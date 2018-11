Cofanetti Phytorelax : idee regalo naturali Natale 2018 (e non solo)

A corto di idee per i regali di Natale? Un cofanetto di prodotti beauty potrebbe essere quello che fa per te, scopri quindi con me quali sono i cofanetti Phytorelax per il Natale 2018.

Natale si avvicina e con lui il momento dei regali ad amici e parenti. Ecco quindi che, nel caso dobbiate fare regali a persone appassionate di cosmesi naturale o biologica questo post di presentazione dei cofanetti Phytorelax regalo potrebbe essere utile.

La gamma di cofanetti Phytorelax regalo

Cofanetti Phytorelax Beauty Routine Viso

I cofanetti Phytorelax Beauty Routine Viso sono 6, tutti ispirati alle linee di cosmetici biologici certificati Cosmos Organic e Vegan OK dell’azienda, di cui ciascuno di essi contiene due prodotti in formato full-size:

Cofanetto Active Age Goji : per pelli mature, comprende un latte olio detergente ed una crema viso intensiva antietà indicate per combattere i segni del tempo e preservare il capitale di giovinezza di pelle di ogni donna.

: per pelli mature, comprende un latte olio detergente ed una crema viso intensiva antietà indicate per combattere i segni del tempo e preservare il capitale di giovinezza di pelle di ogni donna. Cofanetto Age Defence The Verde (novità 2018) : per tutti i tipi di pelle, comprende un contorno occhi antietà borse-occhiaie ed una crema viso giorno protettiva antietà.

Cofanetto Detox Charcoal (novità 2018) : per tutti i tipi di pelle, comprende un detegente viso pulizia quotidiana SOS Detox ed una maschera viso antinquinamento SOS Detox per combattere il colorito spento e donare energia e vitalità alla pelle.

Cofanetto Hydro Avena : per pelli secche e delicate, comprende un latte tonico 2 in 1 struccante ed una crema viso idratazione intensa 24h per combattere la naturale disidratazione e preservare il capitale di giovinezza della pelle del viso.

: per pelli secche e delicate, comprende un latte tonico 2 in 1 struccante ed una crema viso idratazione intensa 24h per combattere la naturale disidratazione e preservare il capitale di giovinezza della pelle del viso. Cofanetto Lux Lift Argan : per pelli stanche e spente, comprende una maschera scrub 2 in 1 illuminante-levigante ed una crema viso prime rughe illuminante per combattere i segni del tempo che si evidenziano sulla pelle di ogni donna.

: per pelli stanche e spente, comprende una maschera scrub 2 in 1 illuminante-levigante ed una crema viso prime rughe illuminante per combattere i segni del tempo che si evidenziano sulla pelle di ogni donna. Cofanetto Sebum Aloe Vera : pelli miste e impure, comprende un gel detergente purificante viso ed una crema gel normalizzante viso per combattere le problematiche delle pelli miste e impure.

Cofanetti Phytorelax Coccole Sublimi

I cofanetti Phytorelax Coccole Sublimi vedono come protagonisti i 4 apprezzatissimi oli sublimi (rosa mosqueta, monoi de tahiti, mandorle dolci e argan), accompagnati dal rispettivo Bagno Doccia.

Gli Oli sublimi Phytorelax sono uno dei prodotti best seller di questo brand e non è difficile capirne il perché data la loro naturalezza e praticità: parliamo infatti di oli secchi multiuso ad assorbimento immediato, perfetti per l’uso -sia invernale che estivo- su viso corpo e capelli; la loro formulazione è quanto di più semplice possa esistere: oli vegetali puri (98-99%) e vitamina E, senza aggiunta di conservanti.

Quest’anno ho ricevuto in omaggio dall’azienda il cofanetto Coccole Sublimi Rosa Mosqueta, ideale per prevenire l’invecchiamento della pelle ed aiutarla a mantenere l’elasticità: l’olio di Rosa Mosqueta contiene acidi grassi polinsaturi tra cui quello linoleico, Vitamina E con azione antiossidante e retinolo, una forma attiva di vitamina A ed è universalmente riconosciuto per le sue straordinarie proprietà idratanti, emollienti, rigeneranti ed elasticizzanti e per la capacità di stimolare il rinnovamento dei tessuti cutanei.

Il cofanetto, ben strutturato internamente per tenere fissi i prodotti, contiene un flacone spray da 100ml di Olio Secco Multiuso ed un flacone da 250ml di Bagno Doccia.

Cofanetti Phytorelax Fragranze

Vi avevo già parlato ampiamente di questi cofanetti un anno fa, in occasione del loro lancio (leggi qui) ma da allora ad oggi la famiglia olfattiva si è decisamente ampliata: alle 4 fragranze in edizione limitata inizialmente proposte (Bergamotto & Patchouli, Cedro & Mandarino, Pepe Rosa & Pera, Tabacco & Iris) se ne sono aggiunte altre 4 (Gardenia & Fior di Cotone, Lampone & Vaniglia, Neroli & Orchidea, Pepe Nero & Cannella) ed i profumi sono entrati a far parte della gamma prodotti permanente di Phytorelax.

Tornando ai cofanetti ciascuno di questi contiene un profumo in formato 50ml abbinato ad un bagno doccia in formato 100ml della stessa fragranza: obiettivo far “assaporare” la fragranza e i suoi benefici sin dal rilassante momento del bagno.

Cofanetti Phytorelax Rituale Corpo

I cofanetti Phytorelax Rituale Corpo sono 6, tutti ispirati alle storiche linee di cosmetici naturali formulati con oltre il 98% di ingredienti naturali del marchio Phytorelax di cui ciascuno di essi contiene due prodotti in formato full-size:

Cofanetto Corpo Aloe Vera : contiene due prodotti (Bagno Multiuso d’aloe, Crema multiuso d’aloe) dalla linea Phytorelax Aloe, la prima linea cosmetica multifunzione per pelli sensibili e intolleranti che sfrutta le proprietà calmanti e riparatrici dell’Aloe Vera.

Cofanetto Corpo Burro di Karitè : comprende il doccia crema 2 in 1 e la crema ricca nutriente intensiva della linea Phytorelax Burro di Karitè indicata per proteggere la pelle e aiutarla a mantenere la sua morbidezza.

: comprende il doccia crema 2 in 1 e la crema ricca nutriente intensiva della linea Phytorelax Burro di Karitè indicata per proteggere la pelle e aiutarla a mantenere la sua morbidezza. Cofanetto Corpo Fiori di Bach : comprende il bagnodoccia rilassante e la crema corpo massaggio rilassante della linea Phytorelax ai Fiori di Bach indicata per riequilibrare il disagio emotivo delle persone.

: comprende il bagnodoccia rilassante e la crema corpo massaggio rilassante della linea Phytorelax ai Fiori di Bach indicata per riequilibrare il disagio emotivo delle persone. Cofanetto Corpo Mandorla : comprende il bagnodoccia e la crema corpo idratazione profonda della linea Phytorelax Mandorla un olio conosciuto per le sue proprietà emollienti, addolcenti, nutrienti, lenitive e per essere ben tollerato anche dalle pelli più sensibili, come quelle dei bambini.

Cofanetto Corpo Olio di Argan : comprende il gel doccia e la crema corpo ricca massaggio corpo della linea Phytorelax Argan, uno dei migliori rimedi esistenti contro l’invecchiamento della pelle, particolarmente indicato per le sue proprietà antiossidanti, emollienti, idratanti. Ideale come protezione quotidiana, dagli agenti esterni quali, vento, smog ed eccessiva esposizione al sole.

: comprende il gel doccia e la crema corpo ricca massaggio corpo della linea Phytorelax Argan, uno dei migliori rimedi esistenti contro l’invecchiamento della pelle, particolarmente indicato per le sue proprietà antiossidanti, emollienti, idratanti. Ideale come protezione quotidiana, dagli agenti esterni quali, vento, smog ed eccessiva esposizione al sole. Cofanetto Corpo Oliva : comprende il bagnodoccia e la crema corpo della linea Phytorelax Oliva, uno dei più preziosi oli per uso cosmetico, per una composizione molto simile a quella del sebo naturalmente presente nell’epidermide.

Cofanetti Phytorelax Trattamento Mani

I cofanetti Phytorelax mani comprendono una crema mani-unghie ed uno scrub esfoliante da 75ml l’uno e sono disponibili in 3 versioni:

Olio di argan , uno dei migliori rimedi contro l’invecchiamento della pelle, indicato per la protezione quotidiana dagli agenti esterni grazie alle sue proprietà antiossidanti, emollienti, idratanti.

, uno dei migliori rimedi contro l’invecchiamento della pelle, indicato per la protezione quotidiana dagli agenti esterni grazie alle sue proprietà antiossidanti, emollienti, idratanti. Olio di mandorla , conosciuto per le sue proprietà emollienti, addolcenti, nutrienti, lenitive e per essere ben tollerato anche dalle pelli più sensibili, come quelle dei bambini.

, conosciuto per le sue proprietà emollienti, addolcenti, nutrienti, lenitive e per essere ben tollerato anche dalle pelli più sensibili, come quelle dei bambini. Olio d’oliva, ricco in acidi grassi polinsaturi tra cui acido oleico e linoleico, è universalmente riconosciuto come uno dei più preziosi oli ad uso cosmetico grazie alla sua composizione molto simile a quella del sebo dell’epidermide.

Dal momento che l’anno scorso avevo acquistato quello all’olio di oliva (con cui mi sono trovata egregiamente) posso dirvi con sincerità che lo trovo una proposta regalo davvero interessante: in primis perché l’abbinamento crema mani+scrub mani è insolito ma perfetto per combattere il problema mani secche tipico dell’inverno e in secondo luogo perché lo scrub mani Phytorelax è un prodotto che viene proposto solo ed esclusivamente nelle confezioni natalizie quindi non è possibile procurarselo diversamente durante gli altri periodi dell’anno.

Quest’anno, grazie all’azienda che me l’ha omaggiato, proverò lo stesso cofanetto nella versione Argan e credo che anche lui sarà altrettanto di valore.

Cofanetti Phytorelax Uomo

Dalla gamma di specialità Phytorelax studiate per le esigenze maschili, caratterizzate da formule a base di ingredienti naturali idratanti e texture piacevoli che non ungono e si assorbono subito, nascono i due cofanetti natalizi

Cofanetto Speciale Barba : Shampoo Doccia post sport, Balsamo Pre Post Rasatura

: Shampoo Doccia post sport, Balsamo Pre Post Rasatura Cofanetto Speciale Viso : Shampoo Doccia post sport, Crema Idratante 24h

I cofanetti hanno cambiato grafica rispetto ad un anno fa (se vi interessa quella vecchia la trovate qui) passando dal proporre un’immagine di uomo “macho” ad una di uomo

Dove e perchè acquistare i cofanetti Phytorelax regalo

Tutti i cofanetti che vi ho descritto in questo post sono già disponibili nei punti vendita che abitualmente trattano Phytorelax e sono a mio parere una valida idea regalo per l’imminente Natale per vari motivi: accessibilità dei prezzi, facile reperibilità, resistenza e bella struttura della box regalo.

Voi ne avete già acquistati o ricevuti in passato in regalo alcuni?