Libreria Montessoriana : dove acquistarla e come usarla bene

La libreria Montessoriana è sicuramente il miglior e più duraturo acquisto per bambini che una famiglia possa fare.

Noi ne siamo stati così soddisfatti che abbiamo deciso di condividere l’esperienza positiva anche con la famiglia di mia sorella, regalando loro una libreria Montessoriana per il battesimo del loro secondo figlio!

Mi chiedo quindi come mai io non ne abbia mai parlato tra queste pagine ma poniamo subito rimedio a questa mancanza. 🙂

E partiamo dalle basi…

Cos’è e com’è una libreria montessoriana ?

La libreria montessoriana altro non è che una libreria frontale ovvero una libreria che consenta di sistemare i libri in maniera longitudinale, secondo la copertina.

Ma quanti vantaggi ha una libreria frontale per un bambino? Pensiamoci un attimo…

i libri possono essere raggiunti più comodamente perché afferrabili per il lato lungo.

i libri sono riconoscibili dalla copertina, anche se non si è ancora capaci di leggere il titolo scritto sul lato della costola.

i libri sono riponibili al loro posto anche da mani poco esperte.

Insomma la libreria frontale è un inno all’autonomia del bambino, parola chiave del metodo montessori e motivo per cui questo tipo di libreria è stata denominata libreria montessoriana.

Altro fattore importante : la libreria montessoriana è un vero e proprio invito alla lettura perché rendendo possibile la selezione del libro in base alla copertina diventa un modo molto più accattivante per proporre la lettura anche ai piccolissimi.

Ecco perché, che abbiate una completa cameretta montessoriana o no, dotare la vostra casa di una libreria montessoriana è comunque uno splendido regalo per i piccoli di casa.

Che caratteristiche deve avere una buona libreria montessoriana ?

Oltre la costruzione strutturale che permetta di disporre i libri nel verso della copertina, una buona libreria montessoriana dovrebbe possedere alcune altre caratteristiche fondamentali:

un altezza tra 60 e 100 cm : questo consente ai bambini di arrivare a tutti i libri esposti in autonomia.

protezioni frontali che evitino la caduta dei libri ed angoli smussati, la sicurezza non è mai abbastanza.

scaffali / tasche sufficientemente grandi da permettere l’inserimento di libri di varie dimensioni, anche quelli maxi.

struttura quanto più possibile solida e stabile.

materiali naturali e atossici.

lavabile facilmente.

In questo articolo cercherò di proporvi una selezione di prodotti che rispettino questi criteri e che possibilmente non costino una fortuna!

La libreria montessoriana NON è per pochi : ecco tante proposte con prezzi per tutte le tasche

E’ opinione diffusa che la libreria montessoriana sia un articolo di arredamento che solo le famiglie più abbienti possono permettersi ma fortunatamente non è così: con un po’ di ricerche è davvero possibile trovare proposte per tutte le tasche.

Libreria montessoriana da Ikea

La prima proposta di libreria montessoriana low cost che ha iniziato a girare sul web era proprio di Ikea ed era…un portaspezie! Sì hai capito bene: lo scaffaletto portaspezie in legno BEKVÄM di Ikea (3,99€) è stato trasformato da migliaia di persone in una mensolina frontale per libri, magari utilizzando 2 o 3 pezzi (affiancati o incolonnati) per aumentare la capacità di stoccaggio. Questo finché non è uscito di produzione. 🙁

Al suo posto, sempre da IKEA, sono ora disponibili dei prodotti della linea FLISAT ovvero sia un espositore da terra che un elemento da parete.

Libreria montessoriana su Amazon

Su Amazon ho scovato varie soluzioni per la libreria montessoriana della cameretta del tuo bambino.

Libreria montessoriana su Amazon : le soluzioni da pavimento

Come prima proposta di libreria dal prezzo accessibile vi faccio vedere quella di Sobuy dal design molto neutro e quindi adatta a qualunque ambiente della casa, non solo alla stanza dei bambini. Si tratta proprio di quella che ho regalato a mia sorella; lei e la sua famiglia la usano da un paio d’anni e ne sono molto soddisfatti. Le dimensioni sono di 62 x 29 x 71 cm (altezza). Amazon.

Molto graziosa e dal prezzo accessibile anche la libreria Songmics: è in legno laccato bianco, con decorazioni a tema spazio ed ha 4 tasche in tessuto. Le misure di 62,5 x 28 x 60 cm la rendono adatta per la maggior parte degli ambienti, anche con spazio contenuto, ed è dotata di accessori anti-ribaltamento per fissarla alla parete. Amazon.

Un po’ più costose perchè paghiamo la carina decorazione delle tasche sono le librerie in tessuto 3 Sprouts. Sono disponibili con 4 diversi animali (gufo, leone, drago ed elefante) ed hanno dimensioni 61 x 63 x 25,4 cm. Amazon.



Passando alle librerie che non hanno parti in tessuto abbiamo due diversi modelli di libreria proposti da HOMFA, realizzate in MDF di livello E1 (quello certificato come a minor livello di emissioni) e fissabili alla parete. A differenziarle lo stile (più lineare la prima, più decorato la seconda) e le dimensioni (60×108,5×12 cm la prima e 80x118x12 cm la seconda) mentre il prezzo varia di pochi euro. (Amazon libreria 60×108 , libreria 80×118).

Per chi desideri qualcosa di un po’ più sognante che rimandi allo stile scandinavo, l’ideale potrebbe essere questa proposta di Atomosfera: una libreria montessoriana a forma di nuvola grigia, realizzata in legno MDF con rifinitura in lacca alla nitrocellulosa e piedi in legno di faggio. Dimensioni 50x100x18 cm. Amazon.

Impossibile infine non citare le librerie montessoriane Tidy Books (nelle foto la nostra), purtroppo quelle che richiedono un budget più alto, ma in definitiva anche le uniche che forniscono garanzie a tutto tondo sulla sicurezza dei materiali utilizzati: sono realizzate in legno di tiglio certificato FSC, verniciate con lacche a base d’acqua completamente inodore e a basso contenuto di COV. Sono disponibili in 3 colori (bianco, panna o grigio chiaro) e possono essere anche decorate con lettere in legno.

Le dimensioni compattissime (115x77x7 cm) le rendono perfette per qualunque angolo di casa. Sono disponibili anche su Amazon.

Interessanti anche le soluzioni miste in MDF pensate da Sobuy: parte inferiore contenitiva (con o senza cassetto) e parte superiore libreria montessoriana. La versione con casetto contenitivo misura L63xP30xA70 cm (Amazon) mentre quella a ripiano aperto misura L73xP30xA80 cm (Amazon).

Libreria montessoriana su Amazon : le soluzioni da appendere alla parete

Per chi non ha spazio a terra ma non vuole rinunciare all’idea di avere una libreria montessoriana , ecco alcune soluzioni da appendere al muro.

Realizzato in acrilico di alta qualità (spessore doppio di 5 mm e garanzia a vita) questo ripiano ha i bordi arrotondati, è lungo 42cm ed è acquistabile sia come prodotto singolo che in kit da 2pz. Amazon.

Carini anche i due modelli di mensole in legno proposti da Vencipo : hanno un formato 40cm x 7.5cm x 5cm, sono vendute in set da 2pz e sono complete di accessori di montaggio sia per pareti normali che in cartongesso. Amazon.

Interessanti anche le mensole in legno di rovere massiccio dipinto con vernice naturale trasparente. Sono disponibili in due diverse lunghezze, sono complete di accessori di montaggio e portano il marchio Sunlife Home. Amazon.

Belle ma decisamente dal prezzo più importante sono infine le mensole di legno a marchio AMINIY; sono disponibile in 3 misure (60/80/100×12×35cm) e 3 colori (bianco, verde, rosa e azzurro) cosa che le rende particolarmente indicate per l’arredo della stanza dei bambini. Amazon.

Da valutare infine anche la libreria da muro Sobuy. Realizzata in MDF con rivestimento in melamina bianco, ha 4 scaffali, è disponibile in due dimensioni (60x80x12 cm e 80x110x12 cm) e completa di accessori per il montaggio. Amazon.

Idea analoga quella proposta da Homfa. Anche lui dotato di 4 scaffali, misura 60x115x12 cm ed è sempre realizzato in MDF. Amazon.

Che dire infine di questa simpatica idea mista di Sobuy? Sotto scaffale e lavagna, sopra un ripiano di libreria montessoriana. Misure: 86x90x25 cm. Amazon.

Un portariviste che fa da piccola libreria montessoriana

Negli spazi piccoli o per chi desidera una mini libreria montessoriana aggiuntiva da tenere vicino al letto al divano, l’ideale può essere un portariviste con scomparti.

Molto carina ad esempio questa proposta di Festnight realizzata con un telaio metallico e giacinto d’acqua.

Non solo libreria montessoriana : le linee guida per creare un angolo lettura perfetto

La libreria, montessoriana o no, è sicuramente il punto cardine della creazione di un bell’angolo lettura per i vostri bambini ma non ne è sicuramente l’unico elemento.

Oltre che al mobilio bisognerà ad esempio prestare attenzione alla collocazione.

Leggere è un’attività rilassante e divertente, spesso da compiere in solitudine, quindi lo spazio scelto dovrebbe riflettere queste caratteristiche:

Essere un angolo tranquillo, lontano dalla tv.

Essere preferibilmente illuminato dalla luce naturale, vicino ad una finestra.

Essere confortevole e comodo sia per il bambino che per noi adulti che leggeremo insieme a lui. Via libera quindi a poltroncine e cuscinoni; questa, che è poi quella che vedete in foto, io ad esempio la ricomprerei mille volte…Chiara la utilizza ancora adesso che ha 6 anni!

Spero che questo articolo e le proposte riepilogate possano esservi utili nella scelta della vostra libreria montessoriana. Comunque, nel caso le idee contenute qui non vi bastino, ne trovate altre ancora in questa lista.

E mi raccomando, se ne scegliete una, fatemi sapere come va qui nei commenti: sono sicura che sarà utile a tante altre mamme e papà che passeranno di qua.