigmistica è un ottimo mezzo per rafforzare le competenze ortografiche grazie al fatto che i giochi di parole svolgono sia la funzione di arricchimento del lessico (in particolare cruciverba e crucipuzzle) che di miglioramento della capacità di analisi fonologica (indovinelli, cambi e scarti).

Risolvere enigmi inoltre è un metodo per creare rappresentazioni mentali delle parole, che vengono fissate nella memoria a lungo termine con un’analisi sia semantica che ortografica.

Tramite i giochi enigmistici appositamente studiati della collana de l’ispettore Ortografoni i bambini si esercitano, senza nemmeno accorgersene, con parole ad ortografia irregolare o ambigua e ne memorizzano in modo efficace la forma ortografica corretta.

Il materiale enigmistico che apparentemente ha solo uno scopo ludico e di passatempo, all’interno della collana de L’ispettore Ortografoni diventa un mezzo essenziale per svolgere un allenamento specifico mantenendo molto alto il livello di motivazione.

Non a caso la collana “I mini gialli dell’ortografia” si è aggiudicata il Premio Speciale Belma (Best European Learning Materials Awards) nel 2017.

Motivo del premio come migliore materiale educativo in Europa

l’approccio innovativo e interessante di un argomento, come l’ortografia, che gli studenti possono trovare noioso.

E che la scelta dell’enigmistica possa essere il metodo giusto per far esercitare i bambini sulle difficoltà ortografiche l’ho visto con mia figlia durante l’anno di prima elementare. Abbiamo inframezzato il volume 1 con i compiti tradizionali durante il periodo di chiusura della scuola ed è stato evidente che lo preferisse di gran lunga al mettersi a fare i compiti.

Proseguiremo sicuramente con l’acquisto dei volumi successivi dato che me l’ha chiesto lei prima ancora di aver completato il primo!

Voi avete già provato i libri della collana dell’ispettore Ortografoni ?

Qual’è la vostra esperienza?