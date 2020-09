I capelli secchi, opachi e rovinati sono spesso il regalo indesiderato post vacanze al mare ma la cheratina per capelli e i prodotti che la contengono possono essere un valido rimedio naturale. Vi va di scoprirla e scoprirli assieme?

La cheratina per capelli è una proteina prodotta naturalmente dal nostro corpo e spesso usata nel campo della cosmesi capelli per recuperare idratazione e giusto nutrimento.

Per questo motivo i prodotti per capelli a base di cheratina sono spesso consigliati per recuperare l’idratazione ed il giusto nutrimento del fusto del capello ma non tutti i prodotti sono validi allo stesso modo.

Obiettivo di questo articolo è quindi quello di capire insieme cos’è la cheratina per capelli, a cosa serve e come funziona e scoprire quali sono i prodotti capelli a base di cheratina davvero capaci di mantenere le promesse.

Che cos’è la cheratina per capelli e quali funzioni ha?

La cheratina è una proteina prodotta naturalmente dal nostro organismo e rappresenta il principale componente di unghie, peli e capelli.

I capelli sono infatti costituiti per il 65-95% da proteine solide (come cheratina e melanina) e per la parte restante da acqua, lipidi, pigmenti e oligoelementi.

Le cellule vitali dei capelli, salendo in superficie dagli strati più profondi del follicolo capillare, vanno tutte incontro alla cheratinizzazione, la fase finale della loro maturazione.

Le cellule cheratinizzate sono prive di vitalità, in quanto perdono il nucleo e si riempiono di cheratina, questa però ha la peculiarità di rendere resistenti i capelli e di proteggerli sia dagli agenti esterni naturali che da stress fisici, chimici e meccanici.

Capelli danneggiati vs Capelli sani (fonte Restivoil)

Un’ alta concentrazione di cheratina nei capelli fa sì che questi risultino perfettamente idratati, sani e nutriti. Al contrario capelli rovinati, spenti e opachi sono il riflesso di una situazione di carenza di cheratina.

I nemici della cheratina

L’uso di phon, piastre, tinte per capelli, decolorazioni e l’inquinamento fanno diminuire sensibilmente la cheratina e provocano sia un assottigliamento del fusto dei capelli che un rimpicciolimento del bulbo pilifero.

Altri nemici numero uno della cheratina possono essere il fumo, l’alcol, un’alimentazione sbagliata (troppo ricca di grassi animali o carente di vitamine, fibre o sali minerali), un dimagrimento drastico, l’eccessiva esposizione al sole, stress e stanchezza ed infine prodotti capelli eccessivamente aggressivi.

Spesso non ci si pensa ma anche uno shampoo e/o un balsamo eccessivamente aggressivi possono andare ad influire negativamente sui capelli, danneggiando la produzione ed il mantenimento della giusta percentuale di cheratina nei capelli.

Cosa fare per preservare e risanare i livelli di cheratina per capelli ?

La buona notizia è che possiamo preservare e risanare i livelli di cheratina nei capelli agendo su vari fronti: evitando trattamenti troppo aggressivi non necessari, proteggendo i capelli dal sole, con un’adeguata alimentazione ed anche con l’utilizzo di prodotti cosmetici specifici.

Lato alimentazione il suggerimento è quello di seguire una dieta sana ed equilibrata, ricca di frutta e verdura (in particolare cavolfiori e broccoli ricchi di vitamina B7, che gioca un ruolo importante nella produzione di cheratina), cereali e riso integrali, latticini poveri di grassi, uova e legumi.

Lato prodotti cosmetici arricchiti con cheratina per capelli nel corso degli anni l’offerta si è progressivamente ampliata arrivando ad includere anche tanti brand di cosmesi naturale e biologica. E la buona notizia è che scegliendo le linee di prodotti giusti i risultati si vedono!

Le migliori linee di prodotti con cheratina per capelli

Utilizzando prodotti arricchiti con cheratina per capelli, le piccole molecole di questa proteina penetrano nel fusto andando a nutrirlo, idratarlo e a ripararlo dall’interno.

E si ottengono importanti risultati in termini di resistenza, elasticità, idratazione e nutrizione profonda dei capelli.

Ecco perché, per te che sei interessata alla cheratina per capelli, adesso faremo una bella carrellata dei migliori prodotti naturali e biologici che la contengono.

Keratina Professional Hair Care Phytorelax

Phytorelax “Keratin Complex” è una linea di prodotti professionali per capelli che utilizza un complesso di cheratina liquida e sericina, capace di fissarsi sulla fibra capillare e di contrastare gli effetti di deterioramento causati dagli agenti esterni chimici e fisici.

La linea comprende: Shampoo ricostruzione (su Amazon), Balsamo Ristrutturante Istantaneo (su Amazon), Maschera ricostruzione (Amazon), Trattamento cheratinico anticrespo (Amazon) e Trattamento intensivo di ricostruzione (Amazon).

Novità di questa estate è il fatto che i due prodotti base con cheratina per capelli (shampoo e balsamo senza risciacquo) sono stati resi disponibili anche in un comodo formato viaggio da 100ml!

Ecco quindi che anziché essere solo un trattamento riparatore post-vacanze possono ora direttamente trasformarsi in un prodotto che ci accompagna anche in valigia. 🙂

Keratin Color Phytorelax

La linea Keratin Color Phytorelax è una delle novità di questa primavera 2020 ed è dedicata alla cura e protezione dei capelli tinti.

Si tratta di una vera e propria Haircare Routine di prodotti studiati per nutrire e proteggere la brillantezza del colore dalla radice alle punte.

Le formulazioni combinano la sinergia di 3 ingredienti eletti a proteggere il colore dei capelli e l’integrità della cheratina.

Cheratina Idrolizzata che svolge una funzione refilling della struttura danneggiata interna al capello.

Cocktail di Amminoacidi: che apportano nutrimento e protezione e ristrutturano e idratano la fibra dall’interno.

Sodium PCA: protegge ed esalta il colore.

La linea è composta da: Shampoo protezione colore, Balsamo protezione colore, Maschera protezione colore, 5 in 1 Maschera spray e Spray termoprotettore piastra & phon.

Linea riparatrice Biokap alla fitocheratina

Anche Biokap propone un’interessante linea di prodotti capelli a base di fitokeratina da riso, una speciale cheratina vegetale che crea una naturale barriera protettiva e ristrutturante sulla fibra capillare.

Indicata per il trattamento dei capelli secchi, sfibrati, fragili e con doppie punte, comprende:

Shampoo nutriente riparatore . Dalla formulazione con fitokeratina da riso potenziata da Olio di Mandorle Dolci, Ceramidi vegetali da olio di Oliva e succo di Aloe Vera, dona lucentezza e vitalità ai capelli fin dal primo lavaggio ed ha un’ azione idratante e lenitiva suo cuoio capelluto. Su Macrolibrarsi.

. Dalla formulazione con fitokeratina da riso potenziata da Olio di Mandorle Dolci, Ceramidi vegetali da olio di Oliva e succo di Aloe Vera, dona lucentezza e vitalità ai capelli fin dal primo lavaggio ed ha un’ azione idratante e lenitiva suo cuoio capelluto. Su Macrolibrarsi. Maschera nutriente riparatrice. Anch’essa formulata con fitokeratina da riso potenziata da Olio di Mandorle Dolci, Ceramidi vegetali da olio di Oliva e succo di Aloe Vera, contrasta la secchezza e ristruttura il capello, donandogli setosità e lucentezza. Su Macrolibrarsi.

Complementare, sebbene privo di cheratina, anche il Balsamo nutriente e districante Biokap: formulato con olio di jojoba e ceramidi vegetali, è l’ideale per nutrire e proteggere dalle aggressioni esterne i capelli oltre che per renderli lucenti, morbidi, vaporosi, facili da pettinare e per aiutare a combattere la formazione delle doppie punte. Su Macrolibrarsi.

Linea ristrutturante cheratinica Erbavoglio

Erbavoglio propone un’interessante linea di prodotti ristrutturanti cheratinici: Ozonelle. Questa linea comprende:

Shampoo ristrutturante alla cheratina . Si tratta di un prodotto dall’azione districante, lucidante e ristrutturante immediata che deterge delicatamente il capello senza impoverirne la barriera idrolipidica. La sua formulazione comprende Cheratina idrolizzata (riparatrice), Olio di Argan (ristrutturante/nutriente/anti-age), un derivato dell’Olio di Limnanthes Alba quaternizzato (condizionante/protettivo), Acido Jaluronico (riempitivo anti-age) e Allantoina (lenitiva anti-irritante). Su Sorgente Natura.

. Si tratta di un prodotto dall’azione districante, lucidante e ristrutturante immediata che deterge delicatamente il capello senza impoverirne la barriera idrolipidica. La sua formulazione comprende Cheratina idrolizzata (riparatrice), Olio di Argan (ristrutturante/nutriente/anti-age), un derivato dell’Olio di Limnanthes Alba quaternizzato (condizionante/protettivo), Acido Jaluronico (riempitivo anti-age) e Allantoina (lenitiva anti-irritante). Su Sorgente Natura. Maschera ristrutturante alla cheratina . Si tratta di un prodotto morbido e scorrevole che svolge un’azione districante, lucidante e ristrutturante immediata mentre ricostruisce e migliora la struttura capillare, condiziona il capello ed esercita un’azione anticrespo. La sua formulazione comprende Cheratina idrolizzata ad azione riparatrice, Olio di Argan al elevato potere ristrutturante e nutriente anti-age, un derivato dell’olio di Limnanthes Alba quaternizzato ad azione condizionante e protettiva e infine Olio di Lino dalle elevate proprietà ristrutturanti e lucidanti. Su Sorgente Natura.

. Si tratta di un prodotto morbido e scorrevole che svolge un’azione districante, lucidante e ristrutturante immediata mentre ricostruisce e migliora la struttura capillare, condiziona il capello ed esercita un’azione anticrespo. La sua formulazione comprende Cheratina idrolizzata ad azione riparatrice, Olio di Argan al elevato potere ristrutturante e nutriente anti-age, un derivato dell’olio di Limnanthes Alba quaternizzato ad azione condizionante e protettiva e infine Olio di Lino dalle elevate proprietà ristrutturanti e lucidanti. Su Sorgente Natura. Spray ricostruttore cheratinico. Si tratta di uno spray ad azione condizionante, districante, lucidante e ristrutturante immediata che può essere applicato senza risciacquo. La sua formulazione comprende Cheratina idrolizzata ad azione riparatrice, Olio di Argan ad elevato potere ristrutturante/nutriente/anti-age e un derivato dell’Olio di Limnanthes Alba quaternizzato ad azione condizionante e protettiva. Su Macrolibrarsi e Sorgente Natura.

Prodotti alla cheratina Esprit Equo

La linea Bio Hair Care Esprit Equo propone due prodotti pensati per restituire nutrimento e corpo ai capelli secchi e aridi:

Shampoo trattamento capelli secchi e inariditi . Aiuta ad idratare e ristrutturare i capelli grazie ad un’innovativa miscela fito-attiva di olio essenziale di rosmarino, estratto di lino alpino, acqua di rosa damascena e cheratina vegetale. Su Macrolibrarsi.

. Aiuta ad idratare e ristrutturare i capelli grazie ad un’innovativa miscela fito-attiva di olio essenziale di rosmarino, estratto di lino alpino, acqua di rosa damascena e cheratina vegetale. Su Macrolibrarsi. Shampoo trattamento capelli colorati o trattati . Aiuta a pulire delicatamente i capelli colorati o che hanno subito trattamenti grazie ad un’innovativa miscela fito-attiva di olio essenziale di lavanda, estratto di miglio, acqua di rosa damascena e cheratina vegetale. Su Macrolibrarsi.

. Aiuta a pulire delicatamente i capelli colorati o che hanno subito trattamenti grazie ad un’innovativa miscela fito-attiva di olio essenziale di lavanda, estratto di miglio, acqua di rosa damascena e cheratina vegetale. Su Macrolibrarsi. Balsamo crema nutriente e ristrutturante . Aiuta a restituire morbidezza e nutrimento grazie alla formulazione arricchita con olio di Argan, burro di Karité e fito-cheratina. Su Macrolibrarsi.

. Aiuta a restituire morbidezza e nutrimento grazie alla formulazione arricchita con olio di Argan, burro di Karité e fito-cheratina. Su Macrolibrarsi. Maschera idratante capelli crespi e inariditi. Si tratta di un trattamento intensivo idratante e protettivo con formulazione a base di Fito-cheratina, olio di argan, burro di karitè, olio di semi di lino biologici, proteine del riso. L’aggiunta di Betaina naturale in sinergia con Estratto di Aloe e Acido ialuronico idrata e lubrifica il cuoio capelluto riducendo problemi di desquamazione e prurito oltre a lasciare i capelli estremamente morbidi e lucenti. Su Macrolibrarsi.

Shampoo ristrutturante Parentesi Bio

Parentesi Bio propone uno shampoo ricostituente ed idratante a base di cheratina e semi di lino, formulato con il 99% di ingredienti di derivazione naturale e di origine biologica.

La sua formulazione comprende un mix di tensioattivi che lo rendono ideale per le pelli più sensibili (inclusi i bambini) mentre cheratina e semi di lino gli conferiscono proprietà ristrutturanti e aiutano a risanare la cheratina danneggiata da trattamenti aggressivi. Riesce a migliorare la resistenza del capello, la pettinabilità e la deposizione e ritenzione del colore di tinte su capelli danneggiati.

E’ disponibile su Gaia Natura e Macrolibrarsi.

Tra l’altro vi ricordo che su Gaia Natura, con il codice sconto goingnatural , potrete usufruire di uno sconto del 15% e spedizione gratuita (ordine minimo: 35€).

Linea alla cheratina Prime Organic

Prime Organic, all’interno della sua gamma di prodotti per la cura dei capelli certificati AIAB, ne propone diversi caratterizzati dalla presenza del fitocomplesso Nutrilan Keratin LM che aiuta a risanare la cheratina capillare ristrutturando le α-eliche delle fibre dei capelli con conseguente miglioramento della resistenza alla rottura dei capelli.

Parliamo di:

Shampoo ristrutturante e idratante con formulazione arricchita da estratto di equiseto bio, estratto di ortica bio e fitocomplesso Nutrilan Keratin LM. Su Macrolibrarsi.

con formulazione arricchita da estratto di equiseto bio, estratto di ortica bio e fitocomplesso Nutrilan Keratin LM. Su Macrolibrarsi. Balsamo ristrutturante e districante con formulazione arricchita da estratto di equiseto bio, estratto di ortica bio e fitocomplesso Nutrilan Keratin LM. Rinforza i capelli e ne aumenta la luminosità senza appesantirli. Su Macrolibrarsi.

con formulazione arricchita da estratto di equiseto bio, estratto di ortica bio e fitocomplesso Nutrilan Keratin LM. Rinforza i capelli e ne aumenta la luminosità senza appesantirli. Su Macrolibrarsi. Maschera ristrutturante con formulazione arricchita da estratto di equiseto bio, estratto di ortica bio e fitocomplesso Nutrilan Keratin LM. Dona forza, volume, lucentezza e leviga la superficie capillare aiutando a prevenire la formazione delle doppie punte. Su Macrolibrarsi.

con formulazione arricchita da estratto di equiseto bio, estratto di ortica bio e fitocomplesso Nutrilan Keratin LM. Dona forza, volume, lucentezza e leviga la superficie capillare aiutando a prevenire la formazione delle doppie punte. Su Macrolibrarsi. Spray capelli ristrutturante, levigante ed elasticizzante. Si tratta di un prodotto senza risciacquo dall’azione termoprotettrice nei confronti di piastra e phon; la sua formulazione comprende cheratina, microproteine di soia e riso e succo di aloe bio. Su Macrolibrarsi.

Con questo direi che la mia carrellata di prodotti naturali/biologici con cheratina per capelli sia conclusa ma sono curiosa di sapere: voi a quali linee di prodotti vi affidate?

Fatemelo sapere nei commenti. 🙂