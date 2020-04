Maquibeauty o Maquillalia Italia : esperienza d’acquisto e opinioni

Maquibeauty o Maquillalia Italia è uno shop online spagnolo di cui sento parlare da molti anni ma da cui finora non avevo mai effettuato acquisti.

Motivo? Lo avevo classificato come uno dei tanti negozi online dal vasto catalogo di prodotti beauty tradizionali low cost e non lo avevo quindi mai preso in considerazione per i miei acquisti.

Breve storia di Maquibeauty

In principio era Maquillalia , uno shop online nato nel 2009 in Spagna per riempire una nicchia di mercato: quella dei cosmetici di qualità a prezzi accessibili.

Ed è stato subito successo, anche in Italia e negli altri paesi europei. Il tutto grazie a:

vastità del catalogo (oltre 15.000 prodotti disponibili).

piattaforma semplice ed intuitiva.

possibilità di reperire a prezzi competitivi e senza il rischio di spese di dogana marchi che in Italia spesso non arrivano nemmeno ad essere commercializzati.

Maquillalia , che inizialmente era uno shop online esclusivamente in spagnolo, è stato rapidamente localizzato anche in Italia e lo shop online tradotto in italiano ha preso il nome di Maquibeauty mentre la rivendita e le spedizioni hanno continuato ad essere effettuati dalla Spagna.

La gamma prodotti Maquibeauty o Maquillalia Italia

Come accennato prima, il catalogo Maquibeauty comprende più di 15.000 prodotti e quasi 300 marchi.

Ho sempre sentito parlare di Maquibeauty relativamente ad acquisti di brand di cosmesi tradizionale come Babyliss, Beauty Formula, Bourjois, Byphasse, Essence, Catrice, Dermacol, Essie, Glov, Gosh, Garnier, Make up Revolution, Jeffree Star Cosmetics, Jouer, Jordana, Make up Obsession, Max Factor, Maybelline, Milani, Nabla, Nivea, Revlon, Remington, Revolution Pro, Revolution Skincare, Rimmel London, Sleek Makeup, Wet & Wild, W7.

Ma nelle scorse settimane di clausura, alla ricerca di shop online che vendessero i saponi e detergenti natirali Yope (che cercavo per la loro delicatezza sulle mani), li ho trovati ad ottimo prezzo proprio su Maquibeauty !

E mi si è aperto un mondo perché ho scoperto che Maquibeauty , accanto alla ricca selezione di prodotti di cosmesi tradizionale, ha anche una bella sezione Nature con prodotti di cosmesi naturale e biologica.

Machi disponibili: Alteya Organics, Andalou Naturals, Ben & Anna, Biofficina Toscana, Dr Botanicals, Ecocera, Ecotools, Garnier Bio, Kueshi, Madara, Martina Gebhardt, Nacomi, Naobay, Natura Siberica, Naturcos, OWN Candles, Oma Gertrude, Organic & Botanic, Organic Kitchen, Organic Shop, So Eco, Tiki Tahity, Vera and the Birds, Weleda e infine proprio Yope.

Ed anche una bella gamma di cosmetici coreani naturali : All Natural, Aromatica, Benton, Blithe, Klairs, Huanjisoo, Jumiso, Urang.

Insomma, avendo un po’ di tempo in più per navigare il sito Maquibeauty , mi sono resa conto che una parte della sua gamma prodotti faceva anche per me!

E che poteva anche essere interessante la loro sezione Outlet, con prodotti molto scontati in quanto a breve scadenza.

La mia esperienza di acquisto su Maquibeauty

Ho effettuato il mio primo ordine su Maquibeauty il 7 Aprile 2020, in piena crisi coronavirus, e l’ho visto arrivare alla porta di casa il 17 Aprile: 10 giorni calendario con Pasqua/Pasquetta di mezzo, in un periodo in cui i corrieri non sempre riescono a gestire tempestivamente le consegne…insomma un’ottima prestazione in termini di tempo di consegna.

La gestione dell’ordine è stata accompagnata da tutta una serie di email che mi ha continuamente tenuto aggiornata sullo stato di avanzamento, fino a farmi avere il codice di tracciabilità della spedizione. Gestione assolutamente apprezzata così come il fatto che nella mail che confermava l’avvenuta preparazione del pacco erano anche indicati i nominativi delle donne che l’avevano preparato, un dettaglio che ti fa sentire più vicino. 🙂

A pacco arrivato ho potuto inoltre apprezzarne la meticolosa preparazione ed il più che adeguato modo con cui i prodotti erano stati protetti onde evitarne danneggiamenti accidentali durante il viaggio.

Il pacco conteneva anche un campioncino Madara ed una mini confezione di caramelle Haribo che mia figlia ha prontamente requisito! 🙂

Insomma, quella su Maquibeauty è stata un’esperienza di acquisto più che soddisfacente, anche per me che fondamentalmente sono un’acquirente di prodotti di nicchia.

E penso che acquistare su Maquibeauty potrebbe piacere anche a voi lettori di questo blog e per diversi motivi:

Ampia selezione di prodotti naturali e biologici nella sezione Nature e Cosmetici coreani.

Disponibilità anche di brand di cosmesi naturale che in Italia sono poco o per nulla presenti.

Prezzi in vari casi nettamente inferiori a quelli a cui a cui siamo abituati negli shop online che frequentiamo.

Sezione Outlet con ulteriori importanti sconti sugli articoli di fine serie o a breve scadenza. Vero è che nel caso di questi ultimi non possiamo fare scorte ma se abbiamo bisogno di qualcosa da usare nell’immediato che si trova proprio in questa sezione è una bella fortuna (la data di scadenza è chiaramente indicata quindi si possono fare i conti sul se l’acquisto valga la pena o meno).

Il sito è molto maneggevole, colorato, semplice, con la possibilità di introdurre i prodotti preferiti sia nella wishlist che nel carrello. Il pagamento può anche essere fatto tramite Paypal, che solitamente è la mia scelta preferita.

Alcuni consigli per uno shopping soddisfacente su Maquibeauty

E’ vero che ho fatto al momento un solo ordine su Maquibeauty ma anche nella mia breve esperienza alcuni piccoli trucchetti per rendere l’esperienza di acquisto ancor più soddisfacente li ho individuati:

Prestare attenzione al peso dei prodotti inseriti nel carrello: le spese di spedizione per ordini da 0€ a 50€ sono pari a 4,99€ ma se si superano i 2 Kg vengono aggiunti 5€ per ogni kg extra. Stessa cosa avviene se si raggiungono i 50€ di spesa: l’extra di 5€/kg rimane quindi se si superano i 2kg le spedizioni non sono effettivamente gratuite. Seguire i canali social di Maquibeauty , sia perché sono godibili grazie ai continui e interessanti consigli di bellezza che forniscono sia perché è principalmente attraverso questi che vengono annunciati e spiegati i frequenti codici sconto e promozioni messi a disposizione sul sito. Se trovi un articolo con un prezzo interessante e sei sicuro di volerlo acquistare, non aspettare troppo a lungo: mi è capitato di inserire due articoli nel carrello la sera (pensando di approfittare dello sconto del 40% sul secondo che veniva offerto in quel momento) e di tornare per avanzare l’ordine al mattino…beh è successo che il prezzo di uno degli articoli era lievitato di 6€ rendendo così praticamente nullo lo sconto che pensavo di poter avere!

Voi avete già fatto acquisti su Maquibeauty ? Come vi siete trovati?