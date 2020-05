Salviette neonato : ecco come scegliere le migliori

Le salviette neonato sono un prodotto utilizzato quotidianamente, ripetutamente e senza risciacquo sulla pelle dei bambini, motivo per cui la loro scelta merita un’attenta riflessione.

In questo articolo volevo quindi nuovamente approfondire con voi i giusti criteri di scelta per le salviette neonato e aiutarvi a trovare una selezione dei migliori prodotti per composizione, delicatezza sulla pelle e impatto ambientale.

Dico nuovamente perché di salviette ecologiche e degli ingredienti da evitare nelle salviette avevamo già parlato anche diversi anni fa ma le cose sono talmente cambiate da allora che un aggiornamento è d’obbligo.

Salviette neonato : esigenza vera o indotta?

Partiamo da una riflessione : fino a non molto tempo fa le salviette neonato nemmeno esistevano eppure in pochi anni sono diventate uno strumento indispensabile per sostituire l’acqua nella pulizia del bebè ad ogni cambio pannolino.

Quello che dovrebbe essere un ausilio per i casi in cui ci si trova a fare il cambio in condizioni disagiate fuori casa, si è trasformato in una soluzione utilizzata quotidianamente anche tra le mura domestiche perché, ammettiamolo pure, pulire un bimbo lasciandolo sul fasciatoio è molto più comodo che portarlo ogni volta sotto l’acqua corrente.

Una comodità che costa cara un po’ a tutti: al portafoglio delle famiglie, all’ambiente ma anche alla futura salute dei bambini : non tutte le salviette neonate sono innocue, alcune nascondono al loro interno conservanti, fungicidi, profumi, siliconi e paraffina, ecco perché è importante sapere quali ingredienti tenere d’occhio quando si sceglie di acquistarle ed anche non dimenticare che sono un prodotto da usare occasionalmente e non con continuità.

Gli ingredienti da tenere d’occhio nella scelta delle salviette neonato

La formulazione delle salviette neonato è per la maggior parte costituita da acqua sterilizzata a cui si aggiungono agenti lavanti, emollienti, emulsionanti, conservanti e profumo; più questi ingredienti sono verso la fine dell’INCI, minore è la loro presenza in percentuale nella formulazione.

Nel parlare di ingredienti da evitare qualcuno potrebbe dire che stiamo parlando di dosi infinitesimali di cui è inutile preoccuparsi.

Vero, ma solo se delle salviette neonato facciamo un uso occasionale, diverso se ne facciamo un uso quotidiano nei primi 1-2 anni di vita del bambino. Da non dimenticare poi il potenziale effetto accumulo con le sostanze contenute negli altri prodotti per l’igiene del neonato.

I conservanti

La funzione dei conservanti nelle salviette neonato è quella di permettere la loro conservazione per mesi (e anche anni) senza che nell’umido si sviluppino batteri e muffe.

I conservanti da evitare sono i :

parabeni (ad es. Butil, metil, isobutil): molto usati in passato, sono stati via via abbandonati in quanto considerati sospetti interferenti endocrini e quindi assolutamente da evitare nei prodotti bambini.

(ad es. Butil, metil, isobutil): molto usati in passato, sono stati via via abbandonati in quanto considerati sospetti interferenti endocrini e quindi assolutamente da evitare nei prodotti bambini. fenossietanolo : è un altro conservante accusato di agire come perturbatore endocrino, sconsigliato dall’Agenzia per la sicurezza francese perché ha evidenziato un potenziale rischio per i bambini sotto i 3 anni (ve ne ho parlato anche nel post fenossietanolo nei cosmetici per bambini).

: è un altro conservante accusato di agire come perturbatore endocrino, sconsigliato dall’Agenzia per la sicurezza francese perché ha evidenziato un potenziale rischio per i bambini sotto i 3 anni (ve ne ho parlato anche nel post fenossietanolo nei cosmetici per bambini). cessori di formaldeide (ad es. Dmdm hydantoin o Imida zolidinyl urea).

Gli emollienti e gli emulsionanti

Altri ingredienti da evitare nella formulazione delle salviette neonato sono gli emollienti sintetici (siliconi, talco e paraffina): utilizzati per donare un’illusoria sensazione di pelle morbida, non apportano una reale idratazione ma creano una patina che occlude la pelle.

Assolutamente da preferire gli emollienti naturali come aloe, camomilla, orzo, olio di oliva.

Tra gli emulsionanti sono da evitare i peg (il più diffuso è il Peg-40 Hydrogenated Castor Oil): aumentano la permeabilità della pelle facilitando l’assimilazione di eventuali altre sostanze nocive presenti.

Il profumo

E l’adorabile profumo delle salviette neonato, che rimane sulla pelle ed annusiamo così volentieri?

Nasconde anche lui delle insidie: la legge non impone di distinguere i profumi naturali da quelli sintetici ed entrambi possono avere degli effetti collaterali.

I profumi sintetici (specie limonene e geraniol, i più largamente utilizzati) possono essere causa di allergie.

Ma bisogna prestare attenzione anche olii essenziali o agli estratti naturali che possono contenere sostanze allergenizzanti come limonene o linalool.

Gli studi comparativi sulla sicurezza delle salviette neonato

Sono solo io a preoccuparmi della sicurezza delle salviette neonato? Ovviamente no: per questo articolo mi sono ispirata a:

Speciale de Il Salvagente sulle salviette imbevute per il cambio (agosto 2012) : analisi di 15 marche presenti sul mercato italiano.

Studio francese del 2013 in cui sono analizzati i 10 marchi più diffusi sul loro mercato (Femininbio).

Test Altroconsumo di Agosto 2019 : analisi di 30 marche presenti in Italia.

Il Salvagente (gennaio 2020): puntata ZeroTruffe.

Cosa ci raccontano questi test? Che i classici marchi che siamo abituati a vedere sugli scaffali spesso non sono, per l’uno o per l’altro ingrediente, sicuri al 100% come saremmo portati a pensare!

Le migliori salviette neonato secondo Altroconsumo

Vi riporto con piacere gli esiti del recente test comparativo di Altroconsumo sulle salviette neonato.

A sorpresa, almeno per me, migliore del test sono risultate le salviette neonato Fresh & Clean Baby Comfort che sono caratterizzate da una buona formulazione, un packaging comodo, prezzo abbordabile (poco più di 2€ per 72 salviette) e facile reperibilità nella grande distribuzione oltre che su Amazon.

Nella fascia di qualità ottima troviamo altri prodotti facilmente reperibil e privi di ingredienti sconsigliati.

Le salviette neonato Hipp viso e mani sono morbide e soffici, sbiancate senza cloro nonchè caratterizzate da una formula sviluppata per minimizzare il rischio di allergie (no paraffina, profumo, oli eterici, alcol, saponi, parabeni, siliconi, coloranti, a pH neutro per la pelle).

Hanno un prezzo abbordabile e le si trova anche su Amazon (formato pocket e formato tradizionale).

Le salviette neonato Fria baby Sensation, sono caratterizzate da una formulazione cremosa con burro di Karitè ideale per pelli delicate e sensibili ed arricchita da estratti di Camomilla e Calendula da agricoltura biologica.

Sono prive di parabeni, PEG, alcool, fenossietanolo, siliconi, allergeni e facilmente reperibili anche su Amazon sia in pacco singolo che multiplo.

Le salviette neonato detergenti Chicco sono caratterizzate da una formula specifica per pelli sensibili: senza profumo, parabeni, fenossietanolo, alcool, sapone e arricchita con bisabololo ed estratto lenitivo di fiore di loto.

Sono facilmente reperibili anche su Amazon (confezione singola e pacco multiplo).

Le salviette neonato Naty Eco sono realizzate in materiale vegetale rinnovabile sbiancato senza cloro e imbevute con il 98,5% di acqua pura arricchita da estratti di aloe vera e camomilla, lenitivi e idratanti.

Sono prive di profumo (a eccezione delle salviette leggermente profumate), sostanze chimiche nocive, OGM e la loro formulazione è certificata da AB Vincotte. Molto diffuse negli shop online di cosmesi naturale, sono anche reperibili su Amazon.

Nella fascia di qualità buona troviamo alcuni marchi di cosmesi naturale:

Le salviette neonato Biogenya baby eco natural ad esempio sono in puro cotone (quindi 100% biodegradabili) e con formulazione conforme al Disciplinare ECO-CERT® per la Cosmesi Eco-Biologica quindi senza PEG, Parabeni, Saponi alcalini, Siliconi.

Sono facilmente reperibili nei punti vendita fisici e online, incluso Amazon (confezione singola e pacco multiplo).

Le salviette neonato La Saponaria sono realizzate con un tessuto completamente biodegradabile, prive di profumo e imbevute con una lozione di soli ingredienti naturali ed estratti biologici: tensioattivi di origine vegetale, estratti di calendula camomilla e melissa, olio di oliva e bisabololo.

La loro confezione da 20 salviette è principalmente disponibile negli shop online di cosmesi naturale come Macrolibrarsi , Primobio e Sorgente Natura.

Le salviette neonato Erbolario salvietta dei piccoli sono realizzate in soffice tessuto-non-tessuto e imbibite con un’emulsione fluida superdelicata che racchiude le virtù dell’estratto di Calendula biologico e quelli di Malva e Camomilla biologici.

Prive di siliconi, parabeni, coloranti e petrolati sono principalmente reperibili nelle erboristerie.

E infine, come miglior acquisto, abbiamo le salviette neonato Cosmia Baby Freschezza su cui onestamente non ho trovato molte informazioni online né ho avuto l’occasione di vederle in commercio.

Altre buone salviette neonato non citate nel test Altroconsumo

Ottimo il test di Altroconsumo che ci fornisce diverse opzioni sicure per i nostri piccoli ma mi sembra giusto farvi notare che esistono ulteriori marche di salviette neonato che meritano attenzione.

Tra queste le salviette neonato Anthyllis realizzate in morbido tessuto biodegradabile e compostabile, Made in Italy e dalla delicata formulazione certificata ICEA arricchita con estratto di Camomilla di Calendula e glicerina da Agricoltura Biologica.

Sono un prodotto privo di Parabeni, Sles, Sls, Alcool Etilico e Fenossietanolo, adatto non solo per il cambio ma anche per la pulizia di mani e viso.

Sono reperibili nei negozi online di cosmesi naturale come Macrolibrarsi.

Altra proposta con buon INCI facilmente reperibile nella grande distribuzione è costituita dalle salviette neonato Naturaverde Bio : sono realizzate in viscosa, un tessuto di origine vegetale 100% biodegradabile e caratterizzate lozione certificata ICEA arricchita con estratto di calendula e acqua di camomilla, dalle note proprietà lenitive e idratanti.

Si tratta di un prodotto multiuso, ideale anche per la detersione di viso e manine. Oltre che nelle catene di prodotti per l’igiene della persona, sono acquistabili in multipacco su Amazon.

Da non dimenticare anche le salviette neonato Biricco Officina Naturae : sono realizzate con un tessuto composto da fibre biodegradabili, made in Italy e dalla formulazione certificata ICEA, vegan, delicata e naturale.

Sono facilmente reperibili negli shop online di cosmesi naturale come Primobio, Macrolibrarsi e Sorgente Natura.

Meno note ma non per questo meno interessanti le salviette neonato Tidoo. Realizzate in un tessuto non tessuto di Tencel® certificato FSC biodegradabile e compostabile al 100%, hanno una composizione dermatologicamente testata e certificata Ecocert e Cosmos Natural costituita per il 98,9% da ingredienti di origine naturale, tra cui calendula biologica ad azione lenitiva ed estratto di aloe vera ad azione rinfrescante.

Prive di sapone, alcool e fenossietanolo possono essere utilizzate sia per il cambio pannolino che per la detergenza di viso, mani e corpo.

Sono disponibili sia nella versione senza profumo di cui vi ho lasciato l’INCI che nella versione profumata. Entrambe acquistabili su Sorgente Natura: senza profumo , con profumo.

Con questo direi che la mia carrellata di salviette neonato affidabili sia conclusa ma invito davvero caldamente chiunque di voi abbia a disposizione altre informazioni a contribuire qui sotto: mi farebbe davvero piacere se questo diventasse un post in continuo aggiornamento grazie alle vostre informazioni!! 🙂

