Dischi sotto l’albero, tutto il meglio dei maggiori artisti italiani e stranieri

Con “dischi sotto l’albero” vi proponiamo tutte le hit che stanno andando per la maggiore e che fate ancora in tempo a regalare alle persone alle quale volete bene. Ecco un’analisi completa di ciò che offre il mercato

Quest’anno, per i dischi sotto l’albero, ci sono diverse proposte interessanti, tutte adatte per i regali natalizi perché artisti come Mina e Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Vasco Rossi, Zucchero, Paolo Conte, Davide Van De Sfroos, solo per citarne alcuni, hanno realizzato cd con tutti i loro maggiori nuovi e datati successi, e non solo.

“MinaCelentano – The complete recordings” è la raccolta delle registrazioni in studio dei duetti di Mina e Adriano Celentano, arricchita dall’inedito “Niente è andato perso”, e impreziosita da materiale fotografico, tratto dalle varie session di registrazione in studio, mai pubblicato prima.

Mina e Celentano in sala prove durante la registrazione del loro ultimo capolavoro

Anche “Tutti qui collezione 2021” di Claudio Baglioni è una raccolta con i suoi successi, da “Questo piccolo grande amore” ad “Avrai”, “E tu come stai”, “Sabato pomeriggio”, fino alle più recenti “Io non sono lì” e “Dodici note”, impreziosita da un racconto fotografico inedito.

Lo stile di Claudio Baglioni che ha raccolto i suoi successi in “Tutti qui collezione 2021”

Invece “Siamo qui” di Vasco Rossi comprende dieci nuove canzoni come il recente singolo omonimo e “Una canzone d’amore buttata via”, disponibile con copertine diverse in nove confezioni.

“Discover” è un album in cui Zucchero ha spogliato e rivestito, nel suo stile, iconiche canzoni del panorama musicale italiano e internazionale, unendo le sue due anime musicali, con la partecipazione di Bono, Elisa, Mahmood e un inedito duetto virtuale con Fabrizio De André.

“Live at Venaria Reale” di Paolo Conte è una imperdibile raccolta con i brani più amati del cantautore (da “Sotto le stelle del jazz” a “Genova per noi”, “Via con me”, Come di”) e l’inedito “El Greco”.

Dischi sotto l’albero… da tutto il mondo

“Maader folk” è il coraggioso viaggio in 15 tracce che Davide Van De Sfroos ha intrapreso per abbracciare ancora una volta un linguaggio che è di tutti, radicato nei valori della cultura italiana.

Nel campo femminile la scelta è caduta su Caterina Caselli, Alessandra Amoroso e Carmen Consoli.

“100 minuti per te” racchiude i più grandi successi di Caterina Caselli che raccontano il suo percorso artistico, da “Nessuno mi può giudicare” a “Perdono”, “Insieme a te non ci sto più” e “Cento Giorni”, insieme a gioielli nascosti del suo repertorio.

Caterina Caselli è tornata con i suoi più grandi successi, raccolti in “100 minuti per te”

Si intitola “Tutto accade” l’album di inediti di Alessandra Amoroso, composto da 14 brani, fra cui i singoli “Tutte le volte”, “Sorriso grande”, “Piume” e “Canzone inutile”, che vantano le firme d’autori d’eccezione come Paolo Antonacci, Federico Zampaglione, Giordana Angi, Rocco Hunt.

È di Carmen Consoli l’album di inediti “Volevo fare la rockstar”, ricco di immagini fiabesche ed oniriche come in “Sta succedendo”, “Le cose di sempre” e nel singolo “Una domenica al mare”.

Fra i giovani ci sono Sangiovanni, Rocco Hunt, Coez, Motta e Speranza.

Finalista ad Amici, in gara a Sanremo 2022, con il suo progetto discografico che porta il suo nome e che contiene il platino “Lady”, gli ori “Tutta la notte” e “Guccy bag”, Sangiovanni è stato uno dei protagonisti della scorsa estate con il singolo “Malibu” ed è quindi d’obbligo la sua presenza fra i dischi sotto l’albero.

In “Rivoluzione” convive il rap più duro che affronta temi sociali e l’animo pop con cui Rocco Hunt si diverte a sperimentare: contiene 15 tracce e featuring con, fra gli altri, Fabri Fibra, Gué Pequeno, Carl Brave, Emis Killa, Boomdabash e Ana Mena.

Coez lancia il progetto “Volare” in 13 tracce

Il nuovo progetto “Volare” in 13 tracce di Coez è stato preceduto dai due brani “Wu-tang” e “Flow easy”: accompagna l’ascoltatore in un percorso fatto di immagini di paesaggi urbani ma anche di cieli, orizzonti da guardare dai balconi, nuvole che accompagnano i sogni, i ricordi e le malinconie.

“Semplice” è il nuovo album di Motta, suonato, energico e potente, che cerca di far pace con le proprie contraddizioni attraverso un processo di semplificazione e di ritorno alle cose semplici, come nel il singolo “E poi finisco per amarti”.

In “L’ultimo a morire” s’intravede tutta la multi-cultura di Speranza diventata un esempio virtuoso di rivincita sociale senza rinnegare i passi che l’hanno portato fin qui.

Anche le band sono in questo percorso che porta ai regali di Natale.

“Solo esseri umani” è l’album dei Nomadi di 11 brani in cd e vinile bianco, tra cui “Frasi nel fuoco”, “Solo esseri umani” feat. Enzo Iacchetti e “Il segno del fuoriclasse” dedicato ad Augusto Daolio.

“Il Volo sings Morricone” è il nuovo album del trio, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del novecento: un disco composto da 14 canzoni, brani che ripercorrono le melodie leggendarie del maestro Ennio Morricone.

Dischi sotto l’albero, fra classici e inediti

“Future memorabilia” è un avventuroso road trip in dieci tappe con destinazione musica cult con nuova veste future-pop targata Oliver Onions, da “Orzowei” (feat. Tommaso Paradiso) a “Sanokan” (feat. Claudio Baglioni).

“Ho sognato pecore elettriche” è l’album di inediti della PFM che vanta la presenza degli ospiti internazionali Ian Anderson e Steve Hackett nel brano “Il respiro del tempo”, oltre a Flavio Premoli, già co-fondatore di PFM, in “Transumanza jam”.

“Ho cambiato tante case” di Tiromancino contiene i successi “Finché ti va”, “Cerotti”, “Er musicista” con Franco126, “Domenica” e una preziosa collaborazione con Carmen Consoli in “L’odore del mare”.

“MTV Unplugged” dei Negrita è disponibile in vinile e cd con i suoi 15 brani, fra cui “El diablo” feat. Piero Pelù e “Rotolando verso Sud” feat. Rkomi.

Sul fronte internazionale non possono mancare Diana Ross, Santana, Elton John, Duran Duran, Tori Amos, The Chieftains e Norah Jones.

Un’espressione intensa di Diana Ross che per ha lanciato il suo album “Thank you”

Con l’album “Thank you”, la leggendaria Diana Ross il suo legame con i fan con il video di “All is well” ma anche con “I still believe”, ​​una canzone sull’amore, la speranza e la positività.

C’è anche la gemma dei Procol Harum “A whiter shade of pale” dall’atmosfera malinconica nel nuovo album “Blessings and miracles” di Carlos Santana, con “Move” e “She’s fire” ad arricchirne il contenuto.

“The lockdown sessions” di Elton John è una raccolta di 16 canzoni in collaborazione con alcuni dei più grandi artisti, come in “Cold heart (Pnau remix)” con Dua Lipa che è certificato oro in Italia.

Della leggenda del pop Duran Duran, è l’album in studio “Future past” con i singoli “Anniversary”, “Invisible” e “Tonight united”.

Tra i dischi sotto l’albero troviamo anche quello di Tori Amos che ha raccolto in “Ocean to ocean” canzoni dalla forte carica emotiva che narrano una storia universale, come nella traccia “Speaking with trees”.

“Chronicles: 60 years of The Chieftains” è una straordinaria retrospettiva che ripercorre i brani più significativi della straordinaria carriera della band irlandese.

Norah Jones è al suo primo album natalizio in assoluto “I dream of Christmas”, una collezione di brani classici oltre a cinque nuove canzoni, fra cui “Christmas calling (Jolly Jones)” in cui l’artista esprime un profondo desiderio di allegria e di compagnia.

Franco Gigante