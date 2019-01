Paxi & l’ astronomia per bambini in video

Paxi è la mascotte dell’Education Office dell’ESA (European Space Agency) ed è protagonista di una serie di video di animazione dedicati all’ astronomia per bambini .

Ho scoperto Paxi per caso mentre cercavo online qualche risorsa adatta a rispondere alle domande e ai perché che Chiara inizia a porsi su ciò che vede in cielo e sulle immagini dello spazio che le è capitato di vedere in qualche film.

E’ così che mi sono imbattuta in ESA Kids , il portale dedicato ai più giovani dall’European Space Office , e nel progetto multimediale che ha come protagonista Paxi iniziato nel 2014.

Chi è Paxi

La nascita di Paxi , mascotte della sezione dell’ Education Office dell’ESA (European Space Agency) dedicata ai bambini, risale al 2013 ed il suo nome è stato decretato attraverso un concorso a cui hanno partecipato bambini da tutto il mondo.

La vincitrice Sara, bambina spagnola di 7 anni, ha suggerito il nome Paxi perché somiglia ad un nome extraterrestre ed è simile alla parola “Paz” che in spagnolo significa “pace”.

Paxi è un piccolo esploratore partito da Ally-O, un pianeta di un un altro sistema solare della Via Lattea, che viaggiando sulla sua astronave è giunto fino alla Terra e vi si è paracadutato sopra per incontrarci.

Paxi ha visitato mondi di tutti i tipi e ora può spiegare a noi terrestri molte delle cose che ci appassionano quando guardiamo il cielo e il globo terrestre e quindi aiutarci a capire meglio lo spazio e il nostro pianeta.

In cosa consiste il progetto dell’ Education Office di ESA che ha come protagonista Paxi

Il progetto dell’Education Office di ESA si propone di fornire a genitori ed educatori risorse di ottimo livello per spiegare ai bambini dai 6 ai 10 anni il nostro sistema solare, le missioni spaziali, le comete, la rotazione terrestre etc.

Le spiegazioni didattiche sono affidate ad un cartone animato semplice, caratterizzato da essenzialità di tratto/colori e semplicità del linguaggio in cui le parti narrative e ludiche si affiancano a quelle didattiche con l’obiettivo di portare ai bambini informazioni cruciali e sollecitare in loro il desiderio di saperne di più.

Parliamo di una serie di 9 video di animazione , pubblicati dal 2014 ad oggi e disponibili in 14 lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, olandese, svedese, portoghese, finlandese, rumeno, ceco, danese, norvegese e polacco) a cui si aggiungono l’ activity book di Paxi e delle pagine da colorare.

Obiettivi :

iniziare i bambini all’esplorazione della volta celeste sfruttando la capacità della multimedialità di semplificare i concetti e appassionare anche i più piccoli a contenuti complessi senza dimenticare che anche il gioco manuale è fondamentale per imparare.

far conoscere le missioni ESA grazie alle quali navicelle, sonde e lander sono state inviate nello spazio, per arrivare ad atterrare su una cometa e a cercare la vita sul pianeta Marte.

I contenuti della serie di video di Paxi

I 9 simpatici video della serie di Paxi toccano, in soli 3-5 minuti l’uno, tematiche anche piuttosto complesse ma lo fanno con un approccio talmente semplice da risultare gradevoli anche a bimbi che non hanno ancora sei anni come mia figlia Chiara.

Chi è Paxi

Nel primo video della serie è possibile incontrare il piccolo alieno Paxi, scoprire da dove viene, cosa gli piace dei viaggi dello spazio, chi sono i suoi amici…

Il sistema solare

Nel secondo video della serie i bambini si uniscono a Paxi in un viaggio esplorativo attraverso il nostro Sistema Solare, visitando tutti gli otto pianeti e altri corpi minori : dai pianeti rocciosi più interni e vicini al Sole, passando per i pianeti giganti fino ad arrivare ai confini ghiacciati da dove le comete hanno origine.

Rosetta e le comete

Nel terzo video della serie i bambini seguono Paxi ai confini del Sistema Solare per scoprire il mondo delle comete e saperne di più sulla missione della sonda dell’ESA Rosetta verso la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko e sul funzionamento del suo veicolo d’atterraggio.



I segreti del pianeta rosso

Nel quarto video della serie i bambini seguono Paxi nel suo viaggio su Marte, all’esplorazione dei vulcani, degli alvei asciutti dei fiumi e delle calotte polari del pianeta e nel farlo coglie l’occasione per citare le più di 40 missioni di esplorazione robotica su Marte, tra cui la sonda Mars Express e il rover Curiosity della Nasa.



I marziani esistono ?

Nel quinto video della serie i bambini accompagnano Paxi nel suo viaggio sul pianeta rosso, per scoprire se esistono i marziani e per saperne di più sulle missioni ExoMars dell’Agenzia Spaziale Europea.



Il giorno, la notte e le stagioni

Nel sesto video della serie i bambini si uniscono a Paxi che, in vacanza sulla terra, scopre i motivi dell’avvicendarsi del giorno e della notte e dello scorrere delle stagioni.



Il ciclo dell’acqua

Nel settimo video della serie i bambini seguono Paxi mentre visita il pianeta Terra, per saperne di più su come funziona il ciclo dell’acqua.



L’effetto serra

Nell’ottavo video della serie i bambini si uniscono a Paxi mentre esplora l’effetto serra per conoscere il riscaldamento globale.



Paxi e la Luna : le fasi e le eclissi

Nel nono video della serie i bambini si uniscono a Paxi mentre esplora la Luna e spiega sia le sue fasi che le eclissi lunari.

Insomma quella di Paxi è a mio parere una bella serie di risorse gratuite di astronomia per bambini da tenere in considerazione se anche voi avete dei piccoli che si stanno appassionando a ciò che c’è in cielo e nello spazio.