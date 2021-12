Calendario avvento beauty Macrolibrarsi : alla scoperta del suo contenuto

Scopri cosa significa regalare il Calendario Avvento Beauty Macrolibrarsi con i migliori marchi cosmetici eco bio.

Qualche settimana fa ho deciso di farmi un regalo per assaporare l’attesa del Natale e la mia scelta è caduta sul Calendario Avvento Beauty Macrolibrarsi , una novità 2021.

In questo articolo vi racconterò come è andata e…attenzione, se leggerete fino alla fine troverete anche un spoiler completo del suo contenuto!

Perchè ho scelto il Calendario Avvento Beauty Macrolibrarsi ? Cosa lo rende speciale?

Semplicemente perchè desideravo regalarmi una coccola che mi permettesse di assaporare con un po’ più di lentezza il tempo che ci separa dal Natale ed un calendario dell’Avvento beauty mi è sembrato la scelta giusta.

Ovvio che, vista la mia predilezione per i prodotti naturali/biologici, non potessi sceglierne uno qualunque ma i criteri di scelta che ho adottato hanno decisamente ristretto la rosa dei candidati.

Quali erano?

No calendari mono marca: desideravo regalarmi la possibilità di spaziare e magari approcciarmi anche a marchi che ancora non conosco.

Presenza (meglio ancora se prevalenza) di prodotti Made in Italy.

Attenzione all’ambiente anche nel packaging.

Possibilità di acquisto da un sito che promuova i miei stessi valori etici.

Tra quali calendari mi si è quindi prospettata la scelta? Solo 3!

Anche quest’anno Ecco Verde, punto di riferimento in Italia per la cosmesi ecobio, proponeva il suo calendario dell’Avvento beauty in due versioni:

“mixed” (cofanetto verde acqua) con una selezione di prodotti naturali – full size e mini size – dall’assortimento del sito. Tra i brand presenti: Officina Naturae, Weleda, Delidea, Domus Olea Toscana, La saponaria, DieNikolai, Joik Organic.

con una selezione di prodotti naturali – full size e mini size – dall’assortimento del sito. Tra i brand presenti: Officina Naturae, Weleda, Delidea, Domus Olea Toscana, La saponaria, DieNikolai, Joik Organic. “vegan” (cofanetto rosa) con una selezione di prodotti vegan per viso e corpo di brand come Biofficina Toscana, Lavera, Natessence Pai skincare, Pure Skin Food, Hands on Veggies, Tiama.

Con un prezzo tra i 65 e i 75€ erano entrambi molto invitanti (dico erano in quanto ora sono Sold Out) ma io ho deciso di scommettere sulla new entry del calendario dell’Avvento beauty Macrolibrarsi (qui).

Come mai? Perchè aveva qualcosa in più:

Un packaging amico dell’ambiente: il suo grazioso ed esclusivo cofanetto è realizzato in carta FSC® in collaborazione con Controversa.

Una maggiore presenza di prodotti di marchi Made in Italy.

Non solo cosmetici ma anche la promessa di 3 accessori beauty.

Nessuno spoiler del contenuto sul sito quindi una vera sorpresa dal momento che – al momento in cui scrivo – nessuno l’ha ancora recensito online.

Il fatto che a proporlo sia un’azienda a gestione familiare, pioniera dell’etica nel commercio online e non.

Cosa promette il Calendario Avvento beauty Macrolibrarsi ?

Ma veniamo al dettaglio delle promesse fatte dal Calendario dell’Avvento Beauty Macrolibrarsi:

24 prodotti naturali/bio da scartare, selezionati dalla beauty expert Giulia.

Una selezione unica di cosmetici naturali dei migliori marchi ecobio italiani ed europei: oltre ai prodotti tra i più amati su Macrolibrarsi, sorprese non disponibili in commercio realizzate in esclusiva per questo progetto. Protagonisti la cura del viso, del corpo, dei capelli e il make-up naturale.

Nel dettaglio 12 cosmetici full size, 9 prodotti in formato da viaggio e 3 accessori per la cura di viso e corpo.

Valore dei doni superiore ai 240€ con un prezzo di acquisto di 129€.

Insomma un calendario dell’avvento perfetto per chi desidera scoprire il mondo della cosmesi biologica, ricco di doni che accompagneranno i quotidiani gesti di cura di sè anche dopo il periodo natalizio.

Brand presenti: Bioearth, Biofficina Toscana, Dr. Bronner, Dr. Hauschka, Elbi Design, Eywa, Hava, La Saponaria, Laboratoires Novexpert, Namalei, Officina Naturae, Olfattiva, Oliorito, Palmea, Potentilla, Purobio, Purophi, Radici Toscane, Rasayana, Ren Clean Skincare, Therine, Zao Make Up.

Ma nel dettaglio cosa riceve chi compra il Calendario dell’Avvento Beauty Macrolibrarsi ?

Come accennato prima il sito Macrolibrarsi nella scheda prodotto del Calendario Avvento non riporta alcuna anteprima del suo contenuto se non l’elenco dei brand

***SPOILER ALERT*** Io qui vi racconterò invece tutti i dettagli quindi – se avete già comprato il calendario Avvento Macrolibrarsi e non volete rovinarvi la sorpresa – potete al massimo proseguire leggendo il paragrafo sul packaging e poi dovrete smettere!

Il packaging

Avete paura che il calendario dell’avvento beauty Macrolibrarsi possa arrivare danneggiato? Timore infondato: che lo compriate da solo o assieme ad altri prodotti arriverà all’interno di una scatola di cartone dedicata, con un morbido riempitivo nell’intercapedine tra la scatola esterna ed il cofanetto del calendario.

Ad accompagnarlo una graziosa cartolina di presentazione e ringraziamento da parte della beauty expert di Macrolibrarsi Giulia.

Il cofanetto a due ante, in robusto cartone certificato FSC, è chiuso da un nastro di raso verde scuro; aprendolo troviamo tante scatoline numerate, in ordine sparso, contenenti quelle che saranno le nostre sorprese del countdown verso Natale.

Vediamole quindi ora tutte in sequenza.

Giorno #1 – Scrub cuoio capelluto Muah! Hava

Muah! è uno scrub per il cuoio capelluto a base di ingredienti riequilibranti che aiutano a rimuovere le impurità e a far risplendere i capelli.

Nel calendario dell’avvento beauty Macrolibrarsi lo troviamo nel suo formato vendita monodose che lo rende pratico da portare sempre con se, anche in viaggio o vacanza.

Link scheda prodotto – valore 2€.

Giorno #2 – Roll-on Nuvola di crema Olfattiva

Nel secondo giorno del calendario dell’avvento beauty Macrolibrarsi troviamo Nuvola di crema by Olfattiva ovvero una miscela di olii essenziali in sinergia di fiori di bach dal profumo dolce e fruttato che ricorda i dolci della mamma!

Prodotto formato vendita – Link scheda prodotto – Valore 9,5€.

Giorno #3 – Sapone liquido lavanda Dr Bronner’s

Nel terzo giorno del nostro calendario dell’avvento beauty troviamo il sapone liquido concentrato al profumo di lavanda Dr Bronner’s in formato viaggio.

Un prodotto concentrato che, adeguatamente diluito può arrivare a coprire ben 18 usi: igiene personale (viso, corpo, capelli, bagno, rasatura, denti, pediluvio, suffumigi), igiene della casa (piatti a mano, bucato, pavimenti, finestre, WC, multiuso) ed altre 4 funzioni (lavaggio frutta e verdura, igiene del cane, spray piante anti-insetti, repellente formiche).

Concentrati, biodegradabili, versatili ed efficaci i saponi liquidi Bronner’s sono i più venduti nel mercato americano; la loro formulazione comprende solo i più puri ingredienti biologici e del commercio equo e solidale.

Link scheda prodotto – Valore 3,99€.

Giorno #4 – Crema mani idratante Dr Hauschka

Nel quarto giorno del calendario dell’avvento beauty Macrolibrarsi la sorpresa che ci aspetta è una minitaglia da 10ml della crema mani Dr Hauschka.

Pensata per idratare e proteggere le mani dagli attacchi esterni che possono screpolarle e seccarle, regola l’idratazione della pelle e si assorbe velocemente; la sua pregiata composizione certificata Natrue ha spiccate proprietà rivitalizzanti ed è anche indicata per la pelle ruvida dei gomiti.

Link scheda prodotto – valore 3,5€

Giorno #5 – REN Rosa Centifolia™ No.1 Purity Cleansing Balm

Nel quinto giorno del calendario dell’avvento beauty Macrolibrarsi protagonista è una minitaglia da 15ml del noto balsamo detergente No.1 Purity Cleansing Balm di REN.

Parliamo di un balsamo detergente ricco e idratante ideale per tutti i tipi di pelle; a contatto con l’acqua si trasforma in un latte setoso che scioglie impurità, sporco e make-up anche waterproof.

Link alla scheda prodotto full size 100ml – valore ?

Giorno #6 – Pad struccanti occhi labbra in bambù Elbi Design

Nel sesto giorno del calendario dell’avvento beauty Macrolibrarsi troviamo il primo accessorio beauty: un kit di pad struccanti occhi e labbra in bambù prodotti da Elbi Design e contenuti in una pratica bustina di cotone riutilizzabile.

Link alla scheda prodotto – valore 12€

Giorno #7 – Siero in olio illuminante elasticizzante Purobio Cosmetics

Nel settimo giorno del calendario dell’avvento beauty Macrolibrarsi è il momento del siero in olio illuminante ed elasticizzante Purophi, in formato minitaglia.

Con la sua consistenza oleosa è in grado di ripristinare il corretto film idrolipidico della pelle, donandole morbidezza e nutrimento, coadiuvando e migliorando gli effetti della crema viso.

Indicato per pelli secche e mature e per i primi segni di invecchiamento, è formulato con un mix di sostanze nutrienti (olio di Cocco, l’olio di Babassu e burro di Cacao, Karitè e di Capuaçu) in sinergia con attivi funzionali come l’AP3 Complex, estratto di goji e mirtillo bio, acido ialuronico e acido mandelico.

Link alla scheda prodotto del formato full size – valore ?

Giorno #8 – Eyeliner nero pennello brush tip Zao Makeup

Nell’ottavo giorno del calendario dell’avvento beauty Macrolibrarsi è il momento del primo prodotto makeup: un eyeliner Zao Makeup nero intenso, dalla punta a pennello finissima che garantisce un tratto sottile e preciso.

La sua formula ricca di Aloe vera bio risulta estremamente rispettosa degli occhi sensibili, il suo essere ricaricabile lo rende ecologico, più economico ed antispreco.

Link alla scheda prodotto – valore 20,90€

Giorno #9 – Lip’Up trattamento labbra rimpolpante Novexpert

Nel nono giorno del calendario dell’avvento beauty Macrolibrarsi arriviamo alla cura delle labbra con Lip’Up di Novexpert, un balsamo labbra volumizzante, nutriente e cicatrizzante che dona un effetto rimpolpante alle labbra sottili, senza tono, depigmentate, secche o screpolate.

Lip’Up è una soluzione semplice ed efficace per rendere le labbra più lucide e carnose senza ricorrere al filler. Grazie alla presenza di Muira puama e Mentolo (stimolatori della circolazione sanguigna) ha un”immediata azione volumizzante mentre amminoacidi e Cammiphora mukul protraggono l’effetto plumper nel tempo, ridefinendo i contorni.

Lo si può utilizzare sia in modalità Mat (applicandolo e lasciandolo agire per 15 minuti prima di indossare il rossetto) che in modalità lucido (applicandolo immediatamente dopo il rossetto).

Link alla scheda prodotto – valore 19€.

Giorno #10 – Rossetto Namalei 07 Romantic

Nel decimo giorno del calendario dell’avvento beauty Macrolibrarsi abbiamo nuovamente un prodotto makeup, il rossetto Namalei 07 Romantic ovvero un rossetto di colore rosa antico ultra idratante, vegano che promette una consistenza facilmente scorrevole e labbra dal colore intenso e duraturo.

Link alla scheda prodotto – valore 12,5€

Giorno #11 – REN Radiance Overnight Glow Dark Spot Sleeping Cream

Nell’undicesimo giorno del calendario dell’avvento beauty Macrolibrarsi diamo il benvenuto ad un secondo prodotto a marchio REN in formato minitaglia: la Radiance Overnight Glow Dark Spot Sleeping Cream.

Si tratta di una crema notte clinicamente testata per ridurre le dimensioni delle macchie scure dopo 7 giorni: mentre idrata in profondità agisce sulla pigmentazione irregolare su tutti i tipi e toni di pelle, per un aspetto più uniforme e luminoso.

Contiene ingredienti di derivazione naturale che mirano precisamente alla pigmentazione e al tono della pelle della sera per questo si rivolge solo alle aree di pelle macchiata, unico prodotto del calendario a non essere indicato proprio per tutti.

Link alla scheda prodotto del formato full size – valore ?

Giorno #12 – Eco-fermentato attivatore La Saponaria

Nel dodicesimo giorno del calendario dell’avvento beauty Macrolibrarsi troviamo un prodotto ispirato alla cosmesi coreana, nota per donare alle donne un incarnato senza imperfezioni, uniforme e luminoso: l’eco-fermentato attivatore La Saponaria.

L’Eco-Fermentato Attivatore è ottenuto dalla fermentazione simbiotica di attivi naturali tra cui un prezioso fitocomplesso marino a base di microalghe fermentate. Cos’ha di così interessante la fermentazione?

Rende molto più potenti per la pelle gli attivi, in questo caso ci dona un prodotto capace di stimolare la naturale sintesi di elastina, collagene e acido ialuronico.

Il risultato sulla pelle? Un effetto tensore già dopo 15 minuti ma anche nel lungo termine con un graduale rilascio di azioni anti-age, leviganti e anti-macchie.

Link alla scheda prodotto – valore 9,90€

Giorno #13 – Lozione Rinforzante Triphala Rasayana

Nel tredicesimo giorno del calendario dell’avvento beauty Macrolibrarsi troviamo un interessante prodotto dal cuore ayurvedico: la lozione Triphala Rasayana studiata per rinforzare e rivitalizzare i capelli fragili, deboli e tendenti alla caduta.

Applicata in gocce sulla cute e massaggiata con movimenti rotatori, quotidianamente per almeno 3 mesi promette di rafforzare i capelli e promuoverne la longevità grazie all’uso di estratti ayurvedici fortificanti e tonificanti: Brahmi e Triphala, Centella asiatica, Caffeina, Complesso Arginina-germe di soia-germe di grano-Scutellaria baicalensis e Saccaride isomerato.

Link alla scheda prodotto – valore 15,90€

Giorno #14 – Dentifricio solido da viaggio Officina Naturae

Nel quattordicesimo giorno del calendario dell’avvento beauty Macrolibrarsi troviamo un interessante prodotto zero waste e plastic free: il Dentifricio solido in pastiglie Officina Naturae gusto menta in un formato viaggio (21 compresse).

Bella la formulazione che prevede la presenza di idrossiapatite, un componente minerale naturalmente presente nello smalto che aiuta a rinforzare i denti danneggiati.

Link alla scheda prodotto – valore 3,99€

Giorno #15 – Olio corpo Semia Oleorito

Nel quindicesimo giorno del calendario dell’avvento beauty Macrolibrarsi troviamo una minitaglia da 10ml di olio corpo capelli Semia di Oleorito, un olio (da applicare sulla pelle ancora umida, dopo il bagno o la doccia) dalla spiccata azione antiaging-illuminante in grado di nutrire in profondità e ringiovanire la pelle.

Il prezioso estratto di Mirra, che anticamente si pensava rendesse immortali, ha proprietà rigeneranti e lenitive, mentre Melissa e olio di Nocciola svolgono una potente azione antiossidante, essendo ricchissimi di Vitamina E e di Omega 3.

L’estratto di Vaniglia dona una profumazione dai toni ammalianti, in modo da generare un vero e proprio effetto distensivo e afrodisiaco.

Link alla scheda del prodotto full size e alla scheda del kit da viaggio (che comprende le 3 minitaglie di olio multitasking del marchio: Cautha, Semia e Thesan).

Giorno #16 – Crema idratante illuminante viso Potentilla

Nel sedicesimo giorno del calendario dell’avvento beauty Macrolibrarsi troviamo una piccola crema viso da viaggio: la crema idratante illuminante Potentilla.

La sua formulazione è studiata per garantire un’idratazione profonda e duratura; l’azione combinata di Avena e Calendula stimola la produzione del collagene e migliora la struttura del derma mentre l’acido malico: produce un effetto schiarente sulla pelle, rendendola più luminosa e levigata.

Link alla scheda prodotto – valore 8,60€

Giorno #17 – Retina portasolido Biofficina Toscana

Nel diciassettesimo giorno del calendario dell’avvento beauty Macrolibrarsi troviamo la comoda retina portasolido Biofficina Toscana, un utile accessorio in cotone per gli amanti dei cosmetici solidi: permette di riporre, appeso, il proprio detergente solido e di farlo asciugare adeguatamente dopo l’utilizzo.

Link alla scheda prodotto – valore 1,90€

Giorno #18 – Zinc + Niacinamide 11% Elementa Bioearth

Nel diciottesimo giorno del calendario dell’avvento beauty Macrolibrarsi troviamo un interessante prodotto Bioearth ovvero Zinc+Niacinamide 11%, un siero concentrato di niacinamide 10% (vitamina B3) e zinco 1% in una base attiva con succo di Aloe vera e acido ialuronico da fermentazione naturale.

Questo siero può essere applicato direttamento sul viso (anche sulla zona del contorno occhi) oppure diluito nella crema base; al suo interno zinco e niacinamide svolgono attività sebonormalizzante, purificante e riequilibrante, utile per il trattamento della pelle mista-impura-grassa e dalla texture non omogenea.

Link alla scheda prodotto – valore 8,90€

Giorno #19 – Deo Brividino Radici Toscane

Nel diciannovesimo giorno del calendario dell’avvento beauty Macrolibrarsi troviamo un prodotto che già conosco e adoro: il Deo Brividino Radici Toscane, l’alternativa in stick ai deodoranti in crema Radici Toscane che uso da anni.

La sua formulazione prevede l’uso di oli essenziali gentili, scelti tra i meno irritanti e più compatibili tra di loro. L’esperienza olfattiva si apre con legno di cedro che si intreccia con menta, mentre il ginepro arrotonda il sottofondo accompagnato da una nota di patchouly.

Solo ingredienti buoni, NO sali d’alluminio, alcool e parabeni.

Link alla scheda prodotto – valore 9€.

Giorno #20 – Balsamo contorno occhi nutriente Palmea

Nel ventesimo giorno del calendario dell’avvento beauty Macrolibrarsi troviamo il balsamo contorno occhi nutriente Palmea, formulato per regalare allo sguardo un aspetto giovanile a lungo termine.

I suoi attivi e la texture di facile assorbimento favoriscono il miglioramento del microcircolo, andando a contrastare i fattori che causano la formazione di borse e occhiaie.

Link alla scheda prodotto – valore 27,60€.

Giorno #21 – Detergente Corpo Solido Consho Rock Bioearth

Nel ventunesimo giorno del calendario dell’avvento beauty Macrolibrarsi troviamo un’lternativa sostenibile, zero waste e plastic free al bagnoschiuma tradizionale: il detergente corpo solido della linea Consho Rock di Bioearth.

Formulato a pH eudermico con tensioattivi vegetali facilmente biodegradabili, questo detergente alla Mela e Cassis è arricchito con estratto di Ribes nero e naturalmente colorato con gardenia blu e barbabietola.

Link alla scheda prodotto – valore 9,50€

Giorno #22 – Silver Eye Patch Therine

Nel ventidueesimo giorno del calendario dell’avvento beauty Macrolibrarsi troviamo i Silver eye patch Therine.

Si tratta di patch lavabili in 100% Viscosa, microcristalli di Cellulosa e Argento da usare in combinazione con la maschera contorno occhi Psiche di Therine.

Si consiglia di lavarli con acqua corrente dopo ogni utilizzo

Link alla scheda prodotto – valore 9€.

Giorno #23 – Shampoo solido Blue Sardinia

Nel ventitreesimo giorno del calendario dell’avvento beauty Macrolibrarsi troviamo una bella alternativa sostenibile, zero waste e plastic free allo shampoo tradizionale: lo shampoo solido Blue Sardinia a base di estratto di fico d’India ed olio essenziale di Mirto.

La sua formula promette una pulizia profonda senza aggredire la cute e il capello, svolgendo un’accurata azione antinfiammatoria, purificante ed igienizzante. Con un solo panetto si possono fare 25-30 lavaggi.

Link alla scheda prodotto – valore 12€.

Giorno #24 – Burro corpo Purophi

L’ultimo giorno del calendario dell’avvento beauty Macrolibrarsi ci regala il morbido burro corpo Purophi.

Formulato con un pool di burri vegetali e oli naturali, ammorbidisce e leviga la pelle mentre spigiona le note olfattive degli oli essenziali di arancia, limone e bergamotto. Per un momento di vero relax.

Link alla scheda prodotto – valore 18€.

Perchè regalare o regalarsi un calendario avvento beauty ?

Ricordate i calendari dell’Avvento che ricevevate da piccole con 25 finestrelle contenenti cioccolatini?

Quanta emozione c’era ogni giorno nell’aprire una casella e gustarsi quel pezzettino di cioccolato come fosse un grande regalo? Ed ogni giorno che passava era sempre più intriso di atmosfera natalizia, vero?

Adesso che siamo adulte e prese dalla frenesia della vita di tutti i giorni tra lavoro, studio, famiglia, amici, figli non abbiamo mai tempo per dedicarci a noi.

Questo è il motivo per cui un calendario dell’avvento beauty è a mio parere una bella idea regalo: ci dà l’occasione di pensare che è ora di dedicare del tempo per prenderci cura di noi!

E il calendario dell’avvento beauty Macrolibrarsi in particolare è stato per quanto mi riguarda una valida scelta.

Cosa ho apprezzato in particolare?

la preponderanza di prodotti Made in Italy.

la scelta di sorprese volte a coprire un po’ tutte le esigenze della cura personale (igiene orale, viso, corpo, capelli e make up) ed anche la presenza di alcuni accessori beauty.

l’ampio spazio dato a prodotti zero waste e plastic free, sia nell’ambito cosmetici che accessori.

Lo ricomprerei? La risposta è sì.

E voi ditemi? Avete acquistato un qualche calendario dell’avvento beauty per voi quest’anno? Quale?