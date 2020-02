Djeco giochi di carte & non solo : ecco i migliori , parola di mamma

Djeco è un’azienda francese produttrice di giochi che hanno per nota distintiva il design, talmente curato da diventare vera e propria arte grafica.

La storia di Djeco

Djeco nasce nel 1954, dall’inventiva di una mamma – Véronique Michel-Dalès – che lavorava presso i campi vacanza e che doveva quotidianamente ingegnarsi, inventando nuovi giochi non solo educativi ma anche divertenti, belli e originali; è dalle sue mani che hanno preso forma i primi domino, i lotto, i giochi di numeri, giochi che ottengono un grande successo al punto da essere premiati con quattro Oscar del giocattolo negli anni Sessanta.

Il nome ed il logo scelti per l’azienda di famiglia Djeco sono un richiamo al “geco”, la lucertola diffusa nel Sud-Est asiatico e considerata in quei paesi un porta fortuna.

Nonostante questo buon inizio e gli auspici di buona fortuna, Djeco “cade addormentata” ed è solo nel 1989, ad opera del figlio Frederic, che vengono gettate le basi del grande successo di Djeco di cui oggi siamo testimoni: da appassionato viaggiatore inizia a girare il mondo alla ricerca dei più bei giocattoli da importare in Francia ma capisce ben presto che, per quanto belli possano essere i giocattoli scoperti, quelli che lui immagina nella sua mente non esistono in nessuna parte del mondo.

Ecco quindi che Frederic pensa di mettere insieme una squadra di illustratori di talento per dar forma a dei giocattoli belli come le illustrazioni delle fiabe, come i sogni dei bambini, come le opere d’arte della pittura…i suoi giocattoli.

Nel 1997, inventa la collezione di giocattoli educativi partento da puzzle e giocattoli in legno e cartone, per poi ampliare la gamma con giochi di carte e giochi di società; nel 2007, introduce le originali scatole-laboratorio che rivoluzionano l’hobbistica creativa e infine del 2011 lancia i personaggi dall’aspetto unico Arty toys.

La grande intuizione alla base del successo di Djeco è proprio questa: concepire ogni giocattolo come una piccola opera d’arte firmata dall’illustratore che ne è l’autore, come un quadro, una scultura o l’illustrazione di una fiaba. E il regolare sviluppo e rilascio sul mercato di collezioni di giochi inedite, ideate da una direzione artistica che privilegia grafica, design ed estetica, fa sì che Djeco continui ad essere protagonista di una nuova era del gioco didattico e intelligente che, partendo dalla Francia, si diffonde in tutto il mondo.

I tratti distintivi dei giochi Djeco

La prima reazione che si ha di fronte a un giocattolo Djeco è la meraviglia di fronte all’armonia delle forme e all’originalità del disegno, unita al senso di infanzia, di giocosità, di fiaba e di bellezza che trasmette. I giocattoli Djeco danno l’impressione di entrare nel mondo delle favole, fanno venire voglia di tornare bambini per giocare e per avere dei giocattoli da conservare, guardare e riguardare tanto sono belli da vedere.

Questo tratto distintivo è frutto dell’arte della sua equipe di illustratori di talento, delle continue ricerca e innovazione e del continuo moto creativo che costituisce il cuore del laboratorio di Djeco sulle rive della Senna: Il risultato? Una fucina di idee sempre nuove e originali, imprevedibili e folli, tutte da tramutare in giocattoli.

Più della metà dei dipendenti di Djeco è costituita da progettisti di giocattoli o illustratori a riprova dell’importanza che l’azienda ha scelto di dare alla grafica e alla bellezza dei suoi prodotti.

Ma Djeco non è solo bellezza e qualità dell’illustrazione. Djeco è anche sinonimo di sicurezza e di qualità di ogni giocattolo.

A Parigi nascono le idee e i progetti, nel mondo si realizzano i giocattoli ma la selezione dei fornitori non è fatta secondo la logica del risparmio imperante nella maggior parte delle case di produzione di giochi bensì optando per fornitori di qualità, all’altezza della bellezza del disegno firmato Djeco.

Così i fornitori non sono necessariamente quelli a basso prezzo cinesi : molti prodotti infatti, come per esempio gli stickers adesivi per la cameretta, sono realizzati in Italia, vari puzzle sono stampati in Olanda e in Spagna, molti giochi in legno sono fatti in Thailandia e tutti i giocattoli, di legno o di cartone che siano qualunque sia la loro provenienza, devono rispondere a rigidi standard di sicurezza e qualità.

Il sistema di controllo messo in atto da Djeco sulla propria catena di produzione e fornitura è minuzioso ed efficiente: prima di iniziare la produzione viene testato a Parigi ogni aspetto dei giocattoli per scoprirne punti deboli o elementi di pericolosità e porvi rimedio, una squadra di ispettori è incaricata del controllo in loco dei sotto-produttori (parco macchine, funzionamento delle linee di produzione, rapporti e condizioni di lavoro eque etc) e infine vengono effettuati tramite laboratori francesi indipendenti controlli a campione presso i magazzini francesi dove vengono ricevute le forniture dei prodotti per verificarne la corrispondenza alle norme europee sulla sicurezza dei giocattoli.

Tutto questo permette a Djeco di ottenere giocattoli di una qualità elevata e costante, con difetti di produzione rarissimi o praticamente assenti, una garanzia per i genitori che scelgono questo marchio.

La gamma di giochi Djeco

Con oltre 50 anni di storia nel settore, Djeco è uno dei marchi di giocattoli più prestigiosi in Europa.

Il vastissimo catalogo Djeco propone prodotti in grado di soddisfare diverse fasce di età:

cubi colorati, trainabili e puzzle sono tra i prodotti preferiti dai neo-genitori per la loro prerogativa di stimolare nei bambini tanto la coordinazione motoria quanto la capacità di riconoscere forme e colori.

kit per il disegno, cucine giocattolo, giochi di carte e giochi da tavolo si rivolgono invece ai bambini più grandi e hanno l’obiettivo di esaltarne le qualità creative, la fantasia e le attitudini all’interazione con gli altri e con l’ambiente circostante.

adesivi o stickers per l’arredamento della cameretta che hanno per nota distintiva lo splendido design.

La nostra esperienza con i giochi Djeco : i giochi di carte

Con la nascita e la crescita di mia figlia ho dovuto iniziare a fare i conti con il suo continuo bisogno di giocare ovunque, con qualsiasi cosa e preferibilmente in nostra compagnia.

Ed è su quest’ultimo punto che a volte mi sono trovata in difficoltà perché, diciamocela tutta, non è affatto scontato che i giochi che piacciono ai nostri figli piacciano anche a noi!

E’ stata la ricerca di qualcosa che potesse soddisfare i gusti di tutta la famiglia a portarmi a scoprire la nicchia di giochi da tavolo composti prevalentemente da carte, una nicchia che propone divertenti giochi dalle tipologie più svariate: cooperazione, logica, memoria, strategia, riflessi. E devo dire che nell’ampio panorama dei giochi di carte, il nostro brand preferito è Djeco.

Per aiutarvi nella scelta vi racconterò ora di quelli che possediamo.

Batameuh è un gioco di carte indicato per bambini da 4 a 7 anni in cui l’obiettivo è quello di ricomporre le famiglie di animali appartenenti allo stesso ambiente: il più veloce ad imitare il loro verso si aggiudica tutte le carte in tavola!

Diamoniak è un gioco di carte per bimbe da 5 ad 8 anni in cui l’obiettivo è quello di costruire per primi il nostro castello difendendoci dalle perfide streghe! Di questo gioco esiste anche la versione maschile che si chiama Piratatak.

Méchanlou è un divertente gioco basato sulla storia di Cappuccetto Rosso in cui l’obiettivo è quello di radunare per primo tutte le carte “favola” e completare così la storia.

Tip Top Clap è un divertente gioco di memoria in cui i giocatori devono riprodurre il rumore o fare l’imitazione descritta dalla sequenza di carte estratte. Il giocatore più giovane inizia la partita girando una carta e riproducendo il rumore o l’imitazione da lei descritta, il giocatore successivo gira un’altra carta e riproduce il rumore o l’imitazione della carta appena girata e di quella precedente. E via di seguito così fino a quando uno dei giocatori non si sbaglierà.

Altri giochi di carte Djeco degni di interesse

La nostra passione per i giochi di carte Djeco mi porta ad avere una lista dei desideri pressoché infinita, ecco quelli che per vari motivi hanno attirato la mia attenzione.



Cosa ci piace dei giochi di carte Djeco ?

Di giochi di carte Djeco ne possediamo già diversi e non è affatto escluso che altri si aggiungano alla nostra collezione perché ci piacciono particolarmente e per svariati motivi:

ridotte dimensioni del packaging: con la loro scatola di 8,5 x 11,5 cm i giochi di carte Djeco occupano pochissimo spazio e sono quindi molto comodi anche da portare in viaggio. scatola porta-carte in robusto cartone plastificato dalla comoda forma di cassetto: un contenitore perfetto per proteggere le carte dagli urti e fatto per durare, a differenza di quello di molti altri giochi di carte. grafica accattivante e carte in cartoncino plastificato che le preserva dall’usura. un solo gioco, 10 lingue: i giochi di carte Djeco non cambiano in funzione della lingua perché le carte da gioco non riportano scritte ma solo immagini, una scelta eco-friendly che apprezzo molto. Le diciture sulla scatola esterna e le istruzioni gioco interne sono disponibili in ben 10 lingue rendendo superflue le localizzazioni. regole di gioco semplici, intuitive, facili da applicare ed adeguate all’età consigliata. partite dai tempi di svolgimento piuttosto brevi, quindi perfette anche in caso di poco tempo a disposizione.

Dove è possibile acquistare i giochi Djeco ?

Dalla loro nascita ad oggi, i giochi Djeco sono stati tradotti in molte lingue per i bambini di tutto il mondo, basti pensare che sono oltre 60 i paesi in cui sono distribuiti!

Per scelta dell’azienda, i giocattoli Djeco vengono principalmente distribuiti in negozi specializzati che le somigliano e che condividono i suoi valori.

Sono inoltre selezionati da musei prestigiosi come il Louvre e il Quai Branly in Francia, la Tate Gallery in Gran Bretagna, il Moma negli Stati Uniti e molti altri ancora in Germania, in Danimarca.

Proprio per questo su Amazon sono disponibili ma non nella completezza del loro catalogo.

Voi avete giochi Djeco in casa per i vostri piccoli? Come vi trovate?