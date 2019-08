Brillantante lavastoviglie : cos’è , come funziona & alternative naturali

Per evitare il brillantante…scegliere con oculatezza il detersivo

Alcuni detersivi per lavastoviglie moderni – definiti multifunzione o tutto in uno – contengono ingredienti che, in condizioni normali di durezza dell’acqua, sono in grado di mantenere disciolto il calcare rendendo quindi inutile sia l’uso del sale per rigenerare le resine e che il brillantante.

Scegliere questi detersivi dà quindi importanti possibilità di risparmio tuttavia se la durezza dell’acqua della zona in cui si vive è elevata è molto probabile che il solo detersivo lavastoviglie non sia sufficiente a soddisfare un’adeguata brillantezza di piatti e bicchieri e che sia quindi necessario ricorrere anche al brillantante. Solo provando qualche lavaggio senza brillantante ci si può rendere conto dell’effettiva esigenza di aggiungerlo.

Difficile evitare il brillantante quando la durezza dell’acqua è elevata

Tuttavia, in condizioni di durezza elevata dell’acqua o se usate un detersivo tradizionale, l’uso di questi due prodotti è necessario. In ogni caso non è dannoso anche se li usate assieme alle tavolette multifunzione. Per decidere sulla necessità di utilizzare anche sale e brillantante, verificate quanto riportato sull’etichetta del detersivo.

Sostituti naturali del brillantante lavastoviglie

Come abbiamo detto all’inizio il brillantante svolge la funzione di rendere più brillanti le stoviglie che tendono ad opacizzarsi con l’asciugatura ma per farlo si attacca agli oggetti e resiste al risciacquo col risultato che, seppur in quantità minime, ad ogni pasto ne ingeriamo una piccola quantità insieme al cibo.

E’ vero che è la dose che fa il veleno e che non dobbiamo farci prendere la mano dagli allarmismi ma in questi casi in cui è davvero difficile capire se ci sia davvero qualcosa da cui difendersi o no io personalmente sono per la precauzione e se posso percorrere alternative naturali lo faccio. Ecco quindi la mia carrellata di sostituti naturali del brillantante lavastoviglie.

Brillantante naturale fai da te

La ricetta più semplice ed efficace per ottenere un brillantante naturale fai da te è quella a base di acido citrico.

Farlo è semplicissimo: basta preparare una soluzione di acqua e acido citrico al 20% ovvero, per fare la scorta di 1 litro, versare 200 grammi di acido citrico anidro in un contenitore graduato, aggiungere acqua fino alla tacca da 1l e mescolare.

Utilizzare il nostro brillantante fai da te è ancora più semplice: basta riempire la vaschetta del brillantante con il nostro preparato e girare la manopola del dosaggio al massimo.

Se non sapete dove reperire l’acido citrico vi consiglio di fare un salto in questo articolo dove ho inserito un sacco di suggerimenti per gli acquisti.

Online troverete molti articoli che vi consigliano di sostituire il brillantante con l’aceto ma non qui, e per diversi validi motivi: