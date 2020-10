Terme di Cervarezza : relax e cure termali sull’Appenino Reggiano

Ho avuto l’occasione di visitare le Terme di Cervarezza durante lo scorso agosto e visto che si tratta di una località turistica e curativa sconosciuta ai più mi fa piacere accompagnarvi alla loro scoperta.

Cervarezza è una piccola frazione montana del comune di Busana-Ventasso all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, in Emilia- Romagna – provincia di Reggio Emilia, che ospita nei suoi confini le Terme di Cervarezza o meglio lo stabilimento termale da sempre noto come “Terme di Santa Lucia”.

Con la sua altitudine di circa 900 metri, Cervarezza è una stazione turistica gettonata sia d’estate (per sfuggire la canicola dei mesi più caldi) che d’inverno (come punto di partenza per una Settimana Bianca in Appennino).

Storia delle fonti sulfuree di Santa Lucia

Le fonti sulfuree di Santa Lucia che alimentano le Terme di Cervarezza (in provincia di Reggio Emilia – Emilia Romagna) sono le uniche fonti termali nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano.

Grazie alle infografiche presenti nel salone di ingresso delle Terme di Cervarezza è possibile farsi un’idea piuttosto dettagliata della loro storia.

Queste fonti devono essere state note fin dai tempi remoti. Nell’area delle fonti c’erano sorgenti, campi, pascoli e faggi secolari ed i pastori portavano lì le pecore sofferenti perché le acque le guarissero.

Il fatto che l’area si sia sempre chiamata “Santa Lucia”, patrona della salute e della vista, viene fatto risalire ad una leggenda di Cervarezza: qui Santa Lucia sarebbe apparsa ad un uomo che, perduta la strada in una notte di tempesta, si era rifugiato sotto un grande faggio mentre era in cerca del parroco guaritore di Cervarezza perché curasse sua moglie che aveva perso la vista.

Santa Lucia gli avrebbe promesso la sua guarigione e il giorno dopo i pastori avrebbero trovato la sua immagine nel grande faggio che divenne una maestà, poi sostituita da quella attuale.

La maestà di Santa Lucia è stata ogni anno, per secoli, meta di una processione augurale – detta “rogazione” – di tutta la comunità di Cervarezza.

Le caratteristiche dell’acqua termale della fonte di Santa Lucia

Lo stabilimento termale di Cervarezza è alimentato da una sorgente d’acqua riconosciuta come termale dal Ministero della Salute; parliamo di un acqua medio minerale classificata come bicarbonato alcalino sodica e sulfurea, molto leggera in rapporto al suo livello di mineralizzazione e dalle proprietà marcatamente diuretiche.

All’interno dell’acqua termale di Cervarezza abbiamo quindi:

Zolfo : ingrediente fondamentale in tessuti e cartilagini, è l’elemento che possiede maggiori proprietà terapeutiche.

: ingrediente fondamentale in tessuti e cartilagini, è l’elemento che possiede maggiori proprietà terapeutiche. Bicarbonato : neutralizza l’ambiente acido creato dai processi infiammatori ed ha un’azione analgesica, sedativa e miorilassante.

: neutralizza l’ambiente acido creato dai processi infiammatori ed ha un’azione analgesica, sedativa e miorilassante. Magnesio : svolge un’azione lassativa, riduce lo zucchero in eccesso nel sangue e dona equilibrio all’intestino.

: svolge un’azione lassativa, riduce lo zucchero in eccesso nel sangue e dona equilibrio all’intestino. Solfato : svolge un’azione di desquamazione e rinnovamento cellulare nei tessuti danneggiati dalle infiammazioni ed ha un’azione antitossica sull’organismo.

: svolge un’azione di desquamazione e rinnovamento cellulare nei tessuti danneggiati dalle infiammazioni ed ha un’azione antitossica sull’organismo. Calcio : è un potente fluidificante delle secrezioni mucose nonchè un antidolorifico, sedativo e miorilassante.

I trattamenti a cui è possibile sottoporsi alle Terme di Cervarezza

Il complesso termale di Cervarezza comprende sia un’area dedicata ai trattamenti curativi (che possono essere effettuati in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale) che un centro benessere.

Lato trattamenti curativi è famoso soprattutto per l’efficacia nella cura delle malattie alle vie respiratorie e per le disfunzioni otorinolaringoiatriche.

Le inalazioni sono la principale terapia termale per cui lo stabilimento è noto e comprendono sia aerosol (contro gli stati infiammatori acuti e cronici delle vie respiratorie) che insufflazioni (per la cura e la prevenzione dell’ipoacusia rinogena, delle otiti e in generale dei processi flogistici a carico delle prime vie respiratorie).

L’acqua di Cervarezza può essere usata anche come bibita termale, volendo anche nell’uso quotidiano, e per la fangobalneoterapia.

In cosa consiste la fangobalneoterapia? Nell’applicazione di impacchi di fango termale ad una temperatura di circa 45°, seguita da bagno termale, reazione essudativa e sessione di massaggio; è una terapia utile in caso di malattie della pelle, malattie reumatiche degenerative ed esiti di traumi.

L’area Wellness e spa delle Terme di Cervarezza

Nel piccolo e raccolto reparto delle terme dedicato ai trattamenti wellness e spa è presente una piscina termale con acqua a 32°. Negli orari ad ingresso libero è possibile sia nuotarvi che farsi un piacevole massaggio cervicale sfruttando la cascate termale posizionata ad una delle sue estremità; mentre in orari dedicati vengono al suo interno proposti percorsi di riabilitazione motoria e nuoto controcorrente.

Estremamente piacevole poi usufruire dell’idromassaggio nella vasca con acqua termale sulfurea a 36/38 gradi: oltre ad essere rilassante per tutto l’organismo ha il potere di curare dolori e spasmi muscolari, depurare la pelle e combattere inestetismi come la cellulite.

Non mancano inoltre:

una sala relax per la cromoterapia e per i massaggi.

per la cromoterapia e per i massaggi. un hammam per i bagni di vapore in ambiente caldo e umido a 45/50° che favoriscono la depurazione della pelle e delle vie respiratorie.

a 45/50° che favoriscono la depurazione della pelle e delle vie respiratorie. una sauna termo-terapica a calore secco pari a 85/95 gradi per la stimolazione della circolazione sanguigna, la cura delle forme artropatiche e la disintossicazione dell’organismo.

Noi abbiamo passato due pomeriggi in quest’area relax e l’abbiamo trovata piacevole, anche se raccolta e dall’ambiente senza particolari pretese.

La linea cosmetica delle Terme di Cervarezza

Le Terme di Cervarezza hanno anche una propria linea cosmetica, realizzata in collaborazione con la farmacia Santa Lucia del dottor Franchini. La linea cosmetica è essenziale e comprende al momento per lo più prodotti idratanti per viso e corpo.

Orari e periodo di apertura delle Terme di Cervarezza

Ufficialmente le Terme di Cervarezza sono aperte nel periodo Aprile – Novembre, tutti i giorni, dalle 9.00 alle 18.00.

In piena estate (Agosto) ho potuto verificare di persona che la chiusura viene in realtà allungata fino alle 18.30, cosa che in effetti è comoda.

Prezzo di ingresso alle Terme di Cervarezza

I prezzi riportati sul sito delle Terme di Cervarezza riportano:

Reparto benessere (Piscina termale, Idromassaggio, Sauna, Bagno di vapore, Tiepidarium): 10,00€.

Massaggi con fango nostra produzione: 20 / 30 €.

Massaggi: a partire da € 35€.

Sicuramente non sono aggiornati: al nostro ingresso ad Agosto 2020 (siamo 2 adulti ed 1 bambina) abbiamo speso in tutto 30€ ; ci hanno detto che la tariffa per gli adulti era di 14€ e di fatto ci hanno quasi regalato l’ingresso della bambina. Non ho invece informazioni su quelli che possano essere i prezzi aggiornati dei massaggi.

Come raggiungere Cervarezza e le sue Terme

Cervarezza può essere raggiunta in auto, moto o camper sia dalla costa ligure-toscana che da Reggio Emilia, semplicemente percorrendo la Statale 63 che da Aulla arriva a Reggio Emilia.

La Statale passa ad una manciata di km dallo stabilimento che si trova a solo una decina di km dal confine con la Toscana quindi il tragitto richiede circa un’ora da Reggio Emilia e poco meno di due ore dalla Spezia.