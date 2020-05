Educare le nostre bambine ad eseguire una corretta igiene intima fin da piccole è importante perchè evita loro irritazioni o peggio infezioni ma…come scegliere il detergente intimo bambina adatto?

Ammetto di non aver prestato particolare attenzione a questo argomento fino a non molto tempo fa. Pensavo infatti, utilizzando detergenti intimi delicati e biologici di fare comunque una scelta corretta; ho intuito di sbagliarmi solo quando mia figlia a iniziato ogni tanto a lamentarsi di bruciore in fase di detersione, con prodotti che invece a me non davano alcun fastidio.

E così, documentandomi un po’ meglio, ho capito che stavo proprio sbagliando: il detergente intimo bambina non deve essere lo stesso della mamma e in questo articolo vi spiegherò perchè.

Ad ogni età il suo pH e quindi il suo detergente intimo

A seconda delle fasi della vita di una donna, il canale della cervice ha un diverso pH.

Cos’è il pH? Un indicatore dell’acidità di una sostanza o di un tessuto, espressa come concentrazione di ioni idrogeno (H):

valori di pH da 0 a 6 sono acidi.

il valore di pH 7 è neutro.

valori di pH superiori a 7 sono alcalini.

Nelle bambine in età prepubere il pH è tendenzialmente neutro, soprattutto nelle bambine più piccole, perché il livello di ormoni estrogeni è molto basso e vi è una scarsa presenza di lattobacilli, i microrganismi benefici che producono acido lattico ovvero la sostanza che, avvicinandosi alla pubertà e successivamente in età fertile, mantiene stabile l’acidità del canale della vagina.

A cosa serve l’acidità naturale dell’ambiente vaginale? A creare un ambiente in cui i batteri che causano malattie crescono con difficoltà e si riproducono a fatica.

Nella bambina questa acidità è in via di costruzione così come le difese immunitarie e il pH vaginale è circa neutro. Ciò significa che in condizioni normali è indicato l’uso di un detergente intimo bambina a pH neutro mentre, nel caso si vogliano ridurre le occasioni di rischio di irritazione e di infezione, è al massimo indicato un detergente intimo leggermente acido (fino a 5,5), in quanto un prodotto più acido provocherebbe bruciore e irritazione.

Durante la pubertà (cioè a partire da circa 9 anni e per tutta l’adolescenza) l’acidità aumenta perché i livelli ormonali iniziano ad innalzarsi e quindi per l’uso quotidiano è indicato un detergente con pH debolmente acido (5.5).

In età fertile il pH, grazie alla presenza degli estrogeni, è acido (tra 3.5 e 4.5) e consente un’efficace protezione contro i batteri. In questa fase della vita il pH subisce variazioni in due momenti fondamentali: durante la gravidanza diventa ancora più acido (arriva a livelli vicini al 3,5) mentre durante il ciclo mestruale l’acidità tende a diminuire leggermente.

In menopausa, col brusco calo della produzione di estrogeni, il pH perde di acidità fino a diventare neutro.

Considerando che una bambina in età prepubere ha solitamente una mamma in età fertile ecco spiegato il motivo per cui il detergente intimo bambina non deve essere lo stesso della mamma.

Le caratteristiche del detergente intimo bambina ideale

Come abbiamo spiegato finora il pH è il primo indicatore per capire se state scegliendo bene il detergente intimo bambina è il pH:

pH neutro o pari a 7: dai 3-4 anni fino all’inizio della pubertà (9 anni circa).

pH debolmente acido (5,5): dai circa 9 anni a tutta l’adolescenza.

Il detergente intimo bambina può essere leggermente più acido (pari a 5.5 anziché 7 o pari a 4.5 anziché 5.5) nei periodi in cui sia necessario trattare piccoli fastidi (quali prurito, arrossamenti e bruciori) o prevenire infiammazioni e proliferare di batteri/funghi (magari dopo un trattamento antibiotico).

Altre condidizioni che la formulazione di un detergente intimo bambina deve soddisfare:

contenere tensioattivi ad azione extradelicata (oggi ad esempio sono disponibili i glutammati, tensioattivi di origine vegetale, di nuova generazione, che sono caratterizzati da una buona tollerabilità cutanea).

contenere estratti e componenti naturali dalle proprietà emollienti, lenitive e idratanti. Tipicamente parliamo di Malva, Calendula, Avena e Proteine del riso (che favoriscono e mantengono l’elasticità di cute e mucose).

meglio se senza profumazione.

Gli estratti naturali di Calendula officinalis e di Malva sylvestris garantiscono, oltre a proprietà emollienti e rinfrescanti, un’efficace azione antinfiammatoria, antibatterica e antimicotica motivo per cui sono spesso utilizzati nella prevenzione e nel trattamento di piccoli fastidi quali prurito e bruciore intimo.

In particolare:

L’ estratto di Malva con le sue proprietà antimicrobiche, calmanti ed emollienti svolge una spiccata azione rinfrescante e protettiva contro gli agenti irritanti perché, a contatto con la pelle e la mucosa intima, forma uno strato idrico che riduce la secchezza e l’esfoliazione.

con le sue proprietà antimicrobiche, calmanti ed emollienti svolge una spiccata azione rinfrescante e protettiva contro gli agenti irritanti perché, a contatto con la pelle e la mucosa intima, forma uno strato idrico che riduce la secchezza e l’esfoliazione. L’estratto di Calendula lenisce le infiammazioni cutanee e della mucosa e ha una piacevole azione rinfrescante. È particolarmente indicata per la cura della mucosa delicata e soggetta a facili irritazioni tipica dell’infanzia.

L’estratto di avena è particolarmente adatto alla cute e alle mucose della bambina in quanto svolge un’attività profondamente idratante, decongestionante, emolliente e antiossidante.

Mentre le Proteine del riso tonificano ed esercitano un’intensa azione lenitiva e addolcente che previene la disidratazione della pelle. Idratano, nutrono e proteggono cute e mucose mantenendole vitali ed elastiche.

Quale detergente intimo bambina compro? E dove lo trovo?

Dopo aver capito che il detergente intimo bambina non è una necessità creata dai maghi del marketing ma un’esigenza reale, ho iniziato a studiare le caratteristiche dei detergenti intimi bambina proposti sul mercato e onestamente sono rimasta un po’ stupita: quasi tutti i detergenti intimi bambina proposti sul mercato non hanno pH 7 ma pH che vanno da 5.5 a 4.5 quindi ad esempio non sono adatti all’uso quotidiano su una bimba di 6 anni come la mia. Inoltre molti hanno liste di ingredienti contenenti derivati del petrolio e sostanze scarsamente biodegradabili che io eviterei.

Ma se scorrete con me i marchi ed i dati che ho raccolto vedrete che trovare un detergente intimo bambina che rispetti le specifiche elencate prima sarà più semplice.

Detergente intimo bambina a pH 7 : per l’uso quotidiano da 3 a 8 / 9 anni

Trovare un detergente intimo bambina avente pH 7 è difficile, davvero pochi sono quelli proposti sul mercato ed ancora meno quelli con un INCI che mii sentirei di consigliare; ho deciso di presentarvi tutti quelli di cui sono a conoscenza ma solo tre sono quelli che considero preferibili: Alkemilla Piccole Donne e Nathia Dermo Intimo Baby.

Detergente intimo Alkagin Girl

Alkagyn Girl è un intimo protettivo a pH neutro per bambine, formulato con estratto di Peonia ricco in tannini e flavonoidi ad azione lenitiva e privo di parabeni, SLS, SLES, coloranti e derivati del grano.

L’INCI presenta varie sostanze a pallino rosso come derivati del petrolio (PEG), sostanze sintetiche scarsamente biodegradabili ed anche il Triclosan un potenziale interferente endocrino. Alla luce di questo è un prodotto che non vi consiglierei come il miglior detergente intimo bambina ma nel caso vi interessi comunque vi lascio il link a cui trovarlo su Amazon.

Detergente intimo Alkemilla Piccole Donne – CONSIGLIATO!

Il detergente intimo Alkemilla Piccole Donne è caratterizzato da un ph 7 che lo rende ideale per l’igiene intima quotidiana delle bambine piccole. La sua formulazione certificata bio AIAB contiene aloe vera bio, estratto di malva, estratto di foglie di lamponi, amido di riso bio ed ha per questo proprietà rinfrescanti, emollienti, lenitive e riequilibranti.

L’INCI è privo di ingredienti a pallino rosso come PEG, EDTA, parabeni, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, siliconi o petrolati.

Si tratta proprio del prodotto che ho scelto per l’igiene intima di mia figlia e ci stiamo trovando molto bene. Lo potete trovare su Macrolibrarsi.

Detergente intimo pH 6.5 Ammania Italia – CONSIGLIATO!

Il detergente intimo bambina pH 6.5 Ammania Italia è caratterizzato da una consistenza in mousse e da una formulazione pensata apposta per garantire un’azione idratante, rinfrescante e protettiva a donne in menopausa e bambine.

Oltre ad una miscela di tensioattivi delicati e completamente naturali contiene:

Echinacea – cicatrizzante, anti infettivo e riepitelizzante.

Aloe Vera – lenitiva, cicatrizzante e epitelizzante.

Acido ialuronico – idratante, lubrificante, anti infiammatorio e rigenerante.

Rosa centifoglia – antisettica, aromatizzante e lenitiva.

Vitamina E – antiossidante ed immunostimolante.

Non contiene parabeni, SLS, SLES, siliconi, isotiazolinoni e EDTA. L’INCI è praticamente perfetto e il detergente si può reperire su Amazon.

Detergente intimo Bionike Triderm Lenitivo

Bionike Triderm Lenitivo è un detergente intimo a ph 7 indicato sia per l’igiene delle bambine che delle donne in età matura e menopausa. La sua formulazione è a base di tensioattivi non aggressivi ed è arricchita con sostanze idratanti e lenitive: Alfa-Bisabololo (componente dell’olio essenziale di camomilla, svolge azione lenitiva contro irritazioni e arrossamenti), Acqua distillata di Fiordaliso (lenitiva e disarrossante), Acqua distillata di Mirto (lenitiva e calmante degli arrossamenti).

Questo detergente intimo ha il vantaggio della facile reperibilità in farmacie, parafarmacie e nelle aree cosmesi del supermercato ma la sua formulazione purtroppo contiene diversi ingredienti a pallino rosso: derivati petroliferi (PEG) e sostanze scarsamente biodegradabili.

Lo potete trovare anche su Amazon, sia nel formato da 250ml che da 500ml, ma non è sicuramente il primo prodotto che vi consiglierei come detergente intimo bambina.

Detergente intimo Dermogella Intima Lenitiva

Dermogella Intima Lenitiva è un detergente intimo a ph neutro (ph 7) indicato in caso di irritazioni da secchezza vaginale e per le bambine in età prepubere.

Grazie al Bisabololo, derivato naturale della Camomilla, svolge un’efficace azione lenitiva ed emolliente mentre l’estratto di Magnolia biondii, ricco di flavonoidi, ridona freschezza e attenua le irritazioni legate alla secchezza vaginale.

Ha dalla sua la facile reperibilità nei negozi specializzati per l’igiene della persona ed il prezzo contenuto, tuttavia la sua formulazione ha diversi ingredienti a pallino rosso (un derivato petrolifero (PEG) e un conservante cessore di formaldeide) motivo per cui non è la mia prima scelta come detergente intimo bambina migliore.

Detergente intimo Keva – CONSIGLIATO!

Keva è un detergente intimo a pH 6.8 con formulazione a base di estratto di Hamamelis virginiana, Pantenolo, olio essenziale di Timo ed estratto di Malva; priva di SLES, SLS, parabeni e coloranti.

E’ consigliato per le donne in menopausa o in caso di secchezza vaginale ma grazie al suo pH elevato può trovare applicazione anche nelle bambine in età prepubere.

La sua formulazione priva di ingredienti a pallino rosso ed il prezzo accessibile (viene venduto in un abbondante flacone da 500ml) me lo fa inserire tra i detergenti intimi bambina consigliati. Può essere acquistato anche su Amazon.

Detergente intimo Nathia – CONSIGLIATO!

Nathia Dermo Intimo Baby ph 6.5 è un detergente indicato per le zone intime del neonato e dei bambino in quanto mantiene l’equilibrio fisiologico della cute. La sua formula presenta sostanze selezionate per la loro attività delicata sulle zone più sensibili, è priva di profumazione ed è caratterizzata dall’esclusivo BIOECOLIA®, un oligosaccaride di derivazione naturale in grado di rispettare la microflora delle parti intime e favorirne l’equilibrio prevenendo possibili arrossamenti e irritazioni.

L’INCI è praticamente perfetto, lo si trova su Macrolibrarsi.

Detergente intimo Saugella Poligyn

Saugella Poligyn è un detergente intimo a pH neutro a base di estratto di Camomilla, per un’efficace azione lenitiva ed emolliente. Il suo pH neutro è indicato in caso di prurito e bruciore a tutte le età e per l’uso quotidiano in menopausa.

Anche in questo caso la formulazione contiene ingredienti a pallino rosso come derivati petroliferi (PEG) e coloranti quindi ancora una volta devo dire che questo non è il tipo di prodotto che vi consiglierei come detergente intimo bambina. In ogni caso se vi interessa potete trovarlo su Amazon.

Detergente intimo bambina a pH 5.5 : per l’uso quotidiano da 9 a 12 anni e per prevenire/lenire irritazioni da 3 a 8 anni

Trovare un detergente intimo bambina a pH 5.5 è relativamente semplice e la maggior parte di quelli che ho analizzato ha anche un bell’INCI. Si tratta spesso di prodotti indicati come utilizzabili da tutta la famiglia.

Detergente intimo delicato Bjobj – CONSIGLIATO!

Il detergente intimo delicato Bjobj è caratterizzato da spiccate proprietà lenitive, rinfrescanti e deodoranti. Grazie agli estratti vegetali contenuti (tra cui avena, camomilla e tea tree) ha una naturale azione lenitivo-calmante e purificante che lo rende ideale per la detergenza quotidiana.

L’INCI è completamente privo di ingredienti a pallino rosso e il detergente può essere reperito su Amazon.

Detergente intimo Deovit ph 5.5

Detergente Intimo pH 5.5 è un prodotto per l’uso in Pre-Adolescenza , formulato con Malva, Calendula e Vitamina E ad azione calmante e rinfrescante per proteggere le mucose genitali rispettandone il corretto pH. E’ dermatologicamente testato su pelli sensibili e privo di oli minerali, parabeni, allergeni, coloranti, SLS e SLES.

Non sono però riuscita a trovarne l’INCI online quindi non saprei esprimermi sulla sua validità da questo punto di vista.

Detergente intimo Euphidra Amido Mio

Euphidra Amido Mio detergente intimo idratante è un detergente indicato per la detersione intima di tutta la famiglia; ha pH fisiologico 5,5 ed è arricchito con proteine del riso, betaina e pantenolo quindi sarebbe teoricamente indicato anche come detergente intimo bambina.

Peccato per la formulazione con vari ingredienti di derivazione petrolifera a doppio pallino rosso (PEG) che io personalmente preferisco evitare.

Nel caso a voi interessi lo potete trovare su Amazon.

Detergente intimo Greenatural Sensitive – CONSIGLIATO!

Il detergente intimo sensitive Greenatural è ideale per la detersione di tutta la famiglia: col pH 5.5 risulta delicato sulle mucose ed ha ha proprietà emollienti, lenitive e protettive. La sua formulazione certificata AIAB comprende succo di aloe vera biologica, estratti di viola del pensiero ed estratti della radice di altea; l’aggiunta di olio essenziale di clementina gli regala un lieve profumo agrumato.

Il suo INCI è privo di ingredienti a pallino rosso ed è reperibile su Macrolibrarsi.

Detergente intimo L’Amande Eco Bio – ph 5.5 – CONSIGLIATO!

Il detergente intimo L’Amande Bio ha pH 5.5 ed è formulato con ingredienti delicati che lo rendono ideale per tutta la famiglia.

La formulazione certificata ICEA è caratterizzata da una miscela umettante di pantenolo, sorbitolo, glucosio e aminoacidi ed arriccita con estratti biologici di té verde, zenzero e limone dalle proprietà antiossidanti e rigeneranti; la profumazione è fresca e agrumata con note di limone, arancio dolce e limetta.

L’INCI è privo di ingredienti a pallino rosso e il detergente può essere reperito su Amazon.

Detergente intimo Dermandé Purecare Little Girls

Il detergente intimo con camomilla è indicato per l’igiene quotidiana femminile. La sua formula extra-delicata agli estratti di camomilla, dalle note proprietà addolcenti, previene fastidi e irritazioni. Pensato anche per la cute delicata delle bambine e per le pelli più sensibili.

L’INCI di questo detergente intimo inizia bene ma poi degenera con diversi ingredienti a pallino rosso: due derivati petroliferi (PEG), una sostanza limitata dalla legge (Cocamide Dea , può generare in particolari condizioni nitrosoammine) e un sequestrante inquinante. Per questi motivi sicuramente non lo annovero tra i migliori detergenti intimi bambini.

Detergente intimo Nebiolina – CONSIGLIATO!



Il detergente intimo delicato Nebiolina è un prodotto dermoaffine all’avena con pH 5.2 ideale per l’igiene intima di tutta la famiglia.

La sua formulazione comprende un detergente a base di Olio di Oliva biologico, un emolliente derivato anch’esso dall’Olio di Oliva ed è completata da estratto d’Avena biologica (emolliente e idratante) e Glicerina. Non contiene sapone, parabeni, fenossietanolo, alcool, SLS, SLES, PEG, coloranti, silicone e paraffina.

L’INCI privo di ingredienti a pallino rosso lo rende un detergente intimo bambina perfetto. E’ disponibile su Macrolibrarsi.

Detergente intimo bambina Verdesativa – CONSIGLIATO!

Il detergente intimo delicato e lenitivo bambini Verdesativa è caratterizzato da un ph 5/5.5 ed è studiato appositamente per la pelle delicata dei bambini.

La sua formulazione è ricca di materie prime naturali e tensioattivi di origine vegetale (zucchero, proteine del grano, amido di mais), che esercitano una delicata ed efficace azione lavante. Non contiene sapone, solfati, o altre materie prime potenzialmente dannose.

Si pone come obiettivo quello di garantire una detersione delicata, svolgere un’azione rinfrescante e antibatterica e formare una naturale barriera protettiva contro le irritazioni senza alterare il ph fisiologico delle zone intime.

Il suo INCI verde me lo fa inserire tra i detergenti bambina consigliati. Potete reperirlo su Macrolibrarsi.

Detergente intimo bambina a pH 4.5 / 5 : per previniere/lenire irritazioni da 9 a 12 anni

Detergente intimo Tantum Rosa

Il detergente intimo Tantum Rosa per l’uso quotidiano in situazioni in cui si desidera prevenire l’insorgenza di arrossamenti e piccoli fastidi intimi.

La sua formulazione comprende sostanze ad azione idratante ed emolliente che aiutano a preservare lo strato idrolipidico della pelle senza alterare le naturali difese unite a sostanze naturali ad azione lenitiva, idratante ed emolliente: estratto di Calendula ad azione lenitiva, olio di Enotera lenitivo ed antipruriginoso, lichene islandico antibatterico.

L’unico pallino rosso dell’inci è dovuto al tensioattivo scarsamente biodegradabile in seconda posizione. Lo potete trovare su Amazon.

Detergente intimo Saugella Girl

Il detergente intimo Saugella Girl è un prodotto protettivo ed emolliente che contiene:estratti di Malva sylvestris e Calendula officinalis (dall’azione antinfiammatoria, rinfrescante e lenitiva), proteine del riso che lasciano la pelle idratata ed elastica, latte di avena che lascia le mucose idratate e decongestionate.

Grazie al suo pH 4.5 è indicato per le bambine in età prepuberale che hanno spesso fastidi e prurito nell’area vulvare dovuti ad abitudini scorrette.

La sua formulazione è priva di parabeni ma contiene alcuni ingredienti a pallino rosso: derivati petroliferi (PEG), tensioattivi sintetici, sequestranti e coloranti. Per questo motivo non rientra tra le mie prime scelte come detergente intimo bambina ma nel caso vi interessi potete reperirlo su Amazon.

Detergente intimo Derigyn Girl

Il detergente intimo Derigyn Girl è caratterizzato da una formulazione a base di tensioattivi delicati, arricchita da estratti naturali di camomilla e malva, dalle note proprietà emollienti, lenitive e idratanti.

E’ un prodotto indicato per l’igiene intima quotidiana delle pelli sensibili e delicate di bambine e pre-adolescenti ma non avendone trovato l’INCI non riesco onestamente a pronunciarmi sulla sua validità quindi ve lo cito solo per dovere di completezza.

Il giusto detergente intimo bambina non basta : le altre linee guida per favorire e insegnare una corretta igiene intima

Per evitare infiammazioni nella zona genitale, che se trascurate possono portare a problemi più seri, l’igiene intima deve diventare fin dall’infanzia un piccolo grande gesto di quotidiana prevenzione.

Una corretta igiene intima infantile non è solo basata sulla scelta del miglior detergente intimo bambina ma passa anche attraverso tante altre buone pratiche:

INSEGNARE ALLA BAMBINA LE REGOLE PER UNA CORRETTA DETERSIONE

Non è mai troppo presto per insegnare a propria figlia il modo corretto di lavare le sue zone intime ovvero che è bene:

Lavare le mani prima di iniziare la detersione, non frettolosamente ma dedicando a questa operazione almeno un minuto, sfregando bene e ripetutamente, insistendo su palmo, dorso e tra le dita. Effettuare la detersione in senso antero-posteriore, cioè con movimento che va dall’orifizio dell’uretra a quello dell’ano per non favorire il trasporto di germi intestinali nell’area vulvare. Anche in fase di asciugatura va mantenuto lo stesso senso. Lavare le mani anche al termine della detersione.

ABBIGLIAMENTO

Evitare pantaloni stretti, troppo aderenti e in tessuti sintetici che non lascino respirare la cute: in questo modo si evita di far aumentare eccessivamente la sudorazione e la temperatura della regione genitale favorendo l’instaurarsi di infezioni.

Far indossare mutandine in puro cotone, preferibilmente bianco e senza laccetti o pizzetti o bottoncini che possano provocare irritazioni.

Cambiare le mutandine tutti i giorni.

Scegliere costumi in cui il tassello a contatto con la zona vulvare sia di puro cotone e in cui gli elastici non tirino troppo (piuttosto meglio una taglia in più.

Dopo il bagno, che sia al mare o in piscina, far cambiare subito il costumino sostituendolo con uno asciutto: farlo asciugare addosso favorisce l’umidità delle zone intime e facilita la crescita di batteri.

ALIMENTAZIONE

Un’alimentazione sana migliora l’ossigenazione dei tessuti e contribuisce a mantenerne il tono e l’elasticità. In particolare abituarsi a mangiare tanta frutta e verdura sin da piccola e i cosiddetti prodotti “probiotici” (yogurt e altri latticini arricchiti con fermenti lattici) può influire sull’ecosistema del colon, migliorandone la funzionalità e aumentando le difese contro i diversi agenti infettivi intestinali. Un intestino regolare ha dirette ripercussioni sul benessere intimo.

Con questo direi di aver esaurito tutti i miei tips & tricks per la scelta del detergente intimo bambina ma sono curiosa…voi come vi comportate al riguardo? Fatemelo sapere nei commenti!

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link. A te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.

