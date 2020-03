La Saponaria cosmetica consapevole : focus sul brand e sui prodotti

Oggi vorrei parlarvi di una piccola azienda italiana produttrice di cosmesi artigianale e solidale: La Saponaria.

Questo articolo era datato 2012, periodo in cui La Saponaria iniziava a farsi conoscere nel mondo dei consumatori attenti alla cosmesi naturale tra cui ero presente anche io! Quanti anni sono passati e quante evoluzioni ho visto fare a questo brand ed è quindi con grande piacere che 8 anni dopo – nel 2020 – mi decido ad aggiornare completamente questo post.

Storia de La Saponaria

La storia de La Saponaria è la storia di una passione, una passione che cresce nel tempo, si trasforma in un lavoro e matura di anno in anno come i suoi fondatori, Lucia Genangeli e Luigi Panaroni, e la famiglia che insieme hanno formato.

Luigi è un chimico, appassionato di saponi e della loro autoproduzione fin da bambino.

Lucia è laureata in comunicazione & marketing, da sempre attiva nel mondo dell’associazionismo e dell’economia solidale; è l’anima brillante e creativa che ha spinto Luigi a fare i suoi primi esperimenti nella soffitta di casa, con la supervisione ed i consigli di nonna Gina: è così che sono nati i loro primi saponi in cui si fondono saperi antichi e voglia di sperimentare nuove soluzioni ed ingredienti ecologici e sostenibili.

E’ nel 2006 che Lucia e Luigi iniziano a partecipare a mercatini e fiere di prodotti artigianali locali e a collaborare con il Gruppo di Acquisto solidale di Pesaro; è proprio grazie alla fiducia degli amici e delle persone che lo compongono che decidono di provare a trasformare la loro passione in lavoro: indicono un crowdfunding e raccolgono la somma necessaria all’avvio del loro laboratorio.

E così nel 2007, dopo mille peripezie burocratiche, inaugurano il loro micro-laboratorio a impatto zero : auto-costruiscono molte delle attrezzature e degli arredi prediligendo materiali e strumenti di recupero tant’è che alcuni macchinari provengono da una piccola bottega di cosmetici tradizionali che chiude la sua attività proprio in quel periodo. Non solo, iniziano ad organizzare corsi e attività per divulgare l’arte della saponificazione casalinga e della creazione di cosmetici ecobio.

Gli anni immediatamente successivi sono quelli della nascita delle prime collaborazioni a km 0 con piccoli agricoltori che coltivano con amore e senza chimica gli ingredienti base delle creazioni La Saponaria (lavanda, calendula, olio extravergine di oliva) e delle prime produzioni conto terzi.

E’ nel 2012 che nascono i primi cosmetici a marchio La Saponaria (lo scrub lemongrass e menta con ingredienti del commercio equo solidale e lo shampoo ai semi di lino) e iniziano ad affacciarsi in alcuni negozi.

L’interesse di alcuni media per l’attività de La Saponaria inizia nel 2013 e da allora è una continua crescita.

Tra creme, saponi e shampoo in pochi anni lo spazio non basta più e nel 2014 viene inaugurato il nuovo laboratorio a Vallefoglia (PU), un vecchio stabile ristrutturato secondo i criteri del risparmio energetico e dotato di nuovi macchinari.

A fine 2015 La Saponaria festeggia l’inaugurazione del primo eco-store, il suo spaccio aziendale La Saponaria.

E a settembre 2018, poco dopo i festeggiamenti dei 10 anni di attività, viene inaugurato anche il nuovo store Biostorie a Bologna, un luogo pensato come posto dove fermarsi per scoprire la storia e la filiera dei cosmetici La Saponaria, avere consulenze individuali e creare i propri cosmetici personalizzati.

E mentre la gamma prodotti è in continua crescita ed evoluzione Lucia e Luigi pubblicano

nel 2016 il loro primo libro dedicato all’autoproduzione di saponi naturali : Saponi Naturali fai da te.

a fine 2019 il loro secondo libro, Il primo sapone non si scorda mai, la ristampa aggiornata del primo, piena di ricette dettagliate e ricco di foto.

La gamma prodotti La Saponaria

Lo accennavo all’inizio: col passare degli anni la gamma prodotti La Saponaria è passata dalla semplice produzione di sapone naturale fino a comprendere creme, shampoo, bagno doccia, oli da massaggio, tutti prodotti artigianalmente partendo da olio extravergine di oliva ed ingredienti biologici ed equosolidali.

E’ molto bello notare come spesso la nascita di una nuova linea di prodotti si intrecci con le evoluzioni della vita di Lucia e Luigi:

nel 2013 i due fondatori adottano un amico pelosetto e poco dopo nasce una nuova linea dedicata agli amici a quattro zampe: I mpronta composta da shampoo delicato, shampoo purificante e lozione pulizia orecchie.

composta da shampoo delicato, shampoo purificante e lozione pulizia orecchie. nel 2014 con lo sviluppo del progetto di filiera della canapa nasce la linea uomo Hippiness (schiuma da barba e dopobarba)e, con la crescita della loro famiglia, nasce la linea dedicata ai più piccoli, Le Albicoccole.

Nel 2014 nasce anche il sapone solidale “Syria” realizzato in collaborazione con Terres des Hommes a sostegno dei profughi siriani.

E nel 2015 vede la luce anche la linea Osolebio e vengono creati e rafforzati nuovi progetti di filiera etica come ad esempio quella relativa alla calendula e quello della salvia.

La primavera 2017 vede la nascita di Hennetica , una gamma di tinte vegetali, biologiche ed equosolidali fatte con amore da La Saponaria e certificate EquoGarantito da AltraQualità. La linea comprende uno shampoo purificante pre tinta e 7 mix di pregiate erbe tintorie.

Novità presentata a Sana 2017 è la Linea Viso Costituzionale , una gamma di prodotti ricchissimi di principi attivi naturali fatti con i migliori ingredienti del territorio e innovativi processi di estrazione e lavorazione.

Alla base di ogni formula le preziose Acque Costituzionali, acque energicamente attive estratte dalle cellule delle piante per essicazione a freddo e il Riso Venere, dalle spiccate proprietà antiossidanti.

Con l’estate 2018 vediamo entrare in gamma anche la BB Cream Like A Dream , un vero e proprio trattamento di bellezza che, oltre a donare un colorito uniforme e una pelle radiosa, aiuta a prevenire l’invecchiamento cutaneo. Obiettivo: una pelle da sogno…che diventa realtà!

Novità presentata a Sana 2018 è la Linea Corpo Radici , formulata con estratti di radici e succo di fiori, veri e propri concentrati di energia per far risplendere la pelle di bellezza e salute. Due le note olfattive disponibili: una soffice e dolce nuvola di vaniglia e carota oppure una ondata di note fresche ed energizzanti dello zenzero e dell’iris.

La gamma prodotti è composta da due deodoranti in roll-on (Soft -Iris, Bardana, Calendula e Fresh – Tea Tree, Zenzero, Lime), due creme per il corpo (soffice di karitè all’aroma di vaniglia e sorbetto di fiori), due doccia schiuma (Dolce schiuma carota&vaniglia e Succo di fiori con iris e zenzero) e un gel all’aloe vera al 99%.

L’idea regalo per il Natale 2018 sono le Wondermasks , super eroine mascherate in aiuto della nostra bellezza ovvero 3 trattamenti mirati in formato maschera: Ballerina potente trattamento anti età concentrato in una two-step mask, Freccia maschera monouso no-age illuminante e detox, Fulmine maschera monouso anti-imperfezioni.

Primavera 2019 è il momento del lancio della nuova linea contro gli inestetismi della cellulite In&Out Fitocell , tre prodotti sinergici formulati con estratti da frutti, spezie e piante officinali ottenuti con metodi tecnologicamente avanzati per creare una sinergia che agisca dall’interno e dall’esterno su inestetismi della cellulite, adiposità localizzate, pesantezza e fragilità capillare: Fitocell Olio corpo, Fitocell Out crema forte e Fitocell In integratore alimentare.

A Sana 2019 viene presentata la Linea Inner , una gamma di bio trattamenti prebiotici per cute e capelli che aiutano i micro-organismi buoni naturalmente presenti nella nostra cute a proteggere, rinforzare e riequilibrare il microbioma cutaneo e coccolano i capelli dalle radici alle punte.

La linea comprende: 1 scrub per il cuoio capelluto, 2 lozioni per la cute (lenitiva/idratante e detox/antiforfora), 2 shampi solidi (purificante/antiforfora e rinforzante/lenitivo), 3 Wondermask Hair (Volume, Luce e Forza) e 2 prodotti per lo Styling (crema ravviva ricci e cristalli vegetali).

Freschissimi di lancio sono infine gli Unguenti Officinali , una bella gamma di rimedi naturali bio, vegan e zero waste in quanto contenuta in vasetti in alluminio riciclato. Parliamo della riformulazione 100% vegan degli ungenti all’arnica e all’iperico a cui si aggiungono l’unguento al timo (balsamico ed espettorante) e quello alla calendula (lenitivo e perfetto per le pelli più delicate).

La filosofia e la filiera etica dei prodotti La Saponaria

A rendere speciali i prodotti de La Saponaria è indubbiamente la mission: realizzare prodotti efficaci e buoni sia per chi li usa che per il mondo, fatto di natura e di persone e comunità che lo vivono.

I cosmetici de La Saponaria hanno una storia da raccontare, fatta di meravigliosi ingredienti, progetti sostenibili e persone che sognano insieme un domani migliore.

Parliamo di prodotti:

certificati biologici da CCPB.

privi di ingredienti animali o di origine animale.

artigianali, formulati e realizzati con cura e amore in modo da offrire un elevato standard qualitativo.

con ingredienti selezionati, coltivati e trasformati con criteri etici. Si tratta di ingredienti in genere locali e biologici, frutto del lavoro di piccole aziende agricole a conduzione famigliare o di aziende che promuovono progetti sociali e di inclusione lavorativa; in alcuni casi di provenienza equo solidale (da progetti certificati FAIR TRADE da organismi internazionali), sempre approvvigionati riconoscendo al produttore un prezzo equo e con contratti di approvvigionamento programmati per favorire la sostenibilità agricola.

di alta qualità a prezzi accessibili per chi li usa ma adeguati a garantire il rispetto del lavoro di tutte le persone coinvolte nella filiera produttiva. Una filosofia molto ben spiegata da Lucia in un post su Facebook in cui motiva la scelta aziendale di non praticare sconti per il Black Friday.

La Saponaria ha scelto di non investire molto in pubblicità e proprio per questo non è una di quelle aziende che invia prodotti omaggio a tappeto a tutte le blogger per far parlare di sé ad ogni nuovo lancio.

Io ve ne ho ri-parlato volentieri senza avere alcun compenso perché è un’azienda che merita davvero ma della quale magari non si parla molto spesso.

Vi lascio anche il link a due mie recensioni di prodotti La Saponaria piuttosto datate: Shampoo Extravergine e Detergente intimo bardana e calendula.

Voi piuttosto che esperienza avete con i prodotti La Saponaria?

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link. A te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.

Fonti delle foto