Macchie di sangue : trucchi naturali efficaci per toglierle

Le macchie di sangue sono tra le più temibili perchè possono essere davvero molto ostinate e difficili da rimuovere.

Eppure esistono svariate soluzioni per togliere efficacemente le macchie di sangue, sia fresco che secco, con metodi naturali e senza dover ricorrere a detergenti costosi o inquinanti.

Vediamo di scoprirle insieme in questo articolo.

Metodi naturali ed efficaci per togliere le macchie di sangue fresche

Prima si interviene per rimuovere le macchie di sangue meglio è: le macchie di sangue fresche infatti risultano più facili da eliminare e richiedono soluzioni più delicate.

Quando le macchie di sangue sono fresche può essere sufficiente usare abbondante acqua fredda (mai acqua calda, fissa il sangue sul tessuto!) con eventuale aggiunta di sapone di Marsiglia: basta porlo sulla macchia, lasciarlo agire per qualche minuto e risciacquare.

Strategico è tenere la macchia di sangue rivolta verso il basso nel caso si metta il tessuto sotto il getto d’acqua: in questo modo si agevola l’azione dell’acqua fredda nel far scivolare fuori il sangue dal tessuto ed evitare che penetri nelle fibre.

Se dopo questo intervento localizzato la macchia di sangue dovesse non essere ancora completamente schiarita, è bene procedere con un lavaggio freddo in lavatrice pretrattando la zona con sapone di Marsiglia.

Metodi naturali ed efficaci per togliere le macchie di sangue secche

Il modo ideale per togliere le macchie di sangue è intervenite nell’immediato ma non sempre è possibile farlo.

Fortunatamente, anche nel caso di macchie di sangue secche, le soluzioni abbondano; richiedono un po’ più di fatica ma non parliamo di un’impresa impossibile.

E’ necessario ricordare che togliere macchie di sangue secche dai tessuti delicati come seta, lana o affini richiede qualche attenzione in più: dal momento che per farlo è necessario ricorrere a soluzioni più aggressive, è bene verificare che il prodotto prescelto non danneggi le fibre provandolo prima in un punto nascosto del capo da smacchiare.

Aceto bianco

Ricorrere all’aceto bianco è uno dei metodi per togliere naturalmente le macchie di sangue dai tessuti: è sufficiente inumidire il tessuto in acqua fredda, metterlo a bagno nell’aceto, lasciare agire per circa mezz’ora dopodichè strofinare energicamente la macchia, sciacquare con acqua fredda e procedere al lavaggio come d’abitudine.

Acqua gassata o acqua ossigenata

L’acqua gassata è una soluzione comoda e veloce per trattare le macchie di sangue quando ci si trova fuori casa e non si ha altro a disposizione: le sue bollicine di anidride carbonica infatti agiscono favorendo lo scioglimento del sangue nelle fibre.

E’ inoltre un rimedio ideale sui tessuti delicati.

L’acqua ossigenata ha un principio di funzionamento del tutto analogo ma è decisamente più potente ed efficace: il suo ossigeno agisce sulle fibre permettendo il distacco del sangue, anche secco!

L’acqua ossigenata va utilizzata con attenzione sui tessuti molto delicati come seta, lana e sintetici, perché potrebbe intaccarne il colore: prima di iniziare a smacchiarli utilizzandola è bene fare una prova in un angolino nascosto e comunque su di loro è più sicuro diluirla con un 50% di acqua. Può essere invece utilizzata in tutta tranquillità su cotone e lino.

Basta versarne qualche goccia sulla zona macchiata e lascia agire dopodichè si può passare un panno assorbente oppure sciacquare con acqua corrente fredda. Se la macchia è vecchia, dopo aver fatto questo primo passaggio è consigliabile ri-applicarla e lasciala “lavorare” per una mezz’oretta e ripetere una seconda volta finchè la macchia non scompare quasi del tutto. A questo punto si può proseguire con un normale lavaggio con acqua fredda.

Acqua e sale

Un altro efficace sistema per eliminare le macchie di sangue è quello di utilizzare una pasta a base di acqua e sale. Basta mescolare un po’ d’acqua con del comune sale da cucina e, con l’impasto ottenuto, saturare la macchia.

Strofinando per bene l’impasto sul tessuto, magari aiutandosi con una spazzola o uno spazzolino da denti, si vedrà come i granuli di sale siano capaci, grazie al loro potere abrasivo e disidratante, di eliminare il sangue.

Una volta completata l’operazione è sufficiente risciacquare con acqua fredda e, se la macchia non è andata via del tutto, mettere il capo in lavatrice per un lavaggio a freddo.

Alcool etilico

In caso di tessuti delicati o sintetici anche l’alcool etilico è un efficace rimedio naturale contro le macchie di sangue, più delicato dell’acqua ossigenata; prima di iniziare è comunque bene fare una prova in un angolo nascosto perchè potrebbe causare una perdita di colore.

Come usarlo? Se ne versa qualche goccia su un panno di cotone e con attenzione si tampona la macchia di sangue; per rimuoverlo basta utilizzare acqua frizzante e sciacquare abbondantemente in acqua fredda.

Bicarbonato di sodio o detersivo da piatti

Anche il bicarbonato può venire in soccorso per togliere le macchie di sangue dai tessuti: bisogna prendere una bacinella e mettere il capo macchiato in ammollo in una soluzione con bicarbonato e acqua strofinando la macchia con cura. Infine basta risciacquare con tanta acqua fredda.

Il bicarbonato, nel caso non disponibile, può essere sostituito dal comune detersivo per piatti.

Dentifricio

Può capitare che a macchiarsi di sangue sia qualcosa di complicato da mettere in lavatrice o in ammollo in una bacinella, tipo il materasso o un tappeto. In questi casi può essere utile servirsi del dentifricio per eliminare le macchie di sangue.

Il dentifricio va applicato direttamente sull’area interessata dalla macchia, spalmato e lasciato in posa finchè non è asciutto. A quel punto è sufficiente procedere con un risciacquo con acqua fredda ed eventuale sapone, da ripetere finché la macchia non sarà del tutto sparita.

Detergenti a base di enzimi

Un altro sistema per eliminare le macchie di sangue prevede l’utilizzo di detergenti a base di enzimi, capaci di distruggere le proteine di natura organica presenti nel sangue anche nel caso in cui le macchie siano ormai secche.

Non c’è bisogno di procurarsi chissà quale tipo di detergente specifico, basta un semplice detersivo in polvere per piatti. Si prepara una bacinella di acqua fredda, si sparge un cucchiaino di prodotto sulla macchia e si lascia il tessuto in ammollo per una giornata, strofinando di tanto in tanto. Il giorno successivo il capo può essere lavato normalmente.

L’unica accortezza è evitare questo metodo su tessuti delicati come lino, seta o lana che potrebbero venirne danneggiati.

Succo di limone

Un alternativa, soprattutto estiva, efficace sulle macchie di sangue è infine il succo di limone.

Si procede in questo modo. si mette il capo in ammollo in acqua fredda, lo si strizza e lo si inserisce in una busta ermetica in cui si versa mezzo litro di succo di limone e 100 g di sale; a sacchetto chiuso si strofina per dieci minut dopodichè si riapre la busta e si stende il capo al sole, lo si lascia asciugare e una volta asciutto si procede normalmente con il lavaggio.

Da ricordare che questa soluzione è sconsigliata sui tessuti delicati, in particolare la seta.

Smacchianti naturali efficaci contro le macchie di sangue

Il mio rimedio preferito contro le macchie di sangue è il sapone di marsiglia.

In casa nostra non manca mai ed in generale mi affido a prodotti naturali o biologici come quelli che vi elenco di seguito.

Il motivo? Anche se costano qualcosa in più del sapone da bucato del supermercato, sono super-efficaci e formulati per essere utilizzati anche per l’igiene personale questo significa che non seccano in alcun modo la pelle delle mani quando li si utilizza, anzi.

Pur trovando il sapone di marsiglia estremamente efficace nella rimozione delle macchie di sangue , ci sono casi (soprattutto quando il sangue è secco) in cui lui stenta a smacchiare efficacemente o per farlo richiede molte ripetizioni di applicazione e lungo tempo di riposo.

In queste situazioni ho imparato nel corso del tempo che per avere un risultato più a prova di bomba è meglio fare ricorso a saponi smacchianti specifici.

A questo proposito, una piacevole scoperta fatta già diversi anni fa è quella dei prodotti a base di fiele di bue , ottimi smacchianti con macchie di sangue, grasso, frutta, inchiostro, vino e simili ed in generale anche come pretrattanti per il bucato sporco.

Il primo che ho provato e che nel tempo ho anche ripetutamente ri-acquistato è il Sapone bile Sonett : ha un ottimo rapporto qualità/prezzo, dura molto a lungo ed è praticissimo da utilizzare: lo si inumidisce e quindi lo si strofina sul tessuto asciutto, si lascia agire per 10–15 min., si sciacqua e infine si carica l’indumento direttamente nella lavatrice. Io non l’ho provato ma esiste anche nella versione liquida. Entrambi sono facilmente reperibili online ma anche nei punti vendita fisici che trattano prodotti naturali/biologici.

Numerose altre alternative di sapone alla bile sono anche proposte da Amazon. Non le ho personalmente provate ma leggendo le recensioni e le caratteristiche dei prodotti quelle che mi sembrano degne di prova sono le seguenti.



Le mie soluzioni naturali ed efficaci per la rimozione delle macchie di sangue sono qui finite.

Voi utilizzate le stesse o ne conoscete di diverse? Fatemelo sapere nei commenti! 🙂

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link. A te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.

Fonti