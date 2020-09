PH Bio Green : i cosmetici solidi biologici di Lidl

Ph Bio Green è la nuova linea di cosmetici solidi di Lidl , comparsa sul volantino delle offerte proprio la scorsa settimana e disponibile nei negozi dal 27 Agosto.

Parliamo, come spesso accade, di una linea di cosmetici in edizione limitata, composta da prodotti per capelli, corpo e viso realizzati con ingredienti naturali e biologici e rispettosi dell’ambiente in quanto concentrati e plastic free.

Quali sono le caratteristiche dei cosmetici solidi PH Bio Green ?

I cosmetici solidi PH Bio Green possono vantare le seguenti certificazioni:

Vegan OK.

Bio Eco Cosmesi AIAB, a garanzia dell’uso di materie prime vegetali non allergizzanti e irritanti e l’impiego di prodotti agricoli e zootecnici da Agricoltura Biologica.

GMP (Good Manufacturing Practice) a garanzia di una produzione effettuata in ambienti sicuri e non contaminati.

Sono prodotti concentrati (0% acqua), prodotti in Italia da The Deck srl con ingredienti naturali e biologici, privi di allergeni.

E il packaging? E’ interamente realizzato in carta riciclata e quindi privo di plastica.

PH Bio Green : gamma prodotti e prezzi

Come possiamo vedere dal volantino Lidl la gamma prodotti PH Bio Green comprende al momento 9 referenze di cui 2 shampoo, 2 balsami capelli, 2 bagnodoccia, 2 olio corpo, 1 detergente viso; più in dettaglio:

PH Bio Green Shampoo per capelli secchi e sfibrati (40g per 3,49€).

PH Bio Green Shampoo per capelli grassi (40g per 3,49€).

PH Bio Green Balsamo per capelli secchi e sfibrati (40g per 3,49€).

PH Bio Green Balsamo per capelli grassi (40g per 3,49€).

PH Bio Green Bagnodoccia idratante (40g per 3,49€).

PH Bio Green Bagnodoccia nutriente (40g per 3,49€).

PH Bio Green Olio corpo idratante (40g per 3,99€).

PH Bio Green Olio Corpo nutriente (40g per 3,99€).

PH Bio Green Detergente viso purificante (40g per 3,99€).

Ottimi i prezzi che, oscillando tra gli 8,73 e 9,98€ per 100g, credo siano davvero imbattibili (facendo l’esempio del detergente solido quello Lamazuna ad esempio costa praticamente il triplo di quello Lidl).

PH Bio Green : caratteristiche dei prodotti ed INCI

Vediamo di approfondire, per quanto al momento possibile, la conoscenza con questi cosmetici solidi.

I cosmetici solidi per capelli

La gamma di cosmetici solidi per capelli Lidl comprende:

Shampoo per capelli secchi e sfibrati – con estratti di olio di grano, crusca e camelia.

Shampoo per capelli grassi – con estratti di menta e tea tree per pulire a fondo la cute (la menta ha proprietà disinfettanti e il tea tree è un buon antibatterico e antiodorante).

Balsamo per capelli secchi e sfibrati –

Balsamo per capelli grassi – con estratti di menta e tea tree che regolano il sebo in eccesso e aiutano a prevenire la forfora.

Modalità d’uso del balsamo solido: strofinare tra le mani con acqua calda, applicare sulle lunghezze dall’alto verso il basso, lasciare in posa per un paio di minuti e risciacquare con cura.

I bagnodoccia solidi

La gamma di bagnodoccia solidi Lidl comprende:

Bagnodoccia idratante – con estratti di arnica e iperico, la prima ha proprietà antinfiammatorie e lenitive mentre il secondo ha proprietà emollienti.

– con estratti di arnica e iperico, la prima ha proprietà antinfiammatorie e lenitive mentre il secondo ha proprietà emollienti. Bagnodoccia nutriente – con estratti di borragine e olio di oliva che, con la loro azione antiossidante e l’apporto di vitamina E permettono di contrastare l’invecchiamento cutaneo e di rigenerare la pelle secca.

Entrambe le formulazioni sono concentrate e studiate per detergere la pelle in modo delicato.

Gli olio corpo solidi

La gamma di olio corpo solidi Lidl comprende:

Olio corpo idratante – con estratti di arnica e iperico, la prima ha proprietà antinfiammatorie e lenitive mentre il secondo ha proprietà emollienti.

– con estratti di arnica e iperico, la prima ha proprietà antinfiammatorie e lenitive mentre il secondo ha proprietà emollienti. Olio corpo nutriente – con estratti di borragine e olio di oliva che, con la loro azione antiossidante e l’apporto di vitamina E permettono di contrastare l’invecchiamento cutaneo e di rigenerare la pelle secca.

Il detergente viso solido

Il detergente viso solido Lidl è studiato per purificare e pulire la pelle del viso grazie alla polvere di carbone che cattura le impurità cutanee provocate da smog, polveri sottili e fattori ambientali esterni.

Ha una formula concentrata ma è adatto anche per pelli sensibili.

La disponibilità dei prodotti PH Bio Green nei punti vendita Lidl

Come accennato poco fa, la linea PH Bio Green nasce per il momento come una edizione limitata e non è ancora dato sapere se diventerà parte della gamma di prodotti permanenti.

Mi sono recata in un punto vendita della mia città giovedì 27 Agosto all’ora di pranzo ed ho trovato un piccolo espositore già parzialmente saccheggiato: nessuna traccia degli shampoo e del balsamo per capelli secchi, pochissimi pezzi delle altre referenze.

Ho acquistato i due oli corpo, il bagnodoccia nutriente, il balsamo capelli grassi ed il detergente vio…direi abbastanza per farmi un’idea della validità della linea ed in seguito aggiornare questo post per raccontarvela.

Ecco qua, con questo direi di aver esaurito tutto quanto mi è dato sapere sulla nuova linea Lidl PH Bio Green.

Sono curiosa di scoprirne di più anche da voi nei commenti. 🙂