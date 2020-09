Spugna di luffa : cos’è , come si usa e dove comprarla

Se siete alla ricerca di un’alternativa naturale e plastic free alle spugne tradizionali, la spugna di luffa può essere quello che fa per voi. Scopriamo quindi insieme cos’è, i suoi usi ed i vantaggi che si hanno utilizzandola.

Da cosa si ricava e come si produce la spugna di luffa

La luffa si ricava dalla Luffa cilidrica o Luffa aegptica , una pianta dai frutti simili a cetrioli o zucche allungate che appena maturati sono commestibili ma, se si lasciano essiccare, danno vita alla nostra preziosa spugna vegetale.

La pianta di luffa ha origini orientali e il suo nome deriva dall’arabo “Louff” che indica proprio il nome della pianta dalla quale si ricava; da tempo viene coltivata anche in Italia, soprattutto in Sicilia e Sardegna, regioni dal clima più caldo (maggiori dettagli su wikipedia).

Per produrre spugne di luffa bisogna far essiccare i suoi frutti; in questo modo si verifica il processo di decomposizione della polpa e la sua trasformazione in tessuto fibroso.

Una volta eliminata la pelle del frutto, si ottiene una spugna leggermente abrasiva dalla forma cilindrica che può:

essere utilizzata così com’è per esfoliare la pelle sotto la doccia migliorando la circolazione. essere utilizzata per ricavare dei dischetti rotondi da destinare alla pulizia del viso, al posto dei classici dischetti di cotone o delle spugnette. essere utilizzata per ricavare dei pad rettangolari da trasformare in spugne per il lavaggio delle stoviglie.

Caratteristiche e vantaggi della spugna di luffa

Come risulta evidente dal processo di produzione, la spugna di luffa è un prodotto vegetale, naturale al 100% , biodegradabile e ipoallergenico.

La caratteristica principale della spugna di luffa è la sua delicata azione abrasiva che la rende indicata per:

esfoliare la pelle di corpo e viso delicatamente, migliorando il microcircolo, eliminando le cellule morte e permettendo alla cute di rigenerarsi.

detergere efficacemente stoviglie e superfici anche dallo sporco più secco ed incrostato.

In poche parole le spugne di luffa costituiscono un alternativa naturale e meno ambientalmente impattante alle spugne tradizionali di plastica.

Gli utilizzi della spugna di luffa sulla pelle

La spugna di luffa può essere utilizzata sia sul corpo che sul viso: è ideale anche per le pelli delicate, perché è ipoallergenica e naturale al 100% e può svolgere varie funzioni:

esfoliare delicatamente. preparare la pelle alla depilazione e rimuovere peli incarniti.

I modelli di spugna di luffa più indicati per l’uso sul corpo sono quelli di forma cilindrica dotati di coordino mentre quelli più indicati per il viso sono i dischetti piatti, sempre dotati di cordino. Su Amazon è possibile trovare sia le singole tipologie che dei pratici kit che contengono entrambi i modelli.

Esfoliazione delicata della pelle

Per utilizzare la spugna di luffa con questa finalità si consiglia di:

Spazzolate la pelle a secco con la spugna, entrare sotto la doccia e bagnare la pelle. Inumidire la spugna e aggiungere un detergente esfoliante. Massaggiare tutto il corpo con movimenti circolari e risciacquare con acqua tiepida. Applicare una crema idratante per evitare che la pelle si secchi dopo l’esfoliazione.

Massaggiare il corpo con la spugna di luffa migliora la microcircolazione sanguigna e rende la pelle più liscia e morbida.

Pre e post depilazione

La spugna di luffa può essere utilizzata anche per preparare la pelle alla depilazione e/o per rimuovere i peli incarniti.

Prima della depilazione può essere passata, a secco o inumidita, sulle zone da depilare; così facendo i peli si dispongono correttamente e quelli incarniti si liberano dalla pelle che li intrappola, pronti per essere estirpati.

Mezz’ora dopo la depilazione la spugna di luffa può essere utilizzata per evitare che i peli si infilino sotto la pelle, restando incastrati.

Gli utilizzi della spugna di luffa su stoviglie e superfici

Grazie al suo potere abrasivo, la spugna di luffa risulta indicata anche per la pulizia delle varie superfici di casa e per il lavaggio delle stoviglie particolarmente sporche.

A questo scopo possono essere utilizzate sia delle spugne di luffa usurate in precedenza utilizzate per viso e corpo che spugne nuove appositamente pensate, tipicamente dalla forma rettangolare.

Manutenzione e fine vita della spugna di luffa

Affinché la spugna di luffa si conservi bene, una volta utilizzata deve essere risciacquata con acqua, strizzata e lasciata asciugare, meglio se appesa ad un cordino in modo tale da non avere superfici d’appoggio potenzialmente più soggette alla formazione di muffa.

Può essere lavata anche in lavatrice: non si rovina ed è subito pronta all’uso.

Ed una volta che la spugna di luffa è usurata che si fa?

Le spugne utilizzate per viso e corpo, prima di essere gettate via, possono essere riutilizzate per il lavaggio delle stoviglie.

Mentre quelle destinate alle stoviglie, una volta a fine vita, possono essere conferite nella compostiera.

Cosa ve ne pare? Avete mai pensato di utilizzare questo tipo di spugna?