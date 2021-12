Fuga di notizie : il nuovo fumetto sull’inquinamento di Tunué

Uscito lo scorso 4 Novembre Fuga di notizie è il nuovo fumetto sull’inquinamento di Tunué , vi va di scoprirlo assieme?

La trama di Fuga di notizie

Fuga di notizie si apre con la nostra protagonista, Vera Keller, sulla poltrona del dentista: ha l’ennesima carie e un paio di punti che – se non adeguatamente spazzolati – diventeranno carie.

Lei si prende cura dei suoi denti alla perfezione ma né la dottoressa Marshall né sua madre danno il minimo accenno di crederle…da mesi!

Vera Keller è una dodicenne sfacciata e precoce. Da grande aspira a diventare giornalista e nel frattempo gestisce la Piùsletter, una newsletter con le notizie locali; a seguirla sia i suoi coetanei che alcuni adulti come la prof di scienze e Sara, fidanzata del fratello e tirocinante al New York Times.

E’ curiosa, ha le idee molto chiare e per portarle avanti non esita a discutere con gli adulti come dentista, genitori e insegnanti.

Così, quando assieme all’amico Jonathan scopre una strana melma nera nei pressi del Particular Lake (il lago artificiale di Twin Oaks) decide di indagare.

Inizialmente pensa si tratti della prova di un’invasione aliena ma poi, su suggerimento di Sara, torna al lago per prelevare un campione d’acqua e farlo analizzare durante le lezioni di scienze.

Preoccupante l’esito dell’analisi: il livello di nitrati viola le prescrizioni del Clean Water Act, legge federale primaria degli Stati Uniti che regola l’inquinamento delle acque.

Impossibile a questo punto non proseguire nelle indagini: se davvero il lago è inquinato, cosa comporta per l’ambiente, la città ed i suoi abitanti? Non ci si può fermare in superficie quando si tratta del rispetto della natura e della salvaguardia dell’ambiente.

Da questo momento Vera si fa carico di cercare la verità: approfondisce i fatti senza fermarsi alle apparenze, fa osservazioni dirette, cerca prove scientifiche e testimoni.

Inizialmente contestata dalla famiglia e dai potenziali colpevoli, non si ferma di fronte a nulla, arriva a collegare i fatti ed avvia una fuga di notizie utilizzando la sua Piùsletter per pubblicare la verità.

I grandi temi dietro Fuga di notizie

Fuga di notizie è ispirato da un fatto di cronaca reale: il caso di inquinamento delle acque del lago Flint nel Michigan scoperto nel 2014 dalle autorità sanitarie locali.

Partendo da questo fatto di cronaca le autrici (Kate Reed Petty e Andrea Bell) costruiscono una storia che ha molto da insegnare non solo ai ragazzini ma anche agli adulti.

Dietro il racconto per immagini vengono infatti toccati temi importanti come la corruzione, l’inquinamento e la libertà di stampa che non deve sfociare in fake news.

Disseminati all’interno del racconto e nelle azioni della giovane gionalista i punti fondamentali del decalogo del buon giornalista di inchiesta:

1-2: Verità ed esattezza. Esamina i tuoi pregiudizi ed esamina i fatti.

3-4: Responsabilità e onestà. Se commetti un errore, pubblica una rettifica.

5: Tieni sempre gli occhi aperti per una nuova storia.

6: Citare sempre un esperto. No fonti anonime!

7: Raccogliere prove concrete, scientifiche.

8: Mettere insieme prove scientifiche, osservazioni dirette, citazioni di testimoni…insomma collegare i fatti per scoprire la verità.

9: Non muovere accuse non fondate ma attenersi ai fatti.

10: Non cedere di fronte alle pressioni di chi non desidera che la verità venga a galla.

Elementi da coniugare al senso di responsabilità che evita lo scoop per cercare audience, all’onestà e alla volontà di diffondere la conoscenza parlando in modo chiaro e comprensibile a tutti.

Insomma Fuga di notizie è un bel graphic novel di formazione in cui la passione per il giornalismo incontra quella per la salvaguardia dell’ambiente.

Una storia sulla responsabilità civile che fa capire come anche le battaglie dei giovani possano avere grande impatto e che fidarsi degli adulti non è sempre la cosa più giusta…

Avventuroso e divertente questo libro è a mio parere un bel regalo per ragazze e ragazzi che amano la verità e lottano per perseguirla.

Tunué e la collana Tipitondi

Tunué è una casa editrice specializzata in graphic novel per lettori junior e adulti nonché in saggistica dedicata al fumetto, all’animazione e ai videogiochi.

Il suo catalogo di graphic novel ha all’attivo sia opere italiane che traduzioni estere, tutte caratterizzate dalla forza delle storie e alla maestria degli autori. Non per niente i loro titoli hanno già guadagnato sia numerosi riconoscimenti che l’attenzione della stampa oltre che un pubblico di appassionati in costante crescita.

Molto amata la collana Tipitondi (di cui Fuga di notizie fa parte) creata nel 2010 con l’obiettivo di offrire al pubblico dei lettori junior e youg adult (e agli adulti che si sentono ancora un po’ bambini) una curata selezione di graphic novel.

Da anni attenta alle tematiche ambientali, Tunuè ha già pubblicato altri volumi che le portano avanti:

La collana Timothy Top. Protagonista un bambino di 8 anni col superpotere del pollice verde, coinvolto in tante avventure per salvare la sua città dal malvagio Mr. Plumbee, che vuole cementificare tutto.

Gaia Blues, una storia muta che ha come tema centrale la salvaguardia della terra. Protagonista una famiglia di orsi, messi costantemente in pericolo da un disastro ecologico dopo l’altro.

Piccole storie dal centro, una raccolta di piccoli racconti e brevi poesie che mettono al centro gli animali (domestici ed esotici) facendoci riflettere sulla presenza spesso invasiva e distruttiva dell’uomo nella natura.

Penss e le pieghe del mondo, un graphic novel spirituale e suggestivo ambientato nell’era preistorica, ricco di riflessioni sui temi dell’amore per la natura, la condizione femminile, l’ecologismo, la solitudine, l’individualismo e l’evoluzione secondo le teorie di Leibniz e Deleuze.

Conoscevate già Tunué , Fuga di Notizie e le altre graphic novel che vi ho citato?