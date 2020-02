Acido Ialuronico Puro : proprietà , usi & quale scegliere

Immagino avrete già sentito menzionare l’ acido ialuronico puro come grande amico per la nostra pelle, vi va di approfondirne meglio la conoscenza?

Con questo articolo vorrei guidarvi a scoprire meglio cos’è l’ acido ialuronico puro, a cosa serve, su quali tipi di pelle è consigliato, quando è bene usarlo, come scegliere il migliore e come applicarlo per trarre il massimo beneficio.

Cos’è l’ acido ialuronico

L’acido ialuronico è una macromolecola che costituisce naturalmente la nostra pelle, uno dei componenti più importanti dei tessuti connettivi.

Fisiologicamente l’acido ialuronico si trova liberamente sotto alla superficie della pelle e, stimolando la produzione del collagene e la rigenerazione del tessuto connettivo, permette di mantenere la turgidità, l’idratazione e l’elasticità della pelle, anche perché in grado di immagazzinare una grande quantità di acqua.

Con il passare del tempo, indicativamente dopo i 40 anni, la sua rigenerazione diventa più lenta quindi la fitta rete di acido ialuronico dell’età giovanile si indebolisce con conseguente formazione di rughe ed inestetismi visibili sulla pelle.

Da qui la grande diffusione dell’acido ialuronico nei trattamenti cosmetici.

Primo fra tutti i trattamenti a base di acido ialuronico per grado di efficacia è indubbiamente il filler di acido ialuronico : le infiltrazioni, entrando direttamente nel derma cutaneo, raggiungono una maggior profondità e riescono davvero a ripristinare il livello di acido ialuronico nella pelle, stimolando l’attività dei fibroplasti. L’effetto cosmetico di questa tipologia di trattamento è un lifting immediato, senza rischi particolari né segni evidenti sulla pelle se non un aspetto più levigato e fresco; peccato che vada ripetuto dopo un certo lasso di tempo!

Comunque molto utile, sebbene meno efficace, l’applicazione di acido ialuronico puro o di creme e sieri che lo contengono sulla pelle: l’epidermide è la parte più difficile da oltrepassare per ogni attivo cosmetico, essendo costituita da cellule legate tra loro in maniera stretta ed essendo priva di capillari sanguigni, mentre l’acido ialuronico è costituito da molecole di grandi dimensioni che penetrano molto poco e molto lentamente nella cute.

Acido ialuronico di origine animale o vegetale?

Abbiamo appena detto che l’acido ialuronico è uno dei componenti principali del tessuto connettivo, lo ritroviamo infatti in diversi tessuti dell’organismo: oltre ad essere presente nella pelle è uno dei componenti fondamentali di cartilagini, tendini, cordone ombelicale e occhio (umor vitreo).

L’acido ialuronico può quindi essere sia di origine animale che di origine vegetale.

L’acido ialuronico di origine animale, l’unico utilizzato fino a non moltissimi anni fa, veniva estratto principalmente dalla cresta di gallo o dalle cartilagini dei suini ; oltre alle obiezioni di carattere etico questa tipologia di acido ialuronico è soggetta a rischi di contaminazione da virus animali.

Negli ultimi anni si sono sviluppate tecniche di produzione biotecologiche moderne che consentono la sintesi di diversi tipi di acido ialuronico di origine vegetale :

Biofermentazione batterica: l’acido ialuronico viene ottenuto per biofermentazione da particolari batteri che, posizionati su un substrato vegetale, lo producono spontaneamente. Questo perchè l’acido ialuronico è il principale componente della loro capsula quindi lo sintetizzano e lo rilasciano durante il processo di crescita; tra i batteri utilizzati a questo scopo abbiamo quelli appartenenti ai gruppi A e C del genere Streptococcus. Anche questa metodica, se non prevede un processo di purificazione, potrebbe non essere esente da impurità (es. componente proteica dei batteri o metalli pesanti). Fermentazione enzimatica : permette di ottenere l’acido ialuronico della mglior qualità ovvero caratterizzato da omogeneità del taglio molecolare ed alto grado di purezza.

I differenti pesi molecolari dell’ acido ialuronico

L’acido ialuronico lineare può essere classificato in tre diverse tipologie, in funzione del suo peso molecolare ovvero della sua dimensione espressa in kilo Dalton (kDa):

alto peso molecolare (dimensioni tra i 1800 e 3000 kDa), non riesce a passare attraverso la cute ma proprio per questo le sue molecole agiscono in superficie esplicando un’azione idratante e filmante quindi impediscono all’acqua naturalmente presente sulla pelle di evaporare.

(dimensioni tra i 1800 e 3000 kDa), non riesce a passare attraverso la cute ma proprio per questo le sue molecole agiscono in superficie esplicando un’azione idratante e filmante quindi impediscono all’acqua naturalmente presente sulla pelle di evaporare. medio peso molecolare (dimensioni tra i 1000 e i 1800 kDa), viene assorbito più facilmente ma non riesce a raggiungere gli strati più profondi, permette però il passaggio dell’acqua e quindi di mantenere un’idratazione ottimale.

(dimensioni tra i 1000 e i 1800 kDa), viene assorbito più facilmente ma non riesce a raggiungere gli strati più profondi, permette però il passaggio dell’acqua e quindi di mantenere un’idratazione ottimale. basso e bassissimo peso molecolare (dimensioni tra i 10 e i 1000 kDa basso peso molecolare e tra 3 e 8 kDa bassissimo peso molecolare), sono le tipologie più preziose per la nostra pelle perché le dimensioni ridotte delle molecole di acido ialuronico gli consentono di raggiungere gli strati più profondi e rimpolpare e nutrire il reticolo naturale già presente.

Diversi studi sull’efficacia dei trattamenti prolungati e costanti a base di acido ialuronico hanno mostrato che l’acido ialuronico:

ad alto peso molecolare ha una forte azione schermante e un visibile effetto tensore, cioè blocca la perdita di acqua dalla superficie cutanea, facendo si che la pelle resti idratata e liscia, senza desquamarsi.

a medio peso molecolare trattiene l’acqua negli strati superficiali della pelle, contribuendo al mantenimento dei normali livelli di idratazione.

a basso peso molecolare penetra più in profondità, andando a nutrire gli strati più profondi della pelle e donando un vero e proprio effetto tensore.

Insomma pesi molecolari diversi hanno funzioni diverse ma nessuna è imprescindibile dalle altre; questo è il motivo per cui la migliore e più efficace soluzione di acido ialuronico è un mix di diversi pesi molecolari per fare in modo che la pelle sia soddisfatta in tutte le sue esigenze, riuscendo a sfruttare in modo ottimale tutte le proprietà rimpolpanti, riempitive e idratanti di questo prezioso ingrediente.

Discorso a parte vale in vece per l’acido ialuronico reticolato per il quale la misura della dimensione è lineare ovvero in nm (nanometri).

E’ possibile capire il peso molecolare dell’ acido ialuronico dall’INCI?

No, al momento dall’INCI non è possibile distinguere la presenza di un solo peso molecolare o di diversi pesi molecolari usati insieme, questa informazione è unicamente affidata alla dichiarazione fatta in etichetta del produttore.

Gli utilizzi cosmetici dell’ acido ialuronico e con che nome possiamo trovarlo nell’INCI dei prodotti

Se vi è mai capitato di leggere con un minimo di attenzione l’INCI dei prodotti che vantano la presenza di acido ialuronico, avrete notato che questo non è mai presente sotto il nome di hyaluronic acid.

Questo perché l’acido ialuronico tal quale non è mai utilizzato nei cosmetici sia per una questione di solubilità sia perché l’azione di barriera svolta dallo strato corneo della pelle non permette alle sue macromolecole di penetrare.

Quindi, in cosmetologia, è necessario o salificare l’acido ialuronico affinché sia solubile in acqua oppure depolimerizzarlo.

Di conseguenza l’INCI non contiene mai “hyaluronic acid”, bensì le sue diverse forme:

acido ialuronico in forma salificata o sodio ialuronato (INCI: SODIUM HYALURONATE) a vari pesi molecolari.

(INCI: SODIUM HYALURONATE) a vari pesi molecolari. acido ialuronico in forma idrolizzata (INCI: HYDROLYZED HYALURONIC ACID) a basso peso molecolare.

(INCI: HYDROLYZED HYALURONIC ACID) a basso peso molecolare. acido ialuronico cross-linkato o reticolato (INCI: SODIUM HYALURONATE CROSSPOLYMER).

Abbiamo poi l’acido ialuronico liposomiale ovvero inserito all’interno di sfere di fosfolipidi che, grazie alla loro affinità con la pelle, lo rendono maggiormente biodisponibile; in INCI lo troviamo sempre come SODIUM HYALURONATE ma abbinato con lecitina (LECITHIN), lecitina idrolizzata (HYDROLYZED LECITHIN) o fosfolipide non necessariamente vicini all’interno della sequenza di ingredienti.

Sodio ialuronato : cos’è e cosa fa

Il sodio ialuronato è il sale sodico dell’acido ialuronico che si ottiene dalla reazione chimica tra acido ialuronico e idrossido di sodio.

Si tratta di un ingrediente cosmetico molto più economico rispetto all’acido ialuronico e viene impiegato nei cosmetici per il suo effetto filmogeno: forma sulla superficie della pelle una pellicola che impedisce la perdita dell’acqua trans dermica.

Ha proprietà umettanti (assorbe e conserva l’umidità), idratanti (aumenta il contenuto d’acqua della pelle e la mantiene morbida e liscia), anti aging (stimola la riparazione della pelle) e cicatrizzanti.

E’ disponibile in vari pesi molecolari, dal costo tanto più alto quanto più è basso il peso molecolare.

Più il peso molecolare è basso, più aumentano le probabilità che le molecole passino attraverso lo strato corneo ma le proprietà idratanti calano, ecco perché il sodio ialuronato a basso peso molecolare va solitamente usato in sinergia assieme a quello ad alto peso molecolare.

Acido ialuronico idrolizzato : cos’è e cosa fa

L’acido ialuronico idrolizzato è ottenuto attraverso l’idrolisi dell’acido ialuronico utilizzando sempre biotecnologie di derivazione vegetale.

Essendo a basso peso molecolare non ha bisogno di essere salificato, poiché ha un’alta solubilità e riesce a penetrare lo strato corneo stimolando la sintesi del collagene.

Acido ialuronico liposomiale : cos’è e cosa fa

I liposomi sono strutture vescicolari sferiche, costituite da un doppio strato di fosfolipidi. Perfetti esempi di liposomi sono le membrane fosfolipidiche delle cellule animali e vegetali.

La tecnica cosmetica più evoluta sta tentando di riprodurre i liposomi epidermici per sfruttarne la capacità di veicolare acqua e sostanze funzionali attraverso i diversi strati cutanei. Il vantaggio di questa soluzione, oltre al grado di penetrazione, è il fatto che gli attivi contenuti nei liposomi risultano protetti dall’azione degradativa di ossigeno, enzimi e ambienti sfavorevoli.

L’acido jaluronico liposomiale quindi è capace di penetrare attraverso lo strato protettivo lipidico presente nel derma e di arrivare ad agire nelle parti più profonde con un rilascio graduale tale da garantire un’azione idratante prolungata nel tempo.

Acido ialuronico reticolato : cos’è e cosa fa

L’acido ialuronico reticolato (Sodium Hyaluronate Crosspolymer) è una molecola di sodium hyaluronate modificata per farle assumere una struttura reticolare 3D che blocca l’umidità all’interno della pelle più a lungo e più in profondità rispetto alla normale molecola. Chimicamente è costituito da più gruppi molecolari (polimeri) che sono tenuti saldamente insieme. Quando il polimero entra nel derma, gli enzimi della pelle rompono il legame tra la struttura molecolare; questo consente al polimero di muoversi liberamente e alla pelle di venire continuamente riempita con acido ialuronico per un lungo periodo di tempo. Il polimero è quindi una sorta di “spugna umida” (richiama acqua negli strati in cui è applicato) che mantiene l’idratazione a lungo ed ha un’azione e rimpolpante. Inizialmente sviluppato per i filler dermici (con l’obiettivo di garantire una maggior durata del loro effetto) è ora utilizzato anche nei prodotti ad uso topico.

La concentrazione di acido ialuronico nei cosmetici

Parlando di acido ialuronico nei cosmetici è bene stare attenti alla veridicità dei claim pubblicitari per farsi un’idea della serietà del produttore.

Concentrazioni dichiarate del 75%, 50% o anche 25% sono del tutto irrealistiche e vi spiego anche il motivo: il sodio ialuronato al 20% non riesce neanche disperdersi per formare un gel, ad una concentrazione dell’8% ha la consistenza di un budino solido, solo la soluzione all’1% di sodio ialuronato ha le sembianze di un gel ma risulta ancora densa e viscosa.

Realisticamente parlando l’acido ialuronico viene aggiunto nelle formule cosmetiche in concentrazioni comprese tra lo 0,1 e l’1%, scegliere un prodotto con concentrazione vicina all’ 1% con acido ialuronico a diversi pesi molecolari è già garanzia di un cosmetico efficace.

E’ possibile arrivare ad avere formulazioni anche con il 2% di iacido ialuronico quando si hanno composizioni a pesi molecolari misti, questo perchè l’acido ialuronico a bassissimo peso molecolare invece non gelifica.

I possibili formati dei prodotti a base di acido ialuronico : guida alla scelta del migliore

Possiamo trovare l’acido ialuronico in commercio in numerose modalità:

Acido Ialuronico in polvere. Acido Ialuronico in soluzione pronta per l’uso, quello che di solito viene chiamato acido ialuronico puro. Creme idratanti o sieri contenenti acido ialuronico.

Acido Ialuronico in polvere

L’acido ialuronico in polvere è solitamente caratterizzato da un peso molecolare unico (50kDa, 120kDa, 1380kDa, 1500kDa) o comunque con un range di peso ristretto rispetto ai tre descritti in precedenza.

Solitamente venduta tra le materie prime, la polvere di acido ialuronico può essere utilizzata per preparare una soluzione in acqua o esere aggiunta ad altri prodotti come sieri e creme.



Acido Ialuronico puro

Ben più comode, a mio modesto parere, sono le soluzioni di acido ialuronico puro già pronte da utilizzare.

Le soluzioni di acido ialuronico puro possono essere utilizzate come tali sulla pelle di viso , contorno occhi , contorno labbra e corpo ma anche aggiungendole alla propria crema viso per arricchirla e potenziarne gli effetti o in ricette autoprodotte.

Il “rischio” nella scelta è quello di incorrere in un prodotto che asciugando sulla pelle forma una sorta di pellicola che “tira” e fa emergere le rughette; questo accade quando la % di acido ialuronico ad alto peso molecolare è elevata ma anche quando si eccede con la quantità di prodotto applicata.

La pelle di ciascuno di noi è diversa quindi l’unica cosa che possiamo fare è provare prodotti diversi e vedere quale si adatta di più a noi; in generale comunque è meglio scegliere un acido ialuronico puro a doppio o triplo peso molecolare.

Assolutamente da evitare invece le formule che in aggiunta all’Acido Ialuronico contengono siliconi: queste sostanze infatti tendono a dare nell’immediato un effetto liftante alla pelle ma in realtà peggiorano la disidratazione cutanea.

Tra le varie proposte di Acido Ialuronico puro in commercio quelle che mi sento di consigliare sono queste:

Acido ialuronico puro Dr Taffi

L’acido ialuronico puro Dr Taffi è un gel contenente 1% di acido ialuronico a tre diversi pesi molecolari (da 8 a 2200 kDa).

La sua formulazione molto semplice comprende oltre ad acqua, acido ialuronico e conservanti anche un gelificante (idrosietilcellulosa) e acido lattico, dall’azione esfoliante, disinfettante e rinnovatrice (aiuta a rendere meno visibili le cicatrici, le macchie scure e le rughe poichè agisce stimolando la pelle a rigenerarsi favorendo il normale ricambio delle cellule).

Lo si può ad esempio acquistare su Macrolibrarsi , al prezzo di circa 16€ per 20ml di prodotto.

Acido ialuronico puro Gen-Hyal

L’acido ialuronico puro Gen-Hyal Premium è caratterizzato da un 2% di acido ialuronico a doppio peso molecolare, con dimensioni tra 700 e 1400 kDa ; la sua formulazione è semplice, ridotta ai soli principi attivi (acqua , sodium hyaluronate) e conservanti (Phenoxyethanol e Ethylhexylglycerin).

Del tutto analogo l’INCI di Gen-hyal Plus, a variare è la concentrazione di acido ialuronico (in quest’ultimo pari allo 0.5%) e la consistenza.



Acido ialuronico puro La Saponaria



Dall’INCI semplicissimo (acqua, sodio jaluronato e conservanti), l’acido ialuronico puro La Saponaria è caratterizzato da multiplo peso molecolare con un range che va da 3 a 1800 kDa:

alto 👉 per un’azione filmante.

medio 👉 per un’azione idratante.

basso 👉 per un’azione nutriente.

bassissimo 👉 per un’azione rimpolpante.

Parliamo di una soluzione con concentrazione di acido jaluronico all’1%, quella ottimale per un acido jaluronico puro, venduta ad un prezzo più che concorrenziale (6,80€ per 30ml di prodotto). La si può ad esempio acquistare su Macrolibrarsi.

Gel doppio acido ialuronico Naturaequa

Il gel doppio acido ialuronico Naturaequa è caratterizzato dalla presenza di due tipi di acido ialuronico: quello ad alto peso molecolare (idrata gli strati cutanei superficiali e ha effetto liftante) e quello a basso peso molecolare idrolizzato (nutre in profondità).

Lo si può acquistare su Macrolibrarsi, al prezzo di 14,90€ per 50ml di prodotto.

Biogocce di acido ialuronico Uniest – con acido ialuronico a basso peso molecolare

Le Biogocce di acido ialuronico Uniest hanno una formuazione costituita esclusivamente da acqua, acido ialuronico idrolizzato a basso peso molecolare e stabilizzanti/conservanti.

Parliamo di un acido ialuronico puro con qualità costante, ottenuto dalla fermentazione naturale di un microrganismo (Bacillus subtilis) ed estratto tramite acqua, senza l’utilizzo di solventi organici.

Il loro flaconcino da 30ml è in vendita anche su Amazon.

Creme idratanti e sieri contenenti acido ialuronico

Passando alla categoria delle creme idratanti e dei sieri con acido ialuronico la possibilità di scelta disponibile sul mercato si fa davvero ampia, anche troppo!

Tuttavia credo che nell’elenco che sto per lasciarvi siano presenti alcune chicche che meritano la vostra attenzione per la concentrazione e per la qualità degli attivi.

Siero Acido Ialuronico Alkemilla

Arricchito con estratti bio di avena, aloe, malva, lino ed altea, il siero acido ialuronico Alkemilla è un trattamento in gel ideale per la pelle del viso disidratata e soggetta a rughe: crea un film invisibile sulla pelle, ha un effetto idratante, dona turgore ed elasticità.

Siero acido ialuronico Apiarium

Il siero viso acido ialuronico Apiarium è certificato Bios e caratterizzato da una formulazione semplicissima infatti, oltre ai conservanti, contiene solo succo di aloe bio e acido ialuronico a triplo peso molecolare.

Più in dettaglio parliamo di acido ialuronico da 8 a 1800kDa, con concentrazione al 5% e così ripartito:

90% a basso peso molecolare.

5% a medio peso molecolare.

5% ad alto peso molecolare.

La sua consistenza fresca e leggera fa sì che si assorba facilmente, rendendolo un’ottima base per la crema viso e per il trucco.

Lo si acquista anch su Amazon, oltre che in numerosi shop online.

Siero Supreme Eterea cosmesi naturale

Il siero Supreme acido ialuronico Eterea Cosmesi naturale è un pregiato preparato che combina l’elevatissima qualità degli ingredienti con un’ottima spalmabilità.

Gli attivi da cui è costituito sono:

idrolato di arancio amaro, camomilla e fiordaliso.

pantenolo – idratante, rigenerante e lenitivo.

acido ialuronico da bio-fermentazione a medio e basso peso molecolare.

proteine idrolizzate del grano – idratanti, addolcenti e anti-age.

estratto di malva – emolliente e lenitiva.

estratto di calendula – antinfiammatorio, antiossidante, lenitivo e antisettico.

sodio PCA – idratante.

estratto di ribes nero – antiossidante naturale.

estratto di ginkgo biloba – favorisce l’ossigenazione dei tessuti ed il metabolismo cellulare.

estratto di lampone – antinfiammatorio, anti-age e antiossidante.

estratto di mirtillo – contrasta i radicali liberi e stimola la sintesi del collagene.

estratto di salvia – lenitivo, antisettico e tonificante.

betaglucano – idratante, nutriente e antiossidante.

Jaluronio Siero System Puravida bio – con acido ialuronico liposomiale

Il siero Jaluronio System Puravida Bio è caratterizzato da una formulazione a base di acido ialuronico 1.2% , estratto di mirtillo, estratto di uva rossa, estratto di pomodoro, lecitina idrogenata non OGM, vitamina E naturale, lisato di farro, estratto di oliva ed estratto di cocco.

La miscela di acidi ialuronico che lo caratterizza è così strutturata:

30% acido ialuronico a basso peso molecolare (da 3 a 8 kDa).

40% acido ialuronico a medio peso molecolare (da 800 a 1500 kDa).

30% acido ialuronico ad alto peso molecolare (da 1600 a 3000 kDa).

Inoltre la lecitina in esso contenuta veicola ulteriormente l’acido ialuronico perché, comportandosi come i fosfolipidi, ne migliora l’assorbimento e ne garantisce una penetrazione più profonda e duratura.

L’effetto rigenerante e rivitalizzante è assicurato anche dalla presenza di potenti antiossidanti naturali come vitamina E, lisato di farro, estratto di mirtillo e licopene estratto dal pomodoro maturo, ottenuto con tecnologia brevettata C.A.M. (Carotenoidi Acquosi Microdispersi).

Linea Santé Naturels – con acido ialuronico liposomiale

Santé Naturals propone un’interessante linea cosmetica a base di:

Ficocianine di alga spirulina d’Ischia: innescano la produzione di cellule staminali spingendo il nostro corpo a ripararsi e rigenerarsi inoltre riducono e contrastano l’infiammazione cronica.

Acido Ialuronico in Liposomi.

Coenzima Q10: svolge una potente azione antiossidante in grado di proteggere le cellule dall’azione dei radicali liberi che stimolano l’invecchiamento.

Ne è protagonista il siero viso antiage ma fanno parte di questa stessa linea anche un latte detergente ed un tonico, entrambi con formulazione contenente acido ialuronico in liposomi.

Siero viso Kamelì con acido ialuronico e bava di lumaca – con acido ialuronico cross-linkato

Il siero viso giorno Orchidee Kamelì è un prodotto dalla consistenza in gel che, grazie alla sinergia di acido ialuronico e bava di lumaca, rappresenta un’efficace risorsa per contrastare i segni del tempo e rimediare ad i più svariati inestetismi della pelle. La sua formulazione all’avanguardia ha come ingredienti chiave: Sodio Ialuronato Cross-linkato o reticolato: in grado di assorbire quasi 56 volte il proprio peso in acqua, è un eccellente idratante, agisce come radical scavenger e consente una cessione ritardata nel tempo di attivi sia idrofili che lipofili.

Sodio Ialuronato: crea sulla pelle un film sottile che la mantiene liscia e idratata inoltre penetra negli strati sottocutanei conferendo turgore e determinando un temporaneo riempimento e appianamento delle piccole rughe.

Pantenolo: oltre alle note proprietà idratanti, è indicato per la sua attività emolliente e lenitiva.

Estratto di Fieno Selvatico Bio: grazie alla presenza di mucillagini, ha proprietà emollienti ed idratanti.

Bava di Lumaca: è ricca di allantoina (rigenera i tessuti), di elastina (li rende più elastici), di collagene, di acido glicolico, di vitamine ed amminoacidi essenziali. Lo si può ad esempio acquistare su Primobio.

Contorno occhi Occhiolino Chiò Cosmesi naturale – con acido ialuronico cross-linkato

Il contorno occhi OcCHIòlino di Chiò Cosmesi naturale è una crema che promette di fondersi con la pelle perioculare, svolgendo una duratura azione riempitiva delle rughe e attenuante degli inestetismi di borse e occhiaie.

La sua formulazione ha come ingredienti chiave:

bava di lumaca, ricca di peptidi e di sostanze leviganti, rigeneranti e antiossidanti.

1% di acido ialuronico reticolato a medio peso molecolare (circa 700nm di diametro).

estratti di alghe che stimolano il naturale rinnovamento cellulare ed hanno azione illuminante, antiossidante, elasticizzante.

olio di avocado, di lino e di rosa mosqueta per nutrire e idratare.

acqua di malva, per proteggere e lenire.

centella asiatica, ginko biloba, caffeina , per favorire il microcircolo e drenare.

niacinamide, per stimolare la barriera della pelle.

