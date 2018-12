Idee regalo Purobio Natale 2018 per la persona e la casa

Le idee regalo Purobio per il Natale anche quest’anno non si sono fatte attendere e sono già disponibili per l’acquisto presso gli abituali rivenditori, vi va di scoprirle assieme?

Anche quest’anno le idee regalo Purobio per il Natale 2018 sono tante e variegate, a renderle ancor più variegate del solito la recente nascita della linea Purobio Home che rende ora possibile rivolgersi a questo brand non solo per scegliere regali per amiche makeup addicted ma anche per persone che amano la casa e le fragranza naturali.

Idee regalo Purobio Cosmetics per makeup addicted

La parola d’ordine delle idee regalo Purobio Cosmetics per il Natale 2018 è pochette : parliamo infatti di 3 differenti pochette di cui vi spiegherò subito il contenuto.

Idea regalo Purobio Cosmetics #1 : Pochette Bordeaux

La Pochette Bordeaux è il regalo perfetto per chi ha l’abitudine di curare quotidianamente il proprio look, soprattutto occhi e labbra; contiene infatti un ombretto (n.1 Champagne) e una liptint (n.6 Borgogna).

La scelta delle tonalità proposte non è assolutamente casuale:

Ombretto n.1 Champagne è uno dei Must Have della linea di ombretti biologici, d’altra parte dei 22 ombretti in cialda che fanno parte della collezione questo è il più versatile e universale, adattabile a qualsiasi occasione sia di giorno che di sera.

Liptint n.6 Borgogna ha un finish matt non lucido ed è una tinta labbra molto scura, che proprio grazie a questa caratteristica si adatta alle caratteristiche del sottotono di ognuna e diventa un prodotto pass-par-tout.

Questo mini-kit è contenuto in una pochette in morbido velluto rosso-bordeaux (dimensioni 8cm x 8cm x 13,5cm) con chiusura zip personalizzata puroBIO cosmetics ed ha un prezzo consigliato di 17,90€.

Idea regalo Purobio Cosmetics #2 : Pochette Verde

La Pochette Verde è il regalo perfetto per chi adora avere sempre delle labbra perfette e non vuole passare inosservata; contiene infatti un rossetto (n.14 Rosso) ed una matita labbra (n.47 Rosso Scarlatto), entrambi freschi di ingresso in gamma in quanto tra le novità presentate con la collezione Luxus a settembre 2018.

Anche in questo caso la scelta delle tonalità proposte non è casuale:

Rossetto n. 14 Rosso è un rosso scarlatto molto elegante e raffinato, con una texture semi-matte, che cambia da un effetto satin in fase di applicazione, verso un rosso quasi opaco dopo qualche minuto; per queste sue caratteristiche è diventato in poco tempo uno dei più apprezzati.

Matita n.47 è la matita contorno labbra nata per accompagnare, migliorare e facilitare l’applicazione del rossetto Rosso e per prolungarne la durata.

Questo mini-kit per labbra perfette è contenuto in una pochette in raso Verde (dimensioni 13.5cm x 8cm x 8cm), molto luminosa, morbida e fashion, con zip personalizzata puroBIO; il prezzo di vendita consigliato è di 15,90€.

Idea regalo Purobio Cosmetics #3 : Pochette Argento

La Pochette Argento è il regalo natalizio perfetto sia per chiunque usi abitualmente il make-up sia per chi vi sia un po’ meno avvezzo: contiene infatti due classici intramontabili che da soli sono capaci di cambiare lo sguardo, l’atteggiamento e il look in pochissimi secondi: un mascara (Glorius) e una matita (n.1 Nero).

La matita n. 1 nera è un prodotto dalle ottime performance, sia come eyeliner che come kajal nella rima interna dell’occhio. E il mascara Voluminizzante Glorius è il suo complemento ideale perchè intensifica e volumizza le ciglia donando forza e volume allo sguardo e valorizzando il resto del make-up.

Questo mini-kit è contenuto in una pochette Argento in ecopelle (dimensioni 13.5cm x 8cm x 8cm), più rigida rispetto alle altre due e quindi ideale per stare sempre ben ferma sul fondo di zaini, trolley e valigette; il prezzo di vendita consigliato per il kit è di 13,90€.

Idee regalo Purobio Home per amanti dei saponi naturali

Vi avevo già ampiamente parlato del progetto Purobio Home e dei prodotti che lo compongono in un post dedicato di qualche mese fa ma ora che il Natale si avvicina mi sembra d’obbligo ripercorrere alcuni dei prodotti che lo compongono perchè si tratta davvero di graziose idee regalo.

Pensiamo ad esempio ai kit saponetta di puroBIO home, disponibili in 5 fragranze (Divine, Energy, Ironic, Joy, Sweet) e composti da una saponetta bio con abbinato un porta sapone in fibra di bamboo.

La Saponetta unisce le proprietà emollienti, antiossidanti e idratanti del burro di Karitè e le proprietà nutrienti dell’olio di oliva; il risultato è un prodotto biologico, naturale e versatile che può essere usato per la detersione e l’idratazione sia della pelle delle mani che di quella di corpo e viso oltre che per un effetto decongestionante/lenitivo dopo la rasatura o in caso di screpolature da freddo su viso, mani e piedi.

Nella stessa confezione troviamo il porta sapone, in un elegante nero opaco con al centro il logo Purobio Home, in fibra di bamboo che è una valida alternativa alla plastica e alle resine, resistente e durevole oltreché naturale.

La saponetta può vantare le stesse certificazioni possedute dalla maggior parte della linea cosmetica: è certificata bio da CCPB, nichel tested e vegan ok, e il kit saponetta+portasapone ha un prezzo di vendita consigliato di 7,90€.

Idee regalo Purobio Home per amanti delle fragranze naturali per la casa

Per gli amanti dei profumi per ambienti che non vogliono doversi preoccupare della salubrità della fragranza che scelgono di respirare Purobio Home propone una gamma composta da 10 Diffusori di Fragranza a Bacchetta Bio e 10 Candele Profumate Bio.

I diffusori di fragranza biologici sono i prodotti di punta della nuova linea Purobio Home in quanto sono in assoluto i primi sul mercato italiano a poter vantare la certificazione biologica CCPB unitamente a quella Vegan OK. Una novità assoluta anche perchè la certificazione bio dei profumatori d’ambiente prima non esisteva: CCPB l’ha creata per puroBIO sviluppando un nuovo protocollo di test e verifiche per poter certificare i diffusori di fragranza e le candele della linea Purobio Home. Una garanzia sul fatto che questi nuovi prodotti siano composti solo da sostanze naturali/biologiche e completamente privi di sostanze chimiche di sintesi, in una parola sicure per la nostra salute.

Disponibili in e 10 le fragranze previste dalla linea, i diffusori per ambienti bio Purobio Home sono contenuti in una robusta scatola di cartone riciclabile che all’interno propone una bottiglia in vetro da 100 ml con la fragranza bio prescelta e 7 midollini (o bacchette) organici necessari per diffonderla nell’ambiente. Il prezzo di vendita consigliato è di € 14,90.

Anche le candele biologiche Purobio Home sono disponibili in tutte e 10 le fragranze previste dalla linea e sono composte da una miscela di cere biologiche con l’aggiunta della fragranza 100% naturale.

La miscela di cere bio è composta da cera di cocco, cera di palma, cera d’Alba e cera Carnauba. Il bicchiere in cui è contenuta la candela è in vetro e quindi assolutamente riciclabile e riutilizzabile mentre lo stoppino e il suo supporto vanno inseriti nella raccolta Indifferenziata.

Il formato delle candele biologiche Purobio Home è di 120 ml (che corrispondono ad una durata prevista di 20 ore) e il prezzo di vendita consigliato è di € 9,90.

Perchè scegliere le idee regalo Purobio Cosmetics o Purobio Home e dove comprarle

Il bello delle idee regalo Purobio per questo Natale 2018, oltre alla qualità dei prodotti che ormai conoscete tutti ed è innegabile, è che sono pensate per accompagnarci ed esserci utili durante tutto l’anno.

Per quanto riguarda le confezioni regalo della linea Purobio Cosmetics ad esempio ho molto apprezzato il fatto che le scatoline delle precedenti edizioni siano state sostituite da delle belle pochette: è vero che anche le scatoline, per la loro robustezza e aspetto gradevole, si prestavano ad essere riutilizzate ma sono piuttosto convinta che in vari casi siano finite nella carta da buttare. Le pochette invece si prestano per loro stessa natura all’essere usate quotidianamente per portare in borsa i nostri prodotti preferiti o di cui non possiamo fare a meno. Molto bella anche l’idea di aggiungere come complemento ai prodotti, all’interno delle pochette, un piccolo cartoncino (lo vedete nella foto della pochette vere) che include suggerimenti sui prodotti complementari da utilizzare per realizzare un look completo, base viso inclusa.

Anche per quanto riguarda i prodotti Purobio Home trovo particolarmente apprezzabili le scelte di packaging: l’inevitabile pack esterno è particolarmente robusto e gradevole, cosa che rende le confezioni assolutamente perfette per essere regalate così come sono, senza ricorrere ad ulteriore carta da regalo.

La confezione in cartone bianco è impreziosita da un disegno a losanghe creato con l’alternanza di zone lucide e opache

e la fascetta in cartoncino colorato che contraddistingue ciascuna fragranza, oltre ad aggiungere una nota di allegria, riporta una bella citazione di Pablo Neruda, un inno all’amore per i profumi e le fragranze.

Le idee regalo Purobio Cosmetics sono come sempre reperibili in Farmacie, Parafarmacie, Erboristerie e Negozi Bio oltre che online negli shop partner; le idee regalo Purobio Home sono un po’ meno diffuse di quelle cosmetiche ma comunque facilmente reperibili online.

Se cercate shop online che propongano entrambe le linee posso suggerirvi Macrolibrarsi, Sorgente Natura e Primobio.

Buono shopping natalizio!