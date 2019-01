Friendly Shop Italia : ecco dove comprare prodotti zero waste

Fondato a inizio Giugno 2018, ha fatto dell’offrire valide alternative ai prodotti usa e getta il proprio obiettivo e si sta in breve tempo affermando come punto di riferimento per chiunque voglia ridurre gli sprechi e l’impatto ambientale della sua vita nel quotidiano.

Vi va di conoscerlo meglio con me?

Inaugurato il 9 Giugno 2018, Friendly Shop Italia è la giovane creatura di Caterina Pauletti e del marito Nicolae.

Nata a Treviso ma padovana d’adozione Caterina, dopo diversi anni di lavoro nel mondo della cosmesi sostenibile, decide di realizzare il sogno di aprire una sua attività rappresentativa della sua passione per il mondo zero waste e del desiderio di trasmetterla ad altri, Friendly Shop Italia appunto.

Caterina (assieme alla dolce mascotte Annie) è l’anima del negozio fisico situato in Via del Vescovado 20, nel centro storico padovano ma nel dietro le quinte troviamo anche il marito Nicolae che da bravo informatico non solo ha avuto un ruolo chiave nella creazione dello shop online Friendly Shop Italia , ma tutt’ora ne gestisce il backoffice e si occupa insieme a Caterina della selezione delle aziende e dei prodotti.

L’avvicinamento di Caterina alle tematiche zero waste è datato circa un anno e mezzo fa; dopo un primo periodo di riflessione sulle proprie abitudini, sul proprio modo di consumare e sul suo relativo grosso impatto ambientale, Caterina decide di provare a cercare prodotti alternativi a quelli che era abituata ad usare, più rispettosi per sé e per l’ambiente.

Da qui la rapida consapevolezza del fatto che purtroppo la maggior parte di questi prodotti viene realizzata e venduta all’estero, costringendo a ordinare da diversi siti non solo con elevati costi di spedizione ma anche con un notevole inquinamento, conseguenza del far partire così tanti prodotti da luoghi diversi.

Naturale quindi il desiderio di aprire anche in Italia un negozio che rivenda questo tipo di prodotti prestando attenzione ad ogni dettaglio: dalla scelta delle aziende (tutte testate in prima persona), ai pacchi plastic free delle spedizioni, dalle spiegazioni dettagliate dei prodotti nel sito, agli arredi realizzati con materiali sostenibili per il negozio fisico.

Come dice Caterina:

Abbiamo investito molto per realizzare questo progetto e speriamo che tutto vada per il meglio, e per me non è solo una questione di guadagno, per me si tratta di cambiare le cose, di fare cultura, di uno scambio di conoscenze, di cambiare abitudini…e non pianeta ! (Come dice il nostro motto).”

La gamma prodotti Friendly Shop Italia

Come abbiamo appena detto Friendly Shop Italia nasce con uno scopo ben preciso: proporre oggetti che permettano di ridurre i rifiuti e gli sprechi, limitare l’uso della plastica e il suo rilascio nell’ambiente e ridurre al minimo l’inquinamento dovuto dal nostro agire quotidiano.

Gli oggetti selezionati da Caterina per Friendly Shop Italia sono alternative agli oggetti che più comunemente appartengono al mondo dell’usa e getta con campi di applicazione che spaziano dal mondo della casa e della persona per arrivare a quello del tempo libero. E sfogliando le pagine dello shop online è davvero educativo ed interessante scoprire quante soluzioni stilose possano esistere per limitare gli sprechi e i rifiuti in plastica genarati dal nostro vivere quotidiano.

Nell’ambito casa Friendly Shop Italia propone fogli riutilizzabili alternativi all’uso della pellicola sia in versione vegan (marchio Cosse Nature) che non (marchio Abeego), capsule da caffè riutilizzabili, fogli asciugatutto in bambu riutilizzabili (alternativa allo Scottex), spazzole per piatti in legno e relativo ricambio, spugne di rame, soapnuts e smacchianti naturali per il bucato, matite piantabili Sprout ed EcoCube ovvero dei piccoli cubi di legno biodegradabile che contengono semi terriccio e concime pronti da far crescere.

Nell’ambito cura della persona su Friendly Shop Italia è possibile trovare praticamente tutto ciò che può servire per una cura della persona plastic free e zero waste: la gamma di cosmetici e prodotti zero waste proposta da Lamazuna , il balsamo capelli le maschere viso e i prodotti detergenti in contenitori di alluminio o vetro di Wild Sage & Co, i saponi e deodoranti solidi di Zero Waste Path, il burro di karitè e olio di cocco in vasetti di vetro di Zoya Goes Pretty, il dentifricio in polvere e collutorio in pastiglia tutti rigorosamente in barattoli di vetro di Georganics, il buon vecchio rasoio in metallo con lame sostituibili, i cotton fioc e spazzolini Hydrophil, i pettini e spazzole in legno Tek, fazzoletti di stoffa e assorbenti lavabili.

Nell’ambito tempo libero troviamo sacchetti a rete riutilizzabili per la spesa, contenitori bento box per portare in sicurezza il cibo fuori casa, bottiglie riutilizzabili Chilly, tazze riutiizzabili Ecoffee, cannucce in acciaio inossidabile, posate in bamboo, porta panini e snack riutilizzabili.

Molti dei prodotti proposti da Friendly Shop Italia inoltre sposano la filosofia dell’economia circolare per cui l’articolo che viene prodotto con uno scopo quando esso cessa il suo ciclo di vita può assumere un nuovo ruolo o essere compostato; un esempio semplice? Le matite con sementi: si temperano fino alla fine e quando la mina è terminata, possono essere piantati nel terreno e i semini contenuti alla fine delle stesse diventano piantine da tenere in terrazzo.

Inoltre Friendly Shop ospita eventi formativi e workshop, tutto con l’intento di spingere le persone a imparare cose nuove e sensibilizzare chi desidera approcciars per la prima volta al mondo zero waste.

L’esperienza di acquisto da Friendly Shop Italia