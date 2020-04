Spazzolini in bambù : guida alla scelta & all’acquisto

Oggi vorrei completare la panoramica sugli spazzolini ecologici presenti sul mercato con un post sugli spazzolini in bambù. 🙂

Spazzolini in bambù : perchè sceglierli

Gli spazzolini in bambù , inizialmente considerati come un vezzo eco-chic, stanno iniziando a prendere sempre più piede.

E i motivi della diffusione degli spazzolini in bambù sono semplici: costi bassi, reperibilità piuttosto semplice (sicuramente online ma anche nei punti vendita fisici ormai) e possibilità con il loro uso di contribuire con un normale gesto quotidiano alla salvaguardia dell’ambiente.

L’idea dietro al concept degli spazzolini in bambù è un vero e proprio ritorno al passato con una visione moderna: gli spazzolini da denti in materiali naturali risalgono agli albori della vita umana: siamo partiti con dei bastoncini in legno sfilacciati all’estremità (il primo reperto risale al 3000 a.C.) per poi evolverci nella seconda metà del 1700 verso spazzolini in osso e setole di cinghiale.

Nylon e plastica sono arrivati ben più tardi ovvero nel febbraio 1938 ad opera di Dupont.

Dietro alla scelta del bambù come materiale del manico, oggettive ragioni di sostenibilità ambientale: il bambù è il legno a più veloce crescita e miglior resa/ettaro del mondo.

La sua produttività è di 14 tonnellate per acro coltivato (contro le 8 tonnellate del maggior “concorrente”, il pino giallo americano), la sua coltivazione non richiede fertilizzanti ed ha grossi effetti sulla riduzione di CO2 dal momento che il bambù incamera quattro volte le emissioni di un gruppo di alberi di dimensioni simili!!

Non mancano inoltre i vantaggi per l’igiene (il bambù è naturalmente resistente ai batteri) e per la gestione del fine vita: il manico degli spazzolini in bambù può essere smaltito nell’umido o addirittura nella compostiera e il packaging è spesso in materiale riciclabile e plastic free.

Le setole degli spazzolini in bambù sono solitamente in Nylon 6, un materiale asettico e biodegradabile.

I marchi di spazzolini in bambù disponibili sul mercato

In commercio esistono ormai moltissimo marchi e modelli di spazzolini di bambù, sia per adulti che per i bambini.

E’ possibile ormai trovarli sia nei supermercati che nei negozi per l’igiene personale oltre che ovviamente online.

In questo paragrafo vi riporterò soltanto i marchi noti e che, per la dovizia di informazioni che rendono disponibili, sono tranquilla sul fatto che siano sicuri nell’uso; non credo valga la pena di risparmiare qualche centesimo per comprare spazzolini in bambù che magari sono prodotto usando collanti o vernici di dubbia origine.

Gli spazzolini in bambù Hydrophil

Hydrophyl è un’azienda di Amburgo che produce un’interessante linea di prodotti sostenibili per l’igiene orale tra cui degli spazzolini in bambù esteticamente molto gradevoli.

Gli spazzolini in bambù Hydrophil hanno corpo in bambù, setole in bio plastica derivante dall’olio di ricino ed il tocco di colore che li differenzia da altri brand è dato all’uso di sicure vernici Auro di origine vegetale.

Anche l’ancoraggio delle setole è realizzato con una tecnica sicura per la salute: all’interno della testa c’è una piccola rete in metallo che permette di attaccare le setole senza utilizzare colle o adesivi.

Il packaging infine è costituito da una scatolina in cartone riciclato dipinta con inchiostri vegetali e da una bustina protettiva interna in carta riciclabile e quindi è completamente plastic free.

Unteressanti anche altri prodotti della stessa gamma come il porta spazzolino e gli scovolini interdentali in bambù.

Ulteriore cosa apprezzabile di Hydrophil è il fatto che devolve il 10% dei profitti al progetto Viva con Agua, un gruppo di persone e organizzazioni che lavorano per garantire l’accesso di acqua potabile e di servizi igenico-sanitari di base a persone in tutto il mondo.

Gli spazzolini in bambù Humble Brush

Humble Brush è un’azienda svedese i cui spazzolini in bambù sono progettati da dentisti e prodotti su design svedese in Cina.

La superficie del manico degli spazzolini è trattata con cere naturali per migliorare la presa e le prestazioni igieniche degli spazzolini.

Le setole sono fissate alla testa dello spazzolino senza l’uso di collanti: al suo interno è inserita una rete metallica a cui vengono agganciate.

Gli spazzolini Humble Brush sono disponibili in Italia sia da Esselunga che online su Amazon.

Ultima cosa positiva degli spazzolini in bambù Humble Brush, il fatto che l’azienda destinano la metà dei ricavi delle vendite ai progetti della Humble Smile Foundation, una onlus che promuove la prevenzione e la cura dell’igiene orale dei bambini nelle aree più povere del pianeta, come il Mozambico, la Cambogia, o il Sudafrica.

Gli spazzolini in bambù Tea Natura

Degli spazzolini in bambù Tea Natura mi piace la dovizia di informazioni rese disponibili rispetto ad altri brand: il manico è appunto in bambù, le setole sono create da una miscela di bambù e nylon e sono inserite a forza non trattenute da colle sintetiche (il maggiore spessore della piegatura le trattiene nei fori), il packaging (scatola e sacchettino interno) è in carta/cartoncino riciclato riciclabile.

Altro dettaglio interessante: sul manico è prevista una casellina pensata per permettere ai vari membri della famiglia di riportare il proprio nome per riconoscere il proprio spazzolino. Specifico per completezza che il marchio è italiano ma lo spazzolino è prodotto in PRC.

Gli spazzolini in legno Mekalak – Made in Italy

Unico nel suo genere, che io sappia, lo spazzolino ecologico Mekalab ha un’impugnatura in legno di Ulivo certificato FSC e testina intercambiabile. Il manico viene prodotto nel laboratorio artigianale Mekalab in provincia di Vicenza mentre le testine sono realizzate dallo spazzolificio Piave della provincia di Padova cioè fondamentalmente sono le stesse degli spazzolini Silver Care.

L’intento di Mekalab è quello di offrire un’alternativa durevole e di alta qualità agli spazzolini realizzati in economico legno di bambù che spesso trascurano la componente “igienica”: l’impugnatura è realizzata in legno pregiato, resistente all’acqua, meccanicamente solido e dimensionalmente stabile, la testina è placcata in argento per assicurare l’eliminazione della carica batterica, la confezione che lo contiene è in vetro con tappo in sughero.



Gli spazzolini in legno Ocean 87 – Made in Italy

Prodotti dall’italiano Spazzolificio Piave, gli spazzolini ecologici Ocean 87 sono disponibili in tre modelli:

Spazzolino con testina intercambiabile e impugnatura in acetato di cellulosa.

Spazzolino con impugnatura in legno ma testina fissa con setole in nylon.

Spazzolino con impugnatura in legno ma testina fissa con setole naturali.

I modelli di spazzolino in legno sono riciclabili al 100% e dotati di setole medie arricchite con olio di semi di ricino; in un modello parliamo di setole naturali e nell’altro di setole in nylon da fonte rinnovabile.

Ache il packaging è green: un astuccio di cartone ricavato da fonti gestite in maniera responsabile.

Consigli pratici per la manutenzione degli spazzolini in bambù

Vi è un contro, però: è consigliabile asciugarlo dopo l’uso per evitare la formazione di muffe ed umidità, patine opache di batteri, rendendone difficoltosa la manutenzione.

Questa sensazione in realtà va man mano scemando con l’avanzare degli utilizzi. Una precauzione importante per salvaguardare lo spazzolino e renderlo più duraturo è quella di asciugarlo tutte le volte che finiamo di utilizzarlo per evitare la formazione di muffe (questo è normale in quanto, come tutte le sostanza organiche, il bambù risente, anche se in maniera ridotta, dell’umidità). Unica piccola nota dolente la composizione delle setole che purtroppo non ne permette il compostaggio; è quindi importante tagliarle prima di gettare il manico dello spazzolino nella raccolta dell’organico.

trovo un grosso difetto per chi come me soffre di Herpes labiale: forse la porosità lo rende poco igienico e difficile da lavare bene. Ho avuto in 3 settimane 3 episodi di Herpes labiale (contro 1-2 volte l’anno)

Le setole sono più morbide di quelli “classici”, è normale ?

Sì, in quanto solitamente le setole sono realizzate in Nylon.

Le setole di questo spazzolino sono realizzate con una bioplastica derivante dall’olio di ricino e quindi sono più morbide e tendono ad ammorbidirsi con gli utilizzi.

Ogni quanto tempo va cambiato lo spazzolino in bambù?

Solitamente si consiglia di cambiare questo tipo di spazzolino ogni tre mesi. Per non accorciare la sua durata è necessario, dopo averlo utilizzato, lasciarlo in luogo in cui possa asciugarsi completamente fino all’utilizzo successivo. In questo modo si evita la proliferazione batterica e la creazione di eventuali muffe.

Come smaltire correttamente gli spazzolini in bambù ?



Tutto nell’umido o nel compost, fatta eccezione per la testina con le setole che va riposta nel secco.

La testina può essere tagliata o spezzata !

Bamboo is a material that will keep best when stored dry, which is why enclosed toothbrush cups that may collect water are not recommended. We recommend that you keep your toothbrush in a open-air toothbrush holder or other dry area.

Bamboo is a natural material that will change appearance over time. The top portion of the bamboo which goes into your mouth may appear lighter and faded over time, which is normal and will not affect your brushing experience. Please reuse or compost the handle!

The bristles and handle should be disassembled for proper disposal.

E voi mi raccomando…fatemi sapere se conoscete altri spazzolini biodegradabili che io ho dimenticato…