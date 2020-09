Luxury Summer Box Vanity Space : la mia esperienza ed opinioni

La mia prima esperienza con la Luxury Summer Box Vanity Space è terminata ed è a caldo che desidero raccontarvi di questo progetto, della mia esperienza e delle mie opinioni al riguardo.

In cosa consiste la Luxury Summer Box ?

Quello della Luxury Summer Box è un ambizioso progetto, organizzato e gestito impeccabilmente da Vanity Space Bio Blog in collaborazione con il noto e consolidato negozio partner Pure Green Lifestyle.

Luxury Summer Box 2018

Si tratta di un esclusivo ed originale cofanetto beauty in edizione limitata che contiene al suo interno una selezione di 8-10 prodotti di cosmesi, profumeria e accessori beauty di altissima gamma pensata per far risplendere la bellezza di ognuna di noi, valorizzandola nella sua naturalezza e dedicandole le giuste attenzioni attraverso la cura del nostro corpo.

Il prezzo di acquisto è solitamente nettamente inferiore al valore commerciale dei singoli prodotti: la metà, a volte addirittura quasi 1/3 !

Ma chi l’acquista si impegna a pubblicare sui propri social (Instagram e/o Facebook) foto e descrizioni sia della box che dei singoli prodotti in essa contenuti, secondo un calendario prestabilito.

Luxury Summer Box 2019

In ogni anno a partire dalla sua nascita (2018), è stato possibile prenotare le Luxury Summer Box a luglio tramite un annuncio nel gruppo Facebook Vanity Space Blog: ad aggiudicarsi le circa 200 box disponibili erano le più veloci a prenotarsi e le box andavano sold-out nel giro di pochi minuti!

Intenti & promesse della Luxury Summer Box 2020

Quest’anno, dopo un sondaggio per decidere le modalità di prenotazione della box, ha vinto la soluzione da me preferita: effettuare il pagamento direttamente sul sito Pure Green Lifestyle…tutto meno ansiogeno e più pratico cosicché sono riuscita ad acquistarla anch’io perché il tutto non si è risolto nel giro di pochi minuti ma nel giro di qualche giorno verso la fine di luglio. 😀

Le promesse della Summer Luxury Box di quest’anno erano:

Non una box prettamente estiva (per rispetto di chi quest’anno non ha potuto concedersi le vacanze) ma un mix di poche e selezionate referenze di lusso per allietare sia la fine dell’estate che l’autunno.

Focus sull’artigianalità, sul mondo dei profumi di nicchia e della cosmesi clean e ricercata, niente make-up.

Brand lussuosi e profumati provenienti dall’America, dall’Inghilterra, dal Marocco senza tralasciare l’artigianalità del nostro bel Paese.

Obiettivo: farci sentire tutte delle Principesse nonostante il periodo dure che tutti abbiamo affrontato.

Il tutto per un prezzo al pubblico è di 155€ spese di spedizione comprese per un valore totale di 425€ – spedizione a partire dal 13 Agosto, pubblicazioni a partire da fine Agosto.

Alla scoperta del contenuto della Luxury Summer Box 2020

Al ritorno da qualche giorno in Appennino ho trovato lei, la Luxury Summer Box, ad attendermi.

Una scatola enorme che, non appena aperta ha svelato un contenuto a dir poco meraviglioso, accompagnata da uno splendido messaggio.

Ogni volta che ti senti sopraffatta, ricorda di chi sei Figlia e raddrizza la Corona.

Quelli appena trascorsi sono stati mesi difficili per tutti e questa Box è stata composta con l’intento di risollevare il morale e regalare una piccola parentesi di serenità e di gioia con il gesto di prendersi cura di sé.

Obiettivo: ricordare a tutte che, nonostante i “fantasmi che ci accompagnano”, le paure, i dolori e le incertezze, dentro di noi regna una Principessa ben conscia del fatto che per creare una vita meravigliosa, serve rischiare e a volte si, fallire.

E che – qualsiasi cosa succeda – è con la sua energia che ritroveremo sempre la forza per rialzarci e lottare.

E’ quindi regalando un abbraccio a quella principessa interiore e con la promessa che ci impegneremo ad andare avanti con più fiducia e meno paura che adesso andiamo a scoprire in dettaglio cosa conteneva la box di quest’anno.

Sì perché all’interno di questo piccolo scrigno era davvero contenuta un’esclusiva selezione di prodotti, degni di essere considerati vere e proprie coccole principesche.

Thermal Cleansing Balm di Omorovicza.

Cerchietto o Fermacapelli Capim D’Oro.

Borsa Mare in paglia Marrakechshopdesign.

Box Evolve Beauty “Get Up and Glow Facial in a Box”.

Discovery Kit Hermetica – Clean Perfume Alchemy.

Extreme Jeunesse di Worldofbeauty-italia.

Maschera Viso Jolicosmetica.

Spray Solare SPF 50 di Nature’s – Bios Line.

Quaderno e penna.

Thermal Cleansing Balm di Omorovicza

Omorovicza è un brand ricco di storia e ricerca scientifica con sede a Budapest che sfrutta le proprietà curative delle acque termali ungheresi, scoperte più di 2000 anni fa.

Tra le centinaia di bagni termali ungheresi costruiti sui siti delle sorgenti curative esiste anche quello commissionato dalla famiglia Omorovicza nell’Ottocento a uno degli architetti più famosi della storia ungherese, Miklos Ybl: la bellissima spa Rácz, sul sito della più antica sorgente d’acqua della città risalente al XVI secolo.

La coppia formata da Stephen de Heinrich de Omorovicza e Margaret crea i propri prodotti utilizzando una rivoluzionaria tecnologia brevettata chiamata Hydro Mineral Transference™, sviluppata da un laboratorio vincitore del premio Nobel.

Con questo particolare processo, la struttura molecolare dell’acqua termale viene riconfigurata, in modo da rendere più assimilabile la potente miscela di minerali ed oligoelementi che naturalmente contiene.

Tra i prodotti realizzati con questa tecnologia il Thermal Cleansing Balm che abbiamo trovato nella box, un detergente viso unico con alla base una formulazione potente ma allo stesso tempo delicata, in grado di detergere e purificare la pelle, rimuovendo anche il make-up waterproof.

Grazie a un mix bilanciato di ingredienti attivi naturali ed idratanti, è in grado di rendere la pelle più morbida, levigata ed elastica.

Star della formulazione è senza ombra di dubbio il fango termale, che elimina efficacemente tutte le impurità svolgendo anche un’ottima azione detox. Ad esso si aggiungono:

un’alta concentrazione di minerali (calcio, zinco, rame e magnesio) che contribuiscono a rinforzare la barriera della pelle, a migliorare la produzione di collagene e a combattere i radicali liberi.

il prezioso ed esclusivo complesso “Pannon”, una miscela di Proteine e Vitamine, che permette alla cute ad assorbire al meglio tutti gli attivi benefici.

Cerchietto, Fermacapelli o orecchini Capim D’Oro

Per abbellire la nostra principessa interiore potevano forse mancare nella box gioielli ed accessori preziosi?! Ovviamente no, e la scelta di Elena e Luciana è caduta su qualcosa di molto, molto particolare: le creazioni artigianali firmate Capim D’Oro , un giovane marchio di gioielli in oro vegetale che nasce da un’attenta ricerca del materiale e dall’incontro con l’inconfondibile stile Made in Italy.

La designer Martina Levis, founder di Capim d’Oro, inizia a compiere i suoi primi passi nel 2011, importando dal Brasile il “capim dourado” già lavorato, ma è solo due anni più tardi, che dà vita a Roma al suo laboratorio.

Il “capim dourado” è una fibra naturale che cresce spontaneamente nella regione Jalapão dello stato brasiliano Tocantis. Inizialmente ha una colorazione verde e solo dopo un anno di maturazione assume l’inconfondibile color oro.

La pianta non deve essere colta quando ancora non è matura, poiché perderebbe la brillantezza che la contraddistingue, né quando il colore si brucia tendendo al rosso.

La lavorazione di questa fibra, eseguita da parte degli Indios senza sfruttare le risorse, dura diversi giorni: prima viene lavata e poi viene tenuta a riposo per permettere l’asciugatura.

Una volta seccata si selezionano gli steli e si catalogano per tipologie: il capim fino è il più prezioso e viene usato per i gioielli, mentre il capim grosso – più spesso e più lungo – è ideale per la realizzazione di borse e vasi.

Nella box era possibile trovare un fermacapelli, un cerchietto oppure degli orecchini; tre accessori solidali realizzati completamente a mano, perfetti per rendere prezioso qualsiasi outfit e donargli uno stile glamour e raffinato.

Nella foto potete vedere il cerchietto modello Petite che ho trovato io.

Borsa Mare Marrakechshopdesign

Tra i trend dell’estate 2020 sono state protagoniste le borse in paglia. Come non inserire quindi nella Summer Luxury Box la borsa in paglia più desiderata?! D’altra parte anche quando va al mare, una principessa lo fa con stile!

Ecco quindi che la scelta è caduta sulla borsa in paglia Marrakechshopdesign , intrecciata a mano da artigiani locali a Marrakech, utilizzando le foglie di palma, ecologiche e resistenti, seguendo i ritmi e le tradizioni.⠀

Pratica, fashion e solidale, questa borsa è perfetta sia per un pomeriggio in spiaggia che per una giornata in città, un accessorio ideale per dare al proprio look una ventata d’aria fresca. E poi diciamolo: i dettagli fucsia la rendono davvero perfetta per una principessa moderna.

È molto resistente e manterrà la sua forma per molti anni a venire, anche se indossata in caso di pioggia.⠀Leggera e flessibile, oltre al doppio manico fluo è dotata anche di 2 manici per portare la borsa a spalla, garantendo così il massimo comfort di trasporto.⠀

Box Evolve Beauty “Get Up and Glow Facial in a Box”

Coerente con la scelta di sostenere il più possibile l’artigianalità anche l’introduzione nella Summer Luxury Box del brand Evolve Beauty , originario del Hertfordshire in Inghilterra e caratterizzato dall’amorevole produzione a mano, in piccoli lotti sempre freschi, di cosmetici Green, Vegan e Cruelty Free.

La nostra scoperta di questo fantastico brand UK avverrà grazie alla “Get Up and Glow Facial in a Box” una piccola SPA racchiusa in una scatola che oltre ad una deliziosa fascia contiene:

Gentle Cleansing Melt – un lussuoso balsamo detergente che sono certa diventerà molto presto un “mai più senza”. Estremamente delicato, deterge regalando una pelle pulita, lenita e idratata. Al suo interno Olio di Baobab, Rosa Damascena, Vaniglia e acqua di Fiori d’Arancio.

– un lussuoso balsamo detergente che sono certa diventerà molto presto un “mai più senza”. Estremamente delicato, deterge regalando una pelle pulita, lenita e idratata. Al suo interno Olio di Baobab, Rosa Damascena, Vaniglia e acqua di Fiori d’Arancio. Miracle Mask – Maschera con acidi della frutta per una pelle visibilmente più liscia e rimpolpata. La Maca Peruviana, anti-age, promuove il rinnovamento cellulare e la luminosità della pelle mentre la Papaya, svolge una dolce esfoliazione enzimatica.

– Maschera con acidi della frutta per una pelle visibilmente più liscia e rimpolpata. La Maca Peruviana, anti-age, promuove il rinnovamento cellulare e la luminosità della pelle mentre la Papaya, svolge una dolce esfoliazione enzimatica. Hyaluronic Serum 200 – Un siero puro e trasparente adatto a tutti i tipi di pelle, vincitore di decine di Awards, idrata profondamente la pelle e rimpolpa le linee sottili. Arricchito con Rosa Damascena, succo di Aloe e Melograno BIO dalla spiccata azione antiossidanti.

– Un siero puro e trasparente adatto a tutti i tipi di pelle, vincitore di decine di Awards, idrata profondamente la pelle e rimpolpa le linee sottili. Arricchito con Rosa Damascena, succo di Aloe e Melograno BIO dalla spiccata azione antiossidanti. Hyaluronic Eye Complex – Grazie al Cetriolo e alle cellule staminali della Tuberosa promuove la riduzione di borse e gonfiori. Lenisce, rinfresca e tonifica. L’Acido Ialuronico aiuta a ridurre la profondità delle rughe donando uno sguardo più riposato.

– Grazie al Cetriolo e alle cellule staminali della Tuberosa promuove la riduzione di borse e gonfiori. Lenisce, rinfresca e tonifica. L’Acido Ialuronico aiuta a ridurre la profondità delle rughe donando uno sguardo più riposato. Daily Renew Facial Cream – Lussuosa crema formulata con una preziosa miscela di oli biologici puri e Acido Ialuronico, per una pelle dall’aspetto più giovane e fresco.

Discovery Kit Hermetica Clean Perfume Alchemy

All’interno della Luxury Summer Box anche il delizioso Discovery Kit firmato Hermetica – Clean Perfume Alchemy, con 13 fragranze molecolari degne di una principessa.

Parliamo di una collezione che trae ispirazione dall’antica pratica fiorentina dell’Alchimia e infatti, non per nulla il nome scelto per il brand è un chiaro riferimento ad alcuni scritti dell’antichità di Ermete Trismegisto, ovvero il Corpus Hermeticum.

Per Hermetica il profumo perfetto per ognuno di noi, è frutto del legame chimico tra le molecole di una fragranza e la pelle, di conseguenza John e Clara Molloy, founder del brand, hanno deciso di creare una collezione basata su formule ibride sviluppate da Symrise, utilizzando una tecnologia brevettata unica, Inoscent™ – una vera e propria rivoluzione nel settore dei profumi.

Le formule senza alcool rivelano immediatamente il cuore della fragranza, grazie alla chimica verde degli ingredienti e alle molecole rinnovabili.

Il kit trovato all’interno della Box altro non è che il risultato di questa moderna Alchimia, declinato in 4 collezioni:

Dry Waters dedicata ai “fiori metallici astratti” – 3 profumi che celebrano la quintessenza di un fiore: Rosa, Fiori d’Arancio e Loto – Rose Fire, Multilotus e Megaflowers. Emerald Stairways che trae ispirazione dalla celebre “Tavola Smeraldina”, uno degli elementi alchemici a cui fa riferimento il Corpus Hermeticum. Tre note simbolo di Vita, Natura ed Energia: Jade888, Spiceair e Greenlion. The Door, un’armonia di note legnose e sfaccettate che si snoda su 3 fragranze: Cedarise, Sandalsun e Patchoulight. Vertical Ambers, una meraviglia molecolare dove l’Ambra assume sfaccettature inaspettate. Simbolo di connessione tra la Terra e il Cosmo, tre fragranze che evocano perfettamente la spiritualità dell’Alchimia: Amberbee, Vertical Loud e Vaninight. SOURCE 1, il cuore di tutte le fragranze, il nucleo del marchio Hermetica, l’accordo di base. Una fragranza che può essere utilizzata da sola o mixata alle note precedenti per creare un blend unico e personalizzato.

Extreme Jeunesse di Worldofbeauty-italia

World of Beauty è l’artefice della crema viso idratante e anti-age (Day/Night) Extreme Jeunesse perfetta anche per le pelli più sensibili e capricciose inserita all’interno della Summer Luxury Box.

Nato nel 1969, è un marchio cosmeceutico Leader presente in 43 Paesi nel Mondo che offre una gamma di prodotti in grado di soddisfare tutti gli ambiti cosmetici, cosmeceutici, ayurvedici, aromaterapici e di make-up, destinati principalmente ai centri estetici e alle SPA.

Extreme Jeunesse è una crema viso perfetta soprattutto per le under 30. Ottima base trucco, a rapido assorbimento, migliora la capacità di mantenere l’idratazione della pelle oltre a svolgere una marcata azione anti-age, lasciando il viso levigato, uniforme e luminoso.

Al suo interno abbiamo, come Attivi Chiave:

Antarcticine – un esclusivo complesso naturale antartico di origine marina, composto da glicoproteine essenziali per la salute e bellezza dell’epidermide, ad azione ricostituente e rigenerante. Protegge dalla secchezza e grazie alle sue proprietà crioprotettive favorisce la coesione e la rigenerazione, riducendo la profondità delle rughe.

Estratto Fresco Bio di Camelia.

Estratto di Tè Verde Javanese- Le proprietà antiossidanti e antinfiammatorie del Tè Verde sono dovute all’alto contenuto di polifenoli, in particolare l’EGCG. Uno studio del 2001 sulla rivista Carcinogenesis ha dimostrato come, dopo l’esposizione alla luce solare, l’applicazione cutanea di EGCG possa ridurre efficacemente lo stress ossidativo del corpo e aumentare la sua attività enzimatica e aminoacidica, principalmente catalasi e glutatione.

Insomma, un pool di attivi che può aiutare a rallentare significativamente lo sviluppo di alcuni segni visivi dell’invecchiamento, in una crema perfetta per regalare a chi la usa vitalità e morbidezza, in poche parole una pelle principesca.

Maschera Viso Jolicosmetica

La maschera è quella coccola extra che dovremmo tutte regalare al nostro viso, almeno una volta a settimana, per mantenere la pelle idratata e luminosa, soprattutto in estate quando il caldo, l’umidità e il sole, lo espongono ad una dose extra di stress ossidativo.

Nella Summer Box non poteva quindi mancare una maschera viso ricca di preziosi ingredienti: la Maschera Jolicosmetica, nata dalla forza della Natura e, in particolare, dalle cellule staminali di una mela rara e preziosa che cresce in Svizzera.⠀

E’ un prodotto studiato per ottenere risultati visibili in termini di luminosità, elasticità ed idratazione della pelle.⠀La sua profumazione, estremamente delicata e piacevole, è il frutto di una sinergia di purissimi oli essenziali naturali.

Si presenta come un gel vellutato, leggero e fluido a rapido assorbimento, ricchissimo di estratti naturali, Acido Ialuronico ad alto e basso PM, N-Acetilglucosamina, Pantenolo, Eritritolo e Acido Fitico.

La caratteristica più importante di questo prodotto è la sua versatilità, infatti può essere utilizzata in due modi, che incontrano le possibilità di un ampio spettro di utilizzatori:

Sleeping Mask : la pelle di notte mette il turbo e le cellule cutanee sono più ricettive! Prima di coricarvi quindi, applicatela in modo uniforme sul viso pulito e quando sarà asciutta, coricatevi. La maschera coadiuverà la pelle nei suoi naturali meccanismi di rigenerazione. Al mattino, dopo averla risciacquata, noterete i risultati: pelle morbida, vellutata e fresca.

: la pelle di notte mette il turbo e le cellule cutanee sono più ricettive! Prima di coricarvi quindi, applicatela in modo uniforme sul viso pulito e quando sarà asciutta, coricatevi. La maschera coadiuverà la pelle nei suoi naturali meccanismi di rigenerazione. Al mattino, dopo averla risciacquata, noterete i risultati: pelle morbida, vellutata e fresca. Sheet Mask: dopo la detersione stendetene uno strato spesso su viso, collo e décolleté, evitando il contorno occhi e la bocca. Utilizzate una maschera in tnt monouso (online ne trovate a ottimo prezzo), preferibilmente inumidita con il vostro idrolato preferito per potenziarne l’effetto.In questo modo i principi attivi svolgeranno al meglio il loro lavoro. Tenetela in posa per 30 minuti, poi procedete al risciacquo.

Beauty tip: durante le giornate particolarmente calde, vi consiglio di conservare il prodotto in frigorifero, per ottenere una meravigliosa sferzata di freschezza.

Spray Solare SPF 50 di Nature’s – Bios Line

Esporsi al sole senza protezione, per molti di noi è solo un ricordo lontano.

Molto più informati e consapevoli, siamo infatti tutti ben consci del fatto che esporsi ai raggi solari in maniera sconsiderata, oltre a favorire l’insorgere di rughe e macchie, è anche il principale fattore di rischio per il melanoma cutaneo.

Va da sé quindi, che nella Summer Box non poteva certo mancare un valido SPF 50 firmato Nature’s, nato dall’esperienza di Bios Line, marchio Made in Italy dedicato alla fitocosmesi più avanzata.

Nature’s ha sviluppato una gamma di prodotti capace di offrire una protezione affidabile e adatta a tutta la famiglia, in grado di prendersi cura della pelle, anche quella più delicata dei bambini, favorendo un’abbronzatura perfetta e sicura.

Alla base di ogni formula c’è un sofisticato sistema schermante fotostabile ad ampio spettro, che racchiude filtri UVA, UVB e IR, per agire sui 3 fattori di rischio per la pelle.

I nuovi solari spray trasparenti di Nature’s vantano una texture trasparente e ultra-sottile, che si nebulizza finemente senza lasciare traccia.Possono essere usati anche sulla pelle bagnata, si spruzzano con estrema facilità e non è necessario spalmarli.

La bombola multiposizione permette una rapida applicazione anche nelle zone più difficili da raggiungere, anche capovolta.

Usare con costanza questo solare infuso con ingredienti calmanti e antiossidanti, oltre a proteggere la pelle prevenendo i danni causati dal fotoinvecchiamento, regala un’abbronzatura invidiabile ma soprattutto sana.

Quaderno e penna principeschi

Il nostro viaggio alla scoperta dei prodotti della Summer Luxury Box 2020 si conclude con due preziosi accessori pensati per permetterci di conoscere meglio il nostro “Se narrante” e creare complicità con noi stesse: una penna ed un quaderno con questa bella dedica:

Be yourself, Love who you are and Never give up your dreams.

Nel suo post Elena racconta che l’idea per questo quaderno corredato da una penna, si è materializzata nella sua testa qualche mese fa, ripescando da un vecchio scatolone la Smemoranda del suo ultimo anno di superiori.

In quel diario ha ritrovato la trascrizione del suo essere di allora: memorie, emozioni, desideri, disegni, poesie, amori, dolori e sogni nel cassetto.Pagine su pagine su pagine scritte dalle amiche. Una vera e propria opera teatrale, che rappresentava un pezzo della sua storia e custodiva una parte di quello che era stata.

Credo che ciascuna di noi possa ritrovarsi in questa immagine e condividere il fatto che sebbene oggi siamo diventate tutte adulte non siamo molto diverse, forse più mature e provate dalla vita ma ancora fedeli alle ragazze piene di sogni che siamo state.

Ed anche se viviamo nell’era della digitalizzazione e ad alcune potrebbe sembrare anacronistico, credo che dovremmo tutte seguire l’invito di Elena ovvero portare la punta della nostra principesca penna al foglio per dare voce ai nostri pensieri e alle nostre emozioni.

E conservare questo quaderno per poi rileggerlo in là negli anni, sarà come aprire un piccolo baule di ricordi in cui ritrovare la nostra parte più vera.

Cosa si impegna a fare esattamente chi acquista una Luxury Summer Box ?

Chi decide di acquistare una Luxury Summer Box ottiene una selezione di prodotti di lusso pagandola la metà e a volte addirittura quasi 1/3 del suo valore commerciale.

Ma in cambio si impegna a postare sui propri profili social (Instagram o Facebook o entrambi) le immagini con relative descrizioni della box e dei singoli prodotti in essa contenuti.

E ad interagire sugli analoghi post dei profili social di Vanity Space.

La pubblicazione deve avvenire secondo il calendario stabilito da Elena (il ritardo tollerato è di massimo una settimana) e rispettare le indicazioni ricevute sia per quanto riguarda i contenuti descrittivi che per quanto riguarda gli hashtag ed i tag.

Vi lascio a titolo esemplificativo il calendario e i contenuti di quest’anno così che possiate farvi un’idea:

Chi non rispetta le regole è oggetto delle sfuriate di Elena e della “persecuzione” delle ragazze che l’aiutano a monitorare che tutti i post pubblicati siano consoni alle aspettative.

Fino all’edizione dell’anno scorso l’esecuzione di tutte le foto era a carico dell’acquirente che, trattandosi di una box luxury, doveva garantire il rispetto di canoni estetici decorosi che spaziavano dai più banali (foto a fuoco ed in ambiente adeguatamente illuminato) ai più elaborati come la selezione dello sfondo (no rigoroso a pavimenti, copriletti e tovaglie) e di elementi decorativi allineati col tema della box e/o del prodotto.

Da quest’anno invece le cose si sono un po’ semplificate: Elena mette a disposizione delle partecipanti una cartella drive con il servizio fotografico completo e ciascuna può scegliere se fare le foto in autonomia, utilizzare quelle di repertorio o fare un mix di entrambe le opzioni.

Vale la pena di acquistare una Luxury Summer Box ? Le mie opinioni

Negli anni scorsi non ho mai considerato l’acquisto della Luxury Summer Box : non mi piaceva la “gara a chi ha il dito più veloce” per la prenotazione su Facebook e ho sempre pensato che le stringenti deadline di esecuzione foto e loro condivisione sui social fossero incompatibili con la mia vita lavorativa e familiare cosicché mi sono sempre astenuta.

Quest’anno però le cose sono cambiate: la prenotazione è accessibile anche per chi non è costantemente incollato ai social e l’esecuzione delle foto è facoltativa; l’unico impegno è quello quotidiano per preparare il post sui social secondo le indicazioni ricevute.

Il copy del testo descrittivo può essere preso dai post pubblicati da Elena (è sufficiente effettuare alcune minime correzioni) e quindi mi sento tranquillamente di dire che la cosa è assolutamente fattibile, anche se le vostre vite frenetiche vi lasciano poco tempo a disposizione.

La convenienza economica c’è (i prodotti ricevuti hanno un prezzo nettamente superiore a quanto pagato), l’unica remora può essere quella del fatto di ricevere prodotti che non servono o non interessino.

Ma anche a questo c’è stato rimedio: chi voleva sapere in anticipo il contenuto della box poteva mandare una mail e chiedere…io ho scelto la sorpresa per principio ma se la sorpresa non piace c’era modo di aggirarla.

In definitiva trovo che la Luxury Summer Box sia una bella occasione

per provare prodotti di lusso che altrimenti la maggior parte di noi difficilmente si concede.

scoprire nuovi brand artigianali e di nicchia.

fare un po’ di aggregazione all’interno del gruppo.

Inoltre, cosa che non è così facile da descrivere a parole, ricevere questa box non è stato solo ricevere un insieme di prodotti ma è stato come essere coinvolti in un viaggio emozionante alla ricerca del nuovo e del ricercato.

Quindi valuterò sicuramente di ripetere l’esperienza.

Voi invece ditemi…avevate già approfittato di questa iniziativa?

Fonti: Quasi tutte le foto, ad eccezione di quella del cerchietto, sono di proprietà di Vanity Space Blog.